Эстонские власти опасаются, что армия может взбунтоваться. Поэтому теперь русские срочники больше не будут служить вместе большими группами; их станут равномерно распределять по всем подразделениям.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее уже неоднократно озвучивались опасения в надежности русских солдат эстонской армии — да и сами они говорили, что стрелять в россиян не собираются.

Обнародована поразительная цифра: примерно двадцать процентов призывников, поступающих в ряды Сил обороны Эстонии, не знают толком государственного языка! Именно эти двадцать процентов являются в глазах эстонского командования источником потенциальных проблем. И оно теперь стремится побыстрее растворить их в рядах этнических эстонцев.

«Игры в песочнице»

Эстонская Республика с 90-х последовательно занимается двумя вещами: угнетает свою русскую общину и ведет пропагандистскую обработку своего населения в духе «Россия — известный агрессор и когда-нибудь может снова на нас напасть».

Неудивительно, что ещё в 90-х возникли обоснованные сомнения в том, что в случае конфликта Эстонии с Россией русскоязычные военнослужащие в эстонской форме будут рьяно сражаться и класть головы за русофобское этнократическое государство, стреляя в соплеменников-россиян.

Более того, многие молодые русские призывники, «забритые» в ряды эстонских Сил обороны, втихомолку говорили: в случае войны с россиянами сражаться не будем. Это не домыслы, тому есть многочисленные доказательства.

Эстонские власти всегда с болезненным вниманием относились к ситуации в городе Нарве, являющемся центром северо-восточного уезда государства Ида-Вирумаа. Там, а также в Таллине, сосредоточено большинство из проживающих в Эстонии 400 тысяч русскоязычных.

По мнению местных экспертов, это потенциальные зоны нестабильности. В 2016-м эстонский писатель и офицер запаса Андрей Хвостов громогласно заявил, что «обществу пора прекратить игры в песочнице и признать, что если начнется война, то большая часть живущих здесь русских в лучшем случае займут нейтральную позицию».

Хвостов предупредил, что власти никогда не смогут установить даже приблизительное число «нелояльных», поскольку в ходе опросов местные русские в основном отвечают именно то, что желают услышать от них этнические эстонцы — а сами при этом держат фигу в кармане.

Андрей Хвостов вспомнил большие учения 1999 года «Надежный город» (Kindel linn), в которых он участвовал в качестве командира взвода. «У меня в подчинении были две трети эстонцы и одна треть — русские. Такая маленькая модель общества. Когда я поинтересовался у них, как бы они повели себя в случае войны, то ничего утешительного не услышал», — признал Хвостов.

По его словам, эстонская армия, в рядах которой немало русских, может неплохо проявить себя в заграничных миссиях НАТО, где-нибудь в Афганистане и Ираке, но не на родной земле. «Упаси господь, если в каком-нибудь из возможных будущих конфликтов (на территории Эстонии. — Прим. авт.) в моем взводе окажутся русские мужчины. Следовательно, эстонские Силы обороны вообще нельзя использовать на нашей земле», — подчеркнул Андрей Хвостов.

Межнациональные раздоры

В 2019 году депутат Рийгикогу (парламента) Мартин Хельме сообщил, что русскоязычные солдаты из Вируского пехотного батальона, расквартированного в городе Йыхви (в Ида-Вирумаа), морально и физически унижают сослуживцев — этнических эстонцев.

По словам депутата, русские призывники оказались в этой части в большинстве. И они наотрез отказались общаться на государственном языке, причем не только с равными им по званию, но и с лицами более высокого ранга.

Хельме привел тогда и еще более шокирующие подробности: мол, в этом батальоне русские военнослужащие во время исполнения эстонского гимна громко поют гимн… России.

«Они терроризируют находящихся в меньшинстве эстонских парней», — делился жуткими деталями депутат. Тогдашний министр обороны Юри Луйк пытался загасить закипающий скандал. Он принялся уверять, что до Хельме, дескать, дошли слухи, которые «по большей части не соответствуют действительности».

И тем не менее глава военного ведомства вынужден был признать, что в Вируском батальоне действительно произошла драка между срочниками. Пятеро солдат отказались прибираться в казарме, о чем с помощью нецензурной ругани и сообщили помощнику дежурного по части. Дежурный поставил в известность командира.

Ночью дежурного избили, командование обратилось в полицию, рассказывал об этой истории командир Вируского пехотного батальона Арно Круусманн. В прокуратуре настаивали, что не считают конфликтом на межнациональной почве, но не смогли скрыть, что действительно русские избили эстонца.

Сами русские призывники в разговоре с журналистами сообщали, что в некоторых подразделениях конфликты на национальной почве действительно имеют место, но до драк доходит не так уж часто. Стычки обычно ограничиваются словами: солдаты разных национальностей осыпают друг друга оскорблениями.

Русскому парню, скажем, могут посоветовать собирать чемодан и «уматывать в Россию». В некоторых частях русским солдатам и офицерам запрещают говорить на родном языке, и те, естественно, не питают к авторам подобных запретов никаких добрых чувств.

Был даже как-то случай, что один из русских военнослужащих Сил обороны Эстонии вывесил в казарме российский флаг. У этого солдата были серьезные неприятности, но поскольку дело происходило в «травоядном» по сегодняшним меркам 2018 году, до уголовного преследования не дошло.

В конце концов, командование эстонской армии нашло наилучший, с его точки зрения, способ ассимилировать русских призывников: не позволять им слишком сильно «кучковаться» вместе. Новые правила окончательно вступили в силу в этом году.

Раньше молодых людей из Ида-Вирумаа направляли в основном в военные городки в Йыхви или Тапа, находящиеся неподалеку от их места жительства, но теперь с этим покончено.

Было объявлено, что «новый порядок определения места прохождения службы солдат-призывников теперь исходит из потребностей Сил обороны, а не из того, находится ли воинская часть как можно ближе к месту жительства будущего призывника».

Особо подчеркивается, что это изменение также способствует рассредоточению русскоязычных призывников по разным воинским частям.

Рубят по живому

Специалист по коммуникациям армейского департамента оборонных ресурсов Ранно Рокк поясняет, что в 2025 году окончательно вступили в силу поправки в «Закон о службе в Силах обороны».

До этого при определении места службы конкретного призывника большое значение придавалось их личным пожеланиям, но теперь армия принимает это решение исходя из собственных потребностей.

Другими словами, теперь русских солдат разбрасывают по подразделениям, дислоцированным в разных уголках страны, и стараются, чтобы ни в одном из мест их не оказалось слишком много. Рокк отметил, что «рассредоточение позволит улучшить знание эстонского языка у призывников, для которых русский является родным, без дополнительных ресурсоемких курсов».

Действительно, несмотря на звучащие уже много лет уверения, что проблема незнания русскими призывниками эстонского языка успешно решается, воз во многом и поныне там. В начале этого года руководство Сил обороны вновь выразило пожелание, чтобы в армию поступали призывники с более высокими языковыми навыками.

Там жалуются, что сейчас сплошь и рядом службу начинают молодые люди с недостаточным уровнем владения эстонским, что препятствует проведению эффективного военного обучения. В связи с этим армии приходится организовывать специальные языковые курсы для призывников с плохим знанием эстонского.

По статистике недостаточные языковые навыки являются проблемой примерно для 20% призывников, проходящих военную службу, — и это признано серьезнейшей проблемой. Ежегодно на обучение языку армия тратит около 50 000 евро.

За эти деньги в прошлом году уровень владения государственным языком улучшили 400 солдат, но на смену им приходят другие молодые люди с аналогичными проблемами.

Тремя годами ранее, в 2022 году, правительство Эстонии решило разрубить этот гордиев узел одним махом — и провело через парламент закон о полном запрете обучения на русском языке в государственных школах и детских садах для нацменьшинств.

1 августа 2025 года истек срок, отведенный учителям бывших русских для подтверждения высокого уровня знания эстонского языка. Те, кто не сдал экзамен, официально не могут больше работать в школе. Уволить могут примерно 400 педагогов — для маленькой Эстонии цифра очень большая.

Промежуточные результаты языковой «реформы» в школах оказались катастрофическими: 70% тех, кого уже лишили права учиться на родном, не смогли выучить ни эстонский язык, ни предметы. То есть тысячи детей оказались фактически выкинуты из системы образования без особых шансов закончить даже основную школу.

Однако, с точки зрения эстонских властей, это сопутствующий ущерб, с которым можно смириться. Главное — вместе с русским языком из голов детей вымывается и русское самосознание.

А в армию поступят призывники, в мозгах которых будет, что называется, идеальная tabula rasa, зато с хорошим знанием эстонского языка. Послушное пушечное мясо.