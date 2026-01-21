В Латвии апелляционный суд подтвердил приговор, ранее вынесенный экс-министру внутренних дел страны Янису Адамсонсу — восемь с лишним лет тюрьмы за «шпионаж на Россию».

ИА Регнум

Это прецедент для стран ЕС и НАТО: впервые за симпатии к России сажают целого бывшего министра.

Впрочем, реальные причины могут быть совсем иными.

Путь Акулы

69-летний Янис Адамсонс — один из наиболее известных в Латвии политиков. Уроженец Латгалии (регион на востоке Латвии, значительную часть населения которого составляют русскоязычные), в молодости служил на Дальнем Востоке.

Адамсонс попал в пограничную службу Тихоокеанского флота, где получил прозвище Капитан Акула.

В 1980 году Янис Янович задержал агента японской разведки и во время службы на границе снискал особую ненависть нарушителей, шпионов и контрабандистов — его пытались и «нечаянно» столкнуть за борт, и шину на голову уронить, и тесаком порубить, и нож в спину воткнуть.

Со временем он стал командиром пограничного корабля.

На счету Адамсонса — десятки задержанных иностранных судов, нарушивших советскую границу. А 29 мая 1989 года он лично арестовал ещё одного агента японской разведки — уже в чине подполковника. Вызвав при этом недовольство начальства, поскольку в нарушение запрета выполнил предупредительную стрельбу.

В 1991-м, когда СССР разваливался, Адамсонс принял решение покинуть армию и вернуться на родину. Сначала Капитан Акула возглавил пограничную службу Латвийской Республики, а в 1994-м стал министром внутренних дел.

Руководя министерством, Адамсонс начал борьбу с организованной преступностью и за два года добился больших успехов. В частности, отправил за решетку влиятельную группировку, возглавляемую «королем латвийского рэкета» Иваном Харитоновым.

В 1995-м министру пришлось оставить свой пост, так как после очередных парламентских выборов сменилось правительство.

Впрочем, он легко избрался в Сейм по списку правящей тогда партии «Латвийский путь». Авторитет его был очень высок.

Звездный час Адамсонса, когда он получил поистине мировую известность, настал в 1999-м.

Педофилы в правительстве Латвии

Осенью того года по латвийском телевидению показали сюжет о действующей в стране сети педофилов. В нем упоминалось, что услугами развратителей могли пользоваться и некоторые члены правительства.

Этой информацией заинтересовались в Сейме, где создали спецкомиссию по расследованию, руководство вверили надежному человеку.

И тот очень быстро пришел к выводу, что журналисты не врали.

Капитан Акула сосредоточился на рижском модельном агентстве Logos centrs, под вывеской которого и осуществлялась преступная деятельность. Ему удалось выйти на большую международную сеть, специализировавшуюся на порнобизнесе с использованием несовершеннолетних.

Адамсонс утверждал, что центр этой сети находился в Братиславе, а филиалы — во всех постсоциалистических государствах, в том числе и в России. По его словам, поставки «живого товара» также шли в Финляндию, Норвегию, Швецию, Германию, Данию, Великобританию и США.

17 февраля 2000 года Капитан Акула произнёс с трибуны Сейма речь, раскатившуюся громом по всему миру.

Он заявил, что в числе высокопоставленных клиентов сети оказались тогдашние премьер-министр Андрис Шкеле, министр юстиции Валдис Биркавс, гендиректор Службы госдоходов Андрей Сончик, директор рижской классической русской гимназии Роман Алиев (кстати, он и сейчас занимает эту должность и одним из первых перевел свое учебное заведение на латышский язык).

Новость попала на первые полосы мировой прессы. Президент Вайра Вике-Фрейберга назвала 17 февраля «черным днем для Латвии и ее международного образа».

5 мая 2000 г. правительство Шкеле вынуждено было подать в отставку.

Такого не прощают

Высокопоставленные клиенты педофилов сумели уйти от ответственности — они отделались испугом.

И хотя Адамсонс и его комиссия представили прокуратуре большой массив данных, задержанию подверглись лишь относительно мелкие сошки — Айнарc Эйсакс, директор рижского агентства Misis Latvija, под крышей которого осуществлялась преступная деятельность, и несколько его сообщников. Они получили небольшие сроки заключения — от двух с половиной до пяти лет.

Зато Капитану Акуле долго и изощренно мстили.

Его враги вспомнили, что советские погранвойска, в которых он служил когда-то, являлись структурой КГБ. А в Латвии бывшим сотрудникам комитета законодательно запрещено избираться и работать на государственных постах. В 2002 году Капитана Акулу признали «агентом КГБ», воспретив на этом основании выдвигать кандидатуру на новых парламентских выборах.

Вдобавок в 2006 году суд приговорил Адамсонса к уплате штрафа в 11 тысяч 700 латов (около 15 тысяч евро) — за «распространение заведомо ложных сведений» об Андрисе Шкеле, Валдисе Биркавсе и Андрее Сончиксе.

Правда, позже Янис Янович сумел через Европейский суд по правам человека вернуть себе право избираться в Латвии. Он несколько созывов подряд проходил по списку оппозиционной партии «Согласие».

В парламенте Адамсонс работал в комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. И запомнился двумя вещами — он жестко критиковал правительство и был сторонником добрососедских отношений с Россией.

Месть «шпиону»

В июне 2021 года жителей Латвии потрясло известие об аресте Капитана Акулы.

Его обвинили в четырёхлетнем «шпионаже в пользу России» и бросили в следственный изолятор. Вместе с ним фигурантом дела стал проживавший в Латвии гражданин России, бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов, который якобы передавал информацию Адамсонса российским спецслужбам.

Кроме того, по утверждению прокуратуры, бывший министр переписывался в интернете с представителями российских спецслужб лично — прямо со своего парламентского компьютера!

При этом каких-то внятных доказательств шпионажа работники прокуратуры не представили: ни имен его контактных лиц в России, ни конкретных фактов.

Многие жители Латвии считают, что это отложенная месть за то, что Адамсонс выявил гнездо педофилов в высших эшелонах латвийской власти.

Характерно, что его обвиняют в передаче общедоступной информации, на которой не стоит гриф «секретно»: находившихся в публичном доступе текстов о различных поправках к законам, о военных закупках и госбюджете Латвии.

Кроме того, он якобы делился своими впечатлениями от посещения восточной границы страны, информировал о позиции стран Балтии по строящемуся трубопроводу «Северный поток — 2». По мнению прокуратуры, Капитан Акула сохранил приятельские отношения с кем-то из сослуживцев и делился с ними этими сведениями.

По-видимому, самим же прокурорским работникам собранная ими «доказательная база» показалась столь шаткой, что они постарались «обвесить» экс-министра дополнительными статьями.

Помимо «шпионажа», ему предъявили «мошенничество в небольшом размере» (он якобы необоснованно получил полагавшуюся ему как депутату парламента компенсацию за потраченное в рабочих поездках топливо в размере 100 евро), а также «хранение боеприпасов без соответствующего разрешения».

А это уже, похоже, фирменный почерк латвийской «охранки».

Когда в декабре 2017 года её сотрудники задержали оппозиционного журналиста Юрия Алексеева, одним из пунктов обвинения тоже стало «несанкционированное хранение патронов». Как уверял Алексеев, ему их подбросили.

Известный в Латвии юрист, адвокат по уголовным делам Михаил Черноусов, занимающийся делом Адамсонса, называет его высосанным из пальца.

«Это уголовное дело, похоже, станет ярким примером того, что в Латвии возможно осуждение лица, основываясь не на законных доказательствах, а на предположениях, спекуляциях и материалах сомнительного происхождения», — подчеркивает адвокат.

По его словам, защита предоставила подробные, основанные на доказательствах объяснения, опровергающие все пункты обвинения. При этом в материалах дела констатируются существенные процессуальные нарушения — на этапах получения, фиксации и оценки фактов.

По словам Черноусова, недруги Адамсонса в течение многих лет искали любые компрометирующие материалы, чтобы «снять с трассы» политика, который был неудобен определенным политическим и криминальным силам.

Борьба продолжается

Сам Капитан Акула полагает, что ему мстят за то, что он в свое время сорвал внесение поправок в закон «О государственной границе», по которым армия получала право проводить учения в приграничной зоне без согласования с латвийскими пограничниками.

По его словам, пограничников хотели лишить права предупреждать о таких мероприятиях российских коллег, чтобы облегчить военным возможность устройства провокации на границах.

Он «застопорил» и другой провокационный законопроект: о том, что на границе можно проводить митинги с участием от 500 до 1000 человек.

Был в практике Адамсонса еще один эпизод, который, как он считает, ему не простили.

Он рассказал, что, будучи депутатом Сейма, помешал созданию в Латвии военно-морской базы США — причем еще до того, как республика вступила в НАТО. Капитан Акула выступал за создание балтийской бригады, которая бы состояла из войск быстрого реагирования Латвии, Литвы и Эстонии. По его замыслу, подразделение должно было базироваться в Латвии и могло бы оперативно реагировать на все вызовы.

«Тогда бы нам не нужны были представители других государств на нашей территории, мы бы сами справлялись со всеми задачами», — пояснял Адамсонс.

Однако в планах Вашингтона никакой самостоятельности прибалтийских республик не предусматривалось.

В начале января 2022 года из-за состояния здоровья (политик страдает онкологическим заболеванием) бывшего министра освободили под залог в 30 тысяч евро. А в конце 2023 года приговорили к восьми с половиной годам тюрьмы — свободы он, скорее всего, уже не увидит. Силонов получил семь лет.

Капитан Акула оспорил этот приговор. Но надежды на оправдание не сбылись. Его срок лишь незначительно сократили — до восьми лет и двух месяцев.

Адамсонс заявил, что подаст кассационную жалобу в Верховный суд Латвии и ЕСПЧ, подчеркнув: он не считает, что виновен в каких-либо преступлениях, как и Силонов.

По мнению Яниса Яновича, он многим «наступил на пятки» и его дело заказала влиятельная группировка во власти, запустившая щупальца в прокуратуру и суд.

Он подчеркнул, что во время работы в МВД досконально изучил латвийскую систему безопасности и мог бы скрыться — но делать этого не станет. Адамсонс пообещал: если Верховный суд оставит в силе назначенный апелляционной инстанцией тюремный срок, то он не будет скрываться, а отправится его отбывать.

«Ну и что? Буду сидеть в тюрьме, учиться и писать мемуары, потому что и на это нужно время», — сказал бывший политик.

Тем не менее возможность его заключения вызывает тревогу. В Латвии уже есть печальный опыт расправ с брошенными за решетку бывшими высокопоставленными работниками МВД, которых сочли «отступниками».

Можно, например, вспомнить дело Олега Бурака, также обвинённого в шпионаже в пользу России и окончившего свои дни в тюрьме…