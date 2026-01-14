То, что «бабушка украинской политики» Юлия Тимошенко говорит по-русски и раздает деньги за парламентские голосования в её интересах — вообще не новость.

Иван Шилов ИА Регнум

И сообщения из Киева о том, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 14 января подтвердило вручение ей подозрения и опубликовало аудиозаписи, на которых глава фракции «Батькивщина» обсуждает взятки нардепам, просто подтверждают, что стиль Юлии Владимировны за долгие годы не поменялся.

Новостью скорее можно назвать то, что на примере вечной кандидатки в президенты Украины и в прошлом — яркой политической звезды хорошо видно, как измельчала украинская политика. Даже 40 тысяч долларов, захваченных детективами НАБУ в комплексе жилых и офисных помещений на ул. Туровской на Подоле в Киеве это подтверждают.

За такую сумму в былые времена Тимошенко даже бы не пошевелилась — она привыкла оперировать миллионами. «Двадцатка» у нее лежала в сумочке на мелкие расходы, по этому поводу есть даже байка про случай в московском ресторане.

А тут на записях предлагает трем нардепам по 10 тысяч долларов в месяц за те или иные решения. Кстати, как утверждают информированные источники, принадлежат они к фракции «Слуга народа», чем, в частности, и объясняется первый провал голосования за новые кадровые назначения от Офиса президента.

Сама ЮВТ весьма недвусмысленно объясняет на записях, зачем ей это нужно: «грохнуть большинство» (то есть, монобольшинство «Слуг народа»), для чего «мы не должны давать им никаких люфтов».

И вот этот момент является ключевым.

Поскольку Тимошенко (как и «седой гетман» Петр Порошенко*) по инерции продолжают жить в парадигме, где их авторитет, рейтинг, наличие партийной структуры и персональное влияние что-то значат.

В своё время это действительно значило многое. Партия «Батькивщина», созданная в 1999 году под Юлин поход в политику, действительно была одной из реальных политических сил, имея разветвленную структуру по всей стране. Это были настоящие партийные офисы, с настоящими людьми, с идейным активом.

Когда Тимошенко в 2001 году в первый раз «присела» за то, что в бытность главой корпорации ЕЭСУ в 1995–1997 годах осуществляла «контрабанду российского газа на Украину» и не платила налоги, это дало взрывной скачок ее рейтинга. Новый «Блок Юлии Тимошенко» стал одной из основных движущих сил «оранжевой революции», приведшей к власти Виктора Ющенко, а самой Юле обеспечивший пост премьер-министра Украины.

Когда «женщину с косой» посадили уже всерьез и надолго при Викторе Януковиче в 2011 году, за ее освобождение буквально боролся «весь мир». По всей Украине была объявлена бессрочная акция протеста, на Крещатике стоял палаточный городок с бабками-активистками, готовыми порвать любого за «нашу Юлю».

Соответствующие заявления делали еврокомиссары, дочь Тимошенко разъезжала с визитами на слушания в Сенате США, в ОБСЕ, встречалась с генсеком Совета Европы, лидерами иностранных государств. Даже МИД России через несколько часов после ареста заявил, что «все «газовые» соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным законодательством двух Государств и Международным правом, и на их подписание были получены необходимые указания Президентов России и Украины».

Майдан, в геометрической прогрессии выросшее количество записных патриотов и активистов, визжащих из всех утюгов «лидеров мнений», сильно подкосили позиции старых политиков, привыкших к определенной системности.

Но даже в 2019 году Юлия Владимировна всерьез считала, что победа на президентских выборах у неё в кармане — и на самом деле, социология это показывала (что сообщает нам о качестве этой социологии).

Хотя сериал «Слуга народа» фактически растоптал её политические перспективы, весьма правдоподобно показав тимошенковскую беспринципность, кликушество, притворство и алчность.

Впрочем, остановиться она уже не может — у 65-летней Тимошенко никогда не было другой жизни. И на фоне волны оптимизма, связанной с выходом на мирное соглашение, проведения выборов и переформатирования власти, она опять попыталась развить бурную активность в привычном стиле.

Как «эффективный политик».

Если ввести в поисковую строку на украинских телеграм-каналах-миллиониках заветную фамилию, то в выдаче будет вал одинаковых новостей вроде: «Профессиональная и реальная, — политолог дал оценку предложения Тимошенко о пополнении бюджета-2026 на 175 миллиардов гривен». Или, к примеру, «Тимошенко на самом высоком европейском уровне заявила позицию Украины по мирному соглашению».

Она регулярно вносит разного рода «важные законопроекты», её инициативы поддерживают разного рода ассоциации и объединения, Юля делает решительные оценки того и этого. Даже посетила Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне в феврале 2025 года — после долгого перерыва (в последний раз она туда ездила в 2018 г. в рамках избирательной кампании).

Однако времена, когда её принимали в высоких кабинетах, остались в далеком прошлом. В проекте переформатирования власти, которым занимается администрация Дональда Трампа, для «старой гвардии» места не предусмотрено. Американцы реалисты и работают с тем форматом, который уже есть и доказал свою работоспособность.

То есть, на базе фракции «Слуга народа», которую достаточно почистить от лишних людей и завести на пост спикера понятного, проверенного и контактного парня Давида Арахамию.

Планы Тимошенко и прочих недовольных создать «широкую коалицию» и «правительство национального единства», где по старым правилам будут делить комитеты Верховной Рады, министерские кресла и пилить бюджеты, прямо не совпадают с планами американцев. И мешают им.

Поэтому НАБУ отработало по всем известной Юлиной привычке всем давать взятки (даже в 2011 году она заработала дополнительное уголовное дело за попытку «решить вопрос» с судьей).

Подозреваемая «инициировала переговоры с отдельными парламентариями о введении системного механизма предоставления денег в обмен на лояльное поведение во время голосований в Раде» на регулярной основе.

В данном эпизоде нардепам поступили указания по голосованию за отставку главы СБУ Василия Малюка*, министра обороны Дениса Шмыгаля, и министра цифрового развития Михаила Федорова (двое последних меняют место работы). «Голосуем «за» увольнение всех. Назначение: МО, МЭ, МЮ, ФГИ. За назначение не голосуем ни за кого», — указывает Тимошенко своим протеже, имея в виду, соответственно, министерства обороны, экономики, юстиции и Фонд госимущества.

Расследование продолжается в рамках производства по ч. 4 ст. 369 УК Украины, виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

«Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов. Это не первый политический заказ против меня. Преследование и террор — мои будни на протяжении многих лет. Я уже давно ничего не боюсь, потому что знаю, что честна перед собой, перед людьми и Украиной. Меня никому не сломать и не остановить. И на этот раз мы снова докажем правду»,— отреагировала на обыски Тимошенко корреспонденцией в социальной сети.

И неожиданно даже для самой себя почти не соврала: на этот раз действительно идет зачистка конкурентов.

Только не Офиса президента или, наоборот, «широкой коалиции» в качестве мести за работу на ОП, как пишут некоторые СМИ, а вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, который курирует украинское направление.

Кстати, любопытная деталь.

Сразу же после сообщений про «неотложные следственные действия» в партийном офисе «Батькивщины» состав фракции покинула народный депутат Людмила Буймистер.

Свой выход она объяснила «незаконным» голосованием части коллег за отставку Малюка* и не может оставаться в команде, «поддерживающей разрушение президентом спецслужбы в самый критический момент войны». Однако злые языки утверждают, что именно Буймистер и была «крысой», которая помогла НАБУ разоблачить Юлию Тимошенко в раздаче денег народным депутатам.

Поскольку является частью группы нардепов, которым платит олигарх ​​Ринат Ахметов за свои лоббистские дела. А на прекрасной Украине будущего Ринат Леонидович, конечно же, предпочитает найти свое место в союзе с сильнейшей стороной. Характерно, что в 2021 году Буймистер исключили из фракции «Слуга народа» (куда она входила как мажоритарщик) из-за ряда голосований, противоречащих позиции монобольшинства, — в частности, депутатка не голосовала за антиолигархический закон.

Теперь Тимошенко, некогда одна из первых звезд украинской политики очень сильно задумается о своем поведении — в 65 лет садиться на нары в третий раз ей вряд ли захочется. Тем более при условии потери имущества на сотни миллионов долларов. А следующий колокольчик, вероятнее всего, позвонит по Петру Порошенко, если он и дальше будет наивно думать, что президента Украины и народных депутатов выбирает украинский народ на «свободных, демократических выборах», где такие, как «Порох» считают голоса.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов