Член террористической организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК)* Леонид Волков** оказался перед перспективой высылки из Литвы за то, что в частной переписке допустил высказывания и оценки, идущие вразрез с местной государственной идеологией.

Иван Шилов ИА Регнум

Это происшествие стало очередным уроком для релокантов, кричавших о «свободе», которую они «обрели в Европе». На деле «европейская страна» обернулась жестким тоталитарным обществом, где малейшее отклонение от единомыслия жестко карается, а антироссийская позиция не спасает от преследований. Так называемых «хороших русских» для местных властей попросту не существует.

«Пусть едет в Россию»

У осевшего в Литве террориста-экстремиста Волкова** жизнь в этой стране как-то не задалась. Весной 2024-го его избили на улицах Вильнюса, что стало результатом внутренних разборок в среде сбежавшей за пределы России так называемой «несистемной оппозиции»: выяснилось, что нападение на Волкова** заказал осевший в Израиле иностранный агент Леонид Невзлин.

В тот раз литовские власти и пресса напоказ ломали руки и проливали слезы над страданиями Волкова**, ведь по первоначальной версии его избили «наймиты Кремля». А теперь, спустя без малого два года, Волков* и сам оказался буквально в шаге от того, чтобы получить статус «наймита Кремля».

Единственная его «вина» перед Литвой заключается в том, что он в частной (!) переписке выразил оценки, не поддерживаемые литовской государственной идеологией.

Бывшая сподвижница Волкова** Анна Тирон выложила на всеобщее обозрение кусок переписки с ним, в котором тот радовался гибели на Украине главы террористической организации «Русский добровольческий корпус» Дениса Капустина*, позже оказавшейся ложной.

По оценке Волкова**, «в некотором смысле денацификация действительно произошла», поскольку «сдох нацист, который самим своим существованием был подарком кремлёвской пропаганде».

Также Волков** выразил надежду, что гибелью одного Капустина дело не ограничится и что в скором времени за решеткой окажутся сподвижники Владимира Зеленского Андрей Ермак, Михаил Подоляк, Кирилл Буданов** и «всё прочее пропагандистское, лицемерное ворьё».

И тогда, по мнению Волкова**, «у Украины появится шанс победить», а «пока она делает ставку на капустиных — ей ничего не светит».

Таким образом, высказывание Волкова** вовсе не пророссийское — он всего лишь беспокоится об обелении имиджа киевского режима и выражает надежду на его победу. Однако даже оно в такой форме показалось литовским властям настолько крамольным, что немедленно был поднят вопрос о выдворении Волкова** из Литвы.

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас, член правящей социал-демократической партии, тут отметил: «Может ли Волков** и далее находиться в нашей стране?». Председатель фракции оппозиционных консерваторов Лауринас Касчюнас также открыто усомнился в том, что Литве нужно «предоставлять российскому гражданину юридическую и физическую защиту».

Тут сторонники Волкова** возмутились: физическую охрану ему никто в Литве не предоставлял, и после нападения на него в этом плане ничего не изменилось.

Атаковал Волкова** и глава партии «Заря Нямунаса» Ремигиюс Жемайтайтис, пользующийся имиджем «литовского Жириновского». В последнее время «Зарю Нямунаса» много «клюют» в Литве за то, что они «не поддерживают Украину»: и потому Жемайтайтис решил реабилитироваться. Причем отмыться от обвинений в «пророссийских симпатиях» он решил за счёт Волкова**.

«Я считаю, что его вид на жительство в Литве следует аннулировать — чтобы он мог вернуться в ту страну, которую любит… Пусть возвращается в Россию и становится настоящим оппозиционером», — заявил Жемайтайтис.

Он не упустил случая пнуть своих политических противников, напомнив, что прежний министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис «лично покровительствовал» Волкову**, а прежний председатель парламентского комитета по национальной безопасности «дал ему очень теплые, эмоциональные отзывы, говорил, какой он замечательный, какой он хороший, какой он настоящий российский оппозиционер».

Словесным негодованием дело не ограничилось — парламентарии решили передать вопрос о Волкове** на рассмотрение спецслужб. «Мы посоветуемся с комитетом нацбезопасности и так далее. Я считаю, что это действительно следует сделать», — угрожающе предупредил Мотузас.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис подчеркнул, что «иностранцы, выступающие против права Украины на самооборону, территориальную целостность и суверенитет, могут быть не допущены в Литву или им может быть аннулирован вид на жительство в нашей стране».

После этого, если у Волкова** и были какие-нибудь надежды замять неприятную для него историю, они окончательно рассыпались.

Оправдания не помогли

В государственном департаменте миграции сообщили, что обратились по поводу заявлений Волкова** в департамент госбезопасности. И если там найдут, что его пребывание в Литовской Республике представляет «угрозу для госбезопасности, общественного порядка или здоровья людей», то его временный вид на жительство может быть аннулирован.

После этого Леонид Волков** бросился оправдываться. Он дал интервью «Литовскому национальному радио — и телевещанию» (LRT), в котором заявил, что сожалеет о своём высказывании. «Это глупое, неправильное и резкое эмоциональное сообщение, которое не должно было быть написано», — кается Волков**.

«Мы видели много публичной пропагандистской риторики: «все русские плохие», «все русские виноваты», «все обладатели российского паспорта разделяют вину за преступления режима Путина». Это позиция, которую транслировали и представители офиса президента Украины», — сказал Волков** LRT. Он назвал Капустина** неонацистом и добавил, что считает неправильной опору на подобных людей.

Леонид Волков** настаивает, что всего лишь радеет за «общее дело», ищет наилучшие способы свержения государственного строя в России и уверен, что практикуемое киевским режимом расчеловечивание всех россиян «не объединяет разных противников Путина». Он также подчеркнул, что высказал всего лишь свое личное мнение.

Однако литовская пресса заподозрила его в неискренности. На том же LRT привели слова Анны Тирон о том, что сотрудников ФБК могут уволить за несогласие с «линией Волкова**» или «деятельную поддержку армии Украины». Сам Волков** заявляет, что это неправда.

Однако оправдания ему, похоже, не помогут — в бой вступила «тяжёлая артиллерия». Литовский премьер-министр Инга Ругинене заявила, что высказывания Волкова** совершенно «неприемлемы», и «такой человек не должен оставаться в Литве».

Ругинене выразила надежду на то, что департамент государственной безопасности даст исчерпывающую оценку — и «мы в будущем сможем избежать как подобных высказываний, так и людей, которые позволяют себе такие высказывания».

В ДГБ уже заявили, что «подобные заявления, как у Волкова**, могут быть использованы в пропаганде враждебных к Литве режимов». Так что проштрафившемуся террористу, похоже, надо собирать вещички. Он находился в Литве по временному виду на жительство и рассчитывал в скором времени получить постоянный. Однако, судя по всему, теперь ему придется подыскивать для себя другую страну.

Ещё один урок

Происшествие получило большой резонанс в эмигрантской среде. Впрочем, те релоканты, кто осел в странах Балтии, опасаются обсуждать этот случай вслух, так как боятся последовать вслед за Волковым**.

Общественный деятель Кирилл Шулика, осведомленный о настроениях в релокантской тусовке, свидетельствует: «Политическая эмиграция, которая рассказывает, что в России люди боятся что-то сказать, сама боится что-то не сказать. В частных разговорах эти люди дают понять (не все, но ощутимое количество), что плевать им на самом деле на Украину.

Кто-то хочет вернуться в Россию, кто-то не хочет, но Украины в их настоящей повестке не больше, чем у нас с вами. Однако публично они просто обязаны быть большими украинцами, чем сами украинцы. Иначе выгонят ко всем чертям за нелояльность. Оставшимся (в России. — Прим. ред.), поверьте, они уже завидуют».

Впрочем, те представители иноагентского сообщества, что сами не живут в Литве, выражаются смелее. Юрист Артем Клыга*** (признан иностранным агентом в июне 2025-го) отмечает, что литовские власти встали на защиту Дениса Капустина**, которого МВД Германии, где тот прожил долгие годы, называло одним из самых влиятельных неонацистских активистов.

Также Клыга напомнил, что Литва чуть более года назад отказала в убежище уроженцу Калининграда Максиму Кузьмину, сбежавшему от мобилизации. Кузьмин с готовностью рассказывал в Литве, что является противником российского государства, но это ему не помогло — его признали «угрозой государственной безопасности».

Совсем недавно был и другой громкий случай — литовские госструктуры поставили вопрос о высылке осевшего у них в стране иноагента Михаила Беньяша, которому вменяют в вину поездку в Белоруссию для встречи с сыном. В настоящее время Беньяш пытается оспорить решение о своей депортации в литовском суде.

В связи с этим Артём Клыга*** призывает единомышленников ни в коем случае не пытаться получить убежище в одной из стран Балтии. По его словам, попытки пересечь границу с Литвой либо заканчиваются выдворением, либо беглецам приходится уезжать в другие страны — например, в Финляндию, где, по его словам, «ситуация не сильно лучше».

Удивление эмигрантов и иноагентов, внезапно обнаруживших, что «в странах Балтии нет демократии», искренне забавляет коренных русских жителей Прибалтики, прекрасно знающих, что и как там по-настоящему устроено.

Что касается свободы слова, то ее в этом регионе окончательно свернули в 2020–2021 гг., когда там начались аресты журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ.

Однако и релоканты еще в 2022 году получили более чем наглядный урок — когда из Латвии изгнали эмигрантский телеканал «Дождь» (организация признана в России нежелательной). Урок этот несколько подзабылся: и вот власти Литвы делом Волкова** предметно напоминают незадачливым релокантам, куда именно они попали.

*Организация признана террористической и запрещена в России

**Физическое лицо, внесенное в списки террористов и экстремистов

***Физическое лицо, внесенное в список иностранных агентов