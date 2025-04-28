Актюбинск (Актобе), Казахстан, 28 апреля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Информация о том, что в Казахстане в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запретили исполнять советские военные песни, оказалась фейком. Об этом ИА Регнум заявила директор областной филармонии города Актобе Дина Ниязова, сотрудница которой запустила в интернете ложную информацию.

Соцсети

Ранее в социальных сетях завирусилось видеообращение жительницы Казахстана, которая со слезами на глазах сообщила об отмене в стране песен «День Победы», «Священная война», «Смуглянка», «Катюша» и других. Ролик начала расходиться в Сети 26 апреля.

«Песни военных лет — такой концерт мы каждый год давали на 9 Мая. И сегодня тоже, выйдя после гастролей на работу, мы достали все ноты, начали вспоминать, повторять. И вдруг нам пришло такое указание, что наш концерт отменили, сказали, что не надо петь эти песни, что на 9 Мая теперь будут петься песни только о мире, о добре. А эти песни [военных лет], наверное, уже не нужны… Сказать, что я расстроилась — это значит ничего не сказать. У меня уже весь день после этого какое-то такое настроение было… У меня такое чувство, получается, что наши деды зря проливали кровь, погибали?» — с горечью рассказала женщина на видео.

Жительница Казахстана поделилась, что в её семье также не обошлось без потерь: родные братья её дедушки погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Они покоятся в братской могиле на территории Украины.

«Ну как 9 Мая без «Дня Победы»? Без «Священной Войны», без «Смуглянки», без «Катюши»? Я не знаю даже. Таким макаром уже скоро всю историю перешьют и наши дети просто не будут знать, для чего была эта война, почему и зачем. Я так расстроилась!» — восклицает женщина, едва сдерживая слезы.

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За несколько дней видеообращение жительницы Казахстана разошлось по социальным сетям и Telegram-каналам, вызвав возмущение читателей.

Журналистам ИА Регнум удалось установить личность героини видео. Ею оказалась 49-летняя Шолпан Т., жительница казахстанского города Актобе. Согласно данным с её личной страницы, Шолпан воспитывает троих детей и вот уже более 30 лет работает артисткой хора областной Филармонии имени Газизы Жубановой и преподает вокал.

В свободное от работы время Шолпан ведет свой канал в социальной сети TikTok, на который подписаны более 30 000 человек. В своих видео Шолпан делится советами на медицинскую тематику, а также различными историями из жизни своей семьи. Предварительно известно, что видео о запрете военных песен на 9 Мая Шолпан также выложила в свой TikTok-канал, с которого видеозапись попала на Rutube и в Telegram-каналы. Примечательно, что на момент публикации заметки все видеозаписи из канала Шолпан были удалены.

Журналисты ИА Регнум попытались связаться с Шолпан, чтобы уточнить детали случившегося, однако женщина, прочитав сообщения, не стала отвечать на наши вопросы. При этом руководитель артистки, директор областной Филармонии имени Газизы Жубановой города Актобе Дина Ниязова рассказала ИА Регнум, что её сотрудница сообщила в Сети ложную информацию.

«Шолпан действительно работает в нашей филармонии, она артистка хора. О том, что она записала такое видео, — слышу впервые от вас. Но эта информация — полная чепуха! Никакого запрета на исполнение песен военных лет руководство филармонии не давало! Я директор и первая бы узнала о подобном указании. Да и как вообще можно запретить эти песни, мы же все буквально выросли на них! Эта информация о запрете — какой-то фейк», — заявила в разговоре с ИА Регнум Дина Ниязова.

Соцсети

По словам директора филармонии, администрация учреждения проведет с Шолпан беседу для выяснения всех обстоятельств.

«Прямо сейчас я пробовала связаться с Шолпан, но она не отвечает на звонки. По табелю у неё несколько отгулов на эти дни. Когда выйдет на работу — мы поговорим с ней и выясним, что случилось. Посмотрела это видео — очень удивлена! Впервые вижу Шолпан в таком подавленном состоянии. Информация, которую она озвучивает, совершенно неверная. Еще раз подчеркну, что никаких запретов на исполнение песен военных лет у нас нет. Более того, наша филармония каждый год проводит концерты в честь Дня Победы, а в этот раз будет большой концерт под открытым небом и там будут исполнять все любимые песни военных лет», — сообщила Дина Ниязова.

Актюбинская областная филармония имени Газизы Жубановой Директор областной филармонии города Актобе Дина Ниязова

Директор филармонии отметила, что по факту случившегося в филармонии будет проведена служебная проверка, которая установит все причины сделанных Шолпан заявлений. При этом Ниязова отметила, что не намеренна увольнять артистку и надеется, что это видеообращение — результат случайной ошибки женщины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце апреля спецслужбы Киргизии задержали в городе Оше сотрудницу Русского дома Наталью Секерину. Женщину подозревают в вербовке, финансировании и обучении наёмников. Позже стало известно, что вместе с ней также задержали обозревателя ИА Регнум, эксперта по Африке и Центральной Азии Виктора Васильева. 28 апреля стало известно, что задержанных отпустили под домашний арест, однако расследование уголовного дела в их отношении продолжается.