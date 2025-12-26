«Уровень безработицы в прошлом году, мы говорили, находится на исторически минимальном уровне — был 2,5%, в этом году он стал ещё ниже — 2,2%», — отметил президент Владимир Путин, подводя 19 декабря итоги 2025 года на большой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На этот же факт глава государства обратил внимание, выступая 25 декабря на заседании Госсовета. «Доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, а безработица снизилась до 2,2%. Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица», — сказал президент. Безработица среди граждан до 34 лет так же устойчиво снижается и в 2024 году составила 3,8%», — сообщил российский лидер.

Путин также отметил, что начиная с 2022 года в экономику вовлечено дополнительно порядка 2,6 миллиона человек.

По сути, достигнут самый низкий показатель за всю историю современной России. Если брать по регионам, то там и того ниже. Так, например, в Удмуртии он вообще составляет 0,3%.

Причем речь идет только об официальных данных — реальные же показатели могут быть еще меньше.

«По сути, у нас сейчас почти нулевая безработица. Официальные 2,2% связаны с тем, что в крупных странах примерно 2–2,5% населения всегда находятся в состоянии временной безработицы: люди переезжают по каким-то бытовым причинам и, как правило, трудоустраиваются в течение полугода. Но по факту у нас сейчас задействованы все трудовые ресурсы», — отмечает Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Более того, как подчеркнул президент на заседании Госсовета, «сейчас на рынке труда наблюдается дефицит свободной рабочей силы».

Спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение. Как отметил Путин, особенно ярко это проявляется в профессиональных группах — ключевых для производств.

«Это квалифицированные рабочие и инженерные кадры. Так, на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий. Высоко востребованы конструкторы, технологи, проектировщики», — перечислил глава государства.

Для сравнения, в США уровень безработицы сейчас 4,6%, а среди чернокожих он достигает 8%. «Это самый высокий уровень безработицы с сентября 2021 года, когда экономика начала выходить из пандемии коронавируса», — констатирует The New York Times.

В Великобритании показатель составляет 5,1%. В целом по еврозоне — более 6%.

В Финляндии, которая закрыла себя от экономического сотрудничества с Россией и разорвала все связи, формировавшиеся на протяжении десятилетий, уровень безработицы сейчас превышает 10,6%. В Испании — примерно такой же показатель.

При этом важно понимать, что уровень безработицы демонстрирует не только количество свободной рабочей силы.

Он напрямую влияет на состояние потребительского рынка (если нет работы, то не на что покупать товары), на криминогенную ситуацию (если деньги нельзя заработать легально, то приходится изыскивать нелегальные источники дохода) и, конечно же, на внутриполитическую ситуацию.

В тех же Соединенных Штатах уровень безработицы является одним из ключевых показателей, по которым избиратель оценивает успешность действующего президента или губернатора.

В России это тоже показатель социальной стабильности. Обеспечить его власти смогли по нескольким причинам.

В первую очередь это результат целенаправленной работы руководства страны. Так, например, в рамках нацпроекта «Демография» безработные, женщины в декрете и работающие, но желающие получить новую профессию, могут пройти обучение и переобучение по востребованным специальностям — от IT-технологий до строительной отрасли.

Нацпроект «Кадры» также помогает гражданам устроиться на предпочитаемую работу, а работодателям — найти квалифицированные кадры. Национальный проект «Молодёжь и дети» также включают в себя программы обучения не только для студентов, но и для старшеклассников, для которых открывается перспектива работы в крупных компаниях.

На снижение числа безработных влияет и развитие системы центров занятости, и их цифровизация. У соискателей уменьшается время на поиск работы, а работодателю опять-таки проще вести поиск на рынке труда.

Появление новых рабочих мест в малом бизнесе и сельском хозяйстве — прямое следствие политики по поддержке: в виде грантов, кредитных и налоговых льгот.

Важный фактор — стабилизация российской экономики, которая отмечалась и в 2025 году. Снижение ключевой ставки Центробанка, сдерживание инфляции и другие меры, принимаемые ЦБ и экономическим блоком правительства, успокаивают работодателей, мотивируют их вкладываться в производство, в новые рабочие места — что даёт устойчивый спрос на рабочую силу.

Добавим сюда объективные условия. Снижение уровня безработицы связано в том числе с изменением структуры экономики — после начала действия санкций в России резко ускорился рост перерабатывающего сектора. И руководство страны хочет поддержать и продолжить эту тенденцию — президент Путин дал поручение правительству ускорить реструктуризацию экономики.

Свою лепту внесло и импортозамещение — целый ряд товаров, в том числе потребительских, стало необходимо и выгодно производить на территории России.

Всё новые и новые рабочие места будут создаваться на освобождённых территориях воссоединившихся регионов — речь идёт не только о стройкомплексе и сопутствующих инфраструктурных проектах. Восстановление Донбасса и Новороссии означает возрождение всей экономики — от угледобычи и металлургии до сельского хозяйства, а также социальной сферы регионов.

Ещё один фактор — цифровизация экономики и развитие высокотехнологичных отраслей, чему во многом было посвящено заседание Госсовета. Рост новых отраслей и технологическая трансформация создают новые профессии и открывают больше возможностей для работы «на удалёнке». Президент поставил задачу поддерживать и эти тенденции, при этом сохраняя критически сдержанное отношение к замене человеческого труда искусственным интеллектом.