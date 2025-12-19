Полную поддержку проведению украинских выборов высказал в ходе прямой линии Владимир Путин, предварительно согласившись прекратить удары вглубь Украины в день голосования.

Иван Шилов ИА Регнум

Такой ответ является реакцией на требования Зеленского о прекращении огня как условии организации плебисцита, на который он в целом готов пойти как на вынужденную меру — под давлением из Белого дома.

«Мы готовы работать с президентом Трампом в любом формате. И если президент Трамп больше говорит о выборах в Украине, — я хочу сказать об этом абсолютно открыто, — мы можем попытаться провести выборы. Украина не прячется от демократии», — сказал Зеленский на встрече «коалиции желающих», прошедшей в формате видеоконференции 11 декабря.

Теперь же ему предоставляется практическая возможность показать, как киевская власть не прячется от демократии, организовав голосование граждан Украины, находящихся за рубежом. Поскольку что президентские выборы, что референдум «по вопросу отказа от территорий» могут считаться полноценными и состоявшимися, если на них выскажутся все украинцы, наделенные избирательным правом.

Об этом была вторая, куда более важная реплика Путина.

«На территории РФ проживают миллионы граждан Украины. По разным подсчетам — от 5 до 10 миллионов, которые имеют право голоса. И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, предоставить право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории РФ», — отметил президент России.

Что, безусловно, никак не устраивает «активное меньшинство», потратившее годы на полную зачистку украинского политического поля, вплоть до физического уничтожения любой альтернативы.

Между тем ничего сверхъестественного в предложении российского лидера нет, что и описывало накануне прямой линии ИА Регнум.

Конституция Украины закрепляет право избирать за гражданами, достигшими 18 лет (если только они не признаны судом недееспособными), на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, гарантируя свободное волеизъявление.

Эти принципы распространяются как на выборы в Верховную раду и органы местного самоуправления (статьи 70, 71 Основного закона), так и на выборы президента (статья 103), подчеркивая, что реализация права голоса не зависит от расы, пола, убеждений и других признаков.

Более того, Конституция прямо не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, то есть фразы «выборы запрещены» в ней нет. Запрет следует лишь из совокупности ее норм и норм некоторых специальных законов: право избирать и быть избранным не входит в перечень «защищенных» и может быть ограничено.

Точнее, приостановлено на определенный срок.

И если Россия действительно гарантирует безопасность — ничто не мешает разблокировать этот процесс, организовав его в соответствии с действующим законодательством. Которое, к слову, не предусматривает онлайн-голосований, о которых туманно рассуждает Зеленский.

Как подчеркнул на днях заместитель главы ЦИК Украины Сергей Дубовик, «голосование должно быть стационарным, у нас могут быть только стационарные избирательные участки», поскольку выборы онлайн или по почте не могут гарантировать доверия к результату.

Хотя украинская сторона, конечно же, будет утверждать, что доверия не будет к голосованию на территории России.

На самом деле то, о чем говорил Путин, могло бы раз и навсегда поставить точку во всех проблемах Украины. Проведение всеобщего референдума не раз и не два предлагалось до событий 2014 года: спросить у всех граждан, что они думают о внешнем курсе (в НАТО и Европу, или в ЕАЭС и ОДКБ, или вообще полный нейтралитет), о внутренней политике (одна мова или две), об устройстве страны (унитарная или федерация) и т.д.

Однако «свидомые украинцы» всегда прекрасно понимали, что если в публичном поле они способны переорать любого и навязывать именно своё видение настоящего и будущего, то в любой честной конкуренции их ждет проигрыш.

Именно поэтому в итоге референдумы состоялись в Крыму, Донецке и Луганске, выбрав отдельный путь — захватившее власть меньшинство так и не согласилось на нормальную, демократическую процедуру. Зато уже на основании «сепаратистских устремлений» трех регионов лишило права голоса их жителей по признаку прописки.

Досрочные выборы 2014 года и следующие, 2019 года, состоялись без участия миллионов избирателей. Хотя оба раза люди все равно голосовали за мир.

Теперь же любые выборы в оставшейся Украине априори будут фарсом: монополия на информацию, аппарат тоталитарного подавления, моноидеология и «общественный контроль» не дадут никаких объективных результатов.

«Мало провести день голосования. Важно, чтобы во время выборов была конкуренция, чтобы была ликвидирована политическая цензура, чтобы партии могли проводить митинги, демонстрации, встречи с избирателями. То есть важны условия для проведения этих выборов, потому что без политической конкуренции их результат известен, не интересен и вреден для государства. Поэтому выборы — это не день голосования. Голосование можно организовать цифровое, почтовое, какое угодно. Выборы — это прежде всего свободная, открытая, неограниченная политическая и информационная конкуренция», — говорит известный украинский политолог Руслан Бортник.

Следовательно, придется принять и тот факт, что придется допустить к процессу запрещенные политические партии и оппозиционных политиков, большинство из которых преследуются украинским политическим режимом.

Обвиняются в госизмене, объявлены в розыск, скрываются от физической расправы.

Им придется агитировать дистанционно, но для душного мирка, в котором не звучат свежие голоса, одного этого будет достаточно, чтобы внести свежую струю в политическую жизнь Бандерштадта.

Кстати, здесь немаловажно вспомнить о Государственном реестре избирателей, который был закрыт в 2022 году из соображений безопасности. За это время случилось огромная миграция, и, чтобы провести выборы, нужен новый закон о быстрой актуализации данных — где сейчас физически находятся избиратели, к каким округам они приписаны.

Для граждан Украины, живущих в России, это палка о двух концах. С одной стороны, можно будет показать всему миру, что их больше, чем где бы то ни было, больше, чем в Польше и Германии вместе взятых (а считается, что эти страны приняли основную массу беженцев).

Тут мы имеем важнейший факт с точки зрения образа войны: люди не считают необходимым ненавидеть Россию, пакостить ей и воевать с ней. Они считают ее своей Родиной, и это рушит всю конструкцию пропаганды.

С другой, Украина узнает о месте нахождения многих из тех, кто не хотел ей об этом сообщать, опасаясь за свою жизнь. Что возлагает на российские правоохранительные органы дополнительную нагрузку по обеспечению безопасности.

Однако при этом открытое признание президентом важности голосов тех, кто обрел российское гражданство, формально сохраняя синий паспорт с тризубом, должно снять претензии этих самых органов к обладателям двойного гражданства. Поскольку сейчас они отнесены к той категории, которая вынуждена при любом пересечении границы (в том числе с новыми территориями) проходить фильтрационные мероприятия.

Отказ от украинского гражданства в соответствии с российским законодательством ничего не меняет для Украины: лишить его может только президент своим указом. Следовательно, находящиеся в России украинцы сохраняют своё право решать судьбу страны, в которой они раньше жили. И зачастую покинувшие её в результате идиотской, разрушительной политики той власти, которая пришла после Майдана.

С точки зрения концепции общего пространства всех русских земель и исторических границ Руси это тоже была внутренняя миграция. Никакого противоречия здесь нет.

Ну а самые здравые из тех лидеров мнений, кто еще находится на Украине, констатируют: предложение «услышать каждого» — сильный ход.

«Пока наши дурачки убирают памятник Булгакову и вводят шаг вместо копейки, у Путина целиком рабочий план переформатирования власти. …Если это согласовано в Анкоридже (а выборы там были согласованы), то получим внутренний конфликт и дальше всё по лекалам разделов Первой Речи Посполитой в 18-м веке. Но я уверен, что на эту старую стратегию мы ответим, как всегда, безумием», — пишет один из самых цитируемых журналистов и блогеров Юрий Романенко.

Так что, как это случалось не раз, поиском решений, направленных на интересы большинства граждан Украины и их демократическое волеизъявление, занимается совсем не украинская власть, слишком поглощенная уничтожением своей страны.