В конце года, 8 декабря 2025-го, президент Владимир Путин своим указом утвердил новую Стратегию развития здравоохранения России до 2030 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

По сути, перед отечественной медициной поставлено три задачи: стать самодостаточной, устойчивой в чрезвычайных ситуациях и высокотехнологичной.

Зависимость от импортного сырья и комплектующих при производстве лекарств, медицинских изделий и техники названа угрозой национальной безопасности.

Поэтому среднесрочные задачи, поставленные в стратегии отечественным фармацевтике и медтехнике, таковы: к 2030-му доля отечественных препаратов на рынке должна вырасти до 90%.

Для сравнения, как сообщил на заседании Госдумы глава Минздрава Михаил Мурашко, в прошедшем октябре доля российских лекарств на фармрынке составляла 70% по количеству упаковок и 40% по объёму продаж в денежном выражении.

И это заметный рост: с 2019-го производство отечественных препаратов увеличилось вдвое. Но пока это недостаточный уровень импортозамещения.

К 2030-му наше здравоохранение должно выйти на 80-процентный уровень независимости и по части производства медтехники, инструментов и имплантов.

Система медучреждений также должна стать более «стрессоустойчивой» — и готовой работать в чрезвычайных и военных условиях. При этом цифровизации медицинских услуг предстоит выйти на новый уровень к концу 2020-х.

Так, в стратегии упомянуто создание «платформы по управлению здоровьем». Речь идёт о ресурсе, использующем искусственный интеллект.

С помощью такой платформы пациенты должны получить доступ к данным своих медкарт, клинических исследований и тому подобного, а у медиков будет возможность оценить состояние здоровья пациентов, исходя из данных, собранных на платформе.

Ещё одно важное направление — работа с социально-медицинскими проблемами. В частности, запланировано сокращение потребления алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения. В 2024 году этот показатель составлял 8,36 литра — и это, кстати, заметное снижение в сравнении с 2019 годом, когда на душу населения приходилось более 9 литров спирта.

Стратегия, утверждённая президентом в декабре 2025-го, определила общие цели и задачи. Конкретные предложения правительство должно подготовить максимально быстро — до июня 2026-го.

Но для начала нового этапа в развитии нашего здравоохранения уже есть необходимые стартовые условия. Они создавались в том числе и в течение нынешнего года.

В условиях продолжающейся СВО и в ситуации внешнего экономического давления успешное развитие продолжалось по всем направлениям: от исследований на переднем крае медицинской науки до открытия новых консультативных центров, больниц и фельдшерских пунктов от ДНР до Камчатки.

Наш ответ «Биг Фарме»

Обретение независимости от зарубежной «большой фармы» сконцентрирован на создании российских разработок, интересных для глобального рынка. Усилия в этом направлению в 2025-м взяты на особый контроль в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», который стартовал 1 января и рассчитан на пять лет.

Вот лишь некоторые результаты нацпроекта в этом году.

Специалисты Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова представили препарат для лечения болезни Бехтерева, который целенаправленно уничтожает клетки, атакующие ткани — и при этом не подавляет иммунитет.

Институт биологии развития им. Кольцова РАН создал пребиотик для контроля сахара, который поможет страдающим диабетом 2-го типа. В Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА разработали средство, необходимое при лечении онкологических заболеваний: лекарство активируется внутри опухолей и минимизирует их воздействие на здоровые ткани.

В НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова фазу клинических испытаний проходит средство для профилактики дисбиотических нарушений у новорождённых.

Достижения 2025-го — это продолжение процесса, активно идущего с начала 2020-х. В 2020–2024 годах было создано более 60 новых лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Как отмечал в декабре профильный «Фармацевтический вестник», к концу 2025 года в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) количество уникальных российских лекарств выросло до 18.

Речь в том числе идёт о средствах, применяемых в терапии онкологических заболеваний, для лечения обструктивных болезней дыхательной системы, спинальной мышечной атрофии, сахарного диабета 2-го типа, хронического гепатита C, шизофрении, псориатического и подагрического артритов, болезней почек, тромбоза глубоких вен.

Одновременно «широким фронтом» продолжается импортозамещение. По данным того же «Фармвестника», 857 позиций в списке ЖНВЛП уже 80% имеют один или несколько отечественных аналогов.

ИИ и не только

Параллельно развиваются медтехнологии.

Так, специалисты Кубанского государственного медуниверситета представили систему для отслеживания патологий при беременности. Нейросеть, анализируя данные УЗИ, может эффективно выявлять проблемы в развитии центральной нервной системы плода. Ожидается, что новая разработка поступит в перинатальные центры уже в 2026-м.

Учёными Пензенского госуниверситета разработан электронный ассистент врача рентгенолога — искусственный интеллект помогает проанализировать снимки грудной клетки и выявляет до 18 заболеваний за 20–30 секунд.

Речь идёт не только о новшествах, где используется ИИ, но и о более «традиционных» высокотехнологичных разработках.

Приведём свежий пример: 18 декабря стало известно о совместном успехе НМИЦ им. Вредена, НИИ скорой помощи им. Склифосовского и компании «Моторика». Прошла первая в истории российской медицины операция по вживлению протеза непосредственно в костную ткань — речь идёт о сложной работе с костями голени и бедра.

«Весь комплекс работ реализуется на полностью отечественной технологической базе — от инженерной разработки и производства имплантатов до хирургической операции и последующего протезирования и реабилитации пациентов», — сообщил ТАСС.

Больницы и поликлиники, новые и обновлённые

В 2025-м были достигнуты успехи не только по части того, чем и как лечить, но и где лечить.

По данным Минздрава, в 2025-м были введены в эксплуатацию 683 новых медучреждения. В том числе это модульные объекты: здания, состоящие из готовых блоков, которые как из кубиков быстро собираются на месте.

Приведём свежий пример. 16 декабря глава Минздрава и вице-премьер Татьяна Голикова в режиме видеосвязи участвовали в открытии новых объектов.

Так, в городе Сарапуле (Удмуртия) введена в эксплуатацию пятиэтажная поликлиника, которая будет обслуживать более 23 тыс. человек и включает диагностические, лечебные и профилактические подразделения, а также центр амбулаторной онкологической помощи.

Мурашко и Голикова дали добро на открытие похожей «суперполиклиники» при больнице Аскинского района Башкирии. Поликлиника, построенная в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитана на 17 тыс. пациентов.

И тогда же, 16-го, в Кабардино-Балкарии было открыто второе в России приёмное отделение стационарной скорой помощи. Оно организовано по принципу цветовых зон: в «красную зону» через отдельный вход доставляют пациентов в крайне тяжёлом состоянии, в «жёлтую» — больных, которые не могут самостоятельно передвигаться, «зелёная зона» предназначена для «простых» пациентов, которым требуется срочная помощь.

Нельзя не упомянуть открытые в этом году крупные лечебные учреждения, вошедшие в топ ведущих медицинских объектов России. Так, например, 10 июня президент по видеосвязи участвовал в открытии нового радиотерапевтического корпуса Воронежского областного онкодиспансера.

«Это такое центральное звено всего лечения онкозаболеваний. Получается, что мы создали классическую трехуровневую схему — от первичной углубленной диагностики до лечения уже высокотехнологичными методами», — рассказал главе государства губернатор региона Александр Гусев.

13 сентября Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в рамках празднования Дня города открыли в Москве новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира.

Шестиэтажное здание построено с использованием современных технологий информационного моделирования (ТИМ). Как подчёркивают в правительстве столицы, новый комплекс с 20 отделениями стационара, оборудованием для эндоскопии и изолированным боксом для инфекционных пациентов стал уже третьим по счёту детским медцентром, построенным в Москве в рамках адресной инвестиционной программы.

Помимо новооткрытых медицинских учреждений, 1381 больница, поликлиника и амбулатория прошли капитальный ремонт и были оснащены новым оборудованием.

К примеру, в знаменитой Морозовской детской городской клинической больнице в Москве заработали центры по лечению цереброваскулярной патологии и детской кардиохирургии, дневной стационар, консультационно-диагностический центр.

Активно ремонтировались и переоборудовались объекты в новых регионах.

Например, к июлю завершилась реконструкция Регионального сосудистого центра в Донецкой республиканской клинической больнице имени Калинина. Открыты два новых специализированных отделения: для страдающих острыми нарушениями мозгового кровообращения и для больных с острым коронарным синдромом.

Тогда же стало известно, что в Луганске после капремонта и оснащения новейшим диагностическим оборудованием (от компьютерного томографа до маммографического аппарата) открылась городская поликлиника №12, которая сейчас обслуживает более 43 тыс. жителей столицы ЛНР.

Как отметил в июне президент Путин, в общей сложности за 6 прошедших лет в стране было создано больше 6,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, больниц, поликлиник, отремонтировано не менее 5,5 тыс. объектов, закуплено больше 245 тыс. единиц медоборудования.

Таким образом, для реализации целей, намеченных в новой стратегии 2025–2030 годов, уже создана солидная база.