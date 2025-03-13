Обвиненная в воровстве у сироты «Крокуса» бабушка дождалась извинений
Московская опека извинилась перед бабушкой, которую обвинили в краже денег у сироты «Крокуса»
Москва, 13 марта, 2025, 13:25 — ИА Регнум. После публикации ИА Регнум руководство московской опеки связалось с семьей Исраелян и принесло извинения за действия своей сотрудницы Инессы Толмачевой. В конце января женщина беспочвенно обвинила в воровстве со счета ребенка бабушку двухлетнего Тимура Гусейнова — единственного сына погибших при теракте в «Крокусе» Лилит Исраелян и Вугара Гусейнова. Об этом ИА Регнум рассказала Марина, родная сестра погибшей Лилит Исраелян.
Инцидент произошел еще 31 января, однако за всё это время ни сама сотрудница территориального отдела по вопросам опеки и попечительства № 3 по СЗАО, ЗАО и ЗелАО города Москвы Инесса Толмачева, ни её руководство никак не отреагировали на ситуацию и не принесли семье извинений. Только после публикации ИА Регнум о случившемся начальство сотрудницы московской опеки Толмачевой связалось с семьей и принесло оскорбленной бабушке извинения.
«Вчера, сразу после вашей публикации, моей маме позвонили из московской опеки, кто-то из руководства Инессы Толмачевой, которая в январе устроила скандал моей маме Карине. Ей позвонили и принесли извинения за поведение своей сотрудницы», — рассказала ИА Регнум Марина, родная сестра погибшей Лилит Исраелян.
Примечательно, что сама оскандалившаяся сотрудница опеки Инесса Толмачева так и не извинилась перед семьей. В разговоре с журналистам ИА Регнум женщина заявила, что «вообще никак не может прокомментировать» своё поведение, и бросила трубку. Дальнейшие звонки журналистов Инесса Викторовна проигнорировала.
Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудница территориального отдела по вопросам опеки и попечительства № 3 по СЗАО, ЗАО и ЗелАО города Москвы Инесса Толмачева довела до слез Карине Исраелян, бабушку двухлетнего Тимура Гусейнова. Тимур — единственный сын погибших при теракте в «Крокусе» Вугара Гусейнова и Лилит Исраелян. Мальчик — самый младший из детей, осиротевших в этой страшной трагедии.
31 января, во время подачи ежегодного отчета, сотрудница опеки устроила бабушке мальчика Карине Исраелян скандал, накричала и обвинила её в воровстве, заявив, что женщина якобы растратила более 100 000 рублей со счета ребенка. Карине ушла из социального центра в слезах. При проверке документов выяснилось, что никакой растраты не было.