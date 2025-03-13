Москва, 13 марта, 2025, 13:25 — ИА Регнум. После публикации ИА Регнум руководство московской опеки связалось с семьей Исраелян и принесло извинения за действия своей сотрудницы Инессы Толмачевой. В конце января женщина беспочвенно обвинила в воровстве со счета ребенка бабушку двухлетнего Тимура Гусейнова — единственного сына погибших при теракте в «Крокусе» Лилит Исраелян и Вугара Гусейнова. Об этом ИА Регнум рассказала Марина, родная сестра погибшей Лилит Исраелян.

Фото предоставлены героем публикации Семейное фото, Карине и Хачик Исраелян с дочерью Мариной и внуками

Инцидент произошел еще 31 января, однако за всё это время ни сама сотрудница территориального отдела по вопросам опеки и попечительства № 3 по СЗАО, ЗАО и ЗелАО города Москвы Инесса Толмачева, ни её руководство никак не отреагировали на ситуацию и не принесли семье извинений. Только после публикации ИА Регнум о случившемся начальство сотрудницы московской опеки Толмачевой связалось с семьей и принесло оскорбленной бабушке извинения.

«Вчера, сразу после вашей публикации, моей маме позвонили из московской опеки, кто-то из руководства Инессы Толмачевой, которая в январе устроила скандал моей маме Карине. Ей позвонили и принесли извинения за поведение своей сотрудницы», — рассказала ИА Регнум Марина, родная сестра погибшей Лилит Исраелян.

Соцсети Инесса Толмачева, сотрудница территориального отдела по вопросам опеки и попечительства №3 по СЗАО, ЗАО и ЗелАО города Москвы

Примечательно, что сама оскандалившаяся сотрудница опеки Инесса Толмачева так и не извинилась перед семьей. В разговоре с журналистам ИА Регнум женщина заявила, что «вообще никак не может прокомментировать» своё поведение, и бросила трубку. Дальнейшие звонки журналистов Инесса Викторовна проигнорировала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудница территориального отдела по вопросам опеки и попечительства № 3 по СЗАО, ЗАО и ЗелАО города Москвы Инесса Толмачева довела до слез Карине Исраелян, бабушку двухлетнего Тимура Гусейнова. Тимур — единственный сын погибших при теракте в «Крокусе» Вугара Гусейнова и Лилит Исраелян. Мальчик — самый младший из детей, осиротевших в этой страшной трагедии.

31 января, во время подачи ежегодного отчета, сотрудница опеки устроила бабушке мальчика Карине Исраелян скандал, накричала и обвинила её в воровстве, заявив, что женщина якобы растратила более 100 000 рублей со счета ребенка. Карине ушла из социального центра в слезах. При проверке документов выяснилось, что никакой растраты не было.