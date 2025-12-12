В столичном Театре Моссовета прошел показ премьерного спектакля «Женитьба» по одноимённой комедии Н. В. Гоголя. Художественный руководитель театра Евгений Марчелли представил зрителям оригинальное прочтение классического текста, соединив традиционную драматургию с современными театральными приёмами.

Фото Кристины Вануни

Так, Марчелли создал спектакль, ориентированный на сохранение оригинала, при этом внедряя новый подход. Постановка выполнена в классическом стиле с элементами сатиры и гротеска, что отлично передаёт комедийность произведения.

Ключевая особенность первого акта — минимализм в декорациях. Пустое пространство сцены становится универсальным полем для действия, позволяя зрителю сконцентрироваться на актёрской игре, диалогах, музыкальном и световом оформлении. А во втором акте декорацией становится парадный зал купеческого особняка, поражающий убранством.

Фото Кристины Вануни

Режиссёр сохраняет оригинальный текст Гоголя, не меняя ни одной реплики о дворянских делах, купеческом быте, сватовстве и приданом. Однако контекст оживляется за счёт современных предметов на сцене, контраста между архаичным словом и современным сценическим решением.

«Мое внимание привлек робот-пылесос, который тихонько ездил по сцене. Сначала подумала, что таким образом убирают пол перед спектаклем, но когда вышли актеры и слуга делал Подколесину апельсиновый фреш на новенькой соковыжималке, стало понятно, что эти все маленькие детали нужны, чтобы показать спектакль на современный лад», — поделилась одна из зрительниц.

Фото Елены Лапиной

Одним из выразительных элементов на сцене стал русский народный женский хор. Благодаря хоровым вставкам создателям удалось создать фольклорный колорит, подчеркнуть ритуальность брачного обряда и эмоциональность действия.

Как отмечают эксперты, спектакль стал своеобразным диалогом эпох. Классика прозвучала благодаря режиссёрским находкам, а современные детали не разрушили текст. Сатирические мотивы Гоголя обретают новую остроту в контексте сегодняшних реалий.