В Москве количество аварий с различным двухколесным транспортом на электротяге сократилось с 1309 случаев в 2024 году до 685 в 2025-м — почти в два раза. Однако, несмотря на положительную статистику (цифры — за первые три квартала), от мощных электрических средств мобильности по-прежнему гибнут люди. И если пару лет назад пешеход, вышедший на тротуар, рисковал погибнуть под колесами и электросамоката, и электровелосипеда, то на сегодняшний день главная угроза исходит от курьеров.

Всё дело в том, что большая часть сотрудников сервисов доставки передвигается по мегаполису на мопедах, требующих прав и регистрации. Это юридически. Но на практике они никаких прав не получают, а ездят там, где должны ходить пешеходы.

По данным ГИБДД, в 2025 году в ходе общегородских профилактических мероприятий к административной ответственности привлечены 23 273 курьера. Но тротуары продолжают оставаться небезопасным местом для прогулок. Матери с колясками идут, озираясь по сторонам, как в зоне боевых действий — откуда прилетит в этот раз? Дети получают травмы прямо у подъездов. Пожилые люди боятся выйти из дома.

А курьеры на мощных электромопедах, развивающих скорость свыше 60 км/ч, продолжают носиться по пешеходным зонам, формально прикрываясь статусом «средств индивидуальной мобильности». Почему так происходит и как власти пытаются решить проблему — в материале ИА Регнум.

Цена скорости

В августе 2023 года курьер сбил женщину, переходившую дорогу, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая скончалась в НИИ им. Склифосовского. Виновника потом нашли, но женщину это уже не вернуло.

С тех пор ситуация с курьерами мало изменилась. Вот лишь несколько случаев за текущий год.

В июне в Москве у метро «Академика Янгеля» курьер на электровелосипеде на полной скорости сбил молодого человека на пешеходной части дороги. Удар пришёлся в область живота, пострадавшего отбросило на проезжую часть, он потерял сознание. Курьер оттащил его на тротуар и скрылся.

В сентябре на Ленинском проспекте курьер сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. От сильного удара женщина упала на асфальт и получила травмы лица, перелом носа, у неё выбиты зубы.

В октябре на улице Мосфильмовской курьер сбил ребёнка — между школой и детским садом. В ноябре в районе Марьино курьер сбил мальчика на пешеходном переходе. Ребёнок получил травмы, его увезла скорая.

Отдельная боль — дворы. Треть всех ДТП с участием транспорта на электротяге происходит на придомовых территориях. Там, где играют дети и бабушки выходят посидеть на лавочке. Там, где, казалось бы, должно быть безопаснее всего.

Масштаб проблемы

Официальная статистика при этом подтверждает системность проблемы. Но в то же время говорит и о серьезных (и отчасти успешных) попытках ее решить.

По данным Госавтоинспекции Москвы, за девять месяцев 2023 года в столице произошло 731 ДТП с участием так называемых средств индивидуальной мобильности. В 2024 году за аналогичный период — уже 1309 происшествий. Почти двукратный рост за один год.

Физическая доступность мощных электросамокатов и электровелосипедов практически для любого желающего, включая подростков, отсутствие принудительного ограничения скорости на личном транспорте и несформированная культура использования этих устройств — всё это способствовало росту аварийности.

В 2024 году произошло знаковое событие, которое стало первой вехой на пути сокращения аварийности. В новый самокатно-велосипедный сезон столица вступила с важным нововведением — Москва стала первым городом в стране, где ввели обязательную установку номерных знаков на прокатные электросамокаты и электровелосипеды. А год с лишним спустя — с 1 сентября 2025-го — для аренды СИМ была введена обязательная верификация пользователей через Mos ID. Первое позволило начать штрафовать до этого носившиеся абсолютно без правил прокатные самокаты и велосипеды. Второе — блокировать аккаунты тех, кому пользоваться СИМ запрещено.

«За сезон заблокированы 68 тысяч аккаунтов, не прошедших проверку по возрасту», — сообщили ИА Регнум в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Прокатные электросамокаты теперь не могут развивать скорость выше 25 км в час, а кроме того, в столице действует свыше 420 «медленных зон», где они автоматически еще больше снижают скорость. Камеры инспекторов с помощью искусственного интеллекта фиксируют нарушения и передают информацию операторам проката. Помимо автоматической фиксации, ГАИ проводит рейды совместно с кикшеринговыми компаниями.

«В 2025 году проведен 51 совместный рейд, по результатам которых в отношении пользователей СИМ наложено более 2 тысяч санкций в виде штрафа, заблокированы свыше 500 аккаунтов нарушителей», — прокомментировал ИА Регнум начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве Александр Быков.

По словам Быкова, помимо этого, за прошедший период 2025 года проведены семь общегородских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием велосипедистов и пользователей СИМ. К административной ответственности привлечены 17 695 велосипедистов, 23 273 курьера служб доставки и 9 728 пользователей СИМ.

Дептранс констатирует: комплексный подход работает. За 10 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий с участием арендных СИМ снизилось на 54%, а количество происшествий с детьми — на 68%.

По данным Госавтоинспекции, за три первые квартала 2025 года общее количество ДТП с СИМ в Москве, которое до этого только росло, впервые уменьшилось. Всего за девять месяцев зарегистрированы 685 происшествий с участием СИМ, в 2024 году, как уже говорилось выше, эта цифра была больше почти в два раза — 1309 аварий. Причем снижение аварийности произошло даже в сравнении с 2023 годом — два года назад за аналогичный период зафиксировано 731 ДТП с участием СИМ.

Однако при общем уменьшении количества аварий безопаснее себя пешеходы чувствовать не стали. И дело здесь вовсе не в отсутствии желания городских властей изменить ситуацию. Дело в том, что эволюционируют сами средства индивидуальной мобильности. На самом деле, электровелосипеды большинства курьеров, которые то носятся по тротуарам, то вдруг выскакивают на проезжую, частью давно перестали быть велосипедами.

Вне закона

С 1 марта 2023 года средства индивидуальной мобильности — моноколеса, электросамокаты, электровелосипеды, сегвеи — де-юре стали полноправными участниками дорожного движения, их включили в ПДД. По правилам, СИМ могут ездить по тротуарам. Но важно понимать, что понятие СИМ имеет ограничения. Согласно пункту 1.2 Правил дорожного движения, велосипед может иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью не более 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч. Всё, что мощнее 0,25 — это уже мопед, а свыше 4 кВт — мотоцикл. Есть и еще одно ограничение — по весу: электровелосипед не должен быть тяжелее 35 кг.

«Для управления мопедом требуются водительские права категории М, транспортное средство должно быть зарегистрировано в ГАИ, на нём должны быть номерные знаки. И самое главное: движение мопедов по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено, — поясняет в беседе с ИА Регнум управляющий партнер адвокатского бюро «Михальчик и партнеры» Алексей Михальчик. — Если мощность электродвигателя превышает 4 кВт или максимальная конструктивная скорость превышает 50 км/ч — это уже мотоцикл, и нужны права категории А».

То есть курьер, несущийся по тротуару со скоростью 50–60 км/ч на электровелосипеде с мощным двигателем — это водитель мопеда или даже мотоцикла без прав и без номеров, выехавший на пешеходную зону. По сути, это сопоставимо с ситуацией, когда по тротуару едет автомобиль с водителем без прав.

Проблема в том, что многие электровелосипеды продаются с документами, где указана мощность до 0,25 кВт и ограничение скорости 25 км/ч. Формально — это велосипед. Но найти мастера, который за небольшие деньги «научит» его разгоняться до 60–70 км/ч, труда не составляет.

«Весной были массовые облавы. Эти велосипеды по документам проходят именно как СИМ. Естественно, эти электровелосипеды «перепрошиваются», и ездят они гораздо быстрее. Но документы как на СИМ позволяют не регистрировать его в ГАИ, не ставить номера, ездить по пешеходным дорожкам, — продолжает Алексей Михальчик. — Хотя по факту, когда едешь в потоке со скоростью 70 километров в час и рядом едет курьер — понятно, что это фикция».

В Москве, по данным столичного Дептранса, насчитывается порядка 25 тысяч курьеров, развозящих более 650 тысяч заказов в сутки. Услугами доставки пользуются около 80% москвичей.

«Москва стала первой крупной столицей, внедрившей комплексное регулирование работы сервисов доставки. В 2024 году столичные сервисы доставки начали внедрять стандарт работы, который подготовили по приказу Департамента транспорта Москвы. Он закрепил нормы, которые ранее носили рекомендательный характер. Это требования к проверке личности и документов курьеров, к внешнему виду, к транспорту и сумкам, к обучению этике вождения и правилам дорожного движения», — прокомментировали ИА Регнум в пресс-службе Дептранса.

Также в ведомстве добавили, что велосипеды и электросамокаты курьеров оснащают IoT-модулями, которые ограничивают скорость до 25 км/ч и передают данные о маршрутах. А сотрудники Центра организации дорожного движения выявляют по городским камерам нарушения и сообщают о них компаниям доставки.

Однако как в действительности курьеры соблюдают ПДД, все участники дорожного движения в Москве могут наблюдать каждый день. Движение по односторонней улице в обратном направлении с мощным прожектором, слепящим водителей, резкий переход из статуса «пешехода» в статус водителя при перемещении с тротуара на проезжую часть и обратно, разгон выше 25 км/ч на пешеходных дорожках — с подобным мы сталкиваемся каждый день по много раз.

В столичной автоинспекции ИА Регнум напомнили, что в случае, если вы стали свидетелем нарушения ПДД со стороны курьера или пользователя СИМ, есть несколько способов сообщить об этом. Сообщение можно направить в электронном виде на ведомственном сайте Госавтоинспекции или МВД, заполнив соответствующую форму. Можно направить почтой оформленное надлежащим образом письмо. Можно позвонить в службу «02» (с мобильного телефона — 102 или 112).

При этом важно указать место, время и конкретные обстоятельства нарушения, это позволит идентифицировать виновника. Чем больше деталей — тем лучше: номер на экипировке курьера, название службы доставки, цвет и тип транспортного средства, направление движения. Вот только что последует за таким обращением? Как наказать курьера, переделавшего свой электровелосипед в мопед? А главное — будет ли его кто-то искать, когда обращение поступит в ГАИ?

Решение на поверхности

При подготовке материала, помимо прочего, ИА Регнум попросило Департамент информационных технологий Москвы и Дептранс ответить на один важный вопрос: есть ли в городской инфраструктуре камеры, которые фиксируют нарушения ПДД не на проезжей части, а на тротуарах — например, превышение скорости, выезд транспортных средств на пешеходные зоны.

На этот вопрос прямого ответа не последовало. А ведь техническое решение, казалось бы, лежит на поверхности. Камеры ЦОДД уже умеют распознавать нарушителей на арендных самокатах. Искусственный интеллект уже обучен фиксировать объекты, движущиеся с определённой скоростью. Что мешает настроить систему на выявление любых объектов, движущихся по тротуару или иной пешеходной зоне со скоростью свыше 25 км/ч? Ведь если по тротуару на огромной скорости несется электромопед (который по документам наверняка является элетровелосипедом и подходит под определение СИМ), то камера может зафиксировать это нарушение. А если это курьер сервиса доставки, то у него есть индивидуальный номер на экипировке.

Алгоритм очевиден. Камера фиксирует нарушение — система идентифицирует нарушителя по номеру на экипировке — информация поступает в сервис доставки или в ГАИ — следует штраф. При систематических нарушениях — изъятие транспортного средства, штрафстоянка, отстранение от работы.

Это стандартная схема для любого нарушения ПДД на проезжей части. Почему она не может работать на тротуаре? Технически — может. Более того, ничто не мешает обязать курьеров установить номера на свои личные СИМ. А для этого пройти регистрацию, в ходе которой еще и появится возможность проверить, действительно ли это СИМ, а не транспортное средство, и ему нечего делать на тротуаре.

«Если речь идет о сотрудниках сервисов доставки, я думаю, что есть возможность обязать всех курьеров нумеровать свои транспортные средства, чтобы контролировать нарушения и наказывать провинившихся», — считает адвокат Алексей Михальчик.

Когда удобство перестаёт быть оправданием

Как уже упоминалось, 80% москвичей пользуются услугами доставки. Это удобно, это большой рынок и десятки тысяч рабочих мест. Никто не призывает полностью уничтожить отрасль. Вопрос в том, что удобство не должно оплачиваться травмами и смертями пешеходов.

Тротуар — это не скоростная трасса для бизнеса. Это место, где люди ходят пешком.

Технологии для контроля существуют и уже работают — на арендных самокатах. Законодательная база сформирована: мощные электровелосипеды уже сейчас по закону являются мопедами. Инфраструктура для идентификации создана. Осталось соединить эти элементы в единую систему и начать применять закон. Не выборочно, во время рейдов, не после очередной трагедии — а на постоянной основе. Чтобы по тротуару не ехал монстр с тяжелым ящиком на багажнике, ветровым стеклом, крышей, защитными дугами как у мотоцикла и плохо говорящим на русском языке водителем, который никогда не читал Правила дорожного движения.

Города должны быть безопасными для всех. В том числе для тех маленьких людей, которые ещё только учатся делать свои первые шаги — и чьи матери уже боятся выходить с ними на улицу.