Москва, 8 августа, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Женщина, которая умерла после наезда курьера на электровелосипеде, спешила домой к детям. Об этом ИА Регнум рассказал муж Ксении Старченко Александр. Девушка работала на кондитерской фабрике и в тот день после работы хотела поскорее увидеться с детьми. Её смерть стала неожиданностью для всех родственников и друзей, у неё осталось двое маленьких детей.

ВКоонтакте

«Я слышал, что ему дадут 2 года, потому что она тоже нарушила ПДД, переходила дорогу в неположенном месте. В тот злосчастный день она спешила с работы к детям. Мне сложно говорить, сами понимаете, что всё навалилось сразу. Я один остался с маленькими детьми. Им надо в сад ходить, одной дочери — четыре года, второй в сентябре исполнится два», — рассказал муж погибшей Александр.

32-летняя Ксения Старченко была сотрудником аналитической лаборатории кондитерского концерна «Бабаевский». Женщина старалась совмещать работу и воспитание двух дочек. Вечером 20 июля женщина, как обычно, спешила с работы домой к детям. Она переходила дорогу на Нижней Красносельской улице в центре Москвы, когда её на трамвайных путях сбил курьер на электровелосипеде. На кадрах видно, что велосипедист врезается в женщину, что-то ей говорит, а потом просто уезжает, оставив пострадавшую лежать на путях. Позже прохожие вызвали для Ксении скорую помощь и её госпитализировали в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского с переломами ног.

«20 июля нарядом скорой помощи в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского была доставлена 32-летняя женщина с диагнозом «закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края левой большеберцовой кости со смещением отломков, вывих стопы сзади», — рассказал собеседник агентства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3824940" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Курьер на электровелосипеде сбивает женщину в Москве

О травмах пациентки врачи передали информацию в полицию, 26 июля к Ксении в больницу пришли оперативники, и женщина написала заявление на курьера. Ксению прооперировали, она должна была провести в больнице несколько дней, и после этого её должны были отправить домой. Но состояние женщины резко ухудшилось, её перевели в реанимацию, где вечером 2 августа она скончалась.

«Даже когда попала в больницу, Ксюша была настроена на позитив, планировала, как будет реабилитацию проходить, не могла даже предположить что-то плохое. Она строила планы на будущее. Для всех это был шок, никто не мог даже подумать, что всё так закончится. Думали, что самое страшное позади после операции», — говорит подруга женщины.

По словам близких, после операции у Ксении стали образовываться тромбы, и медики прописали ей препараты, разжижающие кровь.

«Ей начали давать кроверазжижающие, и потом она перестала на связь выходить. Оказалось, что её в реанимацию перевели. Родственникам сказали, что там состояние продолжило ухудшаться, и Ксюша умерла. Никто не ожидал такого», — объяснила подруга Ксении.

По факту смерти пострадавшей 4 августа возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Личность курьера установили, им оказался 22-летний Санжар Абдикеримов. Сейчас в отношении него принята мера пресечения в виде заключения под стражу.