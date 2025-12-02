Не успело еще сложиться окончательное решение «зеленского вопроса», как «хозяева Украины» уже выкатили программный документ с планом ближайшего будущего.

Иван Шилов ИА Регнум

Грантово-соросячье сообщество в лице украинских ученых (в основном из Киево-Могилянской академии), журналистов, писателей, представителей разного рода фондов, «активистов», «ветеранов» и «волонтеров» 1 декабря опубликовало во флагмане грантовых медиа «Украинская правда» обширный манифест, поразительно похожий на программу политической партии.

Или кандидата в президенты.

Как рассказывало ИА Регнум, любые изменения в политической жизни Украины возможны только при одном условии: сохранении системы, сложившейся после Майдана, и базовых целей этого проекта. Теперь все имеют возможность убедиться, что это предположение не было теоретическим.

Манифест под названием «Выжить, выстоять, победить!» дает полное представление о том, как видят дальнейшую жизнь страны после подписания мирного соглашения те, кто диктует повестку большинству. А с мирным соглашением, похоже, все они уже смирились.

«Прежде всего мы хотим утвердить, что наша победа возможна. России не удалось и не удастся одержать победу над Украиной», — утверждают подписанты, в числе которых — «ветераны борьбы», участники советского диссидентского движения Иосиф Зисельс и Мирослав Маринович.

Однако свою победу они делят на две части.

Первая — победа-максимум, в которой совершенно предсказуемо содержится «полное восстановление территориальной целостности» в границах 1991 года, осуждение России в международном суде, возмещение убытков, гарантии безопасности, членство в Евросоюзе и НАТО «без каких-либо ограничений». «Мы не имеем права от нее отказаться, ведь за ней стоят судьбы миллионов людей», — говорится в документе, авторы которого ни разу не спрашивали эти миллионы о том, чего они сами хотят и к чему стремятся.

Особенно после 2014 года, когда эти судьбы были решены принудительно. Так что в этом смысле привязка к 1 декабря, когда в 1991 году случился Всеукраинский референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины, выглядит как насмешка.

Что же касается «победы-минимум», то она предложена в виде плана действий на ближайшее будущее и разделена на три измерения: «стратегическая нейтрализация врага», «сохранение суверенитета» и самое фантастическое из всех — «успешная Украина». Создавать которую, по всей видимости, будут шесть бывших народных депутатов из списка подписантов и поддержавших, которые почему-то не попытались сделать этого, заседая в парламенте.

«Только все три измерения вместе означают победу. Первое измерение направлено на противодействие военному нашествию врага. Второе обеспечивает выживание страны в долгосрочной перспективе. Третье делает невозможным успех врага в будущем, даже если он готов платить сверхвысокую цену», — рубит сплеча манифест.

И сразу заходит с козырей, утверждая, что стратегическая цель России — стереть Украину с политической карты мира. Мир ничего не даст, переговоры не остановят войну, следовательно, нужно масштабировать технологии, приносящие успех. В завуалированной форме авторы документа предлагают продолжать террористические атаки с помощью роботизированных и беспилотных систем, создавать высокоточные средства артиллерии и ракетного оружия, а также атаковать через кибероперации.

То есть формально согласиться на некий мир, но продолжать пакостить, чтобы Россия «опять не напала». Захватить в войне исподтишка стратегическую инициативу, чтобы «сделать российскую агрессию бесполезной, а военные планы Кремля неосуществимыми и, в конце концов, саморазрушительными».

Это читается между строк, но совершенно чётко.

Поэтому финальный абзац, в котором утверждается, что «путь к победе лежит не только через сценарии полного разгрома России на поле боя или мирных переговоров, а через создание устойчивого, безопасного, демократического и успешного государства даже в условиях постоянной угрозы», выглядит как классический финт ушами.

А как именно сочетается «устойчивое и безопасное» государство с явно агрессивными намерениями — рассказывается в следующей части, которая начинается с плача о том, как Москва не пускает Украину в европейское цивилизационное пространство. Имеет перед собой стратегическую цель ликвидировать не только украинскую государственность, но и идентичность. Даже проводит геноцид (но это не точно).

«Мы, украинцы, больше всего хотим мира и решительно поддерживаем усилия мирного процесса. Но, как мы видим, Россия не соглашается на любые предложения, которые привели бы к устойчивому миру и сохранению нашей безопасности и суверенитета»,— сообщают читателю и тут же, сохраняя стиль, забивают зацепистый гвоздь.

А именно, проводят «красные линии», нарушение которых, по мнению самых светлых умов страны, ведет к дальнейшей потере суверенитета: ограничение сил обороны по численности, вооружению и т.д., возвращение российских политических, культурных, религиозных и медийных организаций, «что будет означать продолжение войны другими средствами», отказ от присоединения к ЕС.

Ведь «именно возвращение к европейской цивилизации путем получения членства в ЕС и окончательный выход из «русского мира» является смыслом главных событий на Украине последних десятилетий».

Здесь опять в чистом виде проявляется шизофрения как красная линия всей идеологической и методологической базы проекта «новая Украина». Ведь ограничение или увеличение армии и других силовых структур — вообще не украинский вопрос, платят за это другие. «Возвращение религиозных организаций» в виде свободы вероисповедания — часть конституции и самая что ни на есть европейская ценность, без которой в ЕС делать нечего.

Равно как и равноправие в культурном и языковом вопросах. Вопрос, каким именно образом Украина «усилит европейскую семью», отрицая практически весь комплекс прав человека в принципе, остается вне рамок этой политической программы.

Поэтому и заключительный раздел (точнее, измерение) уже целиком относится к категории «бла-бла-бла», описывая некий идеальный мир, который всегда хорошо ложится в манифесты. Но к которому украинское государство не то что ни разу не подошло близко, но в принципе всегда двигалось в противоположном направлении.

Достаточно вспомнить сияюще-прекрасную программу «Слуг народа» и лично Зеленского, а также слова его уже бывшего друга Андрея Ермака о «нулевой толерантности к коррупции». Всё это свелось пусть и к небанально организованному, но совершенно традиционному воровству и ручному управлению системой, которой рулил человек, даже не имеющий на то официальных полномочий.

А теперь люди, чьи имена и биографии всем известны, на голубом глазу рассказывают, что «путь к глобальной субъектности и безопасности — это также и построение основанной на верховенстве права страны возможностей с эффективной системой государственного управления».

Заявления из серии «Украина должна стать страной возможностей», куда все едут и где пачками рожают детей, «привлекательным местом созидания, инноваций, развития, предпринимательства», человекоцентричная, с верховенством права и развитием образования и культуры, могут вызвать только гомерический хохот. Поскольку все сказанное выше очевидно прямо противоречит этим целям.

Вряд ли можно построить «человекоцентризм» на тоталитарной идеологии, насаждающей единый стандарт человека и гражданина во всех сферах жизни. А о желании жить в этой стране и что-то в ней развивать лучше всех могут рассказать люди, чьим родным языком является русский.

Ну, а ближе к концу бесконечного перечисления молочных рек с кисельными берегами внезапно появляется… нулевая толерантность к коррупции. Которая «воплощается в ежедневных действиях каждого человека».

Итог этих многословных рассуждений — совершенно логичный вывод, что если сказка станет былью, то «Украина перестает быть проблемой и становится частью решения», перестает догонять и начинает формировать «новую реальность». Станет большим и свободным государством западного мира, а Россия же будет повержена.

Только строится этот вывод на ложном утверждении, что это возможно в принципе.

Вероятно, кто-то из могилянской профессуры напоследок вставил небольшой реверанс в сторону отцов-основателей украинского движения из Кирилло-Мефодиевского братства: «Украина была камнем, который отбросили строители, — а может стать краеугольным камнем нового мира».

И как раз эта мысль должна была открывать манифест. Поскольку всё, что в нем перечислено, уже доказало свою разрушительную сущность на практике. Вся эта база была навязана стране и обществу как программа и неумолимо притащила их к войне. Поскольку противоречит самой сущности Украины, её реальному положению в мире и фактическим интересам. Она действительно могла бы стать краеугольным камнем нового мира, оставаясь, в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете, нейтральным государством и главным транзитным узлом в крупнейших торговых маршрутах континента.

Связывать Север и Юг, Восток и Запад, работая и зарабатывая со всеми, принимая лучшее отовсюду и создавая самые выгодные условия для бизнеса, строительства, жизни вообще. Вместо одной мовы владея несколькими. Привлекая передовые знания и технологии на свою плодородную почву и развивая то, что досталось от предков, — делая машины, самолеты, космические ракеты.

Но кто-то постоянно убеждает украинцев, что их цель — лезть куда не зовут, душить любые проявления здравого смысла и находиться в состоянии вечной войны — внешней и внутренней. Быть камнем, отброшенным строителями. В кровавых соплях и руинах неистово биться за интересы глупого, подлого и жадного меньшинства.

Правда, на этот раз у этого «кого-то», по крайней мере, есть имена и фамилии.