22 ноября 1955 года. Над степью Семипалатинского полигона прошёл Ту-16 — обычный на вид бомбардировщик, если не знать, что под фюзеляжем подвешен заряд, который поменял не только баланс сил в мире, но и представление о войне в XX веке.

Иван Шилов ИА Регнум

В 9:47 по местному времени с высоты около 12 тысяч метров экипаж сбросил «изделие» с индексом РДС-37. Через несколько секунд на высоте примерно 1550 метров вспыхнул ослепительный шар — так сработала первая советская двухступенчатая термоядерная бомба мощностью порядка 1,6 мегатонны.

С тех пор прошло 70 лет. И сегодня, когда на Западе снова легко оперируют формулами вроде «ядерного сдерживания» и «стратегического давления на Россию», имеет смысл вернуться к началу истории нашего ядерного щита — к тому моменту, благодаря которому третья мировая так и осталась в произведениях фантастов.

Почему потребовался «термояд»

К середине 1950-х у США уже был испытан термоядерный заряд по схеме Теллера — Улама, позволявшей выходить на мегатонные мощности. СССР к тому моменту ответил водородной бомбой РДС-6с — знаменитой «слойкой» Андрея Сахарова, испытанной в 1953 году. «Слойкой» её прозвали за то, что изделие выглядело, как атомная бомба, обернутая несколькими чередующимися слоями урана-238 и дейтерида-тритида лития-6.

Для учебников это звучит красиво, но с точки зрения применения всё было сложнее. Конструкция получилась тяжелой, трудной для серийного производства и фактически одноразовой — не тот вариант, который можно массово ставить на боевое дежурство.

Поэтому вопрос стоял жестко: требовалось вооружение, которое можно было изготовить не в единичном экземпляре, и которое соответствовало бы тогдашнему уровню гонки вооружений.

Речь шла о двухступенчатой термоядерной бомбе. Двухступенчатой она называлась из-за особенностей детонации: в первой фазе взрывался атомный заряд урана или плутония, во второй фазе происходила термоядерная реакция в контейнере, который был сжат энергией первого взрыва.

Вооружение должно быть компактным, технологичным, пригодным для серийного изготовления и реального размещения в боекомплекте стратегической авиации.

В КБ-11 (Арзамас-16, сегодня Саров) над этим работала большая команда физиков и конструкторов: в их числе, Андрей Сахаров, Яков Зельдович, Юлий Харитон, Юрий Трутнев, Виктор Давиденко.

Ключевым стало решение использовать радиационную имплозию — передавать энергию делящегося первичного атомного заряда вторичному термоядерному через рентгеновское излучение.

Это был принципиально новый тип оружия, позволявший выйти далеко за пределы одной мегатонны и при этом вписаться в разумные габариты и массу для бомбардировщика.

Испытание не должно сорваться

Первое испытание РДС-37 планировали провести 20 ноября 1955 года. Самолёт поднялся в воздух, но в сценарий вмешалась погода.

Цель закрыла плотная облачность, и экипажу пришлось уходить на запасной аэродром с уже подвешенной бомбой. Для полигона, живущего по строгим регламентам, это было неприятным форс-мажором: колоссальная работа проведена, а финальный аккорд пришлось отложить из-за тумана и облаков.

22 ноября условия наконец сложились. Ту-16 с экипажем под командованием майора Фёдора Головашко вышел на заданный эшелон, занял район цели и сбросил бомбу, используя радиолокационный прицел. Парашютная система притормозила падение, дала заряду время уйти на требуемую высоту, после чего сработал взрыватель.

Расчетная мощность РДС-37 закладывалась примерно в 3 мегатонны. Но с учетом всех рисков, связанных с полигоном, населением и инфраструктурой, её сознательно уменьшили почти вдвое — до 1,6 мегатонны.

Даже в урезанном варианте эффект оказался более чем наглядным. Ударная волна прошла десятки километров, в ближайших посёлках выбило стекла, были разрушены легкие хозяйственные постройки.

Увы, были и непредвиденные печальные последствия: в одном из аулов обрушилась крыша дома, погибла девочка. В другом районе погиб солдат, десятки людей получили ранения.

Но с сугубо военной точки зрения испытание прошло однозначно успешно. В профессиональной среде именно с РДС-37 обычно отсчитывают рождение полноценной линейки советских двухступенчатых термоядерных зарядов.

Ядерный щит как ответ на шантаж

Для Запада испытание РДС-37 стало четким сигналом: монополия США на сверхмощное термоядерное оружие завершилась.

Для советских физиков, участвовавших в проекте, это был момент внутреннего перелома. В позднейших воспоминаниях чувствуется и профессиональное удовлетворение от решенной задачи, и тяжелое осознание того, какую мощь удалось заключить в корпус с болтами и кабелями.

Но неслучайно одна из книг об этих работах получила название «Решающий шаг к миру». Формулировка, на первый взгляд, звучит парадоксально, когда речь идет о мегатоннах.

Однако если смотреть на ситуацию с учётом реалий того времени, логика понятна. Советский Союз жил под угрозой удара по своей территории — того самого, что позже в американской военной доктрине стали называть «обезглавливающим».

РДС-37 и последующие термоядерные разработки сделали подобные сценарии бессмысленными. В этом и был главный политический эффект: чем надежнее работал ядерный щит, тем меньше у кого-либо оставалось соблазна попытаться решить «русский вопрос» силой.

1950-е годы — это не только первые спутники и шаги к полету Юрия Гагарина, но и пик ядерного шантажа. В США вполне серьезно рассматривали варианты ударов по советским городам, не стесняясь в служебных записках Пентагона оперировать мегатоннами и расчетными потерями среди русского населения.

Советский Союз долгое время, даже после создания первой атомной бомбы, уступал США и по качеству зарядов, и по их количеству. Это задавало асимметрию: американская сторона могла чувствовать себя увереннее, опираясь на преимущество в арсенале.

После появления «супербомбы» РДС-37 ситуация начала меняться. Стало понятно, что у СССР есть возможность дать симметричный ответ. Да, предстояло еще довести до ума носители, наладить серийный выпуск новых боезарядов, построить полноценную ядерную триаду — авиационную, ракетную и морскую. Но принципиальная черта была проведена именно 22 ноября 1955 года над Семипалатинском.

Неслучайно многие исследователи считают: испытания РДС-37 и последующий выход к мегатонному паритету с США — один из факторов, который реально удержал мир от третьей мировой войны. В отличие от торжественных резолюций и общих деклараций, ядерная физика работала без дипломатических оговорок.

Семипалатинский полигон середины 1950-х, где проводились решающие испытания, был не просто точкой на карте. В степи проверялись не только сами заряды, но и принципы новой военной доктрины: сроки подготовки, взаимодействие научных центров с авиацией, надежность приборов, устойчивость систем в реальных полевых условиях, а не в идеальных лабораторных сценариях.

О чём напоминает история РДС-37

Испытание РДС-37 стало одновременно и проверкой расчетов физиков, и демонстрацией того, что советская военно-техническая школа способна решать задачи, которые еще недавно на бумаге выглядели почти авантюрой.

В этой работе были задействованы штурманы, расчеты наблюдательных пунктов, специалисты по синхронизации измерительной аппаратуры, экипажи сопровождения. Огромная инфраструктура была выстроена вокруг одной цели: показать, что двухступенчатая термоядерная схема не только возможна в теории, но и реально работает в условиях, максимально приближенных к боевым.

В эти годы Семипалатинск превращается в своеобразный командный пункт научной и военной мысли, где рождаются не просто отдельные образцы вооружения, а новый уровень стратегического планирования, рассчитанный на наличие и применение сверхмощного оружия.

Испытание РДС-37 стало стартовой точкой для целого семейства советских термоядерных зарядов. Если говорить упрощенно, именно после него открылась дорога ко всем последующим решениям — от более компактных боеголовок для ракет средней дальности до легендарной АН602, известной на Западе как «Tsar Bomba».

Но важнее даже не отдельные образцы, а то, что к концу 1950-х у СССР формируется полноценная система стратегического сдерживания.

На этом фоне разговоры в Вашингтоне о «превентивном» или «обезоруживающем» ударе постепенно смещаются из области конкретного планирования в область политической риторики.

Семипалатинский взрыв 1955 года — это момент, когда Советский Союз окончательно выходит из роли догоняющего и становится равноправным участником ядерного клуба, а не объектом чужого давления.

Спустя 70 лет ядерная тема снова регулярно всплывает в новостях. Западные политики обсуждают «стратегическое поражение России», подводят инфраструктуру НАТО к нашим границам, говорят о размещении ракет и новых форматах «коллективного сдерживания».

История РДС-37 в этой ситуации напоминает о трёх обстоятельствах.

Во-первых, Россия умеет отвечать асимметрично и технологично. Во-вторых, ядерный щит — это не абстрактная формула, а результат конкретной работы ученых, конструкторов, военных.

И, наконец, в-третьих, каждый раз, когда на Западе возникает желание «проверить на прочность» русские интересы, достаточно открыть хронику событий 22 ноября 1955 года.

Тогда, в холодной казахстанской степи, под гул турбин Ту-16 и вспышку в 1,6 мегатонны, оформилось понимание: война против России может быть начата, но не может быть выиграна.

В этом смысле РДС-37 — не просто «супербомба», а один из краеугольных камней стратегической стабильности, которую сегодня так легкомысленно пытаются раскачать те, кто предпочитает забывать уроки второй половины XX века.