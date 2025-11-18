Трагикомическая история разворачивается на внешних рубежах Белоруссии. Если Литва закрыла свою границу с этим государством, то Польша, напротив, увеличила количество контрольно-пропускных пунктов (КПП). Литовцы теперь грызут от злости ногти.

Иван Шилов ИА Регнум

Перевозчики из Литвы обоснованно опасаются, что их барыши могут утечь польским конкурентам.

В целом же тут начинает проглядывать конец того периода, когда Россию и Белоруссию пытались обложить с запада «железным занавесом». Логика больших экономических процессов диктует необходимость восстановления связей.

Забыли про фуры

29 октября Вильнюс сообщил, что полностью закрывает границу с Белоруссией. Такой шаг никого особенно не удивил: часть КПП была закрыта уже давно, и литовские власти неоднократно выражали желание заблокировать и оставшиеся.

Это желание было обусловлено двумя причинами. Во-первых, правительство в Вильнюсе крайне недовольно тем, что многие их граждане регулярно ездят в Белоруссию, пользуясь введенным президентом Александром Лукашенко безвизовым режимом.

Во-вторых, Литва изменила отношение к массово перебирающимся на ее территорию противникам Лукашенко — теперь они рассматриваются как нежелательные иностранцы, тайком лелеющие недружественные замыслы.

Для закрытия границы был использован стародавний повод — регулярные прилеты в Литву с белорусской территории воздушных шаров, несущих груз дешевых контрабандных сигарет. В последнее время из-за них несколько раз приходилось ограничивать работу аэропорта в Вильнюсе. По версии литовских властей, прилёты контрабандных шаров — не что иное, как «гибридная атака», затеянная «белорусским режимом».

Александр Лукашенко же, опираясь на данные белорусского МВД, рисует иную картину. По его словам, литовские контрабандисты приезжают в Белоруссию, закупают там большие объёмы сигарет местного производства и шарами отправляют их на родину. Причем, по словам президента Белоруссии, контрабандисты приезжают туда не по безвизу, а пробираются тайком, пользуясь своими связями в среде коррумпированных литовских пограничников, устраивающих им «коридоры».

Однако в литовском правительстве совершенно забыли, что на белорусской территории находятся свыше тысячи литовских фур, совершающих грузовые рейсы. После закрытия границы они оказались в ловушке.

Когда их владельцы стали жаловаться, Литва высокомерно потребовала от белорусов выпустить эти грузовики обратно. Александр Лукашенко, конечно же, отказался: он настаивает на возобновлении трансграничного сообщения — таким, как оно было до 29 октября.

А тем временем литовские транспортные перевозчики несут баснословные убытки, связанные с простоем и необходимостью платить за охрану фур на стоянках.

Глава Литовской национальной ассоциации перевозчиков (LINAVA) Эрландас Микенас предупредил, что простой и плата за стоянку приведут к таким финансовым потерям, что литовские фуры уже не будет смысла забирать.

В Linava подсчитали, что охрана одного застрявшего грузовика обходится в 120 евро в сутки. Охрана всех 1,1 тысячи машин обойдется в 132 000 евро в сутки. В то же время сам по себе простой такого автопарка обходится в 220 000 евро в сутки.

Белорусский лидер, в свою очередь, ни на йоту не отступает от занятой им позиции: «Хочу заявить: мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Если Литва хочет — мяч на ее стороне. Пожалуйста, открывайте границу, будем работать и сотрудничать, как это было до сих пор».

Александр Лукашенко сообщил, что все литовские автомобили собрали на пунктах перехода и взяли их под охрану исключительно ради сохранности перевозимого ими груза, «чтобы нас потом не обвинили, что мы там что-то плохое сделали».

«Платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах — 1100 или 1200 огромных фур», — предупредил глава государства.

Польский разворот

Другой сосед Белоруссии, Польша тоже начала было закрывать погранпереходы. В свое время их насчитывалось 6, но потом Варшава оставила только 2. А в сентябре поляки заблокировали и их, выбрав в качестве повода российско-белорусские учения «Запад-2025». Однако длилось это недолго.

Очень скоро Варшава восстановила движение через оба погранпункта. Судя по всему, свою роль тут сыграло не столько недовольство жителей приграничья, сколько страх нарваться на конфликт с Китаем: через Белоруссию и Польшу проходит важное ответвление китайского торгового маршрута «Один пояс — один путь».

Таким образом, до самого последнего момента попасть автомобилям из Белоруссии в Польшу можно было через два КПП: «Тересполь» — «Брест» и «Кукурыки» — «Козловичи».

Казалось, что на дальнейшие уступки Варшава уже не пойдет, тем более что на днях в приграничном Подляском воеводстве началось строительство уже второго заграждения — четырёхметровой стены из металлической сетки.

Но 28 октября поступило неожиданное для многих известие: польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что страна готова в ноябре открыть ещё два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Премьер подчеркнул, что временно отложил открытие этих КПП в связи с необходимостью согласовать действия с Литвой.

17 ноября молнией разнеслось сообщение о том, что Польша возобновила работу давно уже закрытых переходов «Кузница Белостоцкая» — «Брузги» и «Бобровники» — «Берестовица». Это вызвало бурную радость жителей польского приграничья, уже предвкушающих возобновление широкой торговли с белорусами. Кроме того, облегчился доступ к родственникам, проживающим по белорусскую сторону границы.

Министерство внутренних дел Польши отмечает, что открытие этих двух погранпунктов должно восстановить поток людей и товаров и отвечает запросам бизнеса и перевозчиков.

Дональд Туск признал, что решение о возобновлении работы КПП обусловлено экономическими причинами и просьбами местного населения, а отнюдь не политическими аспектами.

«Планируемые меры направлены на возобновление движения людей и товаров. Это ответ на запросы общества — в особенности многочисленной группы предпринимателей, перевозчиков и трудовых мигрантов, ежедневно пересекающих границу между Беларусью и Польшей», — пояснили в Варшаве.

Действительно, ранее Польша выставляла условием разблокирования этих двух КПП освобождение Минском политического активиста Анджея Почобута. Этнический поляк, гражданин Белоруссии Почобут в 2023 году был приговорен к восьми годам заключения за «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» и за «разжигание вражды».

Однако он по-прежнему сидит, а движение через два КПП возобновилось.

Оставшиеся в дураках

В этой ситуации главными проигравшими чувствуют себя перевозчики из Литвы.

Лишившись белорусских коридоров, они с бессильной завистью ждут, как ими будут пользоваться их польские конкуренты. Более того, литовцы воспринимают поступок Польши чуть ли не как предательство.

Эрландас Микенас в беседе с местным порталом Delfi жалуется: «Это удар ниже пояса. Поляки всегда так делают — я не знаю, почему Литва такая наивная, а поляки — хитрые».

Микенас сравнил эту ситуацию с политикой акцизов на топливо: «Говорили, что акцизы поднимут и поляки, и литовцы. Но подняли только литовцы — и все поехали заправляться в Польшу. Сейчас ситуация аналогичная».

По словам Микенаса, если власти Литвы уже в ближайшее время не откроют границу с Белоруссией, то литовская логистика будет окончательно уничтожена.

Тем временем политические противники нынешнего премьер-министра Литвы Инги Ругинене воспользовались ее промахом, выступив с жесткой критикой. Однако они критикуют ее не за само закрытие границы, а лишь за то, что перевозчики заранее не получили предупреждения.

«В Литве есть две ассоциации перевозчиков, и вы звоните им и говорите: «Оказалось, что мы приняли принципиальное решение и отдали тысячу грузовиков режиму Лукашенко, который теперь над нами издевается», — негодует экс-министр обороны Лауринас Касчюнас, член оппозиционного «Союза отечества — Христианских демократов Литвы».

Он предупредил, что если литовские перевозчики заплатят за стоянку своих грузовиков белорусской компании, то их «придется наказать», поскольку они нарушат санкционную политику.

Изначально власти Литвы закрывали белорусскую границу до 30 ноября, намекая, что потом можно и пролонгировать. Но 17-го власти пошли на попятную: министр иностранных дел Кястутис Будрис сообщил, что Литва может открыть границу с Белоруссией и раньше.

«Нам важно, чтобы против нас прекратились гибридные атаки», — заявил он. По его словам, «ситуация изменилась, она взята под контроль — теперь наши аэропорты стабильно работают».

А ведь еще не далее как 12 ноября Будрис утверждал, что открытие границы невозможно. Тогда он говорил, что Минск, дескать, «решил пойти на дальнейшую эскалацию и взять в заложники активы наших компаний, наши предприятия».

Также Будрис посещал Вашингтон, где требовал усилить давление на Белоруссию и Россию. Теперь же глава литовского МИДа, явно выражая мнение всего правительства, уже готов идти на уступки.

В целом эта ситуация выглядит, как откровенное поражение литовского руководства, умудрившегося с размаху сесть в лужу.

Правительство не хотело открывать границу, чтобы помочь собственным перевозчикам, но поступок Польши кардинально изменил ситуацию.

Теперь литовцы негодуют: почему полякам можно, а нам нельзя? Уже сейчас раздаются заявления, что «поляки нас обхитрили и теперь наживутся на нашей дурости». Неудивительно, что в этой ситуации правительство Ругинене готово сдать назад.