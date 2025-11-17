О том, как вооруженные отряды УПА* использовались для «демократизации» Чехии и Словакии, широкой общественности известно немногое. Между тем, участие обеих стран в помощи оружием необандеровской Украине (пока там не сменилась власть) в наше время отчасти объясняет корни такой странной любви.

Иван Шилов ИА Регнум

Поскольку водили бандеровцев лесными тропами те же руки, которые в 1968 году создали «Пражскую весну» и в дальнейшем руководили «демократизацией» уже отдельных Чехии и Словакии и их вступлением в НАТО.

И в них стремились упасть усталые «боивки», когда летом 1947 года началась военная операция чехословацких армейских подразделений и отрядов Сбора Народной Беспечности (службы безопасности) против бандеровцев.

«Акция «Б», завершившаяся 17 ноября 1947 года, в украинской «патриотической» историографии подается максимально обтекаемо.

Как сообщает официальный сайт Института нацпамяти, «после акции «Висла», когда украинское население восточных территорий послевоенной Польши было выселено вглубь Польши и распылено там, отделы УПА* прекратили на тех землях деятельность. Часть сотен перешла границу с УССР, а сотни «Бурлаки», «Бродича» и «Громенко» отправились в пропагандистский рейд по Западной Европе с целью рассказать миру об освободительной борьбе украинцев.

Прорыв отдельных групп повстанцев за «железный занавес» стал международной сенсацией, о ней написали ведущие мировые масс-медиа».

Как обычно, практически всё изложенное в этом абзаце является ложью, поскольку цели были совершенно иные, а прорыв одной пятой из тех, кто пытался выскользнуть из-под молотков, вряд ли можно назвать сенсацией.

И названий эти мировых масс-медиа вы нигде не найдете.

А ситуация выглядела так: в только что вышедшей из мировой войны Европе начиналась новая война, холодная. США стремились ограничить советское влияние, в чем американским спецслужбам помогала ОУН*, перешедшая из-под руки германского Абвера к новым хозяевам.

В Западной Германии сидел Степан Бандера, к которому тянулись ниточки управления вооруженными отрядами на местах и через которого передавались соответствующие задачи.

В Чехословакии, попавшей под советское влияние ввиду успешных действий украинских советских партизан и организации Словацкого национального восстания, политическая элита всё же придерживалась прозападных настроений, выступая за сотрудничество с США и Британией. У руля стояло «демократическое» правительство и президент Эдвард Бенеш, формально не прекращавший полномочий с 1938 года и руководивший движением Сопротивления.

Заменить его на полностью коммунистическое правительство Клемента Готвальда удалось только в 1948 году, и вот этого американцам и британцам не хотелось допустить — разными способами.

В том числе усилиями «борцов за независимость Украины».

Чтобы это не выглядело как голословное утверждение, можно привести пример «пропагандистского рейда» на территории Польши, исполненного той же сотней Владимира Щигельского («Бурлаки»), которая действовала потом в Чехословакии. Он описан в книге бывшего директора УИНП Володымыра Вятровича, выпущенной по заказу «Центра исследований освободительного движения».

С 23 января до 1 февраля 1947 года уповцы рейдовали по польским селам Засанья перед выборами в Сейм. На руках у них были отпечатанные кем-то листовки и литература для распространения среди населения, а чтобы вызвать доверие, они выучили очень популярную среди поляков песню Армии Крайовой «Gdy narуd w Warszawie walczy».

За время рейда проведено четыре больших собрания с участием местного населения, много частных бесед, во время которых полякам разъяснялись цели борьбы УПА*, ее отношение к польскому народу, коммунистам, необходимость совместной борьбы против Москвы и др.

Из нашего времени, когда всё известно о Волынской резне и истинном «отношении к польскому народу» со стороны бандеровцев, звучит невероятно, правда? А тогда интернета не было, и сельское население не знало, что одновременно отделы УПА* нападали на воинские и полицейские подразделения, пытаясь расшатать просоветский режим еще и силой.

Рейдовая группа УПА в Чехословакии, сентябрь 1947 г. Бойцы одеты в элементы чехословацкой, польской и немецкой униформы.

Польские власти терпеть это дальше не собирались, и в апреле 1947 г. начали масштабную операцию «Висла», целью которой был разгром баз УПА* в юго-восточной части страны.

Так что вполне логично, что опытные во всех смыслах подразделения были переброшены на чехословацкое направление. Территория им была известна, первые рейды УПА* имели место еще в 1945 г. 30 августа в деревне Брезница, южнее Стропкова, боевики куреня Павла Вацика застрелили секретаря коммунистической партии Словакии Михала Падому.

В ноябре в Чехословакию вторглись уже шесть сотен, которые смогли захватить несколько деревень и учинили расправы над евреями: четверых казнили в Уличе и 11 в Колбасове.

По данным министерства внутренних дел страны, в Словакии осенью 1945 г. действовало до 6 тыс. националистических боевиков. Провели они несколько операций и в 1946 г., когда в стране прошли выборы в Учредительное собрание — что дополнительно усиливает наше утверждение.

Хотя коммунисты тогда удержали власть, большую поддержку получили демократы, особенно в Словакии, где Демократическая партия получила более 62% голосов. Учитывая этот факт, западные спецслужбы и решили дальше вести мощную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации чехословацких коммунистов и Советского Союза.

В июне 1947 г. свой «труд» начали три сотни УПА*. Первая — упомянутого «Бурлаки», ветерана «Украинского легиона», принимавшего участие в немецком вторжении в Польшу с территории Словакии и потом служившего в германской вспомогательной полиции (97 боевиков). Вторая — Михаила Дуды «Громенко», имевшего опыт службы в батальоне «Роланд» (более 100 чел.). И третья — бывшего подчиненного Дуды Романа Гробельского «Бородича» (80 боевиков).

По украинским данным, всего на территории Чехословакии оказались 300 бандеровцев, хотя, по данным чехословацких спецслужб, их могло быть и до полутысячи.

Бандеровцы общались с местными жителями (прежде всего с бойками и лемками, относящимися к украинскому этносу), устраивали посиделки, меняли продукты на медикаменты, вели антисоветскую пропаганду. Командир одного из отрядов чехословацкой армии Мирослав Дуда вспоминал:

«Гражданское население Восточной Словакии, особенно украинцы, поддерживают банды, предоставляя им продукты, информацию о присутствии частей безопасности и знакомя их с местными территориями».

Но когда чехословацкие власти взялись за непрошенных гостей, началась вполне нормальная война.

В отчете от 12 июля 1947 г. специальной группы «Теплице» действия группы «Бурлаки» охарактеризуются следующим образом:

«Около 100 мужчин, подавляющее большинство украинской национальности и меньшинство — немецкой. Вооружение: преимущественно пистолеты-пулеметы, несколько винтовок и пистолетов, каждый взвод имеет один ручной пулемет, а вся группа имеет одно противотанковое ружье.

Каждый боец имеет 100 патронов к личному оружию. Командиры хорошо обуты и одеты, обычные стрелки уже в очень потрепанной форме польского, русского и немецкого происхождения, сапоги порваны и почти полностью без белья. Боевики страдают от недоеданья, вшивые».

30 июня в долине реки Топля сотня «Громенко» столкнулась с подразделениями чешской армии и завязался ожесточенный бой — повстанцы потеряли до 20 бойцов. 15 июля у деревни Вернер сотня вновь понесла потери — шестеро убитых и четверо раненых.

Положение бандеровцев осложнилось после того, как они оказались на территории Чехии.

Вот как это объяснял впоследствии оставшийся в живых боевик сотни Юрий Борец:

«Когда еще несколько дней назад на словацкой территории сотня Громенко чувствовала себя, как в Украине, легко получая продукты от благосклонно настроенных словаков, то на чешской стороне почувствовала явную враждебность».

«Громенко», будучи битым волком, решил продвигаться исключительно по лесистой местности вдоль австро-чешской границы, зная, что чешские силовики не станут вести масштабные бои рядом с Австрией. 11 сентября 36 боевиков, включая самого Дуду, которого после тяжелого ранения тащили на носилках, сдались властям в американской зоне оккупации.

По подсчетам украинских историков, 36 громенковцев добрались до американцев, 15 разбежались, семеро погибли в боях, четверых приказал расстрелять сам командир, остальные попали в плен (полякам передали 32).

Продвижение сотни «Бурлаки» выдалось еще более сложным. Избегая боев с чехословацкими силовиками, истощенные боевики, среди которых были раненые, делали громадные крюки, преодолевая лишние десятки километров. Предосторожности были не лишними, так как боевики Щигельского действовали более дерзко, занимались массовыми грабежами, и поэтому именно на поимку этой сотни чехословаки бросили свои основные силы.

Во время рейда сотня провела более 15 боев. Боевики часто применяли следующую тактику — один отряд вступал с противником в бой, отвлекал его на себя, другие же уходили от преследования.

5 августа сотня Щигельского вступила в бой с курсантами офицерских школ. Бандеровцы подпустили их поближе и открыли огонь сразу из нескольких пулеметов. По подсчетам историка Яна Фиалы, шестеро курсантов погибли и еще четверо получили ранения. В средине августа сотня «Бурлаки» вышла в долину реки Ваг, которая вышла из берегов и превратилась для боевиков в ловушку — чехи перекрыли все пути отступления.

Имея в строю 68 боевиков, Щигельский решил разбить свою сотню на семь групп, которые должны были добраться до австрийского Линца по отдельности.

К уничтожению бандгрупп привлекли бывших чешских и словацких партизан. За каждого пойманного или уничтоженного населению обещали по 10 тыс. крон. В результате в Баварию смогли пробиться 37-39 боевиков, 11 погибли в боях и 53 (в том числе и сам «Бурлака») попали в плен.

Среди пленных оказался один немец — медик Гельмут Краус, который участвовал в греческой кампании 1941 г., воевал под Сталинградом в 42-м, в марте 1944 г. у р. Збруч попал в советский плен.

В 1945-м он бежал и присоединился к УПА*. Боевики обманули немца — обещали тому помочь с возвращением на родину, а потом удерживали, поскольку нуждались в медике.

Меньше всего информации о продвижении сотни «Бродича», который решил идти совсем по другому маршруту, нежели две другие сотни, поскольку принимал участие в рейдах 1945 и 1946 гг. и очень хорошо ориентировался на местности. Поэтому только трое его людей погибли в боях и 30, включая его самого, попали в плен, остальные дошли до Германии.

Туда же после окончания 17 ноября акции «Б» выходили мелкие группы бандеровцев, уже не связанных с конкретным рейдом по Чехословакии.

Поскольку общая численность его участников сильно «пляшет», то разнятся и оценки «успеха» в исполнении чешских и украинских историков. Однако можно обобщить, что все они так или иначе оценивают количество прорвавшихся примерно в треть с небольшим от первоначального состава.

При этом лидеры рейда 1947 г. были уничтожены. «Бурлаку» и «Бродича» расстреляли поляки, которым передали пленных, а «Громенко» был подготовлен американцами для заброски в УССР в составе парашютного десанта и погиб 7 июля 1950 г. в Ивано-Франковской области.

Кстати, подготовка ЦРУ диверсантов из числа членов ОУН*, заброска групп, снабжение бандеровского подполья оружием, радиосвязью и другими полезными вещами остается еще менее известной страницей, чем чехословацкий рейд УПА*.

И работа вдолгую дала результат: так или иначе Чехословакию оторвали от Варшавского блока, а в 1991 году пришел и черед Украины, где подготовленные кадры в итоге взяли власть, превратив страну в оружие уже против России.

*экстремистская организация, запрещенная в России