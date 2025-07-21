* УПА — запрещённая в России организация

16 июля Верховная рада Украины дала решительный ответ зарвавшимся польским политикам. Чтобы уравновесить установленный у соседей Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польши, совершенного украинскими националистами, парламент Украины принял закон, говорящий о «преступлениях Польши».

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Как указано в пояснительной записке, он устанавливает компенсации за события, связанные с пересмотром границ и перемещением населения по итогам Второй мировой войны, когда Польша стала моноэтническим государством.

Авторы (в том числе уроженцы Волыни и Галичины) поставили перед собой цель «восстановления социальной справедливости путем признания принудительного переселения лиц украинского происхождения в 1944–1951 гг. из мест их постоянного проживания на территории Польской Народной Республики депортацией и осуществления компенсации моральных и материальных убытков, социальных льгот для людей, пострадавших вследствие депортации».

Платить за полученный вред совершенно логично может только Польша: законопроектом предлагается предусмотреть ежегодную разовую материальную помощь для депортированных. А со своей стороны — распространить на них (и членов их семей) льготы, предусмотренные законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».

Причем даже без документального подтверждения, поскольку «в результате депортации большинство переселенцев потеряли документы, подтверждающие их пребывание на территории Польши».

Примечательно, что законопроект со всеми сопутствующими документами был подготовлен еще в 2019 году, к 75-летию событий, но тогда ему хода не дали. Теперь же киевская власть решила понервировать «братьев», и отсчет депортации предложено вести от соглашения «коммунистических тоталитарных режимов Советского Союза и Польши» от 9 сентября 1944 года.

Тогда СССР и ПНР подписали документ, определяющий порядок «эвакуации украинского населения с территории Польской Народной Республики и польских граждан с территории УССР».

Однако выглядит этот политический выпад крайне глупо, поскольку, кроме усугубления конфликта на исторической почве, ничего не даёт: 80 лет назад всё делалось в соответствии с общим планом послевоенного устройства.

В феврале того же года советское правительство уведомило польское эмигрантское правительство в Лондоне о своей позиции. Состояла она в том, что «Польша должна возродиться не путем захвата украинских и белорусских земель, а путем возвращения в состав Польши отнятых немцами у Польши исконных польских земель. Только таким образом можно было бы установить доверие и дружбу между польским, украинским, белорусским и русским народами».

Танцевать в определении новой границы предлагалось от «линии Керзона» 1919 года, и в целом этот план был утвержден на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Выбора у лондонских сидельцев не было — как и у коммунистического Польского комитета национального освобождения (ПКНО): страны-победительницы постановили, что всем нужно жить со своими, без старых конфликтов.

С 15 октября 1944 года по 1 февраля 1945 года предполагался первый этап взаимного переселении на добровольной основе. Переселявшимся гарантировали компенсацию за утрату жилья и имущества, предоставление равноценных земельных наделов, освобождали на какое-то время от налогов.

Одновременно такие же соглашения были подписаны с Литвой и Белоруссией.

Поляки из УССР выселялись на отобранные у Германии западные территории и Восточную Пруссию, а украинцы и русины из Польши — на Западную Украину. Но ехать особо никто не хотел, известно, что изъявили желание переселиться лишь около 80 тысяч поляков, живших в основном в городах. А сколько украинцев из Надсянья, Подляшья, Холмщины и Лемковщины — неизвестно.

Вероятно, что никто: бросать хату и нажитое непосильным трудом имущество и отправляться куда-то в неизвестность мало кому хотелось.

ИА Регнум

Тем более что переместившиеся на запад отряды бандеровской УПА* сразу начали большую акцию по запугиванию населения. В инструкции, датированной 18 октября 1944 года, предписывалось:

«Среди поляков распускать слухи, что, если кто-то займет украинское хозяйство, будет физически ликвидирован. Тех, кто не послушает, физически ликвидировать, не исключая женщин и детей. Среди украинского населения вести агитацию против выселений <…>. Лозунг на сегодня: «Ни один украинец, ни украинка не оставит свою прадедовскую землю!»

Украинским же селянам внушалось, что селить переселенцев будут в Сибири.

Однако после февраля 1945 года стало понятно, что Львов больше не будет польским, и к лету поползи упорные слухи, что советские власти собираются закрыть границу. Тогда начался массовый исход: к концу 1946 года из 800 тысяч поляков в УССР не успели уехать только 3%.

А вот украинцы и русины, ведомые древними инстинктами, не желали расставаться с родной землёй, на которой их предки жили ещё в дописьменные времена. 24 июля 1945 года эмиссарам ПКНО их представители заявили, что никуда с родной земли не уйдут. Мало того, они требовали права на создание своих школ и представительство в парламенте.

Эмиссары покивали головами и уехали, а в Варшаве стали готовиться к силовым действиям.

22 августа 1945 года в Восточную Польшу были отправлены три пехотные дивизии Народного войска польского. Покуривая и нервно поглядывая на часы, военные давали жителям этих территорий время на сборы и далее перевозили в сопровождении конвоиров.

К концу 1945 года полякам удалось избавиться еще от 82 тысяч человек, и это вызывало большую тревогу у бандеровского подполья, которое лишали кормовой базы.

Поэтому командующий УПА* в Закерзонье Мирослав Онишкевич (Орест) отдал приказ атаковать переселенческие комиссии, отряды Войска Польского и польские сёла (в 1945–1946 годы сожжено 11 сёл), уничтожать железнодорожные станции и мосты.

Muzeum Historyczne w Sanoku Переселенцы из Подкарпатья на уничтоженной УПА станции, март 1946 года

Бандеровцы обстреливали колонны переселенцев, чтобы их рассеять, ставили мины на дорогах. Захваченных в плен польских солдат показательно казнили. Поляки же в ответ стали проводить против украинских и русинских сел настоящие карательные операции. С расстрелом заподозренных в помощи УПА* и сжиганием домов.

К июлю 1946 года, действуя таким образом, Варшава выселила на территорию УССР еще 280 тысяч человек.

С сентября 1944 года число переселившихся достигло 480 тысяч — 70% от подлежавших переселению. Остальные 30% могли бы оставить в покое, но тут мирному населению опять «удружили» не в меру пассионарные бандеровцы.

28 марта 1947 года в засаду двух сотен УПА* угодил и погиб замминистра обороны Польши Кароль Шверчевский. Генерал двух армий, во время советско-польской войны 1920 года сражавшийся в рядах РККА, а в Великую Отечественную ставший одним из организаторов новой польской армии.

1 апреля недалеко от места его гибели другая сотня УПА* полностью уничтожила отряд из 30 пограничников.

Между этими датами Политбюро Польской рабочей партии постановило:

«В рамках специальной операции «Восток» «быстрыми темпами переселить украинцев и смешанные семьи на возвращенные территории (прежде Сев. Пруссия), не создавая сплошных групп и не ближе 100 км от границы».

Одновременно было решено полностью уничтожить подразделения УПА*, ставшие политической проблемой.

17 апреля на заседании Госкомиссии безопасности изменено кодовое название операции, которая отныне именовалась «Вислой». Так же была названа и оперативная группа во главе с бригадным генералом Стефаном Мосором, в которую вошли пять пехотных дивизий и 1-я дивизия Комитета внутренней безопасности. Вместе с двумя резервными полками, пограничниками, сотрудниками милиции, Управления Безопасности и Стражи охраны железных дорог получилась 21 тыс. человек плюс эскадрилья самолетов и четыре бронепоезда.

AINP Члены УПА, пойманные бойцами Войска Польского под Саноком

Все они обрушились на силы УПА*, составлявшие вместе с членами гражданской сети около 2,5 тыс. человек.

Одновременно в соседней Чехии, во избежание просачивания на ее территорию бандеровцев (они могли попытаться прорваться в американскую зону оккупации в Австрии), проводилась подобная же акция «Б». Поляки гоняли бандеровцев по лесам и горам до 17 июля.

Параллельно население украинских, русинских и лемковских сёл отправлялось на бывшие земли Германии на западе и севере страны — с жесткой фильтрацией симпатизирующих УПА* и греко-католических священников.

Операция завершилась 31 июля 1947 года, за это время выселено более 140 тыс. человек, разбросанных по бывшим немецким землям малыми группами для быстрой ассимиляции. Однако процесс не останавливался до 1951 года.

Только парадокс состоит в том, что новый украинский закон на них никоим образом не распространяется, так как ни они сами, ни их потомки гражданами Украины не являются. Что же касается тех, кого под конвоем отправили на возах на Украину, то они так или иначе обжились в пресловутых границах 1991 года, которые стоят на первом месте.

Если поднимается вопрос о людях, проблема границ всплывает автоматически. И поляки со своей стороны тоже могут потребовать компенсации — и даже уже закатывали пробные шары.

Начиная с 1991 года муссируется вопрос о реституции польского имущества, оставшегося на «Восточных Кресах» еще после похода Красной армии 1939 года.

В 2015 году в Польше создана неправительственная организация «Реституция Кресов». Она помогает наследникам бывших владельцев недвижимости, от заводов и фабрик до обычных квартир. Им по архивам собирают все необходимые документы, подтверждающие право собственности на имущество.

При первой же возможности, едва только откроется соответствующее «окно», все эти документы в виде претензий будут «выкачены» украинским властям. В 2004 году уже состоялся прецедент: некий гражданин Польши Ежи Броневский выиграл в Европейском суде дело № 31 443/96 — о компенсации Украиной 60,4 тысячи евро за принадлежавший его бабушке дом.

Таких «броневских» только официально учтено 100–150 тысяч человек — на самом деле их значительно больше.

На Украине ничего подобного и близко нет. Никаких организаций, собирающих подобные документы, никто никогда не сколачивал. Да и сколько могли стоить сельские халупы на Лемковщине по сравнению с историческими зданиями в центре Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, других городов и местечек Западной Украины?

Уже шантажируя Украину поставками оружия и блокированием границ, поляки в ответ на шаги Киева запросто могут заставить западных украинцев массово вспомнить своих сельских предков и «батькивськи хаты» с земляным полом.

Таким образом, раскачивая «лодку» с компенсациями, власть Зеленского рискует открыть полякам то самое «окно возможностей» и «удружить» украинскому населению приблизительно так же, как 80 лет назад бандеровцы «удружили» польским украинцам.

*Признана экстремистской и запрещена в РФ.