«350 лет попыток уничтожить Украину». Миф, в котором нет нужного виновника
Тезис о том, что мир невозможен (либо возможен только под конкретные гарантии НАТО, США и других западных стран), поскольку Россия непременно нападет опять, активно используется украинским руководством и для внешнего, и для внутреннего потребления.
Хотя и первые лица, и медиаперсоны путаются в цифрах, определяя период «попыток уничтожить Украину» даже в тысячу лет, базовым мифом является 350 лет беспрестанной «российской агрессии». А пиком и «последней решающей попыткой» является специальная военная операция, в случае успеха которой Россия, конечно же, пойдет дальше.
Крушить беззащитную Европу.
В свежем интервью британской газете The Guardian Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Россия «может открыть второй фронт» против одной из стран Европы даже до прекращения боевых действий на территории Украины.
Таким образом, украинская пропаганда пытается обосновать необходимость и дальше финансировать войну, вкладываться в «восстановление» и крепить «главный бастион западной цивилизации».
Одновременно укрепляя в головах обывателя тезис, который раскрученный «образовательный» проект «История для взрослых» назвал «самым продолжительным геноцидом в истории».
Как поясняет один из столпов мифа про «350 лет агрессии», диссидент и член Хельсинкской группы Мирослав Маринович, современная Россия — реинкарнация ненавистной ему советской системы. А она, в свою очередь, наследовала имперскую политику царской России.
«Россия ведет сегодня с Украиной войну за киевское наследие. Российская империя немыслима без киевского наследия, иначе она превращается в Московию. Вот почему все запреты и отчаянные усилия удержать, для этого и была выведена доктрина «русского мира», чтобы любым способом привязать Киев к России.
Но Киев может существовать самостоятельно, он доказал это. Дух Киева пребывает тут и живит украинский народ, но дух Киева не пребывает в Москве. И из-за этого Москва ощущает наркотическую ломку из-за того, что не имеет культурного подкрепления со стороны Киева, со стороны Украины»,— вещал диссидент ещё в 2022 году.
Соответственно, с его точки зрения, интересует Россию только «место, откуда есть пошла русская земля»: украинцев нужно уничтожить, а стены св. Софии Киевской останутся.
А все предыдущие попытки укладываются именно в эту логику.
Анонимка про геноцид
Если не нырять в предания старины глубокой, когда бывший вышгородский князь Андрей Боголюбский вернулся на родину из своей новой столицы Владимира, пограбил и пожег Киев (что тоже уверенно записывается в акт агрессии России против Украины), то базовые 350 лет делятся на основные события весьма произвольно.
В общем-то, даже определить конкретную точку отсчета мифотворцы затрудняются, пространно размышляя о подрывной сути Переяславского соглашения 1654 года и последующего нарастающего «зросийщення».
Хотя только один Богдан Хмельницкий более 30 раз обращался в Москву с просьбами заключить союз, иначе бы его сепаратистский проект просто не выжил.
При этом, если механически отнять 350 лет от текущей даты, то мы попадем во времена, когда и России как государства еще не было — Российская империя появилась только при Петре I. Как не было и государственного образования не просто с именем «Украина», но и как такового: Войско Запорожское с городами и землями всё же было специфическим гибридом армии и административной структуры.
Название «Украина» воспринималось буквально как часть территории, и левобережная её часть, формально входившая в состав Московского царства, во времена Руины стала новой «украиной».
Туда казаки и гречкосеи с семьями бежали в поисках свободы, уходя от агрессивного давления Речи Посполитой и польской магнатерии. В 1650-е годы здесь были созданы самоуправляющиеся казачьи полки, занимающиеся охраной порубежья, и территория их распространялась за пределы нынешнего украинского государства на Курскую, Белгородскую и Воронежскую области.
Казацкое самоуправление не являлось следствием их уникальных европейских качеств, оно диктовалась военно-политическими потребностями. А когда изменились потребности — изменилось и отношение государства, что теперь рассматривается исключительно как проявление «геноцида» либо, как минимум, уничтожения вольностей и самобытности.
В частности, непременно рассматривается как ассимиляция и поглощение несчастного украинского народа пункт 12 Коломакских статей, подписанных, между прочим, тогда еще генеральным есаулом Иваном Мазепой. Ею предписано «Новобогородицкой город (построенную против татарской угрозы крепость в устье р. Самары, ныне на территории г. Днепропетровска. — Прим. ред.) доволно ратными людми и з женами населить, при которых бы ратных людех и из малоросийских городов жители зело охотнее на слободе селитися и разживатися».
Но тут всё как-то неубедительно.
А более-менее четкий перечень 350-летних злодеяний начинается с ноября 1708 г., когда по приказу Петра I была разрушена гетманская столица Батурин в наказание за предательство Мазепы и «с исключительной жестокостью были убиты все его жители — 6 тыс. мужчин, женщин и детей, а город полностью разрушен и сожжен».
То есть махом минус 35 лет.
И еще два важных обстоятельства. Первое — Батурин был крепостью, в которой хранились военные припасы и находился военный гарнизон мазепинцев во главе с полковником Дмитрием Чечелем. Если бы город не перешел под контроль русских войск, то перешел бы к шведам. Чего на фоне важнейших событий Северной войны никто, конечно же, допустить не мог.
А избиение мирных жителей — сцена, описанная в антимосковском памфлете «История русов» анонимного автора, ничем не подтверждаемая. В том же произведении «народ славянский» возводится к потомкам Яфета и временам Вавилонского столпотворения.
«Медаль за обрусение»
Однозначным актом уничтожения украинства, обычно стоящим первым номером в «серьезных» текстах, посвященных тысячелетней борьбе украинцев за свою свободу, является уничтожение Запорожской Сечи в 1775 году.
«Получив ключи от Сечи, россияне разрушили военное поселение, арестовали казацкую старшину, вывезли золото и распустили Запорожское войско. Гетманщина, находившаяся в составе Российской империи на правах автономии (с 1654 г.), осталась без вооруженных сил. На украинских землях ввели рекрутскую повинность — 25 лет службы в российской армии и рабство — крепостное право, как в остальной России»,— скупо передает содержание трагедии одно из передовых грантовых медиа.
Даже в этой цитате содержится беззастенчивая ложь: низовое войско жило само по себе и не было ничьими «вооруженными силами», а крепостным правом с удовольствием пользовалась и до вхождения в состав империи как католическая, так и православная шляхта.
А усугубление неволи крестьян было связано с массовым переходом этой шляхты в русское дворянство, с распространением всех соответствующих прав и привилегий. То есть «свидомым выбором» элиты.
Ну а что касается Сечи, то мы подробно рассказывали о том, что оказавшиеся в глубоком тылу вооруженные беспредельщики попросту стали мешать мирному развитию Новороссии, и претензии к ним были весьма конкретно изложены в манифесте Екатерины II.
Дальнейшее же «уничтожение украинской независимости», растянувшееся до окончательной ликвидации автономии Гетманщины и занимавшегося ей Малороссийского приказа в 1786 году, тоже было связано с элитой, а не с народной массой.
Постоянное напряжение между Гетманщиной и Москвой имело ту же основу, что и ранее с Речью Посполитой: по понятиям казацкой старшины они должны были получать от сюзерена финансирование, а править — своей территорией и крепостными крестьянами самостоятельно, не отдавая никаких налогов.
«Дайте денег, сколько попросим, и не лезьте», — примерно та же политическая традиция сохранилась на Украине до сих пор. Кроме того, сюда стоит добавить и постоянные попытки предательства, в связи с чем в тех самых Коломакских статьях был прописан запрет гетману вести самостоятельную дипломатическую деятельность, общаясь с другими государствами.
Что, впрочем, не помешало Мазепе вступить в печально известные отношения со Швецией.
Культурная же часть с запретом на книгопечатание и использование «малороссийского наречия» всегда была связана с непрекращающимися проблемами со стороны Польши и её буйной элиты, мечтающей о возвращении имперских границ. В основном речь шла про политическую литературу, но никакого «полного запрета» или «уничтожения» Валуевский циркуляр и Эмсский указ не предполагали, и «мовные патрули», как на сегодняшней Украине, по улицам не ходили.
И, уж конечно, никогда не существовал запрет императора Александра III называть младенцев украинскими именами, как и медаль «За обрусение окраин России», о которой рассказывают безумцы с клавиатурой.
Забытая элита
Примерно 250 лет из 350 выглядят скорее как натужные попытки найти геноцид в любом событии, которое подгоняется под нарратив. И при известном старании даже Вышгородская икона Божьей Матери, увезенная князем Боголюбским, в него ложится.
Но уверенно говорить про «попытки Москвы уничтожить Украину» у пропагандистов получается только с наступлением XX века, когда на руинах империи возникла Украинская народная республика, а затем наступили темные времена «голодомора» и «физического уничтожения украинской интеллигенции».
Проблема лишь в том, что голод существовал одновременно с массовой украинизацией и коренизацией, репрессии в отношении буйной и не видящей берегов (как было всегда) интеллигенции — с невероятным по размаху развитием украинской культуры и возведением мовы в статус государственного языка. А «утеря самобытности» происходила на фоне переселения сельского украинства в города, получением им сложных профессий и невероятных возможностей для развития в любом направлении.
Несмотря на Гражданскую войну, голод 1932-33 годов (от которого пострадало и русское Черноземье), Великую Отечественную войну, послевоенную разруху, численность населения Украины (без Галичины) с почти 25 млн в 1900 году выросла до 52 млн в 1988-м.
А за годы независимости уменьшилась до 30 млн по самым оптимистичным оценкам — точно посчитать власти боятся и не хотят. То есть вернулось к показателям начала прошлого века, утратив всё то, что независимая Украина имела на старте. И это в чистом виде заслуга украинской элиты, переплюнувшей всех царей и генсеков вместе взятых.
«Последняя попытка уничтожения Украины», отсчитываемая с февраля 2022 года, как и все предыдущие «акты агрессии», стоит на старой проблеме, которая не решается никакими другими способами. А именно: неспособности этой элиты к ровным, конструктивным отношениям, достижению общественного согласия и мирному развитию.
Те самые 350 лет (и даже более) она воспроизводит один и тот же сценарий: безудержное воровство, дешевое шулерство, глупые союзы и неспособность трезво оценивать последствия своих решений.
А для народа же, неизменно получающего все тяготы и лишения, под рукой всегда есть надежный образ врага, поскольку «гетманы» и «шляхта» не могут быть ни в чем виноваты в принципе.