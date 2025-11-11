Тезис о том, что мир невозможен (либо возможен только под конкретные гарантии НАТО, США и других западных стран), поскольку Россия непременно нападет опять, активно используется украинским руководством и для внешнего, и для внутреннего потребления.

Хотя и первые лица, и медиаперсоны путаются в цифрах, определяя период «попыток уничтожить Украину» даже в тысячу лет, базовым мифом является 350 лет беспрестанной «российской агрессии». А пиком и «последней решающей попыткой» является специальная военная операция, в случае успеха которой Россия, конечно же, пойдет дальше.

Крушить беззащитную Европу.

В свежем интервью британской газете The Guardian Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Россия «может открыть второй фронт» против одной из стран Европы даже до прекращения боевых действий на территории Украины.

Таким образом, украинская пропаганда пытается обосновать необходимость и дальше финансировать войну, вкладываться в «восстановление» и крепить «главный бастион западной цивилизации».

Одновременно укрепляя в головах обывателя тезис, который раскрученный «образовательный» проект «История для взрослых» назвал «самым продолжительным геноцидом в истории».

Как поясняет один из столпов мифа про «350 лет агрессии», диссидент и член Хельсинкской группы Мирослав Маринович, современная Россия — реинкарнация ненавистной ему советской системы. А она, в свою очередь, наследовала имперскую политику царской России.

«Россия ведет сегодня с Украиной войну за киевское наследие. Российская империя немыслима без киевского наследия, иначе она превращается в Московию. Вот почему все запреты и отчаянные усилия удержать, для этого и была выведена доктрина «русского мира», чтобы любым способом привязать Киев к России.

Но Киев может существовать самостоятельно, он доказал это. Дух Киева пребывает тут и живит украинский народ, но дух Киева не пребывает в Москве. И из-за этого Москва ощущает наркотическую ломку из-за того, что не имеет культурного подкрепления со стороны Киева, со стороны Украины»,— вещал диссидент ещё в 2022 году.

Соответственно, с его точки зрения, интересует Россию только «место, откуда есть пошла русская земля»: украинцев нужно уничтожить, а стены св. Софии Киевской останутся.

А все предыдущие попытки укладываются именно в эту логику.

Анонимка про геноцид

Если не нырять в предания старины глубокой, когда бывший вышгородский князь Андрей Боголюбский вернулся на родину из своей новой столицы Владимира, пограбил и пожег Киев (что тоже уверенно записывается в акт агрессии России против Украины), то базовые 350 лет делятся на основные события весьма произвольно.

В общем-то, даже определить конкретную точку отсчета мифотворцы затрудняются, пространно размышляя о подрывной сути Переяславского соглашения 1654 года и последующего нарастающего «зросийщення».

Хотя только один Богдан Хмельницкий более 30 раз обращался в Москву с просьбами заключить союз, иначе бы его сепаратистский проект просто не выжил.

Вплоть до сталинской индустриализации украинское общество оставалось глубоко сельским

При этом, если механически отнять 350 лет от текущей даты, то мы попадем во времена, когда и России как государства еще не было — Российская империя появилась только при Петре I. Как не было и государственного образования не просто с именем «Украина», но и как такового: Войско Запорожское с городами и землями всё же было специфическим гибридом армии и административной структуры.

Название «Украина» воспринималось буквально как часть территории, и левобережная её часть, формально входившая в состав Московского царства, во времена Руины стала новой «украиной».

Туда казаки и гречкосеи с семьями бежали в поисках свободы, уходя от агрессивного давления Речи Посполитой и польской магнатерии. В 1650-е годы здесь были созданы самоуправляющиеся казачьи полки, занимающиеся охраной порубежья, и территория их распространялась за пределы нынешнего украинского государства на Курскую, Белгородскую и Воронежскую области.

Казацкое самоуправление не являлось следствием их уникальных европейских качеств, оно диктовалась военно-политическими потребностями. А когда изменились потребности — изменилось и отношение государства, что теперь рассматривается исключительно как проявление «геноцида» либо, как минимум, уничтожения вольностей и самобытности.

В частности, непременно рассматривается как ассимиляция и поглощение несчастного украинского народа пункт 12 Коломакских статей, подписанных, между прочим, тогда еще генеральным есаулом Иваном Мазепой. Ею предписано «Новобогородицкой город (построенную против татарской угрозы крепость в устье р. Самары, ныне на территории г. Днепропетровска. — Прим. ред.) доволно ратными людми и з женами населить, при которых бы ратных людех и из малоросийских городов жители зело охотнее на слободе селитися и разживатися».

Но тут всё как-то неубедительно.

А более-менее четкий перечень 350-летних злодеяний начинается с ноября 1708 г., когда по приказу Петра I была разрушена гетманская столица Батурин в наказание за предательство Мазепы и «с исключительной жестокостью были убиты все его жители — 6 тыс. мужчин, женщин и детей, а город полностью разрушен и сожжен».

То есть махом минус 35 лет.

И еще два важных обстоятельства. Первое — Батурин был крепостью, в которой хранились военные припасы и находился военный гарнизон мазепинцев во главе с полковником Дмитрием Чечелем. Если бы город не перешел под контроль русских войск, то перешел бы к шведам. Чего на фоне важнейших событий Северной войны никто, конечно же, допустить не мог.

А избиение мирных жителей — сцена, описанная в антимосковском памфлете «История русов» анонимного автора, ничем не подтверждаемая. В том же произведении «народ славянский» возводится к потомкам Яфета и временам Вавилонского столпотворения.

«Медаль за обрусение»

Однозначным актом уничтожения украинства, обычно стоящим первым номером в «серьезных» текстах, посвященных тысячелетней борьбе украинцев за свою свободу, является уничтожение Запорожской Сечи в 1775 году.

«Получив ключи от Сечи, россияне разрушили военное поселение, арестовали казацкую старшину, вывезли золото и распустили Запорожское войско. Гетманщина, находившаяся в составе Российской империи на правах автономии (с 1654 г.), осталась без вооруженных сил. На украинских землях ввели рекрутскую повинность — 25 лет службы в российской армии и рабство — крепостное право, как в остальной России»,— скупо передает содержание трагедии одно из передовых грантовых медиа.

Даже в этой цитате содержится беззастенчивая ложь: низовое войско жило само по себе и не было ничьими «вооруженными силами», а крепостным правом с удовольствием пользовалась и до вхождения в состав империи как католическая, так и православная шляхта.

А усугубление неволи крестьян было связано с массовым переходом этой шляхты в русское дворянство, с распространением всех соответствующих прав и привилегий. То есть «свидомым выбором» элиты.

Ну а что касается Сечи, то мы подробно рассказывали о том, что оказавшиеся в глубоком тылу вооруженные беспредельщики попросту стали мешать мирному развитию Новороссии, и претензии к ним были весьма конкретно изложены в манифесте Екатерины II.

Дальнейшее же «уничтожение украинской независимости», растянувшееся до окончательной ликвидации автономии Гетманщины и занимавшегося ей Малороссийского приказа в 1786 году, тоже было связано с элитой, а не с народной массой.

Постоянное напряжение между Гетманщиной и Москвой имело ту же основу, что и ранее с Речью Посполитой: по понятиям казацкой старшины они должны были получать от сюзерена финансирование, а править — своей территорией и крепостными крестьянами самостоятельно, не отдавая никаких налогов.

Простой народ и мещане видели в союзе с Москвой защиту от произвола шляхты

«Дайте денег, сколько попросим, и не лезьте», — примерно та же политическая традиция сохранилась на Украине до сих пор. Кроме того, сюда стоит добавить и постоянные попытки предательства, в связи с чем в тех самых Коломакских статьях был прописан запрет гетману вести самостоятельную дипломатическую деятельность, общаясь с другими государствами.

Что, впрочем, не помешало Мазепе вступить в печально известные отношения со Швецией.

Культурная же часть с запретом на книгопечатание и использование «малороссийского наречия» всегда была связана с непрекращающимися проблемами со стороны Польши и её буйной элиты, мечтающей о возвращении имперских границ. В основном речь шла про политическую литературу, но никакого «полного запрета» или «уничтожения» Валуевский циркуляр и Эмсский указ не предполагали, и «мовные патрули», как на сегодняшней Украине, по улицам не ходили.

И, уж конечно, никогда не существовал запрет императора Александра III называть младенцев украинскими именами, как и медаль «За обрусение окраин России», о которой рассказывают безумцы с клавиатурой.

Забытая элита

Примерно 250 лет из 350 выглядят скорее как натужные попытки найти геноцид в любом событии, которое подгоняется под нарратив. И при известном старании даже Вышгородская икона Божьей Матери, увезенная князем Боголюбским, в него ложится.

Но уверенно говорить про «попытки Москвы уничтожить Украину» у пропагандистов получается только с наступлением XX века, когда на руинах империи возникла Украинская народная республика, а затем наступили темные времена «голодомора» и «физического уничтожения украинской интеллигенции».

Проблема лишь в том, что голод существовал одновременно с массовой украинизацией и коренизацией, репрессии в отношении буйной и не видящей берегов (как было всегда) интеллигенции — с невероятным по размаху развитием украинской культуры и возведением мовы в статус государственного языка. А «утеря самобытности» происходила на фоне переселения сельского украинства в города, получением им сложных профессий и невероятных возможностей для развития в любом направлении.

Несмотря на Гражданскую войну, голод 1932-33 годов (от которого пострадало и русское Черноземье), Великую Отечественную войну, послевоенную разруху, численность населения Украины (без Галичины) с почти 25 млн в 1900 году выросла до 52 млн в 1988-м.

А за годы независимости уменьшилась до 30 млн по самым оптимистичным оценкам — точно посчитать власти боятся и не хотят. То есть вернулось к показателям начала прошлого века, утратив всё то, что независимая Украина имела на старте. И это в чистом виде заслуга украинской элиты, переплюнувшей всех царей и генсеков вместе взятых.

«Последняя попытка уничтожения Украины», отсчитываемая с февраля 2022 года, как и все предыдущие «акты агрессии», стоит на старой проблеме, которая не решается никакими другими способами. А именно: неспособности этой элиты к ровным, конструктивным отношениям, достижению общественного согласия и мирному развитию.

Те самые 350 лет (и даже более) она воспроизводит один и тот же сценарий: безудержное воровство, дешевое шулерство, глупые союзы и неспособность трезво оценивать последствия своих решений.

А для народа же, неизменно получающего все тяготы и лишения, под рукой всегда есть надежный образ врага, поскольку «гетманы» и «шляхта» не могут быть ни в чем виноваты в принципе.