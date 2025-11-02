Один из самых известных криминальных авторитетов Швеции Исмаил Абдо, известный как Клубника, сбежал в Турцию и стал руководить своей бандой дистанционно. При этом он пытался установить контроль над рынком наркотиков в Финляндии.

Иван Шилов ИА Регнум

Это привело к резкому расширению наркоторговли в Суоми и жестоким конфликтам между преступными группировками Финляндии и Швеции.

Абдо и его «офицеры» в итоге оказались за решеткой, но у этой гидры, как правило, вместо отрубленной головы вырастает новая.

Жестокая конкуренция

35-летний Исмаил Абдо — один из самых известных преступных авторитетов Швеции. Он родился в городе Уппсала в семье мигрантов из Турции и с юности предпочел путь преступника, примкнув к одной из банд. В молодости успел отсидеть пять с половиной лет за наркоторговлю и участие в перестрелке.

Прозвище Клубника (Jordgubben) Абдо получил потому, что одно время занимался ягодным бизнесом. Этот вид предпринимательства в Скандинавии тоже часто граничит с нарушением закона: хозяева ягодных ферм беспощадно эксплуатируют ввозимых из стран третьего мира гастарбайтеров, недоплачивая им и содержа их в скотских условиях, с нарушением санитарных норм.

Кроме того, там нередко «химичат» с этикетками, выдавая, например, клубнику, выращенную с пестицидами, за экологически чистую премиальную продукцию. Наконец, хозяева ферм частенько уклоняются от уплаты налогов.

Однако основной «специальностью» Абдо была и остаётся наркоторговля. Ранее он входил в руководство крупнейшей шведской группировки Foxtrot, возглавляемой Равой Маджидом по прозвищу Курдский Лис. Но в какой-то момент амбициозный Абдо с Маджидом повздорил.

Он сколотил собственную сеть Rumba и попытался «отжать» у бывших «коллег» выгодную «поляну»: сбыт наркотиков десяткам тысяч зависимых по всей Швеции. Естественно, между «Румбой» и «Фокстротом» немедля вспыхнуло противостояние, сопровождавшееся убийствами, взрывами и перестрелками.

Поскольку с некоторых пор Абдо — человек слишком уж известный и улик на него накопилось предостаточно, он предпочёл перебраться на родину родителей и стал руководить своей организацией дистанционно из Турции.

Примечательно, что и Маджид, когда ему в Швеции стало чересчур «горячо», тоже сбежал в Турцию и командует своим «Фокстротом» на расстоянии.

В итоге война Курдского Лиса и Клубники возобновилась уже на турецкой территории. 6 сентября 2023 года люди Маджида атаковали кафе в районе Сарыер в Стамбуле, где любили собираться члены другой банды.

Нападение окончилось неудачей, а в отместку Абдо и его сообщники 27 марта 2024-го убили одного и ранили другого из людей Маджида.

Однако ещё раньше Курдский Лис сумел нанести удар Клубнике в самое чувствительное место: в сентябре 2023 года Маджид приказал убить мать Абдо, проживавшую в одной из вилл в районе Гренбю в шведской Уппсале.

Приказ был выполнен. По подозрению в совершении этого убийства были задержаны двое подростков, нанятых «Фокстротом».

В ответ Абдо велел ликвидировать свекровь Маджида, по которой 13 сентября 2023 года стреляли всё в той же Уппсале. Но непрофессиональные киллеры промахнулись.

Маджид торжествует

Руководимая Клубникой банда Rumba продолжила свою деятельность в Скандинавии в полной мере. Преступники нашли свою «фишку»: для рассылки наркотиков «клиентам» используется шведская почтовая система.

В конце 2023 года в местной полиции сообщили, что, по их подсчетам, по всей Швеции насчитывается 150 подпольных центров (50 из них в Стокгольме), где наркотики упаковывают, а потом рассылают покупателям по всей стране.

Работники почты вскрывают подозрительные посылки практически ежедневно, но многие и доходят до адресатов. «Есть много признаков того, что лидер преступной группировки Исмаил Абдо владеет значительной частью этого рынка», — говорит инспектор полиции Стокгольма Матс Баакки.

По его словам, упаковщики находятся в самом низу преступной иерархии и работают за гроши. Люди повыше сидят в даркнете и координируют их деятельность, направляя в упаковочные центры как сами наркотики, так и списки адресов для их рассылки.

Однако в конечном итоге рука закона настигла Клубнику и за пределами Швеции: в июле 2025 года Исмаил Абдо был задержан в Турции и до сих пор находится там под арестом.

Его задержание стало результатом совместной работы правоохранительных органов Турции, Швеции и Норвегии. Всего в ходе той операции, не без иронии названной «Земляничка», были арестованы девятнадцать человек, связанных с тремя разными криминальными сетями.

Кстати, Абдо уже задерживали в Турции в прошлом году, сразу после нападения на людей Маджида, но тогда он был освобожден под минимальный залог в 20 тысяч лир (около 39 тысяч рублей). Преступник, однако, не захотел лечь на дно и продолжил свою прежнюю деятельность с еще большим размахом, за что и поплатился.

Сразу после повторного ареста Клубники четверо его подручных были задержаны в Испании, куда они прибыли, чтобы убить членов конкурирующей банды. Двое оказались совсем юнцами, 19-летним и 16-летним уроженцами шведского города Бурос.

Это неудивительно: Rumba относится к числу тех банд, которые широко используют в качестве своих «биодронов» несовершеннолетних. При вербовке подросткам внушают, что в случае задержания им ничего особенно серьезного не грозит, так как шведское уголовное законодательство карает детей не слишком сурово.

Клубнике предъявляют многое, в том числе ряд покушений и попытку ввоза в Скандинавию крупной партии кокаина (1,3 тонны), изъятой в 2024 году. А позже в шведской Центральной криминальной полиции (KRP) сообщили, что подозревают Абдо в организации ввоза крупных партий наркотиков из Швеции в Финляндию. В связи с этим в октябре 2025 года уездный суд Хельсинки выдал заочный ордер на его арест.

В KRP предполагают, что вскоре Абдо может стать фигурантом и других уголовных дел в Финляндии. Однако уже сейчас известно, что Турция Клубнику не выдаст из-за наличия у него турецкого гражданства. Судебный процесс в Стамбуле всё ещё продолжается, но, видимо, дело закончится длительным тюремным сроком. На данный момент Маджид может торжествовать: он победил.

Конец «инициативы»

Полицейские детективы выяснили, что Абдо, банде которого с некоторых пор стало в Швеции тесновато, не так давно решил подмять под себя и соседнюю Суоми.

Сам он, конечно, в Финляндию не приезжал. Основу финской сети составили четыре доверенных человека, руководившие потоками контрабанды, продажей наркотиков и совершением разного рода насильственных преступлений. В этом году все были задержаны и уже осуждены.

Одним из этих четверых стал двадцатилетний житель финского города Порвоо Карл Бьёркэндаль. На первый взгляд, он мало чем отличался от сверстников: владел небольшой фирмочкой по продаже автозапчастей, ездил на скромной машине, увлекался рэпом, сочинял и записывал собственные треки.

Соседи были ошарашены, узнав, что Бьёркэндаля задержала полиция: его обвинили в причастности к перестрелке в хельсинкском районе Лассила. Таким образом люди Абдо пытались решить проблему конкурентов — местной банды, возмущённой вторжением «Румбы» в свои владения.

Улики против себя дал в том числе и сам Карл: снял хвастливое рэп-видео с собственным участием, где фактически рассказал, что организовал эту перестрелку. Полиция включила это видео в материалы расследования. Улики оказались неопровержимы, и суд приговорил Карла Бьёркэндаля к десяти годам лишения свободы.

В ходе следствия выяснилась уйма любопытных вещей. По заданию Клубники Бьёркэндаль организовал нелегальный ввоз в Финляндию разных видов наркотиков и их реализацию. И он же собирал деньги, полученные от продажи зелья.

Кроме того, молодой человек занимался выбиванием долгов у тех, кто принимал крупные партии «товара», но не оплачивал его вовремя. В частности, как-то он велел своему подручному сжечь помещение байкерского клуба.

Когда все эти обстоятельства выплыли на белый свет, Бьёркэндалю накинули ещё «пятерочку». На допросах он молчал, а в суде признал лишь малую часть того, что ему вменили. Связь с Исмаилом Абдо Карл до сих пор отрицает.

Вскоре после Бьёркендаля скамью подсудимых занял ещё один эмиссар Клубники в Финляндии: 36-летний швед Тобиас Ларссон. Он тоже был приговорён к почти десяти годам лишения свободы. Связь с Абдо Ларссон признал, причем он рассказал, что в свое время немало общался с Клубникой лично до того, как тому пришлось бежать из скандинавского королевства.

Финн Тони Иинатти был ключевым участником выстроенной Клубникой сети в финских же регионах Тампере и Похьянмаа, его приговорили к двенадцати годам лишения свободы за распространение наркотиков.

Ещё один близкий подельник и соратник Клубники — Беша Азиз по прозвищу Горилла. Полиция вскрыла их переписку — в одном из сообщений Абдо писал Азизу: «Мы должны заняться Финляндией. Давай с нами, брат?»

По данным полиции, Азиз взял на себя особенно тонкую «работу»: он вербовал несовершеннолетних финнов для совершения насильственных преступлений в Швеции. Недавно «Гориллу» приговорили в Швеции к семнадцати годам.

По оценке экспертов, Rumba хоть и получила мощный удар, но не разгромлена окончательно. Специалисты опасаются, что вскоре банда оправится от полученного удара, наберет новых людей, восстановит свои структуры и возобновит деятельность с прошлым размахом. Или ее место займет другое преступное сообщество, не менее опасное.

Есть печальный пример: в 2020 году шведским полицейским удалось взломать зашифрованную телефонную сеть EncroChat, которой пользовались преступные группировки, и дело кончилось сотнями арестов. Однако образовавшийся «вакуум» привел к тому, что очень быстро появились желающие его заполнить.

В частности, благодаря этому поднялся тот же Foxtrot, а затем и Rumba. Более того, Foxtrot и сейчас чувствует себя превосходно — именно он и стал главным выгодополучателем удара, нанесенного «Румбе».