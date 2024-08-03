Финская экономика столкнулась с весьма специфической проблемой. Страна богата лесами, в которых вызревают в огромных количествах черника и прочие лесные ягоды. Собственноручно их финны не собирают, а приглашают для этого гастарбайтеров из Таиланда.

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Однако недавно в стране разгорелся скандал: выяснилось, что финские фирмы держат тайских сборщиков ягод в натуральном рабстве — отбирают документы, плохо кормят, мучают изнурительным трудом, за который почти не платят.

Вскрывшиеся факты злоупотреблений обернулись громким судебным процессом, а Таиланд теперь отказывается отпускать своих граждан на работу в далекую северную страну.

Тренинги для жертв

Финские предприниматели издавна пристрастились использовать труд сезонников-гастарбайтеров. В 1990–2000-х они широко практиковали наём для сельскохозяйственных работ жителей соседней российской Карелии.

Позже, когда благосостояние россиян начало расти, финны стали всё более активно ввозить рабочую силу с Украины. Но по понятным причинам два года назад доступ к этому ресурсу стал иссякать — хотя сначала страну покинула огромная масса беженцев (в большинстве своём они осели не в Финляндии), затем киевский режим начал всё более жёстко блокировать свои границы, не выпуская мужчин призывного возраста.

Поэтому финнам пришлось искать для себя новый рынок труда — и таковой обнаружился в далеком Таиланде.

По этому поводу в мае 2022 года, например, предприниматель Веса Койвистойнен сообщил, что ему на тот сезон сбора ягод удалось нанять лишь с полсотни украинцев и в десять раз больше работников из Таиланда. Причем Койвистойнен жаловался, что на оформление трудолюбивых и хорошо зарекомендовавших себя тайцев уходит куда больше времени.

А глава финской фирмы Polarica Юкка Кристо похвалялся прессе, что, мол, лучшие тайские сборщики ягод в Суоми зарабатывают столько, сколько за пятнадцать лет на родине. По его словам, даже средний финский заработок сборщиков сопоставим с восьмилетним доходом в Таиланде.

До поры до времени всё выглядело очень благостно, но в 2023 году разразился громкий скандал. Правоохранительные органы вскрыли многочисленные случаи совершенно бесчеловечного обращения финских бизнесменов с гастарбайтерами. На скамье подсудимых оказались руководители фирм Kiantama, Polarica и Arctic Group.

В частности, в адрес гендиректора одной из крупнейших ягодных компаний Финляндии Kiantama Верну Васунта было выдвинуто 62 пункта обвинения. По мнению финской прокуратуры, Васунта вместе со своим тайским бизнес-партнёром ставил сборщиков ягод «в зависимое положение» и «пользовался их незащищённостью».

Речь идёт о работниках, прибывших в Суоми летом 2022 года для того, чтобы собирать бруснику и чернику. В Таиланде они прошли соответствующий тренинг, в ходе которого подписали обязательства работать максимально добросовестно. Однако никаких трудовых договоров они так и не получили — всё держалось на пресловутом «честном слове».

Зато с тайцев взяли плату и за участие в тренинге, и за авиабилеты в Финляндию. Также, как утверждает финское издание Helsingin Sanomat, в отношении тайских гастарбайтеров был введён особый побор — деньги, пошедшие на взятки чиновникам МИД Таиланда, чтобы те быстро оформили соотечественникам документы на выезд.

Что характерно, въезжали они в Финляндию по туристическим, а не по рабочим визам. Когда же незадачливые тайцы оказались в Суоми, сотрудники Kiantama отобрали у них паспорта и обратные авиабилеты, пообещав вернуть документы при выезде.

Голод, изнурительный труд и бессовестный грабёж

Если у кого-то из тайцев после отъёма документов возникли дурные предчувствия, оправдались они с лихвой. После прибытия их развезли по лагерям, расположенным в разных населённых пунктах. Условия в большинстве из них оказались самые мрачные: тесные помещения, в которых мужчин и женщин заставляли жить вместе, нехватка горячей воды и туалетов. Предлагаемая еда часто оказывалась испорченной — заплесневелый рис и жидкий суп из рыбьих голов.

Постоять за свои права сборщики не могли — мало того что они не владели финским языком, не все из них умели читать даже на родном.

В конечном итоге выяснилось, что речь идет о натуральном рабстве, ибо как-то так оказалось, что эти несчастные кругом в долгах и перед Kiantama, и перед их таиландским бизнес-партнером. Ведь с тайцев каждый день брали деньги за питание и проживание.

«Также со сборщиков взимали ежедневную плату за автомобили, которыми они пользовались, и они же должны были оплачивать расходы на топливо. Работники не были обучены поиску мест сбора ягод, что делало ежедневные поездки на автомобиле очень долгими», — говорится в обвинительном заключении.

От людей требовали беспрерывного изнурительного труда. «Нам не разрешали возвращаться в лагерь из леса слишком рано по вечерам», — рассказывали следователю эти фактические невольники. При том, что они вкалывали с утра до ночи без выходных и были обязаны ежедневно собирать ягод минимум на 90 евро, сами они получили в конечном итоге на руки в лучшем случае лишь по несколько сотен евро на человека.

Так получилось ещё и потому, что поставленные Kiantama надсмотрщики при подсчёте объёма собранных ягод специально фальсифицировали их вес.

Тайских рабов инструктировали и на случай встречи с полицией. От людей с угрозами требовали говорить полицейским, что в лагере всё хорошо: и с условиями труда, и с кормёжкой, и с оплатой. В итоге прокурор потребовал приговорить Васунту и его тайского партнера за все их «художества» как минимум к трём годам тюремного заключения и к штрафу в размере не менее 100 000 евро.

Такие порядки практиковались не только в Kiantama, но и в других фирмах схожего профиля. Власти Таиланда еще по окончании сезона в 2020-м сообщали, что компания Polarica (та самая, чей директор Юкка Кристо разглагольствовал о баснословных зарплатах сборщиков) не полностью расплатилась с гастарбайтерами, а также слишком много вычла из заработанного на различные расходы.

Тем не менее на следующий год Polarica вновь рекрутировала тайских сборщиков. Один из нанятых тайцев рассказал, что взял в долг большую сумму, чтобы добраться до Финляндии, круглосуточно собирал ягоды в течение более двух месяцев, но не получил в итоге ни евро.

Теперь достаточно суровое наказание грозит и гендиректору Polarica Кристо, и десяти людям из руководства Arctic Group. А в Таиланде в рамках этой же истории заведены дела на четверых бывших высокопоставленных сотрудников министерства труда. Их обвиняют в оказании помощи в вывозе граждан королевства для эксплуатации.

Помимо них, на скамье подсудимых оказался экс-сотрудник финского министерства труда и экономического развития Олли Сорайнен, специализировавшийся на вопросах иммиграции. Ему вменяют то, что он за деньги и ценные подарки (одним из которых была винтажная старинная скрипка) помогал бизнесменам-рабовладельцам со ввозом рабочей силы, снимая к ним претензии со стороны государства.

Дело в том, что каждая из компаний имеет выдаваемую государством квоту на ввоз иностранцев. Если с её стороны выявлены какие-то злоупотребления, то квоту можно и снизить.

В предыдущие годы поступали сигналы о том, что некоторые из фирм слишком уж сильно эксплуатируют свой персонал, не обеспечивают его мало-мальски приемлемыми условиями труда, что могло бы быть чревато снижением квоты. Сорайнен заметал эти жалобы «под ковер» и помогал бизнесменам избежать возможных неприятностей.

Никаких туристических виз

После столь громкого скандала нужно было принимать какие-то меры, и ещё в прошлом году госорганы Суоми начали отказывать в выдаче туристических виз для тайцев.

К началу сезона 2025 года новыми поправками к «Закону о сезонном труде» будет подтвержден уже введённый финскими властями строгий запрет на ввоз работников по турвизам. Кроме того, работодателей заставят заключать с ними договоры.

Невзирая на все разоблачения, в Таиланде до сих пор находится достаточно желающих попытать счастья в Суоми. В середине июля в финской миграционной службе сообщили, что к ним поступило около 1300 заявлений от граждан королевства, из которых одобрили 900.

Однако перед выездом сборщикам также необходимо получить разрешение на выезд из Таиланда — и вот тут-то возникли проблемы. Тайские власти отказались выпустить в Финляндию 43 «ягодников», поскольку пришли к выводу, что те стали жертвами обмана.

В Департаменте занятости сообщили, что экспорт сборщиков приостановлен, а финские работодатели должны «продемонстрировать решимость уладить проблему торговли людьми и защитить права тайских работников».

Это известие вызвало приступ паники у финских предприятий. Они предупредили, что в прошлые годы тайцы собирали около 80–90% урожая диких ягод в Финляндии. И если теперь не будет сборщиков из Таиланда, то из финских магазинов могут исчезнуть как лесные ягоды, так и изделия из них — йогурты, кисели и прочее.

Характерно, что финским бизнесменам даже не приходит в голову пригласить на уборку ягоды своих соотечественников. Они знают, что ни один уважающий себя финн на подобные условия работы не согласится. В итоге, как беспокоятся в отрасли, богатый урожай черники этого года может так и пропасть в лесах.

Наконец, 30 июля поступило сообщение о том, что власти Таиланда «условно одобрили» выдачу разрешений на выезд сборщиков. Накануне финский министр труда провёл беседу со своим таиландским коллегой и уверил его в том, что «была проделана большая работа для обеспечения безопасных условий в отрасли». Возможно, урожай ягод этого года в Финляндии будет спасён.

Остаётся только один вопрос. Насколько серьёзно можно относиться к словам финских чиновников о необходимости закрытия границы с Россией из-за нескольких сотен нелегалов, если при этом существуют лазейки для ввоза в страну целых партий фактически рабов из Юго-Восточной Азии?