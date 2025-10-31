После пяти с половиной часов Шевченковский районный суд г. Киева 30 октября отложил рассмотрение дела о запрете Киевской митрополии УПЦ на полтора месяца.

Иван Шилов ИА Регнум

Как ни странно, но простые приемы, направленные на блокирование «быстрого решения», работают — то ли волей суда, то ли по инструкции от тех, кто суды курирует. Первоначально заседание было запланировано на 30 сентября, но было отложено из-за болезни судьи. Теперь же удовлетворены ходатайства Киевской митрополии о истребовании всех документов, которые послужили основанием для проведения исследований и вынесения соответствующих приказов.

Формальным поводом для обращения в суд стали, как известно, выявленные связи между УПЦ и Русской православной церковью, поэтому украинская Госэтнополитики составила соответствующий иск.

Однако, как отмечает адвокат митрополии протоиерей Никита Чекман, служба «не предоставила все документы, в частности, это касалось служебной записки, которую они после получения нашего адвокатского запроса засекретили под грифом ДСП».

Кроме того, многие верующие подали заявления о привлечении к делу в качестве третьих лиц. Более тысячи таких заявлений уже поступило в суд, еще 300 находятся в канцелярии. И во время судебного заседания на улице в молитвенном стоянии находилось несколько сотен человек.

«Поскольку их очень много, мы как представители Киевской митрополии не имели возможности с ними ознакомиться и также заявили ходатайство об отложении для необходимости ознакомления. Все эти вопросы о привлечении верующих и о привлечении некоторых юридических лиц, в частности епархиальных управлений и монастырей, также будут решены уже на следующем судебном заседании, после того как все представители будут иметь возможность с ними ознакомиться», — подчеркнул о. Никита.

Таким образом, УПЦ выиграла еще месяц в надежде на то, что ситуацию удастся как-то разрешить, ведь целью в данном случае является не просто митрополия, а предстоятель УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, который её возглавляет.

После лишения его украинского гражданства 2 июля это продолжение системной работы на выталкивание авторитетного архиерея из страны, о которой рассказывало ИА Регнум.

Поскольку других способов прекратить его служение (кроме убийства) у власти просто не имеется.

Как утверждают недоброжелатели Онуфрия со ссылкой на его окружение, каждая воскресная литургия с его участием выглядит как прощание. А с конца лета он начал щедро раздавать церковные награды, священнические саны и другие знаки отличия. «Как-то даже прозвучала фраза: «Неизвестно, встретимся ли мы в следующее воскресенье вот так все вместе за столом», — цитирует своего «инсайдера из центра УПЦ МП» известная украинская журналистка Соня Кошкина.

И тут же признает, что четкой линии защиты УПЦ не имеет, а просто тянет время любыми способами.

Тем не менее нынешний акт затягивания удачно совпал с появившимся в прессе «инсайдом» о подготовке в ЕС некоего мирного плана из 12 пунктов, где значится, что Киев и Москва «усиливают взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий». В части русского языка это проявилось в исключении правительственного законопроекта об «исправлении» Европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств.

В случае с церковью вполне можно предположить, что простое решение не принимается по той же причине — слишком много в Европе и США противников преследования самой крупной конфессии Украины по политическим мотивам. Кроме того, нельзя отметать и чисто человеческий фактор: те же судьи прекрасно понимают, каким нехорошим делом их принуждают заниматься, и банально боятся за свою бессмертную душу.

А каждый месяц отсрочки дает возможность УПЦ еще немного укрепить позицию, готовя судебные иски, выступая в иностранных СМИ и на международных площадках — как это сделал с помощью видеообращения на 60-й сессии Совета по правам человека ООН обвиняемый в госизмене митрополит Черкасский Феодосий.

В частности, он сообщил, что православное духовенство на Украине принудительно мобилизуют в ВСУ и отправляют на фронт в качестве обычных солдат, вопреки принципиальной невозможности для священников применять оружие по их религиозным убеждениям и церковным канонам.

И, кстати, вопреки действующему закону об альтернативной службе.

При этом работать капелланами в армии им запрещено — в отличие от всех других.

«Если священнослужитель Украинской православной церкви переходит в другую привилегированную властями конфессию, он немедленно получает отсрочку от мобилизации. …Убивать или быть убитым. Это не что иное, как преднамеренная религиозная дискриминация священнослужителей Украинской православной церкви и издевательство над их совестью. Считаю, что органам ООН давно пора дать чёткую правовую оценку жестоким и многоплановым репрессиям против Украинской православной церкви в современной Украине. Особенно учитывая, что правозащитные организации уже несколько лет регулярно сообщают вам о нарушениях наших прав», — подчеркнул Феодосий, и критическая масса таких обращений неустанно копится.

Тем более что в момент записи обращения (помимо которого было передано расширенное письмо) священник находился в судебном заседании по делу об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В этой части никаких ограничений для власти нет, и прямые репрессии против духовенства — повседневная практика. К примеру, содержавшийся в СИЗО наместник Святогорской лавры, митрополит Арсений был 28 октября выпущен. На пороге его тут же задержали сотрудники СБУ, а затем пожилого и не очень здорового человека доставили в суд для избрания новой меры пресечения — и он снова вернулся в камеру.

Но это, как ни странно, работает против киевского режима, поскольку мгновенно становится аргументами в руках его противников.

Так, регулярно посещающий Вестминстерский магистратский суд Лондона по делу о своей экстрадиции народный депутат Артём Дмитрук на примере Арсения доказывает, что на Украине преследуют по политическим и религиозным мотивам, используют сфабрикованные дела, применяют пытки и незаконное удержание в тюрьме.

Сам митрополит на слушании заявил, что защищает не себя, а «то доброе, что есть у нас в Украине», и назвал суд «экзаменом на нашу человечность, совесть и здравомыслие».

«Ко мне в СИЗО приезжал правозащитник из Лондона Питер Крю и выступал в мою защиту в СМИ. Правозащитник Роберт Амстердам написал и положил на стол Дж. Д. Вэнсу письмо в мою защиту. И знаете, как тяжело слышать, что тебя называют врагом украинского народа — от тех самых представителей этого народа, кто меня задержал?.. Я ради украинского народа жил и живу, трудился не для абстрактной Украины и не для Москвы, а для народа Украины. Но об этом забыли и выставляют меня врагом народа, требуют посадить меня на 5 или 8 лет»,— сообщил священник, добродушно благословляющий на ходу тех немногих людей, кто пришел в суд как-то его поддержать.

Одновременно в производстве по всей стране находятся десятки дел, связанных с попытками власти лишить УПЦ имущества — в первую очередь тех объектов, которые являются государственной или коммунальной собственностью. Та же Госэтнополитики, не дожидаясь решения суда, уже разослала в Фонд государственного имущества Украины и органы местного самоуправления письмо, в котором Киевская митрополия считается «аффилированной» с РПЦ.

Для них это своеобразное руководство, чтобы начать досрочное прекращение права на пользование имуществом.

Однако ретивость борцов с «московской церквой» всякий раз натыкается на последствия судебной реформы, запущенной после Майдана в 2014 году. Украинские суды имеют достаточно высокий уровень самостоятельности, плюс, как мы указали выше, имеются и особые обстоятельства.

Включая даже прямое, но неявное православное лобби где-то в высших эшелонах власти.

Поэтому Успенский собор XII века во Владимире-Волынском, построенный князем Мстиславом Изяславовичем, власти отбирали больше года — как и комплекс сооружений заповедника «Чернигов древний». А право владения Успенским собором в Каневе (кстати, относящимся к Киевской митрополии) отменил аж Верховный суд — по результатам пересмотра в кассационном порядке принятых судебных решений.

При этом если Киево-Печерскую лавру в итоге силой отобрали у верующих и зачистили от православия, то Почаевская лавра в Тернопольской области до сих пор держит оборону.

Три недели назад нацполиция Украины провела на ее территории обыски в рамках уголовного дела по ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Но в итоге материалы следствия неизбежно попадут в суд и там всем придется тщательно доказывать, что какое-то мошенничество было. На фоне ежедневных новостей по всему миру.

Представители атакующей стороны страдают, что не удается прихлопнуть некогда могучую церковь одним махом, но в целом констатируют успех. Профессор НУ «Острожская академия» Андрей Смирнов заявил в интервью изданию «Левый берег», что самое страшное для УПЦ уже произошло — она утратила привилегированный статус.

«Сейчас эта церковь стала токсичной, не пользуется широкой поддержкой населения, по крайней мере по результатам социологических опросов. Представителей УПЦ МП не приглашают на встречи с руководителями государства или даже на заседание Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Они не имеют права занимать капелланские должности в ВСУ, не подлежат бронированию, а 23 епископа являются фигурантами различных уголовных производств. То есть УПЦ МП потеряла господствующее положение», — ликует профессор.

Однако замены каноническому православию на Украине нет — политическая ПЦУ не пользуется спросом, ее храмы пустуют, греко-католики остаются региональной конфессией, а Божьего гнева люди всё-таки боятся. Привыкнув к разрушению как универсальному приему устранения любой конкуренции и инакомыслия, победивший Майдан решил, что оно сработает и в случае с «вражеской религией».

Но здесь классический пример того, как любая религия вообще доказывает свою «настоящесть». И до тех пор, пока УПЦ оказывает пусть и вялое сопротивление, её истинное, здоровое ядро только крепнет, очищаясь от шелухи, и обретает всё большую поддержку.

А этого расово верные бандеровцы осознать не в состоянии.