Один известный в прошлом оппозиционный политик рассказывал в личной беседе, что в 2018 году, когда «активисты» из праворадикальной организации С14* заблокировали Киево-Печерскую лавру, он приехал к митрополиту Онуфрию с предложением помочь.

ИА Регнум

А именно — вывести своих бойцов-спортсменов, которые разгонят националистов и будут охранять святую обитель. На что предстоятель Украинской православной церкви ответил: «Сын мой, наш Бог — любовь. Вера крепнет в страданиях».

И запретил лезть в драку.

В этом, как говорят знающие Онуфрия (в миру — Ореста Березовского) люди, суть его отношения к миру: он молитвенник, чуждый любой агрессии и радикальных решений.

«Я — монах в первую очередь. …Наша задача — заставлять себя следовать Заповедям Господним и исполнять их. Прежде всего, и это является самым главным, надо заставлять себя творить смиренную молитву, вручать себя в волю Божию и надеяться не на себя, а на Бога, Который воскрешает мертвых», — говорил он в интервью в 2020 году, объясняя суть своей текущей должности.

Но при этом, как показывает биография Блаженнейшего, он умеет проявить твердость — вследствие чего 2 июля лишен украинского гражданства указом Зеленского по материалам, предоставленным СБУ.

Епископ Черновицкий и Буковинский, очень уважаемый у себя на родине, в Черновицкой области, принял Церковь в очень непростое время, когда киевский Майдан завершился госпереворотом и начал гражданскую войну в Донбассе.

В 2014 году, когда митрополит Владимир уже более не мог по состоянию здоровья исполнять свои обязанности, уже 14 лет как тоже возведенный в сан митрополита Онуфрий был избран Священным синодом УПЦ как местоблюститель Киевской кафедры. А в конце лета стал предстоятелем — интронизация состоялась в Киево-Печерской лавре 17 августа 2014 года.

И сразу же повел политику на прекращение войны на востоке Украины.

Христово воинство весьма дисциплинированно, и без благословения принципиальные вещи в проповедях не звучат. А в храмах канонической православной церкви, и это личное свидетельство автора, темы Майдана и «АТО» неизменно были центральными — священники объясняли своей пастве преступность происходящих на Украине событий.

Что и было предметом постоянного острого недовольства со стороны майдановского актива и поставленной им власти, взявшей курс на создание своей персональной, «патриотической» церкви.

Кроме того, УПЦ очень четко демонстрировала уважение к памяти о Великой Отечественной войне, 9 мая повсеместно служилась заупокойная лития по бойцам Красной армии. Наместник Ионинского мужского монастыря в Киеве, архиепископ Обуховский Иона содействовал строительству крипты для захоронения найденных поисковиками останков советских солдат в одном из подчиненных ему меньших монастырей.

Блаженнейший в день 70-летия Победы пришел к Вечному огню в киевском парке Славы и отслужил литию у Могилы Неизвестного Солдата.

А накануне, 8 мая, оба эти иерарха попали в громкий скандал. Иона и Онуфрий не встали во время торжественного заседания парламента, когда президент Петр Порошенко зачитывал имена героев Украины, получивших это звание во время «антитеррористической операции».

Кадр из видео Онуфрий демонстративно не встал для чествования «героев АТО» 8 мая 2015 г.

После предстоятель УПЦ записал видео, в котором пояснил, что этот жест не был «знаком пренебрежения к героям Украины», но проявлением протеста против войны как явления.

«Мы не хотим, чтобы война продолжалась на нашей земле. Мы не хотим, чтобы люди убивали друг друга. Мы хотим мира и чтобы на нашей земле было Божье благословение»,— отметил он.

В том же году в сентябре Онуфрий совершил архипастырский визит в епархии Донбасса, который закончил в Славянске, где совершил молебен в Александро-Невском кафедральном соборе. И уверил собравшихся, что «испытания, которые вы пережили, сделали вас более сильными духовно и приблизили каждого из вас к Богу».

А как только Порошенко начал раскручивать тему с ПЦУ — всячески противодействовал этому начинанию, за что в сентябре 2018 года включён в базу сайта «Миротворец» как агент влияния РПЦ и противник создания «независимой поместной Церкви».

Вследствие отказа Онуфрия принять участие в объединительном соборе Украинских православных церквей патриарх Константинопольский заявил, что более не признаёт его митрополитом Киевским и всея Украины.

Что, впрочем, никак не повлияло на положение Блаженнейшего: УПЦ оставалась самой крупной конфессией в стране. Она имела 12 381 приход и три лавры — Почаевскую (наместником которой в свое время был сам Онуфрий), Киево-Печерскую и Святогорскую. Соответственно, сохраняя огромное политическое влияние, которое власть любыми способами намерена была уничтожить.

Чем активно и занялась в 2022 году под предлогом борьбы с российским влиянием и «агентурой Кремля», в которую давно было записано всё православное духовенство. В тот момент предстоятель УПЦ оказался перед необходимостью принять очень непростое решение.

Либо сохранить верность Русской православной церкви и патриарху Кириллу, «подтвердив» единство с Россией, что гарантировало немедленную расправу. Либо откреститься от «страны-агрессора», попытавшись сохранить Церковь и оттянуть неизбежное.

Онуфрий выбрал второй вариант, очевидно противоречивший его собственной установке по поводу страданий, укрепляющих веру.

На Соборе в киевской Феофании 27 мая 2022 года Украинская православная церковь приняла решение о своей дальнейшей самостоятельности, отказавшись от подчинения Московскому патриархату, но не разрывая при этом полного канонического общения.

Там же были внесены изменения в «Устав об управлении Украинской православной церкви» и принято постановление, в котором Собор осудил войну «как нарушение Божьей заповеди «Не убий», и выражено несогласие с позицией патриарха Кирилла. Отныне его поминание на литургии в храмах УПЦ было прекращено.

Церковь в лице своих иерархов постановила, что «не может оставлять своих верных без духовной опеки, должна находиться рядом с ними в их испытаниях и организовывать церковные общины в диаспоре». Но при этом Собор не преминул еще раз переехать ПЦУ, сообщив, что воспринимает раскол в украинском православии как «глубокую больную рану на церковном теле», и осудил физическое противостояние.

Нерадивых «коллег» призвали прекратить силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов УПЦ, указали на их неканоничность и сделали еще несколько обидных замечаний.

Всё это аукнулось Онуфрию теперь, когда после периода яростной атаки на УПЦ и чуть ли не ежедневных новостях о захватах храмов, избиениях священников и их принудительной мобилизации на родине предстоятеля было впервые организовано эффективное сопротивление.

Как рассказывало ИА Регнум, в Черновцах верующие смогли отбить Свято-Духовский собор и делом подтвердили свое решение «остаться в лоне Украинской православной церкви во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием». Это четко показало власти, что попытки продавить главу УПЦ на провозглашение автокефалии и слияние с ПЦУ результата не дали.

Две недели назад мы предположили, что штурм Свято-Духовского собора будет «черной меткой» ему. Так и получилось.

В качестве последнего аргумента Блаженнейшему предъявили наличие у него российского паспорта. Как установила СБУ, он добровольно получил гражданство России в 2002 году, а также «поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины».

Но про его российское гражданство украинские СМИ сообщали еще весной 2023 года. Тогда было опубликовано расследование «Украинской правды», где утверждалось, что оно есть у более чем 20 высокопоставленных священников УПЦ, а Онуфрий получил паспорт в Москве, о чем свидетельствует выписка из системы «Роспаспорт», а до этого получал такой документ в 1998 г.

И здесь большой вопрос, кто слил эти данные с российской стороны.

пресс-служба УПЦ Зеленский в свое время искал расположения главы УПЦ и даже собирался принять православие

Теперь же представитель УПЦ митрополит Климент в ответ на указ Зеленского распространил заявление от имени митрополита о том, что у него нет никаких других паспортов, кроме украинского, и Онуфрий «будет защищать свои права как гражданин Украины», имея все права обжаловать этот указ в суде.

С заранее известным результатом.

Куда более важный вопрос, что с ним будет дальше. На этот счет мнения опрошенных ИА Регнум экспертов расходятся.

Как считает клирик храма Св. благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Александр Овчаренко, ранее служивший в Запорожье, ничего особенного Блаженнейшего не ждет.

«Еще в 2023-м украинского гражданства были лишены другие архиереи и священники УПЦ, которые продолжают свое служение. Лишение украинского гражданства не означает невозможности жить на Украине. Готовят в «обменный фонд»? Вряд ли. Для этого он должен быть арестован по какому-либо обвинению, но этого не было. Против м. Онуфрия не открыто ни одного уголовного дела, он удобен украинской власти своим молчанием и пассивностью в публичном поле. Да и он сам откажется от обмена, так как вполне ясно заявил свою позицию относительно России и Русской Церкви, его пребывание в России вообще трудно представить»,— говорит о. Александр, некогда принимавший награду от Онуфрия.

По его словам, даже если митрополита депортируют, он все равно останется главой УПЦ и будет ей управлять из-за границы. Так что лишение гражданства — просто очередной жест публичного унижения, вроде демонстративного недопуска делегации архиереев УПЦ на прием к Зеленскому в 2023 г.

А стратегия команды Зеленского по отношению к УПЦ, уверен священник, будет такая же, как в случае с лаврой — действие на измор, постепенное «выкуривание» здравого консервативного крыла и переформатирование сознания остальных, запугивание, унижение, лишение всех возможных прав.

В свою очередь, православный миссионер и постоянный автор ИА Регнум Руслан Калинчук считает, что не исключен вариант и с убийством предстоятеля в обозримом будущем.

«Они откровенно ставят себе целью загнать Украинскую православную церковь в раскол, в ПЦУ. Но тогда, соответственно с уставом УПЦ, временно исполняющим обязанности станет следующий по хиротонии. То есть старейший иерарх, и ныне на Украине это митрополит Одесский Агафангел. Причем он очень сейчас активно сотрудничает с властью. И его подчиненные, такие как Андрей Пальчук, игумения Серафима, очень антирусски настроены и продвигают русофобские нарративы»,— рассуждает Руслан.

А если Агафангел окажется не готов перейти в ПЦУ, то можно поставить во главе Церкви и более лояльного персонажа, например митрополита Львовского и Галицкого Филарета.

Но пока, говорит Калинчук, давление будет продолжаться, тем более что лишение гражданства — мощный инфоповод, способный временно отвлечь от продвижения российской армии.

«Если подытожить, думаю, что лишение гражданства пока ничего, кроме публичного унижения и попыток давления, за собой не повлечет»,— подытоживает он.

Ну, а мы уже имеем достаточно информации, чтобы понять, какой практический эффект имеет такое давление.

*признана террористической и запрещена в РФ