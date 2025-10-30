«В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокированным в окружении», — подчеркнул Верховный главнокомандующий Владимир Путин, общаясь с бойцами, которые проходят в Москве лечение после ранений.

Иван Шилов ИА Регнум

О том, что группировки ВСУ попали в окружение в районе агломерации Красноармейск — Димитров (Покровск — Мирноград в украинской терминологии) и в Купянске, 26 октября доложил президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов.

С тех пор, по данным Минобороны, противник предпринял несколько попыток вырваться из окружения, однако все они были пресечены. При этом Киев старательно делает вид, что на этих участках фронта «ничего не происходит».

По заявлению президента, российские военные готовы допустить в окружение иностранных журналистов, чтобы те убедились в происходящем: вопрос поднимался в разговоре с командующими группировок российской армии, которые блокируют соединения украинских войск.

«Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов», — заявил Путин.

Сыплются быстро

По оценке экспертов, в районе Красноармейска в окружении могут находиться 25-30 батальонов ВСУ общей численностью до 5,5 тысячи человек. По крайней мере, именно такие силы были привлечены для обороны города.

Почему же противнику, имеющему в распоряжении мощный и подготовленный укрепрайон и такие солидные силы, не удалось удержать фронт?

Такая ситуация возникла благодаря успешному продвижению российских войск на западных окраинах Красноармейска и освобождению большей части находящегося севернее города Родинское.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Это позволило выйти к двум ключевым маршрутам снабжения противника: дороге Т0515 на Харьковскую область через Доброполье и трассе Е50 на Днепропетровск через Павлоград.

Аналитики предполагают, что часть украинских войск могла отступить до того, как «котел» окончательно сформировался, и реальная численность окруженной группировки может быть меньше. Однако окружение любых сил станет серьёзной неудачей ВСУ как в военном плане, так и в идеологическом.

По последним данным, линия фронта в черте Красноармейска проходит вдоль железной дороги и прилегающих улиц Ольшанская и Шмидта. Российские войска ведут зачистку кварталов, находящихся южнее железной дороги, продвигаясь в направлении промзоны и центра города.

Украинские источники только в последние дни начали постепенно признавать, что ситуация сложилась «сложная». Со ссылкой на офицеров двух бригад ВСУ, находящихся в этом районе, сообщается, что в Красноармейск проникли не менее 250 российских военных, которые ведут стрелковые бои в жилой застройке. Они врываются на позиции ВСУ и быстро ликвидируют украинских военных, включая операторов БПЛА.

Источники признают, что вся логистика в направлении Красноармейска находится под полным контролем наших дронов, вынуждая бойцов ВСУ преодолевать пешком 10–15 километров с боекомплектом и продовольствием. Пехота, которая находится на позициях до трех месяцев, практически отрезана от командования, а вывоз раненых почти невозможен.

В киевских СМИ появились признания того, что российские силы зацепились за городскую застройку еще в середине августа и создали точки накопления сил вдоль линии железной дороги и в других районах, откуда ведут атаки и обстрелы. И все это время украинский генштаб «не замечал» проблемы, отделываясь бодрыми реляциями.

«Украинская правда» признает, что находящийся севернее Красноармейска поселок Червоный Лиман и часть Родинского находятся под контролем российских войск. Офицеры ВСУ, чьи слова приводит издание, отмечают, что «Покровск сыплется слишком быстро», и предупреждают, что его падение создаст безвыходное положение для гарнизона в соседнем Мирнограде (Димитрове), через который проходит логистика подразделений.

По их словам, агломерация Красноармейск — Димитров, которая должна была стать очередной «фортецею» (крепостью) в занятой ВСУ части Донбасса, уже несколько месяцев находятся в «дроновом кольце».

В сложившейся ситуации у ВСУ ещё остаются возможности к отступлению, в случае, если местами кольцо окружения не сформировалось окончательно. Но пример прошлых аналогичных операций показывает, что Киев предпочитает отдавать приказ об отступлении в самый последний момент, требуя от войск действовать в заведомо безвыходной ситуации.

Противник может попытаться укрепиться в городской промзоне, навязав нашим военным городские бои. Но эти действия при отсутствии подкреплений и тотальном господстве российских авиации и артиллерии заведомо обречены на провал, уверен фронтовой источник ИА Регнум.

«В том, что котел мы в итоге доварим, уже нет сомнений. Пока информации о том, что противник будет отходить, нет, но это в целом мало что изменит. Благодаря успешным маневрам на коммуникациях мы смогли добиться перевеса по всем направлениям, и шансов удержать агломерацию у них нет», — отметил наш собеседник.

Купянск: плотная блокада

В Купянске ситуация для ВСУ складывается еще хуже. По последним данным, украинские войска удерживали часть городской застройки в районе станции Купянск-Южный и район «Юбилейный» на западе города. Общая численность войск, остающихся в городе, оценивается в 2-3 тысячи человек.

Однако значительное число бойцов противника остаются на позициях по нескольку месяцев без ротации. Многие вынуждены продолжать оборону с несколькими ранениями, поскольку раненых почти не эвакуируют.

При этом российские войска плотно блокируют группировку противника, что обрекает на провал любую попытку ВСУ деблокировать город. На левом берегу реки Оскол ВС РФ развивают наступление в районе Заосколье, постепенно окружая городскую промзону. Линия фронта проходит приблизительно по линии улицы Сватовская и району станции Заосколье.

Также российские войска продолжают наступление в направлении крупного села Куриловка, продвигаясь в сторону стратегически важного железнодорожного узла Купянск-Узловой. Куриловка — фактически район города Купянска, расположенный юго-восточнее основной части города.

Прорыв к железной дороге приведет к полному краху группировки украинских войск на левом берегу Оскола. Что, в дополнение к потере Купянска, окончательно снимет угрозу прорыва украинских войск на сопредельную территорию ЛНР.

Вкупе с продвижением на двух участках фронта в Харьковской области — в Волчанске и в районе Хатнее — Меловое, это позволит сформировать буферную зону для защиты двух российских регионов — ЛНР и Белгородской области.

Украинские источники также вынуждены признавать, что ситуация на этом участке фронта складывается «не в пользу» ВСУ.

Запорожский фронт: наступление к Гуляйполю

Наступление российской армии продолжает развиваться и южнее — в Запорожской области. На минувшей неделе российские войска взломали оборону противника на стыке границы региона с Днепропетровской областью и развивают наступление в направлении города Гуляйполе.

Ранее в этом районе противник создал укрепрайон, опирающийся на населенные пункты Вишневое, Кирпичное и Егоровка. Однако план украинской оборонительной операции провалился, поскольку российская армия атаковала на слабо укрепленном участке фронта в районе Привольного и форсировала реку Янчур.

Таким образом, российские войска обошли оборонительный узел и освободили сёла Вишневое и Егоровка. В дальнейшем они могут продвигаться вдоль трассы Т0814 на Гуляйполе.

Перехват дороги позволит блокировать снабжение противника в этом важном населенном пункте, что позволит начать операцию по освобождению восточной части Запорожской области.