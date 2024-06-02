В Латвии раскручивается маховик репрессий. Его жертвами становятся журналисты, блогеры, оппозиционные политики, общественные активисты и обычные люди, осмелившиеся публично не согласиться с государственной идеологией.

Иван Шилов ИА Регнум

Причём власть открыто давит на судей: президент Эдгар Ринкевич недвусмысленно дал понять, что мягкость в приговорах по политическим делам неуместна. И судьи отправляют за решётку даже за «преступления», на которые ещё несколько лет назад в Латвии никто не обратил бы внимания.

Карают за советскую и российскую символику

ВЛиепае 4 мая задержали и отправили в тюрьму 59-летнего жителя города, водителя-дальнобойщика Александра Демидова. Его обвинили в том, что приклеил на стену городского музея стикер с изображением Ордена Победы. Демидову инкриминируют две статьи УЗ Латвии: 74. 1 («Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений»), а также 81 («Помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии»).

В беседе со следователем Демидов разъяснил, что во время немецкой оккупации его бабушку угнали вместе с детьми, в том числе и с его будущей матерью, из Псковской области на принудительные работы в Германию. Поэтому он чтит победителей нацизма.

В связи с тем, что «преступление» Александра было признано «особо тяжким», суд отказал ему в освобождении под подписку о невыезде. Жена Демидова с большим трудом уговорила опытного адвоката взяться за защиту мужа. Но материально его семье это дело не потянуть — в среде русской общины Латвии объявлен сбор средств.

Также в тюрьме находится рижанка Елена Крейле, которую арестовали за то, что размещала на окне своего дома инсталляции цветов российского флага. Крейле тоже предъявляют «оправдание военных преступлений» — и это для неё уже третье подобное дело.

кадр из видео «Крейле Елена в суде 3 апреля 2024» Елена Крейле

В рамках первого дела её задерживали за вывешивание плакатов в поддержку России, за ношение куртки с российским триколором и сумки с буквой «Z». Второе дело — снова-таки за размещение в окнах бело-сине-красных инсталляций, за телефон с надписью «Моя связь с Кремлём», за самодельные флажки РФ и Российской империи и плакатики «Путин мой друг», «Я русско-латышский-советский человек» и Dievs, sarga Latvija («Боже, храни Латвию»).

Но если в прошлые разы Крейле давали условные сроки, то сейчас прокурор потребовала трёх с половиной лет реального тюремного заключения. Елена взбесила суд тем, что во время заседания из принципа говорила только по-русски и, по её словам, «прошлась и по власти, и по русофобии, и по сегрегации запуганного многонационального народа моей Родины…».

Гонения на журналистов и блогеров

Параллельно продолжается начатый в конце 2020 года «сериал» под названием «Дело четырнадцати журналистов». Четырнадцать человек уже четвёртый год подряд судят за сотрудничество с информационным агентством «Россия сегодня».

Поскольку глава этого агентства Дмитрий Киселёв находится под санкциями Евросоюза, то, по мнению латвийской прокуратуры, факт сотрудничества граждан Латвии с «Россией сегодня» стал «нарушением европейских санкций». Последнее на данный момент судебное заседание в рамках эпопеи состоялось 29 мая — судили журналиста Александра Малнача, одного из четырнадцати.

По окончании заседания Малнач сообщил, что ему еще пытаются приписать «корыстные мотивы» — так был истолкован факт, что он получал за свою работу журналистские гонорары.

«Это совершенно абсурдное утверждение, ибо скромное вознаграждение за нелёгкий и, как мы теперь видим, опасный журналистский труд не подпадает под определение корысти. На самом деле я просто следовал своему призванию и выполнял свой гражданский долг, говоря людям правду, а обратное никем не доказано», — заявил обвиняемый на суде.

Следующее заседание судья Сигита Дольниеце назначила на 30 октября. Там ожидаются прения сторон — прокурора и адвоката.

В апреле были задержаны видеоблогеры Дмитрий Матаев и Айгар Аугустанс — они слишком жёстко критиковали латвийские власти. Другой блогер Дэги Карев объявил о начале общественной кампании в поддержку арестованных — люди отправляют Матаеву и Аугустансу деньги на тюремный магазин, на оплату адвокатов, шлют письма поддержки.

кадр из видео «Дэги Караев на трибуне 2019 год» Блогер Дэги Карев

«Здоровье моё не очень, местный терапевт — не невролог и не нейрохирург, может обеспечить только облезболом. Чувствительность ноги и руки ухудшается», — пишет из тюрьмы Матаев.

Он беспокоиться о своей жене и детях, оставшихся без мужа и отца.

В конце мая стало известно, что в тюрьме умер общественник из Даугавпилса Валерий Дуден, арестованный 22 марта. Дуден жёстко критиковал латвийское государство, за что и был задержан. Последнее, что он успел разместить в интернете — видеозапись, как полицейские ломятся в его квартиру.

Внезапный уход Дудена из жизни — уже вторая за год смерть политзаключенного в Латвии. Первым был предприниматель Игорь Бобырь, арестованный в августе прошлого года за «шпионаж в пользу России» и скончавшийся в тюрьме города Лиепая через несколько месяцев.

Печальная эпопея таксиста Сидорова и его одноклассницы

Уже больше года продолжается уголовное дело таксиста Сергея Сидорова, уличённого полицией в контактах с телеграм-каналом «Антифашисты Прибалтики». Этот канал создан несколькими выходцами из Латвии, бежавшими в Россию в 2022 году, чтобы спастись от политических преследований.

Пытаясь выместить свою злость на чиновников, лишивших их родины, эмигранты на своём канале регулярно размещают угрозы в адрес латвийских властей. Также они призвали латвийцев пересылать им секретные и конфиденциальные сведения о латвийском государстве и его армии — и тем самым «подвели под монастырь» как минимум нескольких человек, среди которых оказался таксист Сидоров.

Таксист переписывался с администратором «Антифашистов Прибалтики» Викторией Матуле, пересылал ей сделанные фото (например, со сноса памятника Освободителям Риги в августе 2022 года), ругал латвийские власти и, желая покрасоваться перед девушкой, рассказывал о готовности взорвать какой-нибудь из объектов НАТО. Переписка попала в руки латвийских спецслужб, Сидоров отправился в изолятор.

Стрингер/РИА Новости Снос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков

Через некоторое время Сидорова выпустили под подписку о невыезде — но, как оказалось, ненадолго. В начале мая таксист встретился со своей одноклассницей Светланой Николаевой, которая привезла ему деньги на оплату услуг адвоката, переданные живущей в России сестрой Сергея.

После этого Сидорова вновь отправили за решётку, а деньги изъяли. Более того, арестовали и Светлану Николаеву: ей тоже инкриминируют шпионаж. Логику действий силовиков понять нетрудно. Николаева — мать студента Александра Дубяго, которого 10 мая 2022 года задержали в рижском парке Победы за демонстрацию российского флага. Рядом с ним в тот момент находилась та самая Виктория Матуле, которую сфотографировали рядом с Дубяго.

По словам Матуле, до этого дня она не была знакома с Дубяго — но после того, как «засветилась» рядом с ним, у нее возникли опасения, что её тоже могут арестовать. Девушка сбежала в Россию, где стала администратором «Антифашистов Прибалтики».

Что касается Дубяго, то его продержали в заключении полтора месяца, но потом выпустили и даже оправдали. При всём желании, зацепиться в его случае прокуратуре оказалось не за что — российский флаг в Латвии не входит в число запрещённых символов.

Тем не менее Александр, чтобы избежать новых возможных неприятностей, уехал в Россию. Арест Светланы Николаевой — это попытка латвийской прокуратуры «привязать» мать Александра Дубяго к делу «Антифашистов Прибалтики». Главные «доказательства»: соседство Александра и Виктории Матуле на фотографиях, сделанных 10 мая 2022 года и тот факт, что Николаева пыталась помочь своему бывшему однокласснику Сидорову, угодившему под следствие за контакты с той же Матуле.

Теперь, судя по всему, в прокуратуре будут доказывать, что деньги, которые Николаева везла Сидорову, получены ею не от его сестры, а от российских спецслужб, якобы курирующих «Антифашистов Прибалтики».

«Письма счастья» из полиции

После 9 мая многие латвийцы начали получать из полиции «письма счастья» — о том, что на них завели административные дела за размещение в соцсетях поздравлений с Днём Победы. Людям предъявили нарушение запрета на «использование символов тоталитарных режимов в общественном месте». К «тоталитарным символам» латвийское законодательство относит флаг СССР, советскую военную форму, изображение серпа и молота c пятиконечной звездой.

«Я тоже сегодня получила — за пост о своём свекре, участнике войны. Написавшим на меня заявление в Госполицию сотрудникам Службы госбезопасности не понравилось моё архивное фото, на котором мелькнула ленточка, объявленная в Латвии преступной», — информирует журналистка Алла Березовская.

Она имеет в виду георгиевские ленты, ношение которых в Латвии запретили в 2020 году.

Правозащитник Владимир Линдерман советует людям, которых привлекают по этому поводу, напирать на то, что использование указанных символов запрещено только в случае, если оно связано с «прославлением тоталитарного режима или оправданием совершенных военных преступлений».

Линдерман советует: «Если в полиции у вас просят дать письменное объяснение, пишите, что разместили пост, потому что радуетесь разгрому нацизма и чтите память погибших. И точка, не углубляйтесь и не умничайте. Не надо вступать в идеологические дискуссии с сотрудником полиции».

кадр из видео Общественный деятель Владимир Линдерман

По словам эксперта, ссылающегося на конкретные примеры, если твёрдо выдержать эту линию, есть шанс, что от вас отстанут.

«Слишком мягкие приговоры»

Единственным светлым пятном на этом тёмном фоне стал неожиданный демарш судьи Рижского городского суда Мартиньша Тупурейнса, публично уличившего генерального прокурора Юриса Стуканса в нарушении презумпции невиновности.

Это связано с оправдательным приговором бывшему депутату горсобрания Риги, спортивному тренеру Игорю Кузьмуку. В 2022 году его обвинили в «финансировании российской агрессии против Украины» — на основании того, что он на своей странице в соцсети сделал репост сообщения с призывом жертвовать на помощь людям, проживающим на территории Донбасса.

Кузьмука задержали — причём очень жестко, некоторое время он провёл в следственном изоляторе. Однако 13 февраля 2024 года Рижский городской суд оправдал Кузьмука, в связи с чем в среде националистов пошла волна возмущения. Спустя неделю, выступая по телевидению, генпрокурор Стуканс заявил, что считает решение суда ошибкой — и выразил надежду, что её исправит суд второй инстанции.

В связи с этим Кузьмук и его адвокат Имма Янсоне обратились в суд с просьбой публично информировать общество (такая опция прописана в уголовно-процессуальном законе Латвии), что высокое должностное лицо — генеральный прокурор Латвии — нарушил принцип презумпции невиновности. Судья Тупурейнс законную просьбу удовлетворил.

В связи с этим правозащитник Владимир Линдерман, которого латвийские власти за двадцать лет неоднократно пытались засудить, делает вывод, что судейский корпус Латвии не удалось пока полностью зачистить от компетентных и независимых судей.

«В том, что такие судьи есть, я не раз убеждался на личном опыте. Всё-таки за плечами три судебных процесса, каждый по три инстанции, с полным оправданием в итоге. Но сегодня политическое давление на суд просто беспрецедентное. Надо обладать мужеством, чтобы не уступить», — отмечает Линдерман.

Однако вряд ли этот конкретный случай что-то изменит. Прокуратура опротестовала приговор Рижского городского суда, по которому общественный деятель, бывший член правления партии «Русский союз Латвии» Александр Филей получил условный срок лишения свободы на десять месяцев.

Ранее он разместил в социальной сети пост, в котором оспорил одну из главных государственных идеологических догм — что в 1940 году Латвия была оккупирована Советским Союзом. В прокуратуре заявили, что «преступное деяние» заслуживает лишения свободы на срок до пяти лет, принудительных работ или штрафа.

С точки зрения прокурора Филей «совершил тяжкое преступление». Прокурор считает, что «это должна быть табуированная тема» и «политика государства в сфере наказаний в таких случаях должна быть жёсткой».

Мол, суд вынес «несоразмерно мягкий приговор» — в то время как ввиду «характера преступного деяния и высокого уровня опасности для общества» Филей должен получить наказание в виде реального, а не условного срока лишения свободы.