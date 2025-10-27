В начале октября командование ВСУ триумфально сообщило о переходе на систему армейских корпусов — вместе с ранее существовавшими в структуре украинской армии их стало 18.

Эмоциональная окраска использовалась именно такая: начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что реформа помогла «сорвать планы противника по поводу быстрых наступлений в ряде регионов», в частности в Донбассе, на Харьковщине и в Запорожской области.

При этом, по словам начальника генштаба, масштабная работа позволила одновременно подготовить десять управлений корпусов, чем занимались «наиболее подготовленные военнослужащие», а к обучению личного состава приобщились инструкторы из «стран-партнеров».

«Все созданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок. Есть, конечно, нюансы относительно укомплектованности, подготовки и изменений, которые уже происходят внутри этих структур», — подытожил генерал. И в публичное поле интенсивно вливалась уверенность в огромном успехе.

Иначе и быть не могло, ведь «армейские корпуса — продукт военного гения Наполеона».

Однако спустя всего пару недель на большое интервью флагману грантовых медиа «Украинская правда» явился экс-начальник штаба «Азова»* (тоже переформированного в корпус Нацгвардии) Богдан Кротевич и заявил, что рассказы про эффективную работу новосозданных объединений ВСУ — это ложь.

При этом на фоне «прекрасной реформы» продолжается аппаратный конфликт главкома ВСУ Александра Сырского со ставленником своего предшественника, генералом Михаилом Драпатым. И «перестановка кроватей», требующая перестройки командования новой системой, заменившей оперативно-стратегические группировки (ОСГВ), позволила Сырскому ограничить влияние конкурента, который рассматривается как его потенциальный сменщик.

Буквально летом Драпатый был поставлен Зеленским над всеми Объединенными силами и одновременно возглавлял самую большую ОСГ «Хортица». Теперь же усилиями главкома формат ОСГ уничтожен, а перспективный генерал назначен руководить новой группировкой, войска которой были только частью бывшей «Хортицы» (переименованной в «Днепр») и отвечают только за Харьковскую область и прилегающие территории.

А самое интересное, что переход на корпуса противоречит концепции стремления в НАТО, явно скопирован с ВС РФ и вряд ли даст какой-то эффект. В общем, как пишут на сайтах знакомств, «всё сложно».

Жизнь заставляет

Как известно, взявшись за радикальную перестройку ВСУ после Майдана, украинское руководство плотно подгоняло их под стандарт НАТО, где главной единицей в армии является бригада.

Их было сформировано заново почти два десятка, и готовили новую армию не к обороне, а к наступлению. Для этого структуры и органы управления оперативного звена переводились в формат натовских «объединенных штабов», разделенных на функциональные секции по сферам ответственности. На более высоком уровне должны были управлять четыре «оперативных командования»: Юг, Север, Запад, Восток.

Однако, когда вместо штабных игр и «антитеррористической операции» против жителей Донбасса, где каждый батальон творил что хотел, дело дошло до столкновения с регулярной армией России, оказалось, что вся эта красивая конструкция неэффективна.

Global Look Press Главком ВСУ Александр Сырский

Тогда для управления войсками на конкретных направлениях бригады начали загонять в «оперативно-тактические группировки», где порой «стачивали» их в ноль, поскольку в штабе не понимали, что происходит на местах.

«Брали какой-то орган управления, из людей, которые вчера еще не знали друг друга… Генерала взяли какого-то из одного командования, помощников из других управлений, и создали какое-то командование по обороне Николаева или Запорожья. Эти люди никого не знают, и им передают бригады, которые никогда не были в их распоряжении — 10−15 бригад, которыми физически очень трудно управлять», — вспоминает недальние времена секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Поэтому дальше появились «оперативно-стратегические группировки», которые фактически стали прообразом корпусов, но не имели постоянного состава. Иногда батальоны раскидывали по совершенно разным направлениям, тем более что «натовский стандарт» велел делать бригады специализированными, а бронетехника и артиллерия нужны везде.

Снова создавать крупный формат, откатываясь назад от вожделенного НАТО к «неэффективной советской системе», тщательно разрушенной в ходе армейской реформы и «бегства от совка», начал тогдашний главком Валерий Залужный, готовясь к широко анонсированному «контрнаступу» летом 2023 года.

Тогда появились 9-й, 10-й корпуса, брошенные в направлении Орехова, позже был развернут 11-й (бывший корпус резерва, созданный еще в 2016 году), а к концу года и началу следующего появились 12-й корпус, 7-й десантно-штурмовой корпус и 30-й корпус морской пехоты.

Однако бардак на линии боевого соприкосновения продолжался. В непонятном статусе по ней болтались бригады теробороны (которые считаются отдельным родом ВСУ и имеют своего командующего), так что вопрос создания постоянных органов управления постоянно висел в воздухе и в итоге вышел в медийную плоскость.

Что и подтолкнуло реформу, фактически скопированную с ВС РФ: российская армия наступает, и того же требуют от Сырского. А он, как выпускник Московского ВОКУ, вряд ли мог придумать другой формат. Стандарты НАТО не позволяют нормально обеспечить даже оборону, а сеть магистральных дорог с востока на запад на Украине, между прочим, прокладывалась в свое время с учетом ширины обороны армейского корпуса.

По стопам Наполеона

Волшебство реформы оказалось очень простым: вместо 18 оперативно-стратегических объединений теперь существует 18 корпусов: 13 в сухопутных войсках, два в десантно-штурмовых, один в морской пехоте и два в нацгвардии.

Большинство из них состоят из пяти бригад, и только один в ДШВ — из семи.

Как предполагалось, такое объединение сможет самостоятельно вести боевые действия на определенном направлении, имея в своем распоряжении всё необходимое. А главное, имея командование с долгосрочными полномочиями, лишенное недостатков бригадной системы, рассчитанной на маневренные действия.

Однако не для этого Украина столько лет стремилась в НАТО, чтобы вот так взять и всё бросить. Это как раз отлично показывает пример генерала Драпатого, поставленного на Харьковскую область (кстати, уже во второй раз) явно для того, чтобы было на кого повесить потерю Купянска.

И не только его, на корпуса ставят и других генералов из обоймы Залужного.

Но конкретно этот большой военачальник будет возглавлять созданную специально под него группировку, которой управляет Командование объединенных сил (КОС). А этот орган военного управления создавался Украиной именно в рамках внедрения натовских стандартов.

В НАТО это инструмент для ведения войны на чужой территории, «миротворческих операций», стратегический орган управления. На Украине — непонятно зачем существующая надстройка, где КОС общается с генштабом, спускает вказивки на штаб объединенной группировки, она раздает приказы корпусам, а те — бригадам.

При этом никуда не делись упомянутые Оперативные командования, Драпатый фактически «подвигает» ОК «Север» в сторону Черниговской и Киевской областей. По сути, у него в руках оказалось еще одно оперативное командование — пять корпусов и две тактические группы, для которых надо заново организовать оборону, заняться подготовкой личного состава, обеспечить снабжение, бухгалтерию, учет кадров, одновременно успевая вести боевые действия.

Ради чего было городить огород — непонятно, поскольку никакой децентрализации по-прежнему нет, и командир корпуса даже не может поменять бригады местами у себя на линии фронта. Ни про какой автономный маневр в рамках общей стратегии действий всей армии «как у Наполеона» речь не идет — всем в ручном режиме управляет Драпатый, которого за это будут казнить или миловать.

При этом никуда не делась задача одновременно допилить до рабочего состояния 18 корпусов — по сути, переименованные ОСГВ. А главной проблемой остается такая же — дефицит личного состава: постоянные там части или «переменные», но без 15–20 тысяч человек в строю существенно ничего не меняется.

Кроме того, ранее «раздерганные» по разным участкам бригады остаются в таком же состоянии — устраивать суету со сбором пазлов по всему фронту Сырский явно не собирается. Об этом вещает и требующий его отставки Кротевич, после российского плена переквалифицировавшийся в военные эксперты.

«Корпуса не работают. То есть существует командование корпусов, управляющих бригадами, дай Бог, одной-двумя своими и всеми остальными приданными. …То есть не выходили на полигон, не проводили командно-штабные тренировки и так далее. Они в бою приняли на себя командование. Затем снимают командиров этих корпусов «за халатное управление», если официально.

Но как ты можешь судить о заботливом или небрежном управлении, если они приняли бригады, укомплектованные, дай Бог, на 50%, у которых нет постоянных систем огневого контроля, потому что там с артиллерией проблемы, все разные орудия, номенклатура боеприпасов абсолютно разная? То есть мы воюем тем, что есть», — говорит бывший «азовец»*.

С мест же доносятся возмущенные крики по поводу неэффективности такого типа управления, из-за чего 20-й корпус на Днепропетровщине теряет территории. А еще одна известная «экспертка», глава проекта Victory drones Мария Берлинская вообще высказалась в упадническом духе: фронт «трещит по швам», существует угроза потери не только Покровска, Павлограда и Вольнянска, но также Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Сум.

«Людей не хватает катастрофически», — написала бывшая «мать дронов», традиционно призвав помогать армии.

А если в этом плане всё остается по-прежнему, то и исход всего предприятия тоже видится чисто наполеоновский.

* Террористическая организация, запрещенная в России.