Октябрьская река Тиса прекрасна в обрамлении невысоких гор, укрытых еще не спиленным лесом, заграждений из колючей проволоки по берегам там, где по реке проходит госграница Украины, и плывущим по течению разноцветным мусором.

Иван Шилов ИА Регнум

Свежее видео из окрестностей закарпатского городка Рахов демонстрирует великолепную картину: на ветвях кустов, растущих у воды, висят тысячи полиэтиленовых пакетов, куски пленки, застряли пластиковые бутылки, тряпки и прочая дрянь.

Однако это можно назвать просто интригующей декорацией: в апреле 2025 года экоактивисты в Венгрии, куда вниз по Тисе годами плывет украинский мусор, собрали 10,5 тонны всякой дряни — включая ржавый холодильник.

Свежие диверсии на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, получающем нефть по трубопроводу «Дружба», и удары по самому нефтепроводу, которыми Украина явно гордится, выглядят эпатажно. А вот непрекращающееся отравление крупной реки и крупнейшего венгерского водохранилища, известного как «озеро Тиса», скорее, похоже на системную работу.

Поскольку за всё время, пока существует эта проблема, украинскими властями не было предпринято практически ничего. И такая ситуация в том числе объясняет, почему венгры прохладно относятся к Украине и не собираются менять своих взглядов — без всяких «пророссийских позиций».

Письмо из Будапешта

В марте 2021 года тогдашний глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный решил отработать на опережение. На своей страничке в соцсети он напомнил, что годом ранее на Закарпатье случился экологический скандал международного значения.

После обильных снегопадов Тиса по весне разошлась особенно широко, смыв с берегов сотни тонн мусора и буквально засыпав отходами западного соседа.

«Венгерская спецтехника удаляла мусор в круглосуточном режиме. Учитывая, что в этом году последний месяц зимы был достаточно снежным, имеем высокую вероятность возникновения паводков, что приведет к повторению ситуации.

…Так, во время проверок прибрежно-защитных полос инспекторами ГЭС было выявлено около сотни несанкционированных мусорных свалок. По результатам такого аудита Госэкоинспекция выдала органам местного самоуправления предписания про ликвидацию нарушений», — сообщил Малеваный, заодно попытавшись всё спихнуть на румын.

Мол, с Украины плывет только 20% мусора, а остальное приходит непонятно откуда.

Но поскольку одновременно энергичный чиновник полез разбираться с незаконной застройкой на территории национального парка в Киеве, уже в декабре его с должности уволили.

А 2021 год стал рекордным: еще до указаний главного экоинспектора за несколько месяцев в Венгрию приплыло 1500 кубометров отходов украинского и румынского происхождения, причем не только по Тисе, но и по более мелким рекам Латорице и Борог. Раньше столько было за год. Выловили, по словам венгерского посла, только процентов семьдесят.

Причем еще в июле 2020 г. тогдашний президент Венгрии Янош Адер написал личные письма президентам Украины и Румынии с просьбой взяться за решение проблемы, и Зеленский тогда взял ее «на личный контроль».

Только в августе 2021-го венгерские экоактивисты собрали у границы еще 6 тонн мусора и через год на том же месте — уже 15 тонн. Очевидно, что свое влияние оказала ситуация на Украине: в 1,5-миллионную Закарпатскую область переехали от войны еще 400 тысяч человек. А поскольку бассейн Тисы охватывает всё Закарпатье, гадила в неё область.

EPA/ТАСС Венгры чистят реку Тиса

И продолжает этим заниматься: по информации местных жителей, прямо сейчас в селе Сторожница (пригороде Ужгорода) кто-то постоянно высыпает крупные партии строительного мусора прямо в реку Уж. Но местная Госэкоинспекция вообще этого не замечает, поскольку поглощена выпиливанием леса.

Что с войной, что без войны никто даже и не собирался решать проблему как официальных, так и самодеятельных свалок по берегам некогда прекрасной реки. Даже несмотря на «международные скандалы» и обещания внедрить систему видеомониторинга, чтобы понять «откуда плывет».

Хотя всё находится на самом виду.

Мусорный поток

В нынешние непростые времена разбираться с личными обязательствами Зеленского некому — кроме работающих на грантах негосударственных организаций.

Поэтому в сентябре этого года одна украинская и одна венгерская компании «журналистских расследований» прошлись вниз по течению Тисы от места слияния двух её материнских рек в четырех километрах выше Рахова.

И тут же обнаружили первый сюрприз: раховская городская свалка привольно раскинулась прямо на берегу реки, исправно снабжая её разнообразной гадостью. И не только при каждом разливе, а после любого обильного ливня.

EPA/ТАСС Вывоз мусора из реки Тиса в Венгрии

Мэр Рахова Евгений Молнар пояснил расследователям, что живут тут в горах, так что свободной земли мало — не обессудьте, «жизнь такая».

При этом живет в райцентре 23,5 тыс. жителей, а договоров на вывоз мусора в городе заключено всего 4689 — платить целых 50 гривен в месяц (ок. 96 рублей) с носа люди отказываются. Даже изображают, что уехали за границу «от войны».

В соседней Солотвинской общине, также расположенной на берегах Тисы, проживают почти 35 тыс. человек, а подписанных договоров на вывоз мусора — 2514. К тому же Солотвино считается популярной зоной отдыха, которую ежегодно посещают десятки тысяч туристов.

При этом грант в миллион евро, выделенный Евросоюзом в рамках программы межграничного сотрудничества на строительство мусороперерабатывающего завода еще в 2012 году, был тупо украден. Причем «тупо» — самое подходящее слово: в декабре 2015 г. первую очередь нового завода официально открыли при участии тогдашнего председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. Но на самом деле завод не работал ни дня и по состоянию на текущий момент так и не введен в эксплуатацию.

В начале 2016 года СБУ даже начала расследование о хищении, позже его передали полиции, но до сих пор по этому делу не выдвинуто ни одного официального подозрения.

Более того, подрядчиком грантового проекта было ООО «Берег Вертикал», завысившее стоимость проекта в восемь раз, и именно оно стабильно выигрывает тендеры на вывоз мусора в Берегово, просто отправляя его на нелегальную свалку.

Ну а венгры понимают, что силами одних лишь коммунальщиков с потоком мусора с Украины не справиться, поэтому создают общественные объединения, организующие его вылов и вывоз.

Помимо жителей окрестностей озера Тиса, местных гидов и рыбаков, на уборку приезжают люди со всей Венгрии, а также из Австрии, Польши и Швейцарии. Такой отклик стал возможным в том числе потому, что эта местность примыкает к Национальному парку Хортобадь, входящему во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Собранный мусор доставляется на реальный перерабатывающий завод NHSZ в г. Тисафюред, а опасные отходы по доброй воле забирает австрийская компания Saubermacher для нейтрализации.

Общественники уповают на то, что в странах вдоль Тисы будет проявляться политическая воля, чтобы устранить «мусорную» проблему. Вот только сочетание «политическая воля» и «Украина» работает лишь в ситуациях, связанных с разрушением. И венгры, которым с помощью диверсий рубят нефтяную трубу, знают это лучше остальных соседей.