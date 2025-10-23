В последние дни поступают сообщения о значительном продвижении ВС России в черте города Красноармейска (Покровск в украинских источниках) на западе ДНР. Штурм города продолжается уже несколько недель. По последним данным, наши военные, прорвав оборону ВСУ на юго-западных окраинах города, продвинулись вглубь жилой застройки. Бои продолжаются в центре города.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ряда источников, ВСУ выбиты из района горвокзала. Линия боевого соприкосновения проходит вдоль полотна железной дороги (проходящей с запада на восток и делящей город примерно пополам) и улицы Ольшанского, которая идёт параллельно «железке».

Поступают сообщения о том, что украинские военные были вынуждены оставить укрепленный район городской промзоны и продолжают отступление.

По другим данным, ВСУ осознанно сдали ряд позиций в застройке, отступив на северо-восток, в район промзон Красноармейского динасового завода (здесь производился динас — огнеупорные изделия на основе диоксида кремния). Враг отходит к соседним предприятиям, которые располагаются дальше к северо-востоку между Красноармейском и городом-спутником Димитровом (Мирноградом).

Вынудили врага отступить

Украинские источники в свою очередь сообщают, что российским войскам удалось вклиниться в оборону ВСУ на участке, где шоссе М-30 Красноармейск — Павлоград — Днепропетровск переходит в улицу Защитников Украины. Таким образом, перехвачено шедшее с западного направления снабжение противника в центральных районах Красноармейска.

Подразделения ВСУ в городе оказались на грани окружения, отметил фронтовой источник ИА Регнум.

«Дорога на Днепропетровск оставалась основным маршрутом снабжения ВСУ в последние месяцы, — пояснил собеседник. — Перехват контроля над дорогой серьёзно осложняет положение их сил в Красноармейске. Но возможности для переброски сил и для отхода у них остаются — полноценный котёл ещё не создан, но можно сказать, что ситуация уже близка к тому».

22 октября Минобороны подтвердило взятие с боями села Ленино (Молодецкое) к западу от Красноармейска, у границы ДНР и Днепропетровской области.

«Населенный пункт находится на возвышенности. Сложность подхода… заключалась в отсутствии прилегающих лесополос и большого количества противопехотных и противотанковых мин в его окрестностях», — говорится в сводке военного ведомства. В Минобороны сообщили:

«Воины-гвардейцы осуществляли передвижение и подход к окраинам села в тепловизионных плащах (пончо) по открытой местности только ночью и в одиночном порядке».

После сосредоточения на окраинах поселка штурмовые группы неожиданно для противника пошли на штурм и вынудили ВСУ отступить.

Важно то, что Ленино находится ещё на одной трассе, ведущей с запада, из Днепропетровской области, в Красноармейск — на дороге Т0406.

Пока что под контролем группировки ВСУ в Красноармейске остается северная дорога на Доброполье через город Родинское — трасса Т0515. Однако, по неподтвержденным данным, российские войска заняли часть Родинского и держат дорогу под огневым контролем.

Обстановка в районе Красноармейска для ВСУ стабильно продолжает ухудшаться, причем Киев не предпринимает каких-либо попыток для того, чтобы изменить ситуацию.

При этом севернее противник ввёл в бой резервы из числа неонацистов «Азова» (организация признана террористической, деятельность на территории России запрещена). Резервы стягиваются в попытке стабилизировать фронт в районе Доброполья. Однако на динамике боев в Красноармейске переброска новых сил ВСУ не отразилась.

Прорыв «Бесстрашных» у Волчанска

В последнее время поступали сообщения не только из Красноармейска (который остаётся «горячим» участком все последние недели), но и из Волчанска Харьковской области. Этот город в непосредственной близости от российской границы с прошлого года остаётся ареной тяжёлых позиционных боёв. Но сейчас ситуация явно меняется в нашу пользу.

По информации с мест, подразделения ВС России смогли выбить противника из жилой застройки в западных районах города, а в центре продвинулись к району городской промзоны.

Украинские аналитики признают, что российские войска, выбив ВСУ с территории Волчанского маслоэкстракционного завода, ведут зачистку и закрепляются вдоль реки Волчья.

По ряду оценок, под контроль наших военных перешло до 60–65% площади Волчанска. Одновременный охват с запада и востока создаёт угрозу окружения для сил противника, которые закрепились в центре города.

Также на этой неделе «Бесстрашные» (бойцы штурмовых групп ВС России) через лесной массив вышли к крупному селу Синельниково к юго-западу от Волчанска. Российские подразделения продвигаются к Синельникову и со стороны самого города.

Восточнее Волчанска штурмовые подразделения ведут бои у посёлка Тихое и, по ряду сообщений, теперь развивают наступление в направлении соседнего села Волчанские Хутора.

При сохранении такой тенденции ВС России смогут не только завершить штурм Волчанска, но и начать наступление южнее, в направлении посёлков Вильча и Белый Колодезь. Успех на этом направлении будет означать расширение зоны безопасности для Белгородской области.

Прорыв в Волчанске во многом стал возможен из-за того, что командование ВСУ перебросило войска в район Купянска, оставив приграничье без подкреплений.

Купянск: рекорд по ФАБам

Активные бои продолжаются и в самом Купянске, где противник продолжает удерживать часть районов на южных, восточных окраинах и в центре города. Российские войска ведут штурм микрорайона «Юбилейный» и близлежащего села Соболевка (находится к западу от Купянска) с целью окончательно отрезать ВСУ от снабжения по трассе Н-26.

Освещающие ситуацию на купянском направлении украинские источники также жалуются на возросшие возможности нашей авиации. В Сети публикуют фотографии авиабомб ФАБ-500, оснащённых унифицированным модулем управления и коррекции (УМПК) с установленным реактивным двигателем.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Благодаря двигателю, авиабомбы могут планировать на цель с расстояния свыше 200 км, что позволяет российским бомбардировщикам наносить точечные удары по позициям противника, избегая районов активности украинской системы ПВО.

Ранее украинский генштаб признал, что российские войска только за одни сутки, 17 октября, применили по позициям ВСУ 268 корректируемых авиабомб, что стало рекордом за все время боевых действий. Отмечается, что авиабомбы — цель, крайне сложная для перехвата. В то же время они отличаются высокой точностью.

Гуляйпольский район: шансов на «контрнаступ» нет

Помимо запада ДНР и двух «проблемных» для ВСУ городов в Харьковской области, активное наступление российских войск продолжается южнее — в районе стыка границ ДНР с Запорожской и Днепропетровской областями.

22 октября Минобороны подтвердило освобождение села Павловка Гуляйпольского района.

Контроль этого «населённика» создаёт условия для дальнейшего наступления в направлении Привольного, а с другой стороны — для продвижения за реку Янчур и штурма населённого пункта Успеновка.

Ранее на этом направлении были последовательно освобождены Новогригоровка и Нововасильевское. Противник, в свою очередь, стремится стабилизировать линию фронта по течению реки с опорой на укрепрайоны в Успеновке и Новониколаевке.

Прорыв линии фронта в этом районе может создать перспективы для дальнейшего наступления на райцентр Гуляйполе, стратегически важный узел обороны противника. Из-за преимущественно равнинно-степного характера местности присутствие в крупных населённых пунктах позволяет брать под огневой контроль большой участок местности и лишать противника возможности для контратаки.

Активное применение авиации делает невозможным накопление сил противника в прифронтовой зоне, что, как следствие, лишает Киев возможности начать «контрнаступ». ВСУ вынуждены продолжать действовать в глухой обороне, полностью оставив инициативу за российскими войсками.