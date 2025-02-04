Хельсинки, 4 февраля, 2025, 20:01 — ИА Регнум. В Финляндии вынуждены увеличить вырубку лесов из-за дефицита древесины после введения антироссийских санкций. Об этом сообщили 4 февраля эксперты.

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В финской газете Helsingin Sanomat заявили о серьёзных трудностях, с которыми сталкивается лесопильная отрасль, вынужденная увеличить вырубку. С одной стороны, масштабное уничтожение леса идёт вразрез с требованиями Евросоюза, касающимися поглощения углерода. С другой стороны, вырубка необходима, так как значительную часть древесины пускают на отопление в виде щепы и гранул из-за отсутствия российского топливного импорта.

Экономическое издание Tekniikka & Talous также подчеркнуло, что стоимость сырья стабильно увеличивается примерно на 10% в год на фоне санкций.

«Производители мебели в полной мере ощутили на себе все «прелести» антироссийских санкций. Надо поднимать цены на готовую продукцию, но покупательная способность населения в Финляндии и других странах ЕС снизилась», — приводит слова промышленного эксперта Леонида Хазанова «РИА Новости».

Ранее эмбарго на древесину Финляндия ввела в рамках пятого пакета санкций в 2022 году, когда Россия являлась вторым по масштабам мировым поставщиком после Китая и занимала в 2021 году 73% от всего импорта древесины Финляндии.

Как передавало ИА Регнум, 23 января издание Yle сообщило, что в Финляндии построят рекордное количество резервуаров для горячей воды, чтобы сэкономить на отоплении. Отмечается, что такой метод позволит сильно снизить стоимость электроэнергии, поднявшуюся из-за удорожания древесного топлива.

В июле 2023 года в Финляндии в результате санкций против РФ рекордно увеличилась стоимость древесины. Исследователь Якоб Доннер-Амнелл спрогнозировал, что цены в стране не опустятся ещё какое-то время, а их возможный рост вполне может обернуться неприятным последствием для экономики государства. Он также предупредил, что из-за кризиса древесина может не достаться всем, кто в ней нуждается.