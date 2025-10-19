Грузия отвесила очередной щелчок Западу, оштрафовав на 1500 евро министра иностранных дел Финляндии, действующего председателя ОБСЕ Элину Валтонен.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Элина Валтонен

Та прибыла в закавказское государство, дабы поддержать деструктивные элементы, пытающиеся «раскачивать» ситуацию в стране.

Валтонен приняла участие в незаконной блокировке дороги в Тбилиси, после чего грузинский премьер Ираклий Кобахидзе демонстративно отказался от встречи с ней, да еще и велел выписать высокопоставленной финке символический штраф.

Строго по методичке

Как известно, вялотекущая смута в Грузии продолжается уже в течение почти года — после того, как на парламентских выборах в стране в 2024-м победила правящая партия «Грузинская мечта».

В начале же октября 2025-го, когда в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в Тбилиси случилась новая попытка переворота.

Ее участники устроили беспорядки в столице и даже проникли на территорию резиденции президента Михаила Кавелашвили. В результате 13 октября «Грузинская мечта» представила ряд законопроектов, направленных на ужесточение наказаний за нарушение правил проведения митингов.

В целом заказчики беспорядков в Грузии особой фантазии не проявляют — они действуют по затёртой методичке «цветных революций», которая ещё лет двадцать назад была эффективна, но с тех пор успела изрядно устареть.

Упомянутая «методичка» включает и символические «печеньки Нуланд». То есть в какой-то момент представители «восставшего народа» должны получить зримое подтверждение тезиса «Запад с нами».

Это происходит, когда толпу «майданящих» навещают статусные западные политики: одобрительно хлопают по плечу и рассказывают о поддержке со стороны «всего цивилизованного мира».

За последние полтора года в Грузию с этой миссией уже неоднократно наведывались разнокалиберные персоны из стран ЕС — в частности, одно время особенно усердствовали прибалты. А на днях аналогичную задачу взвалила на себя Элина Валтонен, совмещающая ныне руководство финским МИДом и ОБСЕ.

Недавно Валтонен совершала турне по Закавказью: 14 октября она прибыла в Грузию из Армении, а из Тбилиси намеревалась направиться в Азербайджан.

Оказавшись в Грузии вскоре после очередной попытки переворота, финка не упустила возможности оказать поддержку местным «майдановцам»: после встречи с грузинским коллегой Макой Бочоришвили она устремилась на акцию сторонников путчистов на проспекте Руставели.

Валтонен заявила там, что накануне в Тбилиси бузили, по ее мнению, «мирные демонстранты», всего-то хотевшие «выразить обеспокоенность репрессивным курсом страны». По ее словам, «граждане имеют полное право на демократию, свободу выражения и соблюдение основных прав человека».

Находясь среди полусотни «революционеров», сгрудившихся на проспекте, гостья из Финляндии записала пафосное видеообращение. В нем она осудила «задержания оппозиционных лидеров», добавив, что «свобода выражения мнений и собраний в Грузии вызывает сомнения».

Зачитывая стандартный в таких случаях текст, Валтонен сказала, что «гражданское общество не является угрозой стабильности, а напротив, представляет собой важную часть демократической системы».

Кроме того, она принялась поучать грузинское руководство: «К сожалению, в последнее время мы видим, что власти делают шаги не в направлении расширения свобод, а наоборот, их ограничения».

«Создание помех движению»

Узнав о ее выходке, грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе отменил запланированную встречу с Валтонен. «Она поступила так, что не оставила нам шанса не отреагировать», — заявил он.

Кобахидзе обвинил Валтонен во лжи: та утверждала, что к моменту ее прихода на проспект Руставели акция только начиналась, тогда как на самом деле мероприятие уже было в разгаре. «Это катастрофа, когда европейские лидеры позволяют себе такую ложь и лицемерие», — ужасается премьер.

Глава грузинского правительства напомнил о том, что все в стране и так прекрасно знали: акции на проспекте Руставели стали прямым продолжением попытки переворота, предпринятой антигосударственными силами 4 октября.

По словам Кобахидзе, Валтонен прилетела в Грузию с намерением вновь разжечь этот пожар, едва только притушенный. «Они получают определенные указания и должны их выполнять», — заявил он.

В свою очередь, парламентарий от партии «Грузинская мечта» Георгий Чакветадзе отметил, что если бы Валтонен придерживалась принципа беспристрастности, то она навестила бы полицейских, пострадавших от действий демонстрантов и осудила бы насильственные акции. «Ее появление в Тбилиси на проспекте Руставели может быть воспринято как поощрение радикализма», — предупредил Чакветадзе.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отмечает, что выходка Валтонен стала явным нарушением международных норм. «Министр показала грузинскому обществу, что она поддерживает организаторов насильственного переворота. А «основанный на правилах международный порядок» на деле является лишь пустой фразой», — негодует Папуашвили.

«После того, как она была уличена в поддержке внутренних террористов, ответственный политик ушел бы в отставку с поста действующего председателя ОБСЕ», — написал глава грузинского парламента.

Министерство иностранных дел Грузии отправило в секретариат ОБСЕ ноту протеста. В тексте ноты отмечается, что Элина Валтонен присоединилась к группе лиц, незаконно перекрывших главный проспект Тбилиси.

«Сделанное министром Валтонен публичное заявление представляет умышленную попытку ввести международное сообщество в заблуждение о ситуации. Эта выходка может расцениваться как злоупотребление мандатом председателя», — подчеркивает грузинский МИД.

Получив столь мощный отпор, Элина Валтонен ретировалась. Она покинула Грузию раньше запланированного — и отправилась, как и намечала изначально, в Азербайджан. Стремясь сделать хорошую мину при плохой игре, финский МИД распространил пресс-релиз, из которого следовало, будто бы встреча Валтонен с Кобахидзе была отменена не по решению последнего, а по инициативе самой финской стороны — «в связи с изменением графика».

Вдогонку Валтонен полетела квитанция о штрафе, выписанном грузинскими властями за создание помех уличному движению — на сумму в 5000 грузинских лари (1500 евро). Как ни странно, именно этот штраф в особенности уязвил финнов — не негодование грузинских политиков, а именно ничтожная для министра сумма, которую ее обязали заплатить.

Глава правового отдела финского МИДа Кайя Суванто заявила, что оплатить штраф невозможно из-за особого статуса Валтонен. «Три высших должностных лица — президент республики, премьер-министр и министр иностранных дел — пользуются иммунитетом, и штраф не может быть взыскан», — подчеркнула Суванто. И добавила, что Валтонен может попросту его игнорировать.

А финский премьер-министр Петтери Орпо заявил в парламенте, что Элина Валтонен «действовала в соответствии с принципами ОБСЕ, поддерживая и встречаясь с представителями гражданского общества в Грузии».

Орпо не считает действия коллеги грубым вмешательством в дела суверенного государства. «Штрафы показывают, как в этой стране относятся к гражданскому обществу», — пожаловался он.

«Грубость и несправедливость»

Сама виновница скандала, понятно, извиняться отказалась. Людям «необходимы свобода слова и свободные справедливые выборы с возможностью выбора политических альтернатив», высокомерно поучает Валтонен в соцсети.

Она пригласила грузинского премьера в Финляндию, где, по ее словам, он может «встретиться со свободной прессой и посетить любую демонстрацию на выбор». На это Ираклий Кобахидзе отпарировал, что не намерен участвовать в незаконной акции ни в одной стране, включая Финляндию.

Сделанное премьеру предложение является чистейшей воды лицемерием. Финляндия считается «отличником» западного сообщества, страной, ставшей наглядным примером истинной «демократии», — ведь она даже принесла свою экономику в жертву противостоянию ЕС и НАТО с Россией.

Финские руководители всегда послушно берут «под козырек» в общении с «большим братом», а потому у последнего нет никаких причин устраивать в Суоми переворот, как в Грузии.

По оценке Кобахидзе, грузинское общество стало свидетелем того, как высокопоставленная гостья грубо нарушила дипломатические нормы. Налицо факт — финский дипломат вмешалась во внутренние дела другой страны и нарушила стандарты поведения представителя международной организации.

«Её грубое и некорректное поведение еще больше мобилизовало людей против той грубости и несправедливости, которую мы наблюдаем со стороны европейской бюрократии», — подчеркнул грузинский премьер.

Ираклий Кобахидзе еще раз обвинил Валтонен во лжи — на сей раз относительно причины отмены их встречи. По словам главы грузинского Кабмина, встреча не состоялась отнюдь не из-за «несовпадения графиков», а из-за недостойного поведения финки: «Она получила тот ответ, которого заслуживала».

Кстати, оштрафовав Валтонен, грузинские власти поступили вполне «по-европейски». Ведь в странах ЕС на бумаге провозглашается равенство всех перед законом и требование подчиняться законным действиям полиции безотносительно положения в обществе.

В целом же налицо, судя по всему, прецедент: кажется, еще ни разу в маленьких постсоветских государствах так не ставили на место зарвавшихся высокопоставленных западных чиновников. Раньше гостей подобного рода там принимали с благоговением папуасов, встречающих «белого господина».