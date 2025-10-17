Всю прошлую неделю Украина летала на «Томагавках», и вот, наконец, объявлена громкая победа: по прибытии в Вашингтон Владимир Зеленский объявил, что Россия сломлена.

Иван Шилов

«Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о «Томагавках»,— сообщил он в отчетном посте в соцсетях, и тезисы тут же понесли по всему пулу каналов, кормящихся у Офиса президента.

Один из дежурных рупоров, журналист Володымыр Золкин (специализирующийся на интервью российских военнопленных), радостно поясняет: американские ракеты — это не какое-то там очередное вундерваффе вроде «Абрамсов», F-16 или систем «Пэтриот». Это «очень сильный инструмент давления на Путина».

И, конечно, придумали это всё гениальные украинские руководители — они «продали» идею Трампу, и «продвижение этой идеи было комплексным — и через публичные заявления Зеленского, и через закрытые встречи с производителями и советниками в США».

Даже если ракет нет — они все равно делают свою работу, меняя тон Кремля и склоняя его к переговорам, дякуем неимоверным Зеленскому и Ермаку за плодотворный труд.

Хотя, казалось бы, как же так?

Всего лишь неделю назад советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал ценнейшую мысль о том, что отношение России к войне изменят только мощные удары по расслабленно гуляющей Москве.

«Когда взрывы услышит Центральный федеральный округ, отношение изменится. Для этого нужны «Томагавки», или «Фламинго», или тяжелые дроны — неважно. Нужны убедительные дальнобойные средства деэскалации, и побольше», — написал он в соцсети.

Похожие мнения высказывали и авторитетнейшие эксперты в области вооружений. Например, бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша, шесть лет назад создавший Партию прокуроров, чтобы решительно взять власть в стране, но почему-то не взявший.

«Восстановление сдерживания — единственный язык, который понимает Кремль, — сурово объяснял он читателю. — Сегодня для Украины Tomahawk — это не оружие нападения, а оружие паритета. Это возможность повлиять на центры принятия решений в Москве из-за простой истины: война имеет цену. Удар, например, по производящему «шахеды» заводу или по крупному нефтеперерабатывающему комплексу — это сигнал, что дальше играть в «недоэскалацию» не получится».

Итак, «могучая Украина» восстанавливает паритет даже без ядерного оружия — по подсчетам Голомши, всего лишь десяток ракет, которые нельзя запустить без американцев и на которые нет денег, поставят противника на колени и заставят скулить. Главное, чтобы Минобороны, ГУР, СБУ и МИД действовали скоординированно, «доказывая оборонный характер потенциального использования и обеспечивая полную прозрачность в контроле над целями».

То есть план простой: убедить Трампа дать десять ракет, показать их издалека и накрывать праздничный стол — при любом раскладе Украина в дамках.

Отдельные голоса, утверждающие, что вообще-то если кто и пугает «Томагавками», так это сам Трамп, тонули в хоре оптимистических возгласов: вопрос решен, теперь-то Путин никуда не спрячется.

Вот и заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернёв давал полный расклад: сначала Штаты пришлют несколько единиц, чтобы ударить по российскому пограничью. А если не дойдет — тогда уже «радиус поражения будет увеличен, так же как и поставки ракет Украине».

Теперь же получается, что Зеленский превратился в мастера бесконтактного боя и изменил отношение России даже без пресловутого десятка ракет — одним лишь намеком на то, что они могут когда-нибудь прилететь, но это не точно.

Странными теперь выглядят подстраховочные вбросы о том, что российская сторона пытается сорвать сделку через предоставление американским коллегам информации об украинской коррупции. Зачем же она в принципе нужна, если достаточно одного твердого слова людей, от которых вообще ничего не зависит?

Так что новый «темник» помогает забыть лишнее и четко обосновать свежую версию реальности. Политтехнолог Владимир Петров, обслуживающий Офис президента, подчеркивает: американцы даже и не думали, что эта тема такая пугающая:

«Но, когда украинцы начали говорить и писать про «Томагавки», россияне начали на это остро реагировать, и американцы это уловили и начали использовать для давления».

А поскольку главная проблема решена, Зеленскому остается заняться мелочами — уговорить представителей оборонных компаний Raytheon и Lockheed Martin помочь с системами ПВО и ракетами к ним, а также с самолетами F-16. Поскольку перепуганная и сломленная Россия, по словам Зеленского, «наносит все более жестокие удары по Украине перед началом зимы, и именно сейчас мы нуждаемся в укреплении нашей ПВО».

Правда, появилась еще одна задача, которую предстоит решать на мозговых штурмах и в прямых эфирах.

Несмотря на то, что «Томагавки» так «эффективно» сработали, Путин и Трамп решили провести двустороннюю встречу в течение двух недель все-таки без участия маленького небритого победителя. И, как пишет со ссылкой на источники американское издание Axios, Зеленский после прибытия в США в четверг вечером был «удивлён» этим разговором.

Хотя в последние дни «был весьма оптимистичен относительно своей запланированной встречи с Трампом и готовности президента поставить ракеты большой дальности «Томагавк».

А особенно тяжелой оказалась новость о том, что встреча глав двух мировых держав предварительно запланирована в Венгрии — «наименее дружественной по отношению к Украине стране в Европейском союзе».

Причем со своей стороны Украина приложила максимум усилий для того, чтобы это было именно так — начиная с безостановочного ущемления прав венгерского нацменьшинства и заканчивая ударами дронов по нефтепроводу «Дружба».

То есть «Томагавки» сработали, но как-то странно, в пользу венгерского премьера Виктора Орбана. И теперь надо как-то объяснить, что это тоже украинская идея и работает на перемогу.

Один из авторов Конституции Украины, народный депутат многих созывов Роман Бессмертный даже попытался опередить события, начав рассказывать, что Венгрия присоединилась к Римскому статуту и должна, согласно ордеру Международного уголовного суда, арестовать российского президента:

«Премьер Орбан, видимо, в шоке… Потому что он точно понимает, что если такое произойдет, то он и Венгрия дорого заплатят. Европа такое не простит».

Сам Орбан, впрочем, шокового состояния не демонстрирует, как раз принял решение о выходе из Римского статута и даже назвал новость «отличной» для миролюбивых людей всего мира: «Мы готовы!».

Ну, а британский The Telegraph уверен, что такая встреча станет «большим унижением» для Евросоюза и «огромным благом» для венгерского премьера. Издание называет решение о встрече в Будапеште «подарком» ему, «вознаграждением за преданность» Трампу — и ударом для тех в ЕС, кто надеялся, что Орбана после выборов сможет заменить Петер Мадьяр, проевропейский консерватор.

«Если честно, то даже жаль нашу делегацию, которая уже почти неделю проводит консультации перед встречей Трамп — Зеленский. Работали-работали, а тут», — добавляет нотку несогласованного пессимизма ветеран украинской политики Бессмертный.

Ведь нужно еще понимать, что у Венгрии и Украины общая граница, поэтому теоретически Зеленский может приехать, поучаствовать в саммите. Но если его туда не позовут, будет как-то неприятно: вот он Путин, прямо за калиткой, и спокойно делает то, что ему нужно. И требовать что-либо от венгров не получится, поскольку они на Украине давно уже объявлены врагами и подлыми гуннами.

Плюс богатый символизм события: именно в Будапеште был подписан печально известный Будапештский меморандум, который никак не пригодился. А когда в том же городе снова будут решать судьбу Украины, это выглядит как откровенное издевательство над Киевом.

Идей, как на словах вывернуть ситуацию в свою пользу, пока нет, поэтому топ-спикеры держатся ранее определенной линии: пусть и не «Томагавки», но что-нибудь дадут; европейские партнеры сохраняют программу совместных закупок PURL; все важные решения «будут завтра».

Глава ОП Андрей Ермак передает из кабинета главы Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США: «Господин Хилл поддержал идею ЕС о предоставлении Украине ссуды для закупки оружия с привлечением замороженных российских активов, которая будет возвращаться только после выплаты страной-агрессором военных репараций».

А Трамп, по информации Ермака, все равно настроен решительно!

И вот колесо настроений, традиционно крутящееся от зрады к перемоге, привычно заходит на очередной круг. Нет никаких сомнений: завтра найдутся новости, от которых снова зажгутся глаза, и руки украинских экспертов потянутся к клавиатуре, чтобы рассказать, как отлично идут дела и как близок успех.

До следующего телефонного разговора тех, кто на самом деле принимает решения.