В Швеции пытаются надуть очередной пропагандистский пузырь: масс-медиа утверждают, что внедорожные транспортные средства, украденные в их стране, похищаются по заказу русских. И не просто так, а с военными целями.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако авторы таких публикаций заведомо игнорируют, что организован этот «бизнес» совсем в другой стране.

«Они ругались по-русски»

По уровню русофобии Швеция быстро приближается к странам Балтии, являющимся своеобразным «эталоном».

Тамошняя пресса постоянно пишет о русских «шпионах» и «диверсантах», о том, что Россия вынашивает агрессивные планы в отношении Швеции. Даже разгул криминала, напрямую связанный с миграционной политикой, пытаются спихнуть на русских.

Так, в 2022 году газета Expressen писала, что именно русские стоят за кражей коньков и хоккейных клюшек на сумму около 1,6 миллиона крон (9 млн рублей) из магазина Sportringen в Уппсале: «Есть подозрения, что все это заказ из России из-за нехватки материалов».

В том же 2022 году в Швеции было украдены свыше сотни дорожных камер контроля скорости. Пропагандисты тут же обвинили в кражах неких «агентов Москвы» — мол, украденные видеокамеры можно применять в боевых беспилотниках.

Когда спустя несколько месяцев за кражу камер задержали семерых жителей Швеции, один из них принялся «переводить стрелки». Воришка рассказал о том, что на него вышли двое русских и, угрожая расправой, заставили складировать украденные камеры у него дома.

«Они были не шведами, а русскими. Они гневались и ругались по-русски», — соловьем заливался подозреваемый со слезами на глазах. Но затем полиция вскрыла в его телефоне переписку с друзьями — а там они как раз глумились над предположениями о «русском следе» и хвастались друг перед другом, сколько зарабатывают на краденом.

Однако шведскую прессу этот случай ничему не научил. Ведь отвечать за клевету в адрес русских никому не пришлось.

Воображаемый военторг

Особое внимание уделяется кражам помасштабней — угонам автомобилей повышенной проходимости и квадроциклов, также предназначенных для перемещений по пересеченной местности. Похищенный у добропорядочных шведов транспорт затем якобы переправляется на фронт СВО.

Издание Aftonbladet написало о многочисленных угонах внедорожников Dodge Ram: с 2022 года по всей стране было похищено свыше 200 таких машин. «Обычно бесследно пропадает около 23% похищенных легковых автомобилей, а здесь их больше 70%», — озвучивает аномальную статистику Никлас Антонссон, следователь страховой компании.

Естественно в сравнении с коньками и клюшками привязать к России массовые похищения пикапов было гораздо проще. С этой задачей блестяще справился журналист Феликс Уилоу: по его мнению, эти машины похищаются из Швеции по заказу российских военных, которые используют их в качестве стартовых площадок для беспилотников «Герань».

Естественно, никаких доказательств столь дикого предположения Уилоу не приводит — за исключением опробованного в подобных случаях принципа highely likely — но этого и не требуется. Столь «нажористую» тему с удовольствием подхватили и другие шведские издания.

Шведская полиция проявляет всё-таки большее здравомыслие, нежели журналисты. Стражи порядка отмечают, что похищенные в Швеции автомобили традиционно стекаются в Литву, где их продают целиком или по частям.

К такому же выводу пришла шведская журналистка Аса Асплид, которая заинтересовалась массовой кражей квадроциклов в городе Карлстад. За последние два с половиной года там зафиксировано 78 случаев угона этих транспортных средств.

Конечно же, появились публикации о том, что это русские похищают в Швеции квадроциклы и тоже с целью применения на СВО — якобы на них они сажают свою пехоту. Однако проведённое Асплид расследование привело в литовский Каунас — именно там осуществляется продажа угнанных мотовездеходов.

В шведской полиции жалуются, что похитители пользуются «дырами» в литовском законодательстве, а также коррупционными схемами на местах.

Литовский след

Вряд ли кого-то удивит, что припертые к стенке литовские чиновники сперва тоже попытались свалить вину на русских. Мол, они подозревают, что угнанные транспортные средства транзитом через Литву перенаправляются в Россию. Однако шведские полицейские склонны сомневаться в этих слухах: у них на руках накопилось достаточно доказательств, что похищенные машины реализуются в самой Литве.

В январе 2025 года прокуратура литовского города Мариямполе передала в суд уголовное дело, в рамках которого пять человек обвиняются в приобретении и сбыте квадроциклов, угнанных в других странах, в том числе в Швеции. Обвиняемые подделывали свидетельства о регистрации. При обысках у них было изъято восемнадцать квадроциклов, гидроцикл, прицеп и прибор для блокировки связи.

А еще в августе 2023-го шведская полиция задержала гражданина Литвы, который перевозил в грузовой фуре автомобиль Porsche стоимостью в 2 млн крон и тот самый пикап Dodge Ram ценой в 900 000 крон. Обе машины находились в розыске.

Благодаря тому, что Porsche был оснащен GPS-трекером, фуру удалось перехватить в тот момент, когда ее водитель временно остановился на отдых близ города Нючёпинг и уснул в кабине. Попав в полицию, литовец сразу же от всего отперся: мол, сам он машины не крал и всего лишь заключил договор на их перевозку в порт. Прокуратура на всякий случай потребовала его депортации.

Дело в том, что промышляющие автоугонами литовские злоумышленники начали заниматься ими еще задолго до нынешнего геополитического обострения.

Так, в октябре далекого уже 2019 года в порту Карлсхамн было перехвачено несколько украденных машин Audi, которые собирались грузить на паром, идущий в Литву. В августе 2024-го угнанный в Швеции Audi A6 через два дня после угона был перехвачен на литовско-белорусской границе — злоумышленники решили продать машину в Белоруссии. За рулем автомобиля был 50-летний гражданин Латвии, а пассажиром ехал 60-летний белорус.

В октябре 2024-го прокуратура литовского города Шауляй обвинила двоих горожан в приобретении и реализации краденного в Швеции автомобиля BMW. Эта машина была доставлена ​​в Шауляй для разборки и последующей продажи по частям. Судя по всему, мужчины занимались этим промыслом на систематической основе.

Балтийский спрут

Всё это лишь единичные примеры, попавшие в поле зрения правоохранителей и СМИ. В реальности масштабы преступного бизнеса намного больше.

Ведь Прибалтика и Швеция тесно связаны экономически. Прибалты массово едут в Скандинавию на заработки. Обвыкшись в местных условиях, они быстро соображают, что заработать можно не только честным путем.

Литва в целом «славится» своим преступным миром — наиболее мощным и разветвленным в Прибалтике.

Литовские преступные группировки занимаются чем угодно: наркоторговлей, сутенерством, мошенничеством, контрабандой сигарет из Белоруссии, угоном и перепродажей автомобилей. Важной особенностью литовских банд стало их умение сотрудничать между собой и стремление к тому, чтобы сделать свой «бизнес» трансграничным.

На пользу преступникам пошло уменьшение количества полицейских.

После экономического кризиса 2008 года власти принялись «оптимизировать» МВД. А после того как в Великобритании появилось много гастарбайтеров из стран Балтии, там начали заманивать на работу литовских полицейских, знающих специфику работы с соотечественниками. Уход многих опытных специалистов привел к падению квалификации в литовских органах МВД.

Одним словом, литовские преступники в последнее время весьма обнаглели и чувствуют себя вполне уверенно не только на родине, но и в Швеции, и без того стонущей от бесчинств мигрантских банд. Русофобская истерия служит им отличным прикрытием, а это значит, что шведским автомотовладельцам всё чаще придётся безвозмездно расставаться со своим транспортом.

Зато теперь у них есть возможность потребовать защиты своей собственности у блока НАТО, в который вступила еще недавно нейтральная страна. Ведь не могут же их там не защитить?