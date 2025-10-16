Главным сюжетом новостных сводок, поступающих из зоны СВО в последнее время, стало постепенное окружение группировки противника, которая удерживает агломерацию Красноармейск — Димитров (Покровск — Мирноград в украинской терминологии).

Иван Шилов ИА Регнум

Бойцы группировки ВС России «Центр» последовательно окружают эти два города с востока и юга. С начала недели Минобороны подтвердило взятие двух юго-восточных пригородов Димитрова: 13 октября села Московское (Казацкое) и 14 октября села Балаган.

Второй «населённик», Балаган, использовался противником в качестве опорного пункта. Продвинувшись на этом участке, наши войска продолжают обтекать оборону противника, не заходя в плотную жилую застройку Димитрова, пояснил информированный источник ИА Регнум.

«То, о чём мы говорили в последние месяцы, теперь происходит на практике. Когда генштаб ВСУ планировал оборону города, они намеревались затащить нас в бои в промзоне и районе многоэтажек. Там они оказывались, там у них склады боеприпасов, укрытые в подземных помещениях. Мы ломаем их планы, окружая укрепрайон», — сообщил собеседник издания.

В северной части агломерации передовые подразделения вплотную приблизились к окраинам Димитрова и заняли часть жилой застройки в восточной части города.

Дорога под контролем

15 октября противника выбили из села Новопавловка на южных подступах к Красноармейску.

Освобождение этого населённого пункта, где до начала военных действий проживало более 450 человек, особенно важно, поскольку наши войска вплотную приблизились к городской застройке. Открывается возможность продвигаться в город по трассе Е50.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По информации с мест, группировка ВСУ в Красноармейске, которая уже понесла тяжёлые потери в последние месяцы, оказалась в сложном положении. Сейчас у противника остается лишь одна логистическая артерия — упомянутая дорога Е50 на Павлоград, которая, впрочем, уже находится под огневым контролем российских войск.

В попытке компенсировать серьезные потери в живой силе украинское командование перебросило на участок фронта у Красноармейска дополнительные силы, отведя войска с границы в Сумской и Черниговской областях.

Вновь прибывающие подкрепления стремятся создать новый очаг обороны в северной части Красноармейска — за железной дорогой. Линия фронта в самом городе проходит вдоль улицы Днепропетровской (которую киевская власть в 2016 году переименовала в улицу Защитников Украины). Российские войска прорываются к трассе М-30, связывающей Красноармейск с территорией Днепропетровской области.

Операция по окружению

Севернее Красноармейска, в районе города Доброполье, наши войска продолжают расширять плацдарм, образовавшийся в результате августовского наступления.

На минувшей неделе стало известно об освобождении села Владимировка. Этот успех позволил купировать попытки противника срезать добропольский выступ и окружить нашу прорвавшуюся группировку.

Также российские войска продолжают операцию по окружению города Родинское в Красноармейском районе. Линия фронта здесь проходит вдоль восточных окраин города. Передовые подразделения охватывают населённый пункт севернее, наступая из района Сухецкого, и южнее — наступая от Красного Лимана.

Освобождение Родинского позволит перерезать сообщение между группировками ВСУ в Красноармейске и Доброполье и нанести критический ущерб логистике противника.

Примечательно, что украинские источники, равно как и Генштаб ВСУ, практически перестали сообщать об изменениях на фронте в районе Красноармейска, несмотря на бедственное положение гарнизона города.

Если российской армии удастся сохранить темпы наступления, в обозримом будущем Красноармейск окажется в полном окружении, что приведёт к обвалу всей украинской обороны в восточной части Донбасса.

Купянск: противника теснят к окраинам

Активные бои продолжаются и участке фронта в Харьковской области, где российские войска продолжают теснить ВСУ. Противник пытается стабилизировать линию фронта в центральных районах Купянска — близ железнодорожного вокзала и станции Купянск Южный.

В южной части города наши бойцы укрепились на новых позициях вдоль улицы Студенческой, вытеснив противника к городским окраинам.

По самым консервативным оценкам, российская армия контролирует более 60% территории правобережной части города и не менее 50% на левом берегу реки Оскол.

Возобновилось и наступление ВС России южнее Купянска в направлении посёлка-райцентра Боровая и села Загрызово.

Наступление в этом районе, вкупе с продвижением в Купянске, угрожают всему плацдарму ВСУ на правом берегу реки Оскол, ликвидация которого снимет даже гипотетическую угрозу прорыва противника вглубь сопредельной территории ЛНР.

Выбили с плацдарма

В Днепропетровской области ВС России продолжают методично расширять «буферную зону» вдоль государственной границы.

Штурмовые подразделения группировки «Восток» после долгих боёв с использованием артиллерии и лёгкой бронетехники выбили противника (как сообщают с мест, включая группу иностранных наёмников) из населённого пункта Алексеевка в 4 километрах севернее ранее занятого села Вербовое в Покровском районе.

Сообщается, что, обороняя этот «укреп», враг использовал остававшихся в Алексеевке мирных жителей в качестве живого щита.

В общей сложности противника выбили с плацдарма площадью около 8 кв. км.

Российское наступление на этом участке фронта продолжается в направлении районного центра — крупного посёлка Покровское, столкновения продолжаются в районе Вишнёвого и Новоалександровки.

Эффективные дроны

В Минобороны отметили, что стремительный прорыв линии фронта обеспечили слаженные действия артиллерии и операторов беспилотников.

На возросшую эффективность российских дронов обращают внимание и у противника. По оценке киевских экспертов, в последние недели средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) часто уже не могут оказывать противодействие нашим барражирующим боеприпасам «Ланцет».

Также враг жалуется на действия беспилотников Zala, которые корректируют огонь артиллерии, пресекая любую активность ВСУ в прифронтовой зоне.

Отмечается, что российские беспилотники «учатся» уклоняться от дронов-перехватчиков ВСУ. При приближении противника наши БПЛА поднимаются на большую высоту и активно маневрируют, отрываясь от перехватчика.

Украинские эксперты предполагают, что разработчики российских дронов адаптируют новые модели к методам противодействия. «Ланцеты» в первую очередь угрожают артиллерии ВСУ, оставляя подразделения противника на передовой без огневой поддержки.