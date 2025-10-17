Казахстанскому блогеру Аслану Тулегенову (известному как Северный казах, или Northern Kazakh), выступающему за дружеские отношения с Россией и права русскоязычных, грозит до семи лет тюрьмы за его взгляды.

Иван Шилов ИА Регнум

Он был задержан полицией еще 25 июля, блогеру назначили административный арест на 10 суток по статье «Хулиганство». Формальная причина — эфир от 6 июля, где Тулегенов нецензурно высказался в адрес своих политических оппонентов. В суде Кокшетау, где рассматривалось дело, активист признал, что его реакция на предшествующие оскорбления действительно была излишне резкой.

После того как десять суток истекли, блогер был переправлен в следственный изолятор: суд решил заключить его под арест уже на два месяца. Причиной стали действия Комитета национальной безопасности Казахстана, выдвинувшего обвинения уже по пяти тяжким статьям.

Следствие ведется в закрытом режиме, из-за чего журналистам запрещено присутствовать на заседаниях суда, адвокаты Тулегенова подписали договор о неразглашении подробностей.

Однако известно, что активист обвиняется по статье 174 УК «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Наказание — вплоть до семи лет заключения. В рамках расследования у блогера изъяли технику и материалы его эфиров для экспертизы.

По рассказам знакомых, мать блогера Жанар Тулегенова каждый день приезжает к воротам следственного изолятора. За всё это время им так и не удалось увидеться. Адвокат передаёт короткие записки: «Держись, мама, я не один».

Близкий друг активиста, стример из Петропавловска Марат Садырбаев, рассказал журналистам, что Жанар «ждёт у ворот СИЗО до самого вечера, в том числе, когда дежурные уже разошлись».

В одном из видео, опубликованном 3 августа 2025 года на YouTube-канале «Русская Казашка», можно увидеть обращение Жанар к президенту страны, которое стало ещё одним напоминанием о человеческой стороне этой истории. Без громких слов, без обвинений — только просьба матери, которую не слышат. «Мой сын не является сепаратистом и тем более экстремистом. Он всегда был за дружбу народов. За добрососедские отношения и за суверенный Казахстан», — с такими словами обращается мать блогера к президенту страны.

Зато хорошо виден необъяснимый парадокс: даже серийным убийцам следствие иногда позволяет увидеться с матерью, а блогеру, говорящему о дружбе народов, — нет.

Видеообращения и посты в защиту Северного казаха во множестве разошлись по YouTube и Telegram.

Будучи интернет-активистом, Аслан Тулегенов участвовал в дискуссиях и дебатах, вёл канал на YouTube и других платформах, проводил стримы.

Его постоянные выступления за дружественные отношения между Казахстаном и Россией и в защиту русского языка в Центральной Азии привели к систематическим нападкам, оскорблениям и угрозам со стороны ненавистников.

«Два с половиной года я терпел травлю, но не отступил от убеждений», — говорил он в одном из видео.

Арест вызвал большой резонанс: нецензурно выражается и на грани фола обсуждает острые темы, наверное, каждый второй политический блогер, но задержанный Тулегенов «совершенно случайно» ещё и имеет пророссийские взгляды.

Власти, похоже, решили, что блогер с 180 тысячами подписчиков является угрозой, которая куда серьёзнее, чем кажется. Сам Тулегенов не раз подчёркивал, что никого не оскорблял по национальной принадлежности и не разжигал вражды — он всего лишь «отстаивал право говорить на русском языке и оставаться самим собой».

«А сколько русских положили в Казахстане жизнь, чтобы была найдена нефть. «Русские оккупанты», о ужас…» — так Тулегенов защищал роль русских в экономическом развитии региона, критикуя тех, кто называет их оккупантами. «Я буду всегда говорить хорошее за Россию, покуда бьётся моё сердце», — так недвусмысленно он обозначал свою политическую позицию.

В другом видео под названием «Что мне дали русские?» он утверждал, что благодаря России Казахстан стал цивилизованной страной и именно Россия дала казахам мир. В то же время блогер упоминал, что в Казахстане всё чаще наблюдаются русофобские настроения и давление на русскоязычных.

Обычный житель Казахстана, да и всей Центральной Азии, узнав о «деле Тулегенова», сделает нехитрый вывод: любая публичная защита культурно-исторической общности региона с Россией не приведёт ни к чему хорошему, а сама Россия на помощь не придёт: насколько можно судить, каких-либо публичных комментариев в защиту Тулегенова со стороны российских официальных лиц за все эти месяцы не последовало.

К сожалению, случай не единичный. Недавно похожая история произошла с еще одним известным в Центральной Азии блогером — Азизом Хакимовым, в нынешнем сентябре взятым под стражу за призывы к дружбе между Россией и его родным Узбекистаном (да, таковы буквальные формулировки из уголовного дела, о котором ИА Регнум уже подробно писало).

Узбекского блогера обвинили в «клевете» и «оскорблении» (ст. 139 и 140 УК Узбекистана). А 27 сентября к букету обвинений суд добавил статьи «Пропаганда войны» (ст. 150) и «Возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды» (ст. 156).

Ещё один громкий случай произошел нынешней весной в Киргизии: задержание сотрудницы местного «Русского дома» Натальи Секериной, которую обвинили по абсурдной статье о «вербовке наемников» (ст. 416). В дальнейшем Секерина была освобождена, однако «взятый» по тому же делу эксперт-международник и колумнист ИА Регнум Виктор Васильев до сих пор — уже полгода — сидит в бишкекском СИЗО.

Очевидно, что эти сконцентрированные во времени события — аресты пророссийских медиаактивистов сразу в нескольких странах Центральной Азии — не являются совпадением. Они вполне укладываются в курс на отрыв от России и укрепляют опасную тенденцию, когда любому, кто не согласен с такой политикой, физически затыкают рот.

Борьбу с «матом в соцсетях» («дело Тулегенова») или «клеветой в блоге» («дело Хакимова») уместно рассмотреть в сравнении с другим резонансным делом.

Казахстанский блогер-националист Куат Ахметов годами разжигал антирусские настроения, организуя «языковые патрули». Он унижал случайных людей, не владеющих казахским, и выкладывал провокационные ролики. За эти «перформансы» Ахметова лишь оштрафовали на 150 тысяч тенге ($350). А вскоре он и вовсе бежал (скорее, спокойно беспрепятственно выехал) из Казахстана на Украину.

Чрезмерную жесткость к пророссийским активистам и столь же показную мягкость к антироссийским можно объяснить только двойными стандартами судебных систем центральноазиатских стран.

Ситуация близка к полному абсурду: слова в защиту России превращаются в повод для уголовного дела, а идея дружбы с Россией — в «угрозу национальной безопасности». Происходящее сильно напоминает борьбу против памяти о России и тех, кто все еще не боится говорить о ней с уважением.

Такой подход приведет лишь к забвению истории в тех странах, где Россия была не врагом, а союзником, помогавшим становиться на ноги.