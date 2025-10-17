Казахстанскому блогеру грозит семь лет тюрьмы за добрые слова про Россию
Казахстанскому блогеру Аслану Тулегенову (известному как Северный казах, или Northern Kazakh), выступающему за дружеские отношения с Россией и права русскоязычных, грозит до семи лет тюрьмы за его взгляды.
Он был задержан полицией еще 25 июля, блогеру назначили административный арест на 10 суток по статье «Хулиганство». Формальная причина — эфир от 6 июля, где Тулегенов нецензурно высказался в адрес своих политических оппонентов. В суде Кокшетау, где рассматривалось дело, активист признал, что его реакция на предшествующие оскорбления действительно была излишне резкой.
После того как десять суток истекли, блогер был переправлен в следственный изолятор: суд решил заключить его под арест уже на два месяца. Причиной стали действия Комитета национальной безопасности Казахстана, выдвинувшего обвинения уже по пяти тяжким статьям.
Следствие ведется в закрытом режиме, из-за чего журналистам запрещено присутствовать на заседаниях суда, адвокаты Тулегенова подписали договор о неразглашении подробностей.
Однако известно, что активист обвиняется по статье 174 УК «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Наказание — вплоть до семи лет заключения. В рамках расследования у блогера изъяли технику и материалы его эфиров для экспертизы.
По рассказам знакомых, мать блогера Жанар Тулегенова каждый день приезжает к воротам следственного изолятора. За всё это время им так и не удалось увидеться. Адвокат передаёт короткие записки: «Держись, мама, я не один».
Близкий друг активиста, стример из Петропавловска Марат Садырбаев, рассказал журналистам, что Жанар «ждёт у ворот СИЗО до самого вечера, в том числе, когда дежурные уже разошлись».
В одном из видео, опубликованном 3 августа 2025 года на YouTube-канале «Русская Казашка», можно увидеть обращение Жанар к президенту страны, которое стало ещё одним напоминанием о человеческой стороне этой истории. Без громких слов, без обвинений — только просьба матери, которую не слышат. «Мой сын не является сепаратистом и тем более экстремистом. Он всегда был за дружбу народов. За добрососедские отношения и за суверенный Казахстан», — с такими словами обращается мать блогера к президенту страны.
Зато хорошо виден необъяснимый парадокс: даже серийным убийцам следствие иногда позволяет увидеться с матерью, а блогеру, говорящему о дружбе народов, — нет.
Видеообращения и посты в защиту Северного казаха во множестве разошлись по YouTube и Telegram.
Будучи интернет-активистом, Аслан Тулегенов участвовал в дискуссиях и дебатах, вёл канал на YouTube и других платформах, проводил стримы.
Его постоянные выступления за дружественные отношения между Казахстаном и Россией и в защиту русского языка в Центральной Азии привели к систематическим нападкам, оскорблениям и угрозам со стороны ненавистников.
«Два с половиной года я терпел травлю, но не отступил от убеждений», — говорил он в одном из видео.
Арест вызвал большой резонанс: нецензурно выражается и на грани фола обсуждает острые темы, наверное, каждый второй политический блогер, но задержанный Тулегенов «совершенно случайно» ещё и имеет пророссийские взгляды.
Власти, похоже, решили, что блогер с 180 тысячами подписчиков является угрозой, которая куда серьёзнее, чем кажется. Сам Тулегенов не раз подчёркивал, что никого не оскорблял по национальной принадлежности и не разжигал вражды — он всего лишь «отстаивал право говорить на русском языке и оставаться самим собой».
«А сколько русских положили в Казахстане жизнь, чтобы была найдена нефть. «Русские оккупанты», о ужас…» — так Тулегенов защищал роль русских в экономическом развитии региона, критикуя тех, кто называет их оккупантами. «Я буду всегда говорить хорошее за Россию, покуда бьётся моё сердце», — так недвусмысленно он обозначал свою политическую позицию.
В другом видео под названием «Что мне дали русские?» он утверждал, что благодаря России Казахстан стал цивилизованной страной и именно Россия дала казахам мир. В то же время блогер упоминал, что в Казахстане всё чаще наблюдаются русофобские настроения и давление на русскоязычных.
Обычный житель Казахстана, да и всей Центральной Азии, узнав о «деле Тулегенова», сделает нехитрый вывод: любая публичная защита культурно-исторической общности региона с Россией не приведёт ни к чему хорошему, а сама Россия на помощь не придёт: насколько можно судить, каких-либо публичных комментариев в защиту Тулегенова со стороны российских официальных лиц за все эти месяцы не последовало.
К сожалению, случай не единичный. Недавно похожая история произошла с еще одним известным в Центральной Азии блогером — Азизом Хакимовым, в нынешнем сентябре взятым под стражу за призывы к дружбе между Россией и его родным Узбекистаном (да, таковы буквальные формулировки из уголовного дела, о котором ИА Регнум уже подробно писало).
Узбекского блогера обвинили в «клевете» и «оскорблении» (ст. 139 и 140 УК Узбекистана). А 27 сентября к букету обвинений суд добавил статьи «Пропаганда войны» (ст. 150) и «Возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды» (ст. 156).
Ещё один громкий случай произошел нынешней весной в Киргизии: задержание сотрудницы местного «Русского дома» Натальи Секериной, которую обвинили по абсурдной статье о «вербовке наемников» (ст. 416). В дальнейшем Секерина была освобождена, однако «взятый» по тому же делу эксперт-международник и колумнист ИА Регнум Виктор Васильев до сих пор — уже полгода — сидит в бишкекском СИЗО.
Очевидно, что эти сконцентрированные во времени события — аресты пророссийских медиаактивистов сразу в нескольких странах Центральной Азии — не являются совпадением. Они вполне укладываются в курс на отрыв от России и укрепляют опасную тенденцию, когда любому, кто не согласен с такой политикой, физически затыкают рот.
Борьбу с «матом в соцсетях» («дело Тулегенова») или «клеветой в блоге» («дело Хакимова») уместно рассмотреть в сравнении с другим резонансным делом.
Казахстанский блогер-националист Куат Ахметов годами разжигал антирусские настроения, организуя «языковые патрули». Он унижал случайных людей, не владеющих казахским, и выкладывал провокационные ролики. За эти «перформансы» Ахметова лишь оштрафовали на 150 тысяч тенге ($350). А вскоре он и вовсе бежал (скорее, спокойно беспрепятственно выехал) из Казахстана на Украину.
Чрезмерную жесткость к пророссийским активистам и столь же показную мягкость к антироссийским можно объяснить только двойными стандартами судебных систем центральноазиатских стран.
Ситуация близка к полному абсурду: слова в защиту России превращаются в повод для уголовного дела, а идея дружбы с Россией — в «угрозу национальной безопасности». Происходящее сильно напоминает борьбу против памяти о России и тех, кто все еще не боится говорить о ней с уважением.
Такой подход приведет лишь к забвению истории в тех странах, где Россия была не врагом, а союзником, помогавшим становиться на ноги.