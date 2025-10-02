27 сентября 2025 года Мирабадский районный суд г. Ташкента отправил за решетку местного блогера Азиза Хакимова, который, являясь гражданином Узбекистана, отстаивал добрососедские отношения между Россией и своей страной. Среди прочего суд вменил ему преступления, направленные против «мира и безопасности человечества».

Иван Шилов ИА Регнум

Что же такого совершил Хакимов? Ведь для него это уже не первое судебное преследование.

В феврале 2024 года Шерзодхон Кудратходжаев, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, в интервью проекту AlterEgo заявил: «Кто не знает узбекский язык — либо оккупанты, либо идиоты». Эта фраза вызвала бурю возмущения не только в обществе, но и на дипломатическом уровне.

МИД России официально отреагировал: в Москве «вызвали для разъяснений» посла Узбекистана, российская сторона назвала слова ректора «оскорбительными и абсолютно неприемлемыми».

В заявлении МИДа отмечалось, что подобные комментарии противоречат духу стратегического партнёрства между Россией и Узбекистаном.

Казалось бы, именно после такого демарша карьера Кудратходжаева должна была пойти под откос. Но этого не произошло. Более того, он сохранил должность и продолжил оставаться фигурой, активно влияющей на медиаполе страны.

А вот ташкентский блогер Азиз Хакимов, который критиковал ректора за такие националистические выпады, оказался в роли обвиняемого. Летом 2025 года по заявлению Кудратходжаева Учтепинский суд Ташкента оштрафовал Хакимова почти на 19 миллионов сумов (около $1500) за «оскорбление».

Таким образом, вместо осуждения русофобской риторики чиновника наказали того, кто таковую критиковал. Осенью 2025-го история повторилась, но в более жёсткой и изощрённой форме.

«Активист» Макаренко

Главным инициатором возбуждения нового дела против Хакимова стал хорошо известный в стране и регионе проукраинский журналист Никита Макаренко.

Эта фигура, можно сказать, знаковая: интервью с послами Великобритании, Германии и США, работа на BBC и Next Field International (флоридская компания, занятая «производством телеконтента» в Центральной Азии); международные стипендии и участие в американских программах. Университет Джорджа Вашингтона даже называл его «самым популярным узбекским русскоязычным журналистом и блогером».

Макаренко открыто выступает за ЛГБТ*-повестку и тесно сотрудничает с западными фондами.

Но ключевой момент в другом: Макаренко публично демонстрировал проукраинскую и антироссийскую позицию. В его соцсетях есть лозунги Stand with Ukraine, посты о поддержке территориальной целостности Украины, а также издевательские комментарии о символе «Z», который, по его словам, в Узбекистане означает Zombified by propaganda — «зомбированный пропагандой».

Кроме того, в региональных СМИ и Telegram-каналах разошлись приписываемые ему высказывания: «Смерть русским фашистам и узбекистанским коллаборационистам!» и «У нас свой фронт есть — против недобитой в Ташкенте русни». Эти слова стали основанием для острой общественной дискуссии. Однако в отношении самого Макаренко никаких дел не возбуждалось.

А вот Хакимов, который в ответ в своём блоге назвал его «бандеровским прихвостнем», оказался за решёткой.

Сначала — по обвинениям в «клевете» и «оскорблении» (ст. 139 и 140 УК РУз). Но уже 27 сентября 2025-го суд добавил более тяжёлые статьи: «Пропаганда войны» (ст. 150) и «Возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды» (ст. 156). Теперь блогеру грозит до десяти лет тюрьмы.

«Либеральная шобла»

Теперь — фрагменты из определения Мирабадского районного суда г. Ташкента (фотокопию можно найти в Сети) о помещении Азиза Хакимова в СИЗО на время разбирательства по его делу.

Какие же высказывания Хакимова в его небольшом канале на пять тысяч подписчиков, по мнению суда и лингвоэкспертов, являются экстремистскими и социально опасными?

»…Наши страны [Россия и Узбекистан] выступают против героизации нацизма, фальсификации истории Второй мировой войны, попыток вычеркнуть из истории правду о роли народов СССР в Победе над нацизмом и фашизмом…»

»…В чём их [«активистов» подобных Никите Макаренко] задача, спросите вы? — а в том, чтобы настроить наш [узбекистанский] многонациональный народ против России — это сейчас модно на Западе, вся эта либеральная шобла…»

»…А вот эту лысую тварь [речь о всё том же Макаренко] корёжит от того, что это мы победили, а не фашисты; видимо, ему хочется чтобы наших детей наряжали в форму УПА** или форму от Hugo Boss, в которой щеголяла вся эта гитлеровская мразь…»

Наконец — главное «преступление» блогера, согласно тому же определению суда.

«17 октября 2024 года [Азиз Хакимов] разместил на канале фотографию неизвестного лица, чью личность в ходе следствия установить не представилось возможным, обмундированного в специальную форму (военный камуфляж), подписав ее словами: «Наш подписчик уже на месте. Товарищи, пожелаем ему здоровья и удачи в бою. Он делает правое дело», а также фотографию, на которой изображено несколько единиц военной техники, подписав ее словами «На Киев! С добрым утром, дорогие товарищи!», и тем самым открыто распространил взгляды и идеи о пропаганде войны».

В других цитируемых судом постах Хакимов именует Макаренко «марионеткой», «глистом», а также непечатным словом, подразумевающим представителя нетрадиционной ориентации (иными словами, выступающий за запрещённое в России ЛГБТ* Никита Макаренко одновременно уверен, что причислить его к этой социальной группе — оскорбление).

С «глистами» и «мразями» Азиз, наверное, палку перегнул, но столь ли чудовищно его преступление, что страдающего хроническими заболеваниями уроженца Бухарской области 1975 года рождения надо как «социально опасного» поместить в СИЗО?

Опасная тенденция

Увы, «дело Хакимова» — не случайность, а часть одного тревожного процесса. Из стран Центральной Азии всё чаще приходят новости о том, что пророссийские эксперты, блогеры и общественные деятели становятся объектами травли.

Ярчайший пример — арест африканиста и автора ИА Регнум Виктора Васильева, который уже полгода сидит в СИЗО в соседнем Кыргызстане. Зато прозападные или откровенно русофобские фигуры чувствуют себя всё свободнее.

Для Москвы это крайне опасная тенденция. Речь идёт о стратегическом регионе, где миллионы людей исторически связаны с Россией языком, культурой и семейными узами. Но сегодня там насаждается атмосфера, при которой русофобия становится нормой, а поддержка узбекско-российских отношений — поводом для уголовного преследования.

Просто факты.

Ректор Университета журналистики Кудратходжаев говорит про «оккупантов и идиотов» — никаких дел против него не заведено. Журналист Макаренко публикует проукраинские лозунги, высмеивает российскую символику и, по сообщениям СМИ, призывает к насилию — никаких дел против него не заведено. Хакимов критикует этих деятелей, выступает за сотрудничество с Россией — и оказывается под уголовным преследованием в СИЗО.

Именно это и называют «двойными стандартами» — демонстративная мягкость к тем, кто транслирует прозападные нарративы, и жёсткость к тем, кто отстаивает правду о совместной победе в Великой Отечественной войне и историческую связь с Россией.

Ситуация стала известна и Совету при президенте России по правам человека. 2 октября член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, выступая на круглом столе в Ташкенте, рассказала о преследовании Азиза Хакимова.

«В своем обращении я обратила внимание на то, что в России мы воспринимаем это дело как проявление русофобии. Акмал Саидов, отвечающий за права человека в Узбекистане, обещал мне разобраться в этом деле. Будем ждать новостей», — написала Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

**Запрещенная в России экстремистская организация