Россия находится в авангарде новых идей и тенденций, наша страна становится центром притяжения для учёных, мыслителей и бизнесменов-инноваторов со всего мира. Такой вывод напрашивается по итогам II Международного симпозиума «Создавая будущее», который прошёл на этой неделе в Москве

Иван Шилов ИА Регнум

На два дня — 7 и 8 октября — Национальный центр «Россия» стал площадкой для общения более 7 тысяч гостей из 85 стран мира — в том числе из Китая, Соединённых Штатов, Италии, стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

К участникам симпозиума «Создавая будущее» обратился президент Владимир Путин, чьё приветствие зачитал замруководителя администрации президента, зампредседателя оргкомитета НЦ «Россия» Максим Орешкин.

«Уверен, что свое будущее мы должны созидать сами на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска, опираясь на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение», — подчеркнул российский лидер в своём обращении.

Орешкин, в свою очередь, отметил, что на нынешнюю встречу в Москву прибыли участники форума «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Он проходил в апреле этого года и был (так же как и нынешний симпозиум) частью новой глобальной инициативы «Открытый диалог».

Главным событием октябрьской встречи стал открытый лекторий. Перед отечественными и зарубежными визионерами, учеными, дизайнерами и представителями креативных индустрий выступили, в том числе, архитектор и гендиректор компании James Law Cybertecture Джеймс Лоу, председатель Ассоциации робототехники Чили Родриго Андрес Кеведо Сильва, директор лаборатории дизайна «Сбер» Владимир Пирожков, актер и телеведущий Арсений Попов.

Вместе с гостями они в режиме реального времени конструировали образ будущего — обсуждая, какими будут жилье, транспорт и общественные пространства в ближайшей перспективе.

Всего же в дебатах и в разборах различных ситуаций из профессиональной практики (case studies) участвовали свыше 260 ведущих мировых специалистов. Среди тем, которые обсуждали гости симпозиума, — биотехнологии, дизайн, конструирование среды, окружающей человека.

Дискуссии шли по трём трекам-направлениям: «Общество», «Технологии» и «Глобальное сотрудничество». Каждый эксперт представляет собственную точку зрения, а участники голосовали за лучшие.

Эти идеи, которые «вбрасывали» визионеры, учёные-практики, философы и бизнесмены, тут же получали визуальное воплощение. На основе обсуждений искусственный интеллект (который сам по себе был одним из главных «героев» симпозиума) создавал видеоролики, наглядно демонстрировал образы будущего, созданные воображением участников.

К примеру, в одном из роликов ИИ позволил «увидеть» уникальные материалы (получаемые, в том числе, из перерабатываемых отходов), которые способны становиться невидимыми, восстанавливаться после повреждений и обладают сверхпрочностью при минимальном весе.

Видимое воплощение получили и более «отвлечённые» идеи — к примеру, как будет меняться потребление информации с приходом во взрослую жизнь «поколения альфа» (сейчас самым старшим «альфам» 14 лет). Или, к примеру, как на креативные индустрии будет воздействовать растущее влияние стран Глобального Юга. Наконец, какой взгляд на перспективы развития мира предлагают те или иные культуры в складывающемся многополярном мире.

«Симпозиум называется «Создавай будущее», и сегодня мы смотрим на горизонты 20-30 лет и обсуждаем те технологии, которые могут активно развиваться в течение этого горизонта времени», — отмечает один из участников симпозиума, соучредитель, управляющий партнер компании «Решения для 3D-биопечати», россиянин сирийского происхождения Юсеф Хесуани.

Он подчёркивает: важно, что во встрече участвуют «люди абсолютно из разных специальностей — и представители компаний, и ученые, и инвесторы, и чиновники».

У столь разных людей есть общее — это те, кто создают будущее своими руками, подчёркивает Хесуани. Общая и основная задача — «подумать об образах будущего, о тех образах, которые мы видим, о тех смыслах, которые для нас близки, чтобы на основе этих смыслов и на основе этого видения строить будущее в горизонте нескольких десятков лет».

При этом важно, что предлагаемые инновационные проекты и технологии не противоречат традициям, сложившимся в национальных культурах, отмечает урбанист, специалист по городскому дизайну Гильермо Пеньялоса, основатель и председатель организации 8 80 Cities, основатель инициативы Сities for Everyone (Канада).

«Отвечая на вопрос о российской модели, где традиции и инновации не противоречат, а усиливают друг друга, я бы сказал: важно не просто сохранять культуру, но использовать её как источник для создания нового, — указывает Пеньялоса. — Мы можем применять современные технологии, включая искусственный интеллект, чтобы вдохнуть жизнь в наследие, сделать его актуальным и вдохновляющим. Так, как в России, в Китае или в других странах: мудрые нации — те, кто движется в будущее, не отказываясь от своего прошлого. Это и есть настоящий путь в будущее».

Схожее мнение высказывает и политик из Мали Алиу Тункара, член Национального переходного совета этого африканского государства: «Россия традиционно даёт миру не только технологии, но и смыслы, основанные на традициях и ценностях. Здесь, на этой площадке, рождаются идеи, которые могут направить развитие человечества».

Тункара, который также возглавляет российскую общественную организацию «Африканское единство», отмечает:

«Россия передаёт миру множество ценностей. И здесь, на симпозиуме, это видно особенно ярко: представлены разные регионы России, каждый со своей культурой, своей историей, своими людьми — и всё это объединено уважением и взаимопониманием».

Гостям со всего мира, которые встретились в Москве, предстоит и дальше продолжать открытую творческую дискуссию о том, как в ближайшие десятилетия будет изменяться мир. К этому призывал и Владимир Путин в обращении к участникам обсуждений. Российский лидер указал: итоги такого содержательного разговора особенно ценны, ведь они помогают принимать грамотные решения и оперативно отвечать на вызовы.

Симпозиум «Создавая будущее» воплощает те идеи, о которых президент говорил в недавней речи на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Уже по факту сложившаяся многополярность определяет те рамки, в которых действуют государства <…> это намного более открытое, можно даже сказать, творческое пространство внешнеполитического поведения!» — отмечал Путин. В этих новых условиях особенно важен поиск новых форм для выражения стратегического мышления. Новый миропорядок складывается в эпоху противостояний и противоречий — когда стало очевидно, что однополярная глобализация провалилась. Россия в этой ситуации предлагает равноправный обмен идеями, смыслами ради формирования общей повестки будущего.

Наша страна вдохновляет остальной мир вместе противостоять глобальным вызовам и сообща строить общий дом для человечества, при сохранении уникальности каждой цивилизации. И эта открытость находит отклик в других странах, что и показал интерес к симпозиуму «Создавая будущее» и как к интеллектуальной лаборатории, и как к «выставке» новейших технологических и гуманитарных открытий и концепций.