Конечно же, это можно считать случайным совпадением.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако отчет о первых неутешительных результатах аудита расходов Украины на закупку оружия и заявление члена палаты представителей США Анны Паулины Луны о том, что Зеленский ежемесячно переводит себе 50 млн долларов в саудовский банк, появились практически одновременно.

Слова Луны, избранной во Флориде в 2022 году при прямой поддержке президента Трампа, были произнесены как бы между делом, в подкасте на канале-миллионнике в YouTube. Но произнесены в контексте аудита волне конкретных государственных расходов.

«Есть проблема с объемом государственных расточительных расходов. А Пентагон до недавнего времени не проходил аудит уже много лет. Кстати, это касается того, что мы отправляем деньги на Украину. Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк. Это странно»,— заявила госпожа конгрессмен.

Речь идет об итогах аудита, о котором в конце августа отчитался офис генерального инспектора министерства обороны США — к нему мы скоро вернемся.

А украинские СМИ тем временем дружно пересказывают статью киевского корреспондента The New York Times Эндрю Крамера под интригующим заголовком «Секретные расходы Украины на оружие вызывают вопросы после внутренней проверки».

Что характерно, выложенную в открытый доступ, тогда как другие материалы на сайте издания — платные.

Краткое резюме: имеются убедительные доказательства того, что министерство обороны Украины закупало вооружения по явно завышенным ценам. При этом в 83% случаев отношения выстраивались через посредников, имеющих свои три процента.

Разница между предложениями с самой низкой ценой и контрактами, фактически заключенными Агентством оборонных закупок (АОЗ), достигла не менее 5,4 млрд гривен, или 129 млн долларов.

«Внутренние государственные проверки, изученные The New York Times, выявили десятки таких контрактов, подписанных в течение чуть более года, а также случаи несвоевременных или неполных поставок и предоплат за так и не полученное вооружение»,— пишет автор статьи, и из этого явственно следует, что информация слита целенаправленно.

В отчете содержится информация по десяткам контрактов, когда госструктура игнорирует предложения с более низкой ценой. Всегда готовые что-нибудь прокомментировать представители грантовой «Независимой антикоррупционной комиссии» говорят, что благовидный предлог, под которым игнорируются более низкие ставки, «может быть правдой, а может быть и коррупцией».

В свою очередь, директор АОЗ Арсен Жумадилов, подмявший под себя самые жирные бюджеты в ожесточенной борьбе, пояснил, что иногда заявки с более низкой ценой отклоняются, поскольку они «могут не соответствовать требуемым стандартам качества, срокам поставки, условиям оплаты или другим существенным критериям».

Это и есть тот самый «благовидный предлог».

Американский журналист без эмоций констатирует, что Украина странным образом закупает оружие не у нескольких крупных авторитетных оборонных подрядчиков, а добывает его из хаотичного водоворота из более чем 2000 поставщиков. Большинство из которых — стартапы в сфере оборонных технологий, а другие — крошечные подвальные мастерские.

Да, некоторые добились впечатляющих успехов. Однако, по словам Александра Камышина, советника президента Украины по оборонной промышленности, из 35 типов надводных и подводных беспилотников, производимых 26 компаниями Украины, только три модели фактически действовали против российского Черноморского флота.

Нетрудно догадаться, что все остальные случаи — это обычное отмывание денег через несвоевременные или неполные поставки, а также контракты, когда деньги были переведены, а товар не получен.

Пока государственные аудиторы, проверявшие закупки, осуществленные АОЗ с начала 2024-го по март текущего года, не выдвигали обвинений в воровстве или хищении, хотя и «передавали некоторые контракты на оценку правоохранительным органам».

Но все это явно плохо стыкуется с сентябрьским заявлением Зеленского о том, что украинская оборонка обеспечивает армию на 60%. А оно, в свою очередь, с июльским поручением того же персонажа к только что назначенному министру обороны Денису Шмыгалю и главе СНБО (и бывшему министру) Рустему Умерову довести долю украинских вооружений до… 50%.

То есть, если верить заявлениям, практически за месяц в условиях войны и постоянных ударов России по промышленным и энергетическим объектам Украина увеличила долю собственного оружия на 10%!

Однако при этом постоянно жалуется на его недостаток и требует увеличить поставки.

Парадокс этот объясняется довольно просто.

В том же июле один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider отмечал, что в рамках украино-британского соглашения в сфере безопасности предполагалось, что украинский опыт будет «подключен к британским производственным линиям»:

«Это совпадает с тенденцией в западных странах рассматривать украинское поле боя как живую лабораторию — по необходимости для обороны страны, но все чаще как важный способ для небольших компаний разрабатывать системы и услуги, имеющие технологическое преимущество».

Издание привело слова владельца британской частной военной компании Prevail о том, что она заключила соглашение с украинской компанией-производителем о запуске в производство и тестировании дрона для наблюдения и наведения Raybird.

«Это делается с учетом планов британской армии заменить свою проблемную программу беспилотников Watchkeeper на беспилотные средства наблюдения и наведения, которые больше подходят для сценариев, разворачивающихся на Украине», — уточняется в материале.

Дальше схему организации процесса нарисовать нетрудно: Украина получает деньги на вооружения, бюджет осваивается на задачи, о которых рассказал Business Insider, но при этом контракты заключаются через посредников по завышенной цене.

Часть тех же дронов используется на передовой или для ударов по объектам на территории России, что и является тестированием в боевых условиях. А все участники схемы имеют свой гешефт.

Вкладываться своими деньгами в крупные проекты (ту же ракету «Фламинго», чье производство было анонсировано 18 августа 2025 года) нет смысла — стоимость одной единицы не дает таких возможностей, как бесконечное производство дронов разных типов — и здесь мы возвращаемся к формуле «работают только три модели из 35».

Поэтому теперь, когда краник из США перекрыт, украинские изобретатели перешли на новые схемы — программу PURL («Список приоритетных требований Украины»), по которой страны НАТО закупают вооружение у Штатов и передают ВСУ, и «датскую схему», когда деньги дают под конкретные закупки в других местах.

И, несмотря на широкое анонсирование собственного производство новых видов вооружений, Украина готовиться покупать британскую крылатую ракету TigerShark, бороться с БПЛА России с помощью новой ракеты Thales от европейского консорциума и выпрашивает у Трампа «Томагавки». Потому что платить за это будут другие.

При этом ответные удары ВС РФ по украинской энергетике, на «восстановлении» которой освоено уже более 2 млрд долларов донорских денег, делают невозможным аудит в этой сфере.

Но то, что проверить можно, никуда не девается. ИА Регнум еще в мае 2025 года рассказывало о том, что Госдеп США намерен выяснить, как и куда были израсходованы средства на военную помощь.

По итогам аудита, о котором упоминала конгрессмен Луна, офис генерального инспектора минобороны США отчитался о проверке 80 траншей помощи на общую сумму 22,1 млрд долларов.

В 32 траншах на 5,7 млрд долларов не было смет и необходимых подтверждающих материалов. Из этой суммы 1 млрд долларов аудиторы оценили как «сомнительные расходы», еще 0,9 млрд — как неэффективно использованные.

Кроме того, в отчете отмечается, что ранее, в июне 2023 года, во время проверки помощи Украине по программе изъятия вооружений со складов Пентагона в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA) уже выявляли ошибки на 6,2 млрд долларов из-за неправильной методики оценки стоимости вооружения.

Отчет дополнительно зафиксировал случаи, когда в Пентагоне просто не знали реальной стоимости техники, которую передавали Украине. Некоторые оценки базировались на предположениях, обозначенных во внутренней документации как «необоснованная догадка».

Теперь складываем одно с другим: в мае глава Госдепа США Марко Рубио объявил, что расходы будут тщательно изучены; к концу лета стало понятно, что военное ведомство неизвестно куда дело 5,7 млрд долларов; а осенью через влиятельное издание сообщили, что есть конкретные зацепки по старым контрактам.

Так что в итоге понятно, откуда Зеленский мог брать по 50 миллионов долларов в месяц для перевода на личные счета. За которые, надо полагать, его и подвесят.