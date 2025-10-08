Фатима Магомедова в 2025 году закончила 11-й класс и сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов. Девочка уже несколько лет готовилась к этому испытанию, чтобы поступить в медицинский институт. Когда мечта сбылась, в интернете нашлись те, что стал осуждать Фатиму за излишний интерес к науке. Комментаторы в Сети стали советовать школьнице больше времени уделять изучению Корана, а не учебников.

После того как эта история разошлась по Сети, на защиту школьницы встали и те, кто ее знает, и совершенно незнакомые люди. Сама девушка смотрит на подобные высказывания спокойно. Она выросла в семье, где родители показали ей на личном примере, что веру, образование, работу и заботу о близких можно успешно совмещать.

Папа Фатимы — Шамиль Магомедов. Шамиль родился и вырос в Буйнакске. Окончил военную кафедру и всю сознательную жизнь посвятил защите своего Отечества. Принимал участие в боевых действиях в Южной Осетии. С 2019 года командовал взводом в 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области. Оттуда был направлен в зону проведения СВО. В мае 2022 года Магомедов погиб во время выполнения боевого задания, после которого должен был уехать домой в отпуск. Прежде чем отправить взвод вперёд, командир сам пошёл в разведку, чтобы убедиться в безопасности пути для своих подчинённых. В итоге он попал в засаду и получил смертельное ранение, но спас от неминуемой гибели 45 человек. За свой подвиг указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества. В Буйнакске его именем назвали одну из улиц.

Супруга Шамиля Асият после гибели мужа, помимо воспитания троих детей, занялась и важной общественной работой. Она стала социальным координатором фонда «Защитники Отечества» по Буйнакску, где трудится по сей день. Именно по её инициативе при поддержке администрации города была заложена аллея памяти, посвященная погибшим участникам СВО. Женщина активно помогает другим вдовам и семьям бойцов, за что была отмечена наградой Минтруда Дагестана.

В интервью главному редактору ИА Регнум Асият и Фатима Магомедовы рассказали, каким был глава их семьи, как они смогли пережить его гибель и почему эта трагедия не убила в них веру в Бога.

«Мам, купи мне книгу»

— Фатима, а вы прямо стремились к этим 100 баллам по ЕГЭ?

Фатима: Да, это была моя цель. Мне просто было интересно пройти этот путь и доказать самой себе, что могу это сделать.

— 100 баллов получить — это очень сложно. Можете описать, вы как это восприняли?

Фатима: Я узнала об этом поздно ночью, поэтому не особо понимала, что происходит. Просто пошла и разбудила родных. Они радовались больше, чем я.

— А вы, Асият, чему больше всего обрадовались?

Асият: Я в этот момент была в Саудовской Аравии, совершала хадж. Когда уезжала, естественно, переживала как мать, как все будет происходить и как Фатима будет без меня на экзаменах. Я знала, что моя поддержка ей важна, поэтому все время была с ней на связи.

Как-то раз, когда собиралась ложиться спать, позвонила Фатиме и спросила, есть ли результаты. Дочь сказала: «Еще нет, обычно бывают позже, после двух».

Потом я что-то задремала. Устала все-таки. И идет звонок от Фатимы. А я еще не поняла, почему так поздно она звонит. И она сразу: «Мам, у меня 100 баллов». У и меня сразу слезы счастья. Учитывая, через что мы прошли и что пришлось пережить нашей семье.

Сейчас самое главное для меня — счастье и благополучие моих детей. Я видела, как Фатима все это время занималась. Видела ее упорство. Конечно, ей было нелегко. Она и в семье у меня самая старшая. Для меня она всегда была и останется даже не как дочь, а как сестра и подруга. Я всегда могу с ней поделиться и рассказать о своих эмоциях. Даже совета могу дождаться от нее. Да, ей всего лишь 18 лет, но она с детства мыслила не по годам.

Она молодец, большая умница, я очень ею горжусь.

— А как вы уловили этот момент, когда дочка из маленького ребёнка вдруг стала совсем взрослой?

Асият: Она с самого детства была такой. Рано начала разговаривать. В год и два месяца она стихи наизусть знала. Когда многие дети просили в магазине куклы и другие игрушки, она всегда просила купить книгу.

Никогда не забуду, когда мы с супругом пошли в магазин, поднялись в детский отдел, я ей показала куклу, а она схватила книжку и начала убегать.

— А что за книжка была?

Асият: Стишки. Я говорю: «Иди сюда. Так нельзя». А она: «Мам, купи мне книгу».

И она все время просила, чтобы мы ей почитали. Я еще подумала, что в годик рановато ребенку книжки читать. Отшивала ее. Говорила: «Устала тебе читать. Иди к папе». А супруг говорил: «Иди к маме». И вот так каждый день по чуть-чуть мы эту книгу ей читали. А через некоторое время я ей стала прочитывать какие-то строки, а она эти стихотворения наизусть рассказывала. Я просто в шоке была! Получается, она все это время улавливала!

Эта тяга к книгам была у нее с детства. Фатима всегда была серьезным ребенком. И все время ей хотелось что-то изучать. Все время просила меня энциклопедии покупать. В первом классе ей Красную книгу купила.

— Фатима, а что в Красной книге для вас было такого интересного?

Фатима: Когда мы по окружающему миру проходили животных, которые находятся на грани вымирания, мне было интересно узнать о них больше информации. Поэтому я попросила маму купить мне Красную книгу.

— Вообще считается, что обучение девочки и потакание её слабости к науке идёт вразрез с кавказскими трендами, потому что там якобы женщина должна выйти замуж и воспитывать детей…

Асият: Одно другому никогда не мешает. Я, например, считаю, что женщина всегда должна быть образованной в любой семье.

Да, я сама воспитывалась в строгой, но образованной интеллигентной семье. У нас в семье было пятеро дочерей, я была самой младшей. И родители были очень строгие. Но наше образование всегда было на первом плане.

Мне кажется, это какие-то стереотипы, которым я не могу найти объяснение. Да, женщина должна выйти замуж. Да, она должна быть хозяйкой и воспитывать детей. Но в то же время она должна быть образованной.

— Вообще мы из федеральных СМИ первыми написали про Фатиму. И написали после того, как я прочла в дагестанских пабликах такие комментарии, что «лучше бы она читала Коран и не училась».

Асият: Она и учит Коран, и читает его прекрасно, и намаз совершает. Но я же не буду каждому человеку отвечать. Я считаю невоспитанностью отвечать на комментарии невоспитанного человека. Просто читала и улыбалась.

Вначале у Фатимы тоже была такая реакция. «Мам, зачем меня выставили»? Я говорю: «Не обращай внимания, просто не обращай внимания». Естественно, в душе было неприятно. Но таких комментариев было не так много. В основном люди радовались. И те, кто нас знал, и даже те, кто нас не знал.

А те, кто знает Фатиму с детства, говорили, что другого и не ожидали, потому что у нее с первого класса даже текущих четверок не было, не говоря уже о четвертных оценках.

— Мне показалось, что мужчины, которые писали такие комментарии, были уверены, что они сами бы в жизни не сдали ЕГЭ по химии даже на 30 баллов.

Асият: Да, да. Поэтому мы постарались пропускать это, потому что невозможно ответить каждому.

— Фатима, был период, когда вы очень углубленно готовились к экзаменам, и в то же время у вас в семье случилась трагедия. При этом вы очень много молились. Как вы считаете, вера сопутствует науке? Их надо воспринимать как единое целое?

Фатима: Про точные науки могу сказать, что да. А вот про историю и философию не могу сказать точно.

«Думала, увижу папу еще раз»

— Асият, могу я про вашего мужа спросить? Почему он ушел на СВО?

Асият: Шамиль закончил военную кафедру, получил звание старшего лейтенанта, и это было его призвание. Это было ещё до СВО. Мы поженились в 2006 году, и он на службу устроился в 2007 году. Конечно, было много тяжёлых моментов. Нам приходилось быть в разлуке из-за частых командировок. Но он не видел себя в другой профессии. У него был очень твёрдый волевой характер. Мужественный человек, бесстрашный. Никогда ничего не боялся. Всегда говорил: «Что бы там ни было, где бы я ни был, если мне суждено по воле Всевышнего, значит, я это увижу».

— А почему он был таким верующим? Почему он так надеялся на Всевышнего?

Асият: Шамиль родился таким и был очень богобоязненным верующим человеком. «Все по воле Всевышнего», — всегда его слова были. Даже когда я спрашивала: «А если что-то плохое случится, что мне делать», он говорил: «Ничего страшного. Всевышний с вами, все будет хорошо».

— И когда Фатима сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов, вы почувствовали, что его слова сбываются, что Всевышний с вами?

Асият: Да, да.

— Тем более что вы были в хадже.

Асият: Я там очень долго молилась. Просила Всевышнего, чтобы всё, к чему она идет, все ее пожелания и мечты — все это осуществилось. И Фатима, конечно, сама тоже для этого очень сильно старалась. Поставила цель и шла к ней. И, естественно, я её поддерживала во всём.

— Я знаю, Фатима, что вы, когда папа был на войне, отказывались от прогулок с подружками. Почему вы так решили? За папу переживали? Или вы дали обет, что если не будете веселиться, то с ним всё будет хорошо?

Фатима: Нет, просто не было настроения и не хотелось куда-то выходить.

— И он погиб, потому что сам пошел в разведку?

Асият: Его сослуживцы рассказывали, что командир другого взвода погиб и этот взвод тоже перешел в подчинение Шамиля. И когда был приказ пойти на разведку, он, видимо, почувствовав что-то неладное, сказал своим ребятам, чтобы они остались позади.

Он и пара офицеров пошли вместе. Но Шамиль и этим офицерам сказал подождать. И когда он отошел, то попал в засаду. Началась перестрелка. Был неравный бой. Он один отстреливался. А потом начался пулеметный обстрел Шамиля. Он где-то семь-восемь пуль получил. Его сослуживцы, естественно, прибежали, но уже ничего нельзя было сделать. В общем, все, кто в этот день был, остались живы. Как они рассказывали, что если бы они в тот момент туда пошли, где их ждали, то все бы погибли.

— Вам это приносит облегчение или наоборот?

Асият: Конечно, облегчение. Зная, что он спас 45 человек.

— С другой стороны, он был единственный из этих 45.

Асият: Самый первый вопрос, который я все время задавала: «Почему именно мой, почему он?!» Но с годами время проходит. Я очень горжусь своим мужем, потому что по-другому быть не могло. Я знала, что он такой.

Да, я всегда ему говорила: «Мы тебя дома ждем. У тебя трое детей. Они по тебе скучают. Я тебя очень сильно люблю. Пожалуйста, только не иди вперед». Но я знала, что он это будет делать. Такой у него характер.

— В ваших словах чувствуется, что вы гордитесь им, потому что он всегда шел вперед. И в то же время вы просили не идти вперёд…

Асият: Потому что я знала, что он это будет делать, но как женщина все равно боялась за него.

Знаете, как только началась СВО — это одни переживания. Сидишь с телефоном в руках. Не можешь есть и спать. Потом месяцы начали проходить (он в конце мая погиб 2022 года), и все меня успокаивали: «Асият, можешь не переживать. Твой Шамиль везде справится. Он такой мужественный. Если бы что-то случилось плохое, оно уже в начале случилось бы. А сейчас там уже все как-то утихает».

Я тоже себя утешала, что, наверное, ничего плохого с ним не случится, потому что Шамиль знает, как действовать. Вроде бы ничто плохого не предвещало. Но сами видите, как получилось.

— А вы, Фатима, как справлялись с тем, что папа погиб?

Фатима: Старалась на учебу отвлекаться от плохих мыслей. Я вообще не представляла, что такое может случиться. Почему-то была уверена, что папу еще один раз увижу. Но оказалось, что нет.

— Удавалось сосредоточиться?

Асият: Первое время, конечно, нет. Было очень тяжело. Шамиль в конце мая погиб. Это период летних каникул. Поэтому меня и детей забирали сёстры и брат со стороны супруга, чтобы отвлечь. Возили в разные города, где достопримечательности. В общем, нас практически три месяца дома не было. А в сентябре мы вернулись. И вот это уже был самый тяжелый период. Я понимала, что осталась одна, что он уже не приедет и что надо начинать жить заново. Но в какой-то момент я поняла, что если я сейчас не соберусь, как бы мне тяжело ни было, моя семья просто рухнет.

Дети же смотрели на мои эмоции. Если я улыбаюсь, улыбались они. Если видят, что я расстроена, естественно, расстраивались вместе со мной. Конечно, я перед ними эмоции не показывала. Могла ночью, когда наедине остаюсь, своим эмоциям дать волю. А с детьми просто часто старалась разговаривать. Разговаривала, разговаривала, вытаскивала себя из этого состояния. И слава Богу, что мы через это прошли, что у нас это всё получилось. Я очень этому рада. Никому не пожелаю через это пройти. Всевышний нам помог. Когда человек верит в Бога, он понимает, что так было предписано, так должно было произойти. От этой мысли становится легче, намного легче жить дальше.

— Я слышала, что когда в Буйнакске мулла поёт вот эту молитву из мечети, то практически 99% людей, которые собираются туда на пятничный намаз, — это родственники бойцов СВО, которые пришли просить за них.

Асият: Да, есть такое. Каждый переживает за своего родного человека, просит Всевышнего, совершает намаз, делает дуа, много читает Коран. Я уже говорила, что, когда у тебя в сердце есть вера в Бога, она очень сильно помогает и поддерживает. Поэтому люди ходят в мечети, совершают намазы и просят у Всевышнего, чтобы родной человек вернулся здоровым и невредимым.

— Фатима, вы очень набожная. Делаете намазы, а это определенная дисциплина. Я убеждена, что вы очень просили за своего папу. Как вы не потеряли веру от того, что столько молились, а он все равно погиб?

Фатима: Честно говоря, сначала я злилась. Думала: «Как такое могло произойти, ведь я столько просила». Но со временем поняла, что я делаю неправильно. Наверное, папа все равно своего решения не поменял бы.

Хоть один медик в семье

— Фатима, а почему вы выбрали медицину?

Фатима: Я помню времена ковида, когда была нехватка врачей. Я просто смотрела на всю эту ситуацию, и мне стало страшно. И я решила для себя, что в семье должен быть хотя бы один медик, чтобы в случае чего всегда помочь своему родному человеку, если какая-то такая ситуация произойдет в республике или вообще в стране. Решила, что этим медиком стану я. А в 9-м классе уже точно определилась с профессией и поступила в медицинский.

— А до этого рассматривали какую-то другую профессию?

Фатима: Думала сначала поступить на иностранный, но потом мне эта идея с каждым годом всё меньше стала нравиться. И я решила выбрать медицину.

— Иностранный — это, наверное, потому что в республике в моде факультет иностранных языков?

Асият: У неё хорошо получалось. На олимпиады её брали. В общем, ей просто нравилось. А потом получилось так.

И в моей семье есть медик (сестра), и в семье супруга есть медик (тоже сестра). И однажды с обеих сторон заболели родители. И мои, и Шамиля. Когда мои родители болели, им дома лечение оказывалось. Моя сестра приходила и ставила капельницы. Точно так же со стороны мужа. Асият всё это видела. Она говорит: «Мам, как хорошо. Бабушка и дедушка могут дома пролечиться, потому что есть мои тети, которые будут им оказывать медицинскую помощь».

И тогда она резко поменяла свое мнение. С иностранного резко переключилась на медицинский.

— Фатима, а в медицине уже выбрали какую-то специальность?

Фатима: Выбрала факультет «Лечебное дело». Там очень много дисциплин. Но именно со специальностью ещё не определилась.

«Она должна быть моей»

— Асият, вы говорите: «Откуда я знаю, почему он так сделал. Сослуживцы не знают, спросить не у кого». Наверное, вы как раз и должны это знать, потому что вы же его лучше других знаете. Если никому он не озвучил причины, по которым он так поступает, то их может объяснить только человек, который его любил больше других и знал лучше других.

Асият: Он не мог поступить по-другому. Увидел опасность и весь удар взял на себя.

— А были какие-то моменты в мирной жизни, когда Шамиль тоже брал удар на себя, и из этих ситуаций вы пришли к выводу, что такой человек не отступается?

Асият: Я знала, что у него такой характер, когда за него выходила. Но, естественно, когда ты засватана, мужчины свой характер не проявляют. Но я знала. Я его такого и полюбила.

— Извините за такой вопрос. Вы увиделись где-то или просто родственники пришли?

Асият: У него была любовь с первого взгляда.

Мне тогда было всего 15 лет. Был юбилей моего дяди. И Шамиль снимал всё на видеокамеру. Это тогда была редкость, что у кого-то была видеокамера. Шамиля туда позвали с родителями, так как мой дядя и его отец были друзьями.

Потом, когда они уже пришли свататься, его мама говорила, что долго показывали ему других девушек, а он ответил: «Нет, я сам должен найти. Оставьте меня в покое».

И вот после юбилея они пришли домой. Шамиль включил магнитофон и всех позвал: «Мама, сестры, идите сюда. Я нашел себе невесту». И получается, что все это время он снимал только меня — крупным планом. И сказал: «Все, завтра же иду сватать».

Мама, конечно, останавливала его: «Ты хотя бы сначала узнай ее получше. Вдруг она уже засватана. Может, она уже слово дала кому-то». Он говорит: «Нет, она должна быть моей».

Вот они пришли и засватали.

Я была 15-летняя девочка. Конечно, родители никогда бы не выдали нас замуж против воли. Мы с Шамилем очень долго общались. И в 2006 году, когда мне был 21 год, мы поженились.

— То есть вы шесть лет его знали?

Асият: Да, общались. Сначала просто симпатия была. Прям такой любви не было. Просто человек понравился. А вот потом я его уже сильно полюбила. Видя его характер и целеустремленность. Зная, какой он человек, его просто невозможно было не любить. Потому что он во всех отношениях был просто идеальным человеком. Как отец, как супруг и как сын для родителей. Просто замечательный. И пока я жива, я остаюсь его женой. Он мой муж, он мой любимый человек, он отец моих детей.

«Я за нее спокойна»

— А когда вы впервые после этой трагедии почувствовали, что свет приходит в жизнь после этого мрака?

Асият: Когда вышла на работу. Я тогда как раз была в декретном отпуске. Младшей девочке три года исполниться должно было летом. Я должна была выйти, но сразу, конечно, не вышла. Вышла ближе к осени. Но я очень рада, что вышла, потому что работа меня отвлекла. А в 2023 году мне предложили работу в фонде «Защитники Отечества». Я согласилась.

— А до этого кем работали?

Асият: В комплексном центре специалистом по социальной работе.

— То есть социальная сфера близка вам?

Асият: Да, да. Очень рада, что перешла в фонд. Это мое призвание. Я всю жизнь мечтала помогать людям, но не знала, что мне это будет уготовано именно в таком контексте: супруг погиб на СВО, а я помогаю таким же семьям погибших. Для меня это больше, чем работа. Получаю моральное удовлетворение от того, что смогла кому-то помочь. Эти люди стали для меня как родные, потому что они, как и я, испытали всё это на себе.

И тем, что дети хорошо учатся, я очень горжусь. Понимаю, что сейчас заменяю им и отца, и мать. Я для них — всё. Для меня самое главное — счастье и благополучие моих детей. Если они будут счастливы, мне больше ничего не нужно.

— Фатима, а вы в Москве уже были?

Фатима: Да, была. Была на Кремлёвском балу.

Асият: Да, нас приглашали на Кремлёвский бал. И до этого мы прилетали тоже. В общем, не первый раз в Москве.

— Как вам Москва?

Асият: Хорошо. Главное, что ей нравится. Мы же на такси в основном передвигались. А тут Фатима говорит: «Мама, я же должна на метро ездить. Давай поедем». Фатима идет как путеводитель, а мы за ней. У Фатимы телефон, она по навигатору смотрит и идет — как будто всю жизнь в Москве жила. В общем, быстро освоилась. Мы этому рады. Теперь могу оставить ее здесь со спокойной душой. А то я переживала, как она тут будет. Но она сильная, она справится. Я в нее верю.

— Фатима, а поступить вообще сложно было?

Фатима: Нет, не сложно. Всё было хорошо, всё прошло отлично. Я когда увидела конкурсные списки, уже была уверена, что прохожу. Я там была одной из первых.

Асият: Да, высокие были баллы. Она к этому шла, стремилась

— Именно эти 100 баллов по ЕГЭ стали первым проблеском радости в вашей жизни? Или до этого ещё что-то было?

Асият: До этого тоже очень много было таких моментов и по школе, и вообще.

Они всегда меня радовали. Я не хочу хвастаться своими детьми, но мы с Шамилем были строгими родителями. Я люблю воспитанных детей. И в то же время мы ни в чём им не отказывали. И ласку давали, и везде с ними ходили, и в плане развлечений ни в чём никогда не отказывали. Но при этом они в строгости воспитывались.

— Можете привести конкретные примеры строгости?

Асият: Девочка — это же будущая хозяйка, будущая мама. Она элементарно должна быть чистоплотной. Всё, что касается дел по дому, должно быть идеально.

— Наверное, когда вы ругались, супруг говорил: «Ну ладно, не надо»?

Асият: Он пытался защитить девочек в плане каких-то дел по дому. Но я должна была им это дать, потому что я — мама. Я сказала: «Если был бы сын, ты бы вносил свои коррективы. Но в плане женских дел ничего упускать не хочу. Все им дам».

— А если вы попросили убрать, пришли домой, а девчонки ничего не сделали?

Асият: Такого не было. Они просто знают меня хорошо. Всегда всё как надо, как положено. Иногда даже чересчур. В этом плане я могу быть спокойной.

«Это мой выбор»

— Вы говорили, что вы поехали в хадж и с вами также были родственники бойцов. Это специально так организовали?

Асият: Да. Как вы знаете, Сулейман Керимов выделяет семьям погибших путевки в хадж. Мы тоже попали под эту акцию. Нам тоже выделили такие путевки, и мы полетели.

— Вы впервые в жизни были в такой поездке?

Асият: Да. Первый раз полетела. Очень понравилось. Честно сказать, нашла там успокоение души. Такая легкость появилась. Не знаю почему. Можно сказать, что только после поездки в хадж я начала его отпускать. Я, конечно, до этого говорила себе: «Если он погиб, значит, это по воле Всевышнего». Но только после хаджа по-настоящему это осознала.

— Вы сказали, что вы теперь одна и что это ваш добровольный выбор. Почему вы так решили? Вы же еще молодая женщина…

Асият: Я его сильно люблю и буду любить. Это мой первый и последний мужчина. Я так хочу. Он отец моих детей. Не вижу себя рядом с другим. Не потому, что другие мужчины плохие или недостойны меня. Просто это мой личный выбор. Вот и всё.

— Вы выбрали для себя быть счастливой в этой верности?

Асият: Да. Я, конечно, не знаю, что в последующей жизни меня ждёт. Есть же фраза: «Никогда не говори «никогда». Мне все вокруг это говорят. Но на данный период это мой выбор, моя позиция. А там уж как Всевышний решит.

— Теперь же Фатима будет в Москве учиться. Как вы там без нее будете в Буйнакске?

Асият: Конечно, будет тяжело. Я ей это уже сказала. Но я говорю: «Фатима, ты же не в другом государстве живешь. Напиши маме: «Я соскучилась. Покупай билет, в пятницу прилетай, в воскресенье улетай».

На самом деле будет тяжелее ей, а не мне. Это же другой город и другая жизнь. Я, конечно, переживаю как мама, но не прям сильно. Знаю, что она справится.