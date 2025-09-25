Эстония закатила скандал на весь мир, обвинив российские самолеты в нарушении ее границы. Но о главном эстонцы умолчали.

Иван Шилов ИА Регнум

В реальности речь шла о дежурной ситуации, связанной с движением на высокой скорости в узком извилистом воздушном коридоре у острова Вайндло, и подобных мелких «нарушений» за предыдущие десятилетия накопилось огромное количество. Тогда Таллин не устраивал из них вселенской драмы.

Сейчас же всё вышло по-другому: Эстонии потребовалось усилить последствия происшествия с залетом в Польшу непонятно чьих беспилотников и лишний раз вбросить нарратив о «коварной и непредсказуемой России». Для этого сгодился даже незначительный повод, который в других обстоятельствах не стоил бы и выеденного яйца.

Дежурные ноты

Несколько дней назад Эстония обвинила Россию в том, что три истребителя МиГ-31 на двенадцать минут вторглись в эстонское воздушное пространство. Это обвинение подхватили СМИ стран НАТО, раструбив о нем на весь свет. У стороннего наблюдателя, не знакомого с сутью вопроса, могло создаться впечатление, что произошло нечто небывалое, чрезвычайное.

Однако это далеко не первый инцидент подобного рода: за последние десятилетия их накопилось огромное количество. Чисто навскидку: в одном только далеком 2014 году таких происшествий, когда эстонцы обвиняли в нарушении своих границ российские самолеты, было целых восемь. И все последующие годы их число держалось примерно на одинаковом уровне. Причём эстонцы к этому привыкли и чисто механически отделывались дежурными протестами.

Так в чем же секрет ситуации?

Еще в 2019 году профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич объяснял это следующим образом: в воздушном пространстве острова Вайндло проходит коридор гражданской авиации, которым следуют и российские военные самолеты.

«Когда машина летит со скоростью 900 километров в час, пилот зачастую способен совершить небольшую ошибку и самолет действительно может оказаться в эстонском воздушном пространстве. После этого в Таллине вызывают российского посла, он дежурно выслушивает и получает ноту, текст которой сами же эстонские чиновники, наверное, заучили наизусть», — объяснял профессор.

Вайндло, неизменно фигурирующий в новостях о подобных происшествиях, находится в очень «неудобном» месте. Эта скала 512 на 149 метров является самым северным из эстонских островов, континентальное побережье находится в 25 км.

Поскольку Вайндло принадлежит Эстонии, от него идёт расчёт границы территориальных вод и воздушного пространства. Именно благодаря этому острову появилась значительная «загогулина», «выступ» эстонских границ, выдающийся на север. Его очень трудно пересечь, не нарушив: приходится давать серьезный «крюк». Таким образом, пилоты, не имея умысла, могут допускать навигационную ошибку, не огибая эстонский «выступ», а «срезая» его.

Доходило до анекдотических ситуаций.

В июле 2018-го Эстония обвинила в нарушении своего пространства у Вайндло… самолеты Airbus A319 и Ил-96, на которых президент Владимир Путин и члены российской государственной администрации летели в Хельсинки на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Проблема в том, что у Вайндло российские самолеты вынуждены летать в изломанном нейтральном международном коридоре шириной всего 10 км. Летчикам нужно не задеть крыльями ни эстонское, ни финское воздушные пространства.

Однако современным самолетам, перемещающимся с огромной скоростью, очень трудно маневрировать между столь узкими и сложными границами государств. При изменении направления и скорости ветра самолет и вовсе может снести в ту или иную сторону — в том числе на территорию чужой страны.

Последние происшествия подобного рода имели место совсем недавно: три месяца назад в Таллине заявили, что 22 июня транспортный самолет российского Министерства по чрезвычайным ситуациям Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе того же злополучного острова и находился в нем около четырех минут. 7 сентября эстонцы утверждали, что аналогичное четырехминутное нарушение там же совершил и российский вертолет Ми-8.

Показная истерия

Периодически эстонцы обвиняли в нарушении границ своих территориальных вод и российские корабли, и тоже у Вайндло. В последний раз это было 26 июля: по утверждению Таллина, пограничное судно «Сочи» находилось в эстонских водах около 35 минут.

В этом тоже не стоит искать злого умысла. Как разъясняет профессор Межевич: «Там обычно употребляется формулировка «прошли по границе» или «в пределах нашей экономической зоны». Но… Финский залив настолько узок, что экономические зоны всех лежащих по его берегам государств невольно перекрывают друг друга».

Таким образом, все «нарушения» — это вполне однотипные дежурные ситуации. И даже в условиях беспрецедентного ухудшения двусторонних отношений эстонские власти не придавали им значения и не раздували особых скандалов (случай с самолетом Путина в 2018 году не в счет: уж больно громкий тогда получился пиар-повод).

Так продолжалось вплоть до 19 сентября 2025-го.

Со слов властей Эстонии, произошедший тогда инцидент выглядел следующим образом: утром того дня в тот самый злосчастный «выступ» в районе острова Вайндло «без разрешения» вошли три истребителя МиГ-31, которые якобы находились в воздушном пространстве Эстонской Республики около 12 минут.

Эстонцы уверяют, что у самолетов отсутствовали планы полета, а транспондеры (приемопередающее устройство, посылающее сигналы. — Прим. ред.) были отключены. Кроме того, в вину русским вменяют отсутствие «двухсторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой».

Глава пресс-службы генерального штаба Сил обороны Таави Каротамм уверяет, что истребители пролетели параллельно границе Эстонии с востока на запад и вошли в её воздушное пространство на глубину менее десяти километров.

При этом пролёт тройки «мигов» в самого начала не был секретом: их сопровождали истребители ВВС Финляндии и итальянские истребители F-35, базирующиеся на эстонской авиабазе Эмари. Итальянцы летели за «мигами» до самой Калининградской области.

Затем эстонское министерство иностранных дел вызвало временного поверенного посольства России и вручило ему ноту протеста. Это обычная реакция эстонцев, и сначала казалось, что ею всё ограничится и на сей раз.

Но теперь Таллин принялся раздувать международный скандал.

«Сегодняшнее нарушение является беспрецедентно дерзким», — заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна, по мнению которого «на продолжающееся тестирование границ и растущую агрессивность России необходимо отвечать быстрым усилением политического и экономического давления».

Цахкна передал «пас» бывшему премьер-министру Эстонии Кае Каллас, которая сейчас руководит всей внешней политикой Евросоюза. Та моментально отреагировала, заявив, что эта «крайне опасная провокация» обостряет напряженность в регионе.

Затем свою партию сыграл нынешний премьер-министр Эстонии Кристен Михал — он сообщил, что правительство Эстонии запросило консультации по 4-й статье НАТО. «Весь альянс воспринимает этот инцидент серьезно», — разорялся Михал. По его словам, цель России заключается в том, чтобы «отвлечь внимание и помощь от Украины, вынудив страны НАТО сосредоточиться больше на защите своих территорий».

Следующим возбудился эстонский министр обороны Ханно Певкур. По его мнению, это происшествие доказывает, что запущенная недавно НАТО в Польше операция «Восточный страж» (Eastern Sentry) — очень правильная и своевременная.

Причины провокаций

На происшествие отреагировали и в Москве: в российском Министерстве обороны заявили, что самолеты воздушное пространство Эстонии не нарушали, их маршрут пролегал над нейтральными водами, в трех километрах от острова Вайндло.

В силу той «полублокады», в которой Калининградская область находится стараниями НАТО, самыми надежными путями ее снабжения остаются морской и воздушный — и поэтому российские корабли и самолеты продолжат движение вдоль эстонских границ.

Жалобы эстонских властей на то, что самолеты, дескать, летели с отключенными транспондерами и не общались с эстонскими диспетчерами несостоятельны. Эстония сама сделала всё возможное для того, чтобы в Москве ее воспринимали в качестве враждебной державы.

Достаточно вспомнить недавние атаки эстонских силовиков на танкеры, прибывшие в Финский залив для транспортировки нефти из портов Ленобласти.

Эстонцы неоднократно давали основания считать, что они способны на любую враждебную выходку. Естественно, что при таком положении дел странно было бы ожидать, что российские боевые самолеты, дислоцируемые из одной части нашей страны в другую, будут вести переговоры с диспетчерскими службами неприятельского государства.

Такого рода взаимодействие было бы возможно хотя бы при минимальном уровне сотрудничества двух государств, но эстонцы сами разорвали отношения.

Истерия же Таллина легко объяснима. В настоящее время западная «партия войны» делает всё возможное, чтобы не допустить мира на Украине, расширить рамки конфликта и, если получится, вовлечь в нее и США. Для этого, по мнению «ястребов», годятся любые методы и провокации.

Самая крупная была устроена в Польше, где в небе барражировали неизвестно чьи дроны. Кроме того, пропагандистские СМИ стран альянса объявили о том, что над территорией Румынии якобы недавно около часа летал российский ударный беспилотник.

Также появилось сообщение, что у западного побережья Латвии были обнаружены обломки некоего аппарата, который тоже сразу произвели в «российские ударные беспилотники».

Власти Эстонии решили помочь общему делу и внесли в него свою лепту, слепив из будничного пролета самолетов очередную «провокацию Москвы». Общий «выхлоп» от этой выходки оказался весьма весом: историю о «мигах», вторгшихся в Эстонию, донесли и до Трампа, который принялся рассуждать о том, что он поддержит действия союзников по НАТО по уничтожению российских самолётов — хоть и, судя по всему, чисто морально.

И теперь боевые прибалты требуют от альянса сбивать российские летательные аппараты. Но вот руководство НАТО проявило в этом вопросе куда большее трезвомыслие — его генсек Марк Рютте признал, что «никакой непосредственной угрозы» от трех пролетевших истребителей для Эстонии не было.