По данным университета шведского города Уппсала, каждая четвёртая женщина в этой стране вообще не хочет иметь детей. Это значительное падение по сравнению с 2014 годом, когда такое желание выражала только каждая десятая шведка.

Иван Шилов ИА Регнум

Падение рождаемости — дело не случайное. С одной стороны, веской причиной является ухудшение экономической ситуации в Швеции, из-за чего население всё сильнее проникается пессимистическими настроениями. Но не стоит сбрасывать со счетов и остервенелую пропаганду.

Просто не хотят

В «Европейском журнале контрацепции и репродуктивного здоровья» опубликованы результаты опроса, в котором приняли участие 569 жительниц Швеции средним возрастом 24 года. Оказалось, что детей хотят только 75% опрошенных — гораздо меньше, чем в 2014 году, когда в ходе аналогичного опроса о своем стремлении к чадородию сообщил 91% участниц. Большинство, не вдаваясь в подробности, объяснили, что у них просто нет желания становиться родительницами.

Второй по значимости причиной стали проблемы со здоровьем и нежелание передавать свою болезнь по наследству. Также некоторые объяснили, что слишком ценят свою личную свободу. Экономические причины, когда содержание ребенка не по карману, оказались на четвертом месте. На пятом — обеспокоенность изменением климата и перенаселением нашей планеты.

«Нам известно, что рождаемость в Швеции снижается, но мы не знаем, как это можно объяснить. Наше новое исследование показывает, что женщины просто не хотят этого делать. Возможно, это связано с тем, что в последние годы мир стал очень нестабильным», — говорит Сериса Уберн, аспирантка университета Уппсалы и главный автор исследования.

По данным шведского Статистического управления, в 2024 году в стране появились на свет 98 500 детей. По сравнению с предыдущим годом число уменьшилось на 1,6%. Общий же уровень рождаемости в 2024 году составил 1430 детей на 1000 женщин, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений в Швеции. В целом тенденция к снижению рождаемости тянется с 2010 г.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие три года в стране могут закрыться около тысячи детских садов. «Это означает, что через пять-шесть лет нам также потребуется меньшее количество школ. Это колоссальное сокращение», — рассказала телеканалу SVT экономист Анника Валленскуг, член объединения «Коммуны и регионы Швеции».

В отдельно взятых городах ситуация с рождаемостью тоже плачевная, что демонстрирует пример Стокгольма. В 2024 году в столице Швеции и в окрестном регионе родились 25 657 детей — это самый низкий уровень с 1749 года, когда начался сбор подобных данных.

Однако сама по себе численность населения столичного округа растёт. Как легко догадаться, за счёт мигрантов.

Пессимизм и безответственность

Растёт и общая численность населения Швеции, в прошлом году она увеличилась еще на 36 000 человек. Главная причина — всё те же приезжие. Однако иммиграция несет в себе серьезные риски, главный из которых — возникновение раковой опухоли этнической преступности, которая уже сейчас настолько сильна, что шведские правоохранительные органы не могут ее обуздать.

Плачевная же ситуация с рождаемостью во многом обусловлена и непростой экономической обстановкой, она в стране на протяжении последних лет ухудшается. Результат — снижение общественного благосостояния, что отражено в самых разных показателях.

Так, из всех стран Северной Европы самые низкие зарплаты именно в Швеции — это при том, что именно там и одна из самых длинных рабочих недель во всей Западной Европе (длиннее только в Исландии).

Шведское издание Dagens Nyheter пишет, что население страны всё сильнее проникается пессимистическими настроениями. Причин к тому немало. В ходе опросов люди заявляют, что их очень пугает отсутствие быстрого доступа к медицинской помощи и перегруженность учреждений здравоохранения. Ничего хорошего шведы не видят и в будущем национальной системы образования. Родители недовольны укрупнением школьных классов и сокращением ресурсов, выделяемых на образовательные цели.

Кроме того, шведы всё сильнее боятся просто выходить на улицы родных городов, чтобы не стать случайной жертвой взрыва или перестрелки в ходе бесконечных разборок этнических банд. Естественно, при таком психологическом настрое количество потенциальных родителей будет падать.

Примечательно, что всё больше детей в стране появляется на свет посредством донорской спермы. Явление особенно распространилось с 2016 года, когда государство в рамках заботы о демографии стало оплачивать одиноким женщинам соответствующую услугу. Однако, по словам профессора университета города Линчёпинг Гуниллы Сюдшё, это привело к негативным последствиям.

«В Гётеборге, Мальмё и центральном Стокгольме уже наблюдается повышенная концентрация детей, рождённых от одного донора. А потом родители удивляются, что дети из разных семей, посещающие одни и те же садики, так похожи друг на друга… Это вызывает вопросы как о психологических аспектах, так и о генетических рисках», — предупреждает профессор.

Озабоченность высказывает и Кристина Нарман, глава организации, помогающей женщинам, которые уже завели детей с помощью доноров или еще только думают это сделать. По словам Нарман, в стокгольмских районах действительно больше семей с детьми от одних и тех же отцов — что повышает возможность инбридинга.

Но эта же ситуация подтверждает и тот факт, что шведские мужчины всё меньше готовы брать на себя ответственность и заводить полноценные семьи с детьми.

Нечто «гендерно нейтральное»

На кризис традиционной семьи сильно повлияла и ЛГБТ*-идеология, проникшая в Швеции, кажется, во все поры общества. Шведы не только сами ею прониклись, но и резко реагируют на поползновения других стран ЕС, пытающихся вырваться из этой удушающей петли. Так, когда на днях в Венгрии был введен запрет на гей-парады, это настолько расстроило премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, что он самолично вышел с радужным флагом на балкон своей резиденции.

Лучше всего процесс одурманивания Швеции можно проиллюстрировать на примере самого консервативного института — армии. Минувшим летом шведские вооруженные силы изменили свой девиз. Раньше онзвучал просто и понятно: «Мы будем сражаться до последнего человека». Теперь этот девиз звучит следующим образом: «Мы будем сражаться до последнего гендерно нейтрального человека» (Vi kommer kämpa till siste hen).

Хотя слово «человек» в данном случае не отражает всех нюансов — ибо в оригинале применяется искусственно введенное в язык словцо hen: нечто среднее между «он» и «она». Русское «оно» здесь опять же не вполне подходит, ибо hen требуют использовать в отношении тех людей, которые настаивают на том, что у них «гендерно нейтральный статус».

Но прилагательное siste («последний») по правилам языка должно предшествовать местоимению именно мужского рода. Получается, что шведы готовы воевать до последнего гендерно нейтрального существа мужского рода. Что, видимо, соответствует политике нынешних вооруженных сил — брать обычных мужчин и путем непрерывной обработки мозгов обращать их в нечто «гендерно нейтральное».

Вообще-то вся эта удушающая «толерантность» появилась не на пустом месте.

В свое время Швеция стала одной из первых стран, разрешивших открытым геям служить в армии — это произошло еще в 1979 году, тогда же, когда гомосексуальность вывели в этом государстве из списка психических расстройств. С 1987 года запрет на всякую «дискриминацию» геев, включая службу в армии, прописан и в конституции.

При этом, что характерно, сами геи не удовольствовались полученным ими разрешением на армейскую службу, а повели массированное психологическое наступление. Гомосексуалисты в форме жаловались, что еще в 80-90-х они сплошь и рядом сталкивались с неприязненным отношением сослуживцев. После этого шведская армия в тесном сотрудничестве с возникшей в ее рядах официальной гей-ассоциацией военнослужащих предприняла ряд мер для «борьбы с гомофобией и поощрения разнообразия в рядах».

Что характерно, аналогичные процессы шли в то время в шведской полиции и в шведской лютеранской церкви. Эти организации, как и армия, прежде пользовались репутацией «гомофобных» — и их тоже ломали через колено, вводя «новые стандарты».

В 2008 году в рядах шведской армии появился особый «советник по вопросам ЛГБТ*», он занимается координацией инициатив, направленных на то, чтобы гомосексуалы в шведской военной форме чувствовали себя всё более вольготно.

После того как шведская армия всесторонне «защитила права» геев в своих рядах, она взялась «защищать права» и трансгендеров. В 2014 году они тоже получили право нести службу в рядах национальных вооруженных сил.

Однако в последние годы военные тратят немалые суммы на работу по искоренению «гомофобии и гетеронормативности» в своих рядах. Для этого внедряются всё новые «образовательные инициативы», направленные на «повышение компетентности военного персонала в области ЛГБТ*». Кроме того, шведских военных принуждают к постоянному «публичному проявлению терпимости и открытости» — например, посредством участия в тех же фестивалях Pride. Тех, кто пытается отказаться, ссылаясь на гетеросексуальность, грозят уволить.

Надо сказать, что работы еще непочатый край, ибо даже и до сих пор еще шведы частенько демонстрируют в соцсетях примеры «гомофобии». Таких «виновных» стараются выявить и подвергнуть шельмованию.

*Международное движение, признанное в России экстремистским