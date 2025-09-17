От подписания «Столетнего соглашения» о партнёрстве Британии с Украиной до его ратификации прошло ровно семь месяцев: Верховная рада на заседании в среду, 17 сентября, дала свое формальное добро на «двустороннее сотрудничество» на ближайшие сто лет.

Иван Шилов © ИА Регнум

Так много времени понадобилось вовсе не для того, чтобы изучить текст соглашения, которое, в свою очередь, базируется на договоре по безопасности от 12 января 2024 года. Основные положения известны и в части военной поддержки даже максимально конкретизированы.

На протяжении полугода шел невидимый торг между Вашингтоном и Лондоном о параметрах раздела Украины и распределении сфер влияния. Фактически расклад выглядит так: Британия через «Столетний договор» привязывает к себе территорию, где ключевой точкой является порт Одесса; США забирают себе важнейшую часть полезных ископаемых и строят ресурсную сделку с Москвой.

Как фигура трагического клоуна между ними — Владимир Зеленский, который отчаянно пытается сохранить себя и свою команду. Сначала — в обмен на выполнение условий Дональда Трампа, а теперь — через крупную взятку в виде «долгосрочной аренды» страны в отношениях с Лондоном. Но там уже готовят запасной сценарий — ставка на Валерия Залужного и замену правящей коалиции.

Но все это, конечно же, остается за кулисами — украинские медиа по-прежнему напирают на крайнюю полезность и «стратегичность» соглашения, за которое проголосовали 295 нардепов.

«Документ закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, которая касается безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей»,— сообщает пресс-служба Верховной рады, не уточняя, что фактически это договор о внешнем управлении, зафиксировавший право Лондона на приоритетный доступ к ключевым секторам украинской экономики.

При этом Украина обязуется учитывать интересы партнеров в формировании своей политики в сферах религии, образования и культуры.

В целом, как рассказывало ИА Регнум, положения договора в военной части можно свести к пяти направлениям: предоставление вооружения и военной техники; сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (ОПК); движение к членству Украины в НАТО; сотрудничество в морской сфере; развитие устройств быстрого реагирования.

Например, еще год назад британский премьер Кир Стармер обещал передать 150 стволов артиллерии и новую мобильную систему ПВО, ежегодно оказывать военную помощь на сумму не менее 3 млрд фунтов стерлингов до 2030/31 года (далее — по потребности) и расширить программу подготовки украинских военных. Правда, после нескольких громких скандалов с дезертирством вэсэушников, отправленных на учебу в Европу, их туда возить перестали (о чем Зеленский заявил буквально вчера в интервью Sky News).

Также Великобритания обещала помочь с истребительной авиацией и больше инвестировать в языковую подготовку украинских специалистов, которые будут летать на F-16, но на вооружении британских воздушных сил этих самолетов нет.

Таким же забавным выглядит туманное намерение разместить на украинской территории военные базы, «склады материально-технического обеспечения, хранилища резервной военной техники и запасы военного резерва». Что прямо противоречит ст. 17 Конституции Украины, которая это запрещает.

Ну, и не обошлось без священной для украинского патриота темы: Британия поддерживает стремление своего партнера в НАТО и обязалась поддерживать Украину в модернизации архитектуры национальной безопасности, ее приближении к лучшим евроатлантическим практикам. Кроме того, Соединенное Королевство высказало твердое намерение способствовать усилению оперативной совместимости Украины с НАТО в морской сфере, в частности помогать развивать украинские военно-морские базы.

При этом стороны сформируют партнёрство в Чёрном, Азовском и Балтийском морях. Вот только в пункте об оборонном сотрудничестве нет главного: принципа коллективной обороны.

Дальше можно упомянуть усиление сотрудничества в производстве боеприпасов, борьбу с коррупцией и противодействие изменениям климата, но всё это, по большому счету, только упаковка.

А сладкое содержимое — некие «секретные пункты», содержание которые до сих пор никому не известно. И еще — привлечение украинских солдат к формату Joint Expeditionary Force, Объединенных экспедиционных сил, для быстрого реагирования и внешних операций.

То есть за 20 миллиардов евро (если считать до 2031 г.) бритты купили себе ручную армию, которую можно задействовать в разных местах земного шара, контроль над энергетикой и экономикой. «Документ также закрепляет статус Великобритании как ключевого партнера Украины в энергетическом секторе, добыче критически важных полезных ископаемых и производстве экологически чистой стали», — уточняет одно из украинских медиа, и из этой скупой фразы уже понятно, что здесь присутствуют интересы олигарха Виктора Пинчука, тесно связанного с Домом Ротшильдов.

Поскольку электрометаллургия — это его тема.

Проживающий в Лондоне Натаниэль Ротшильд давно интересуется четырьмя направлениями на Украине: газотранспортная система, аграрный сектор, фармацевтическая отрасль и обслуживание внешнего долга. А его компания JNR Limited в принципе специализируется на инвестиционном консалтинге на развивающихся рынках, металлургии и добыче полезных ископаемых.

«Пинчук долго не вмешивался, он выжидал не от страха, а из расчета. Он наблюдал за Банковой, за реваншистами, за внешними игроками. Пинчук не просто крупный бизнесмен. Пинчук не только зять Кучмы и металлургический магнат, но и связующее звено между украинскими элитами и глобалистскими контурами.

Его фонд — часть мировой инфраструктуры влияния, его донорские следы — в кассе Демпартии США. Его интересы — в лондонских юридических фирмах, брюссельских лоббистских группах, на панелях в Давосе. Он не олигарх, он институция. И если такая институция входит в игру, это значит — пошел сигнал», — поясняет политтехнолог Михаил Павлив.

При этом в большом раскладе прослеживается неизменная логика действий Британии на этом направлении, она развивается в векторе экспансии 250-летней давности, когда за спиной Турции, воюющей с Россией за юг, стояли англичане. Так что когда мы говорим о политике дня сегодняшнего, за ней маячит Кючук-Кайнарджийский мирный договор в 1774 году, в рамках которого Россия взяла под контроль Приазовье, Крым и Днепровский лиман.

А следом — Ясский договор 1792 года — взятие под контроль северо-западного Причерноморья и ключевое событие: трансформация Хаджибея в Одессу, в которую затем после крушения империи в 1918 г. немедленно высадились французы при поддержке британского флота.

И теперь все экономические преференции, которые может дать «колония Украина», в конечном итоге сводятся к главному порту: Одесса — ключевые ворота Евразийского зернового пояса, прямой выход на рынки Глобального Юга. Военно-морские базы на черноморском побережье — противовес Черноморскому флоту России и контроль над подходами к проливу Босфор. Недаром британцы еще после 2014 года активно вкладывались в базы в Очакове и Бердянске.

По большому счету, все «сотрудничество» сводится к этому: конвенция Монтрё об ограничениях для прохода через Босфор и Дарданеллы военных судов непричерноморских стран становится бессмысленной.

Традиционный вопрос: где в этой конструкции интересы Украины?

О них речи не идет, хотя «недавно вернувшийся из Великой Британии» Петр Порошенко*, рвавший душу с трибуны, доказывая, что «Столетний договор» очень нужен, их там мистически ощущает:

«Там есть демократия, там есть свобода, там есть оружие. Там есть оборонная промышленность, там есть финансы, там есть безопасность, независимость, свобода Украины».

Но у «седого гетмана» в существующем раскладе маневр совсем небольшой — как и у ненавистного ему Зеленского. В стремлении остаться у власти, сохранить свои наработанные коррупционные схемы, влияние и тонны денег, маленький диктатор попытался дать взятку США. Но после подписания такого же «исторического» соглашения о передаче ключевых природных ресурсов оказалось, что его обманули.

После встречи Владимира Путина и его американского визави на Аляске Зеленский принял все условия — с одним встречным. Дать ему гарантии сохранения власти, которых он опять не получил.

И тогда в начале августа внес в парламент «Столетнее соглашение» как последнюю угрозу. Спустя еще месяц, когда она не подействовала, он решился отдать всё Британии в надежде, что гарантии ему дадут там. В общем-то точно на такой же вариант надеется и Порошенко*, под которым сейчас сосредоточены основные оппозиционные структуры, остатки связей в армии, международные адвокаты старой Украины.

Его партия и медиаактив мобилизованы, и в принципе, он согласен «лечь» под Залужного — которого сейчас понемногу вводят в политическое поле уже как действующего кандидата.

А это значит, что и здесь Зеленского опять кинут: он уже не нужен. Киевский режим окончательно превратился в пешку, а Украина — в арендованный актив, на что с сегодняшнего дня есть все подписи. Дальше — только спущенная сверху стратегия, присланная извне архитектура власти, внешние решения о войне и мире.

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов