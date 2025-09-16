Российские войска успешно продолжают штурм стратегически важного города Купянска на северо-востоке Харьковской области. Боевые действия идут в городской застройке. При этом командование ВСУ уже не планирует удержать Купянск под контролем и, по некоторым данным, готовит отвод войск.

Иван Шилов ИА Регнум

Операция по блокированию и освобождению города началась в первые месяцы 2025 года, после того, как на смену позиционным боям на участке фронта вдоль реки Оскол пришли более активные боевые действия.

Противник основательно подошёл к организации обороны. Городская промзона, расположенная на левом берегу Оскола, была превращена в серьёзный укрепрайон. На западном берегу были созданы оперативные тылы группировки ВСУ. Через саму реку, которая разделяет Купянск на две половины, были наведены дополнительные переправы.

В таких условиях лобовой штурм по направлению с востока на запад мог бы обойтись большой кровью. Поэтому командование российской армии применило ряд тактических приёмов, чтобы обойти оборонительные рубежи противника.

К началу года подразделения ВС России форсировали Оскол севернее города и смогли закрепиться на правом берегу. В результате тяжёлых боёв удалось создать плацдарм в районе крупного посёлка Двуречная, в 17 километрах от Купянска. В последующие месяцы продолжались бои за его расширение.

К лету 2025 года передовые позиции российской армии вплотную придвинулись к окраинам города.

Для ВСУ прорыв российских войск стал неожиданностью, поскольку западная часть населенного пункта не была подготовлена к штурму.

Тем не менее украинские подразделения заняли оборону в городской застройке, стремясь втянуть наши войска в затяжные бои.

Однако и эти планы украинского командования были сорваны.

Тактический приём

В конце августа начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов констатировал, что под контролем наших войск находится до 50% территории Купянска.

Позднее Генеральный штаб опубликовал кадры, которые подтверждали присутствие бойцов штурмовых подразделений в северных и центральных районах города.

Передовые подразделения вышли к Сватовской улице — главному маршруту снабжения противника, который связывал центральные районы города на западном берегу Оскола с промзоной на восточном берегу.

Прорыв вглубь городской застройки застал командование гарнизона ВСУ врасплох. Украинские источники предложили различные объяснения того, как это вообще могло произойти.

Но позднее стало известно, что российские войска вновь применили успешный тактический приём для проникновения в тыл противника.

Для скрытного перемещения войск была задействована труба магистрального газопровода, которая ведёт с восточного берега Оскола к северным окраинам Купянска. Использование трубопровода позволяет перебрасывать войска, оставляя их вне зоны видимости беспилотников противника.

Более того, труба сама по себе защищает бойцов от ударов «птиц».

И хотя перемещение войск по коммуникациям сопряжено с большими трудностями, достигнутый эффект внезапности позволил, по сути, свести на нет все приготовления противника к городским боям.

Противник готовит отступление

По последним данным, под контролем российских войск находится до 60% территории Купянска. На западном берегу Оскола линия фронта проходит по улицам Кузнечная и Сватовская. На восточном берегу российские войска взяли под контроль часть промзоны, которую противник оставил без существенного сопротивления.

Боевые действия также продолжаются в районе населённого пункта Соболевка, который нависает над трассой Н-26, связывающей Купянск и Харьков. Взятие трассы под контроль, по сути, может привести к окружению города.

По неподтверждённым данным, противник начал отвод сил из Заосколья, чтобы не допустить образования крупного «котла».

Информацию также косвенно подтвердил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. С его слов, украинские военные практически полностью покинули Купянск, удерживая под контролем только ряд укрепленных позиций.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Генштаб противника 13 сентября заявил, что ВСУ удерживают ситуацию в городе под контролем. Украинские военные утверждают: все трубопроводы, ведущие в город, были либо уничтожены, либо взяты под контроль. Эти заявления, впрочем, опровергаются фото и видео с мест.

Потеря контроля над Купянском угрожает всему плацдарму ВСУ на западном берегу Оскола, в том числе соединениям противника в населённых пунктах Кучеровка, Петропаловка и Ковшаровка.

В случае отступления из Купянска ВСУ также придётся полностью оставить этот район, отведя силы на западный берег реки Оскол.

Таким образом противник лишится даже теоретической возможности начать наступление на сопредельную российскую территорию — Купянск находится недалеко от границы ЛНР.

В штабах ВСУ полетели головы

Успешное наступление российских войск продолжается и на других участках фронта. На запорожском направлении бойцы группировки войск «Восток» освободили село Ольговское на северо-востоке Запорожской области, сообщили в Минобороны.

Ранее подразделения «Востока» выбили неприятеля из десяти населённых пунктов Днепропетровской области.

Были, в частности, заняты находящиеся рядом сёла Новосёловка и Сосновка Великомихайловского сельсовета, что позволяет развить наступление вглубь региона, отмечает фронтовой источник ИА Регнум.

«Сейчас противник сосредотачивает крупные силы в районе Великомихайловка-Орестополь. Наши передовые позиции находятся в нескольких километрах от этого укрепрайона», — отметил собеседник издания.

По его мнению, если противник будет успешно выбит из Великомихайловки, можно будет говорить о завершении создания буферной зоны у этого участка западной границы ДНР.

В связи с успехом российских войск украинские власти начали вывоз жителей из ряда населённых пунктов Синельниковского района Днепропетровской области и из села-райцентра Покровское, которое ВСУ сейчас превращают в крупный фортификационный узел.

На северо-западе Запорожской области, у бывшего Каховского водохранилища, ВС России начали наступление на город Степногорск. Прорваться к южным окраинам города удалось после полного освобождения села Плавни и расширения плацдарма по берегу Днепра.

По информации с мест, боевые действия продолжаются в застройке в южных и центральных районах Степногорска.

Освобождение этого населённого пункта позволит российским войскам создать плацдарм для развития наступления вглубь Запорожской области — в направлении на Веселянку и Приморское, через которые проходит одна из последних линий обороны ВСУ перед областным центром Запорожье.

При этом расстояние от Степногорска до административного центра региона составляет всего 20 км. Это преимущественно равнинный участок местности, на котором противнику будет трудно создать сплошную линию фронта.

Проседание украинской обороны в Запорожской и Днепропетровской областях привело к кадровым перестановкам в штабах украинской армии. Главком ВСУ снял с должностей командующих 17-го и 20-го армейских корпусов Владимира Силенко и Максима Китугина.

Подразделения 17-го корпуса ВСУ действуют в Запорожской области, 20-й корпус ведёт бои на границе ДНР и Днепропетровской области. Кроме того, в попытках стабилизировать линию фронта Киев начал очередную волну мобилизации, под которую в первую очередь попадают восточные регионы страны.

Возможно, противник полагает, что кадровые перестановки в штабах и насыщение передовых позиций насильно мобилизованными поможет стабилизировать обстановку там, где его оборона может обрушиться в любой момент.