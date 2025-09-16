«Месяца сентября в восьмой день, в самый праздник Богородицы, во время восхода солнца, была тьма великая по всей земле, и туманно было то утро до третьего часа. И велел Господь тьме отступить, а свету пришествие даровал. Князь великий собрал полки свои…»

Иван Шилов ИА Регнум

Так самое раннее из сохранившихся свидетельств о Куликовской битве (запись в Летописном своде 1408 года) описывает первые минуты одного из важнейших сражений в отечественной истории.

645 лет назад, 8-го (16-го по новому стилю) сентября 1380 года на поле у впадения реки Непрядвы в Дон объединённое войско под началом князя Московского, Новгородского, великого князя Владимирского Дмитрия Ивановича вступило в бой с ордынской армией беклярбека и темника — то есть наместника и «генерала» — Мамая.

В Летописном своде упоминается и грамота с благословением князю Дмитрию «от преподобного игумена Сергия, от святого старца», то есть от прославленного в лике святых Сергия Радонежского. Говорится и о павшем на «поле открытом и обширном» бывшем брянском боярине, а затем иноке Троицкого монастыря Александре по прозвищу Пересвет.

Единоборство воина-монаха Пересвета с беком Челубеем упоминается в других, более поздних источниках. В «Сказании о Мамаевом побоище», написанном уже в XV веке, звучит имя другого ученика Сергия Радонежского, ставшего героем битвы, — смиренный схимник Андрей, в миру воин Роман, по прозвищу Ослябя.

«Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле»

«От сотворения мира не было такой битвы у русских великих князей, как при этом великом князе всея Руси, — по свежим следам писал русский хронист. — От шестого часа до девятого, словно дождь из тучи, лилась кровь и русских сынов, и поганых, и бесчисленное множество пало мертвыми с обеих сторон». Летописец говорит об испуге тех москвичей, которые до этого «не бывали на ратях», и о «крепком и твёрдом дерзновении мужества» у опытных бойцов.

Как бы то ни было, враг начал теснить русские ряды — и тогда ход битвы переломил внезапный манёвр. Засадный конный полк во главе с московским воеводой Боброком Волынским врезался с фланга в татарские ряды, нарушил строй мамаева войска и поверг «супостата» в растерянность.

Кровавая битва продолжалась: «Пешая русская великая рать, как деревья ломилась, и как сено посечено…» Но вскоре отчаяние овладело Мамаем, увидевшем упорство русских и разгром своего воинства. «Волосы наши повыдраны, очи наши не успевают горячих слез источить, языки наши коснеют», — так летописец «реконструирует» слова ордынского военачальника.

Князь Дмитрий, бившийся в первых рядах так, что его доспехи были помяты, чудом остался жив (с помощью Господа Бога и Богородицы, подчёркивает летописец) и после бегства мамаева войска «возвратился в богохранимый град Москву, в свою отчину с победой великой».

Анна Рыжкова ИА Регнум

Большое видится на расстоянии — и значение битвы было в полной мере оценено позднее авторами «Задонщины», «Сказания о Мамаевом побоище», а затем и учёными Нового времени.

Выдающийся историк XIX века Василий Ключевский писал, что «Русь родилась на Куликовом поле» благодаря мечу Дмитрия Донского, а не «в скопидомном сундуке» его деда, князя Ивана Калиты. То есть единство русских земель было достигнуто военным путём, а не с помощью политического «схематоза», как сказали бы в наше время. «На Куликово поле вышли владимирцы, москвичи, суздальцы, нижегородцы, а вернулись оттуда русские», — писал историк XX века Лев Гумилёв.

Сейчас, когда наша страна вновь объединяет исторические русские земли, память о начале возрождения Руси особенно важна. И тем важнее знать истинную картину, очистив её от наросших за столетия мифов.

Место и время изменить нельзя

Один из самых «свежих» мифов, появившихся в последние десятилетия в среде поклонников альтернативных исторических трактовок — то, что битвы с Мамаем либо не было вообще, либо она состоялась не на территории нынешней Тульской области в 300 км от Москвы, а в самой Москве, на Кулишках.

Отсюда, мол, и название — Куликово поле (последнюю версию вбросили «новые хронологи» Анатолий Фоменко и Глеб Носовский).

А там, где «официальная история» отмечает место битвы, якобы не было найдено никаких её следов — ни стрелы, ни наконечника копья.

На самом деле на то, что в лето 6889 от сотворения мира (в 1380 году) состоялась большая битва князя Дмитрия с Мамаем, указывают сразу несколько летописей: Симеоновская, Софийская, IV Новгородская, Рогожский летописец.

Этот факт приводит научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Олег Двуреченский — один из крупнейших современных исследователей этого периода средневековой Руси, специалист по военной археологии.

В «Задонщине», написанной всего через несколько лет после битвы (конец XIV века, наиболее ранний из сохранившихся списков датирован XV веком) в качестве места битвы указаны Дон и Непрядва. Само название литературного памятника отсылает к местности за рекой Дон, в степи за тогдашними границами русских княжеств. То есть — никаких «московских Кулишков».

Не совсем Куликовская битва

Заметим, что и само название «Куликовская битва», «битва на Куликовом поле» достаточно условно, полагают современные (но совсем не «альтернативные») историки.

По одной из версий, одним из первых название «Куликовская битва» употребил обер-прокурор Святейшего Синода, и по совместительству археолог-любитель Степан Нечаев. Он же предложил поставить памятник средневековому сражению, которое происходило «в дачах поместья моего, сохраняющего предпочтительно перед другими окрестными название самой битвы, именно при сельце Куликове».

По другому предположению, «поле Куликово» впервые упоминается в XVI веке.

Утро на Куликовом поле

Но в любом случае, как подчёркивает Двуреченский, в летописях и других документах своего времени, XIV века, ни о каком «Куликове» речи не идёт. Даётся лишь точная географическая привязка.

Поэтому правомернее называть сражение Донской битвой, полагают учёные.

Есть некоторая путаница и с датировкой сражения. Принято считать, что битва произошла 21 сентября (эта же дата и стала официальной годовщиной). Причина понятна: сражение было 8 сентября по старому стилю, «по умолчанию» к дате прибавили 13 дней и получили 21-е. Но на самом деле для XIV века разница между юлианским и григорианским календарями составляла не 13 дней, а восемь. Поэтому верная дата — 16 сентября 1380 года.

Мамай — сепаратист с Днепра, западник, но не хан

Ещё одно распространённое заблуждение — нашего противника Мамая называют ханом Золотой орды. Но он не был ни законным ханом, ни Чингизидом.

Мамай, также носивший исламское имя Кичиг-Мухаммад, был тюрком (или отуреченным монголом) из возвысившегося при хане Узбеке знатного, но не «царского» рода. Но зато — был другом детства и зятем хана Бердибека. Со смертью последнего в Золотой орде пресеклась династия потомков Батыя, считавшаяся законной.

Пока московские князья кропотливо собирали земли распавшейся древней Руси, в Орде начался период «полураспада». Поволжскую степь охватила «великая замятня», междоусобица, когда на престоле в Сарай-Бату сменился двадцать один хан.

В этой игре престолов активную роль играл наместник Крыма и Северного Причерноморья Мамай, который под лозунгом восстановления рода Батыя на троне пытался провести своих марионеток.

Не сумев одолеть условно законных ханов, укрепившихся в столичном Сарае, Мамай создал своё, как бы сейчас сказали, самопровозглашённое государство — Мамаеву орду. Её ставка находилась в низовьях Днепра, на территории Каховского водохранилища.

От других участников «замятни» Мамая отличала ориентация на тогдашний Запад — он искал союза с Великим княжеством Литовским, генуэзскими колониями в Крыму и даже со Светлейшей Венецианской республикой. Одновременно он через марионеточных ханов раздавал собственные ярлыки на великое княжение — сначала молодому московскому князю Дмитрию (будущему Донскому), затем его сопернику Михаилу Тверскому. Но, с точки зрения Золотой Орды, это был смутьян безо всякой легитимности.

Показательно, что войско Мамая добил условно-законный хан Тохтамыш, тот самый, что впоследствии сжёг Москву.

Татары, европейцы и «не совсем русские»

В 1374 году Дмитрий Иванович решительно отказался платить дань Мамаевой орде, в ответ «генерал-сепаратист» осадил Москву, а затем, собрав силы, двинулся на решающую битву.

И здесь необходимо внести ясность относительно состава и численности мамаева войска.

Принято считать, что это было война русских с татаро-монголами. Однако против собранных Дмитрием Ивановичем москвичей, владимирцев и ярославцев в августе–сентябре 1380-го двигались три войска: собственно Мамаева орда, армия великого князя Литовского Ягайло и войска рязанского князя Олега Ивановича.

Лишь по исторической случайности Ягайло и Олег не успели дойти до поля у Непрядвы и помочь Мамаю, зато союзники пограбили московские войска, возвращавшиеся с битвы.

Так что это была война и с частью ордынцев, и с «европейцами» из Литвы, и с теми русскими, что считали себя чем-то отдельным от Руси и противостоящим ей.

С другой стороны, в последнее время распространилось мнение, что в войске Мамая значительную часть составляли генуэзцы — арбалетчики или некая «чёрная пехота».

Эта версия об итальянцах в России распространилась с лёгкой руки писателя и публициста Александра Широкорада. Но, как разъясняет учёный секретарь музея-заповедника «Куликово поле», историк Алексей Воронцов, Мамай хоть и дружил с генуэзскими колониями в Крыму, но не мог бы там навербовать достаточное число солдат. Особенно если учесть, что Генуя тогда воевала с Венецией.

Так что если итальянские наёмники и оказались на Донском поле, то их число было незначительным. Во всяком случае документов XIV века о масштабной вербовке генуэзских «ЧВК» не сохранилось.

Соразмерный масштаб

И здесь возникает важный вопрос — сколько вообще воинов сошлись у Дона и Непрядвы. Надо сказать, что историков долго вводили в заблуждение средневековые западные источники. Так, францисканский монах Дитмар из Любека писал в своей хронике:

«Была там великая битва у Синей Воды между русскими и татарами, и тогда было побито народу с обеих сторон четыре сотни тысяч; тогда русские выиграли битву». Речь, очевидно, идёт о Донской битве — Дитмар упоминает литовцев, которые ограбили русских, возвращавшихся в Москву. Историк XVIII века Василий Татищев уже писал о 600 тысячах участников сражения.

Поход Дмитрия Донского и Владимира Храброго на Куликово поле, 2-я пол. XVII в.

Но, как полагает современный исследователь Куликовской битвы Олег Двуреченский, масштаб армий куда скромнее (по современным меркам). Но он вполне соответствует численности средневековых воинств, ядром которых были княжеские дружины.

Вероятнее всего, с обеих сторон было до 9 тысяч бойцов, в первую очередь конных — что можно считать крупным сражением по меркам XIV века.

Политические последствия Донского побоища были налицо — объединившись, русские князья выбили одну из серьёзных сил в ордынской «игре престолов» XIV века. Ровно через столетие «стояние на Угре» войск Ивана III и Большой орды хана Ахмата поставят точку в формальной зависимости Русского государства от внешних сил. Дальше начался период собирания осколков чингисхановой империи: от Казани, Астрахани и Сибири до Крыма.

Выводы историков подтверждают полевые находки, в том числе те, что сделали археологи XXI века: битва была и была достаточно жестокой.

Новые находки

Так, весной 2024-го археологи под руководством ведущего учёного музея «Куликово поле» Андрея Наумова впервые обнаружили на поле битвы вток копья — металлический наконечник на тыльной части древка, служивший упором при боях, — и два железных наконечника стрел.

Ранее, к 642-й годовщине битвы в 2022 году, в музее были выставлены новые находки: две пластины панцирного доспеха, втулка копья, четыре наконечника стрел, фрагмент лицевой створки нательного креста-энколпиона с образом Архангела Михаила и даже «калачевидное кресало» (огниво).

Эти археологические реликвии подтверждают описания яростного ближнего боя и массовой стрельбы на поле битвы: один из новых наконечников стрел относится к бронебойному типу с массивным ромбическим пером, предназначенным для пробивания кольчуги.

Особый интерес вызывает символика находок. Так, найденный фрагмент бронзовой булавы, по словам заведующего отделом археологии Евгения Столярова, «принадлежал не просто дружиннику, а человеку высокого социального ранга», что может указывать на присутствие на поле военачальника.

Многие из этих находок укрепляют летописную версию — артефакты соответствуют эпохе и обстановке XIV века. Тем не менее возникают и новые вопросы. В 2006 году Наумов с соавторами сообщили о шести подземных аномалиях площадью примерно 12×12 м, обнаруженных георадаром «Лоза» и предположительно трактуемых как братские захоронения воинов XIV века.

Каждая новая находка либо укрепляет традиционный рассказ (например, подвески крестов и личные амулеты служат подтверждением веры и статуса воинов) либо порождает новые версии и уточнения, заставляя историков заново трактовать источники и раскопки.

Современные методы значительно облегчают эту работу. В 2021 году поле битвы было отсканировано дистанционным лазерным радаром LiDAR на площади около тысячи квадратных километров, что позволило создать геопривязанную трёхмерную модель рельефа.

Станислав Красильников/ТАСС Музей-заповедник «Куликово поле»

Мощные металлодетекторы сегодня находят даже крошечные фрагменты оружия и конской сбруи, которые 30 лет назад не могли обнаружить. Археологи также задействуют беспилотные аппараты: уже первые пробные полёты позволили получить подробные аэрофотоснимки городищ и немедленно выявить факты варварского разграбления памятников археологии.

Сочетание новых технологий постепенно уточняет топографию и содержимое поля боя, приближая учёных к установлению полноты картины Донской битвы. Которую всё же будем называть по-прежнему Куликовской — не переписывать же классическое стихотворение Александра Блока.