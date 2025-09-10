Сбоная модель Чебурашки, робопёс по кличке «Арктика», настольная игра «Выходные с Пушкиным» и викторина «Великая Россия». Все эти новые разработки в «игрушечной» индустрии уже в этом году пойдут в серию, составив конкуренцию поднадоевшим монстрикам Лабубу и радиоуправляемым гаджетам-однодневкам.

Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

«Сказочных дел мастера» со всей страны представили свои идеи на прошедшем в Москве финале Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Встреча, которая состоялась 9 сентября в Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной, стала настоящим фестивалем детства. Новые игрушки и то, как их представляли авторы проектов, могли оценить не только знатоки рынка, представители фабрик и торговых сетей, но и главные адресаты этих проектов — ребята и их родители.

На выставке прототипов игрушек, «дошедших» до финала конкурса (всего это почти шесть десятков образцов) было не протолкнуться. Можно было сыграть в «настолку», пройти лабиринт, нарядить куклу, собрать конструктор или отправиться в путешествие в цифровую анимацию.

Ребята сами могли побыть в роли проектировщиков новых игр — поучаствовать в мастер-классе или нарисовать игрушку мечты. Организаторы конкурса из просветительского Общества «Знание» (которое совместно с «Движением Первых» с 2024 года проводит конкурс) и телеканала «СОЛНЦЕ» организовали «на полях» Фестиваля детства выставку детских рисунков «Создай свою игрушку».

Гостей фестиваля встречала победительница в номинации «сюжетно-образная игрушка» — мягкая и при этом роботизированная собачка «Арктика». Создательница игрушки Виктория Калюжная из Ленинградской области рассказывает: образ храброго робопса возник, когда женщина помогала старшей дочери готовить домашнее задание по «Окружающему миру». Виктория с дочкой придумали историю о собаке-спасательнице, которую создали в секретной лаборатории, чтобы помогать людям на Крайнем Севере.

Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

«Арктика» — это символ отваги и всех собак, которые помогали людям на протяжении сотен лет,— говорит создательница новой игрушки. — Она воплощает ответственность, трудолюбие и заботу о других — важные качества для детей», — подчеркивает автор.

Автором идеи мультсериала «Толковый словарь детского языка» (одного из проектов, прошедших в финал) стал 7-летний Данила, сын Веры Кудри из Саратовской области. Вместе с мамой придумали сюжет: Данила и его анимированный друг — Лягушонок Букварик — путешествуют по России и рассказывают детям о редких и исчезающих словах русского языка, которые были в ходу в разных уголках страны. Герои или отправляются в прошлое, или, оставаясь в нашем времени, путешествуют по России — в Воронеж, в Тулу или, например, на настоящую Кудыкину гору — есть такое место близ села Каменка в Липецкой области.

Идея Веры и Данилы Кудри скоро должна воплотиться в жизнь — проектом заинтересовались в известной московской анимационной студии «Ярко». Столичные мультипликаторы, работающие в том числе с крупными телеканалами — в числе экспертных партнёров конкурса. К «Родной игрушке» проявила интерес и старейшая анимационная студия страны, «Союзмультфильм».

Среди технологических партнёров всероссийского конкурса — крупные производители, в том числе «Играмир», «Десятое королевство», «Мир хобби», «Научные развлечения».

Безусловный интерес у игроков «игрушечного» рынка вызвал «РОБИ» — победитель в номинации «Техническая и технологическая игрушка». Образовательная система, которую придумал Евгений Борисов из Тюмени, соединяет фантастический сюжет — с роботами и покорением Вселенной — и изучение России. Борисов рассказывает — он вырос в посёлке Салым в Югре во времена дефицита, что стимулировало фантазию, воображение и желание создать такую игру, которая могла бы «подарить» ребятам целый фантастический мир.

Закончив университет в Тюмени, и поработав педагогом по робототехнике, Евгений, убедился в ценности технического творчества для развития детей.

Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

«Должно быть красиво, должно быть интересно. И чтобы душа в этом была», — таким принципом руководствовалась Ксения Любавина, книжный иллюстратор и дизайнер из Москвы, разработавшую настольную игру «Великая Россия». Эта «ходилка» с элементами викторины была признана лучшей в номинации «Настольная игра».

Как рассказывает Ксения, её работу вдохновили родители, оба были художниками. Мама всю жизнь иллюстрировала детские книги (выходившие в крупнейшем издательстве «Малыш») и работала с мультипликаторами. Из того же принципа, по которому работали советские мастера анимации — интересная картинка, в которую «вложена душа» — исходила и Ксения, создавая новую игру. «Настолка» позволит не только скоротать время, но и открыть для себя регионы России, их природу и уникальную культуру.

Один из культурных кодов, с которыми знакомы не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки, использовала Екатерина Олейникова, автор «Чебурашки от РУБРИК», игрушки, которая победила в номинации «Конструктор и сборные модели».

Екатерина — те только талантливый разработчик, но и исполнительный директор компании «РУБРИК-ОД».

«Мы обожаем российский культурный код. Все наши сюжеты про локальность, про нашу историю, наших героев и персонажей. — так представляет проект бренд-директор фирмы Алёна Кузнецова. —Мы хотим, чтобы с самого детства дети взаимодействовали со своими родными сюжетами, а не только с международными франшизами». Она рассказала, что команда «РУБРИКа» искала такого, по-настоящему «народного» персонажа, который был бы родным для людей из разных концов страны. Ушастый мультперсонаж, с которым знакомы несколько поколений, был признан победителем в этом состязании.

Отбор на конкурсе «Родная игрушка» был, пожалуй, более строгим. На конкурс, стартовавший в ноябре прошлого года, было подано более 28,2 тысяч заявок из 89 регионов России.

Идеями делились и профессионалы «игрушечной» индустрии (дизайнеры, иллюстраторы), воспитатели детских садов и учителя, но и те кто, на первый взгляд «далёк от предмета»: экологи, врачи, военнослужащие, маркетологи, заводские инженеры. Но в первую очередь, они — родители. Дети нередко были соавторами и первыми критиками и тестировщиками игрушек и игр, которые придумывали папы и мамы.

У таких разных людей, приславших свои идеи на конкурс, было общее намерение: через игру познакомить малышей и младших школьников со страной, в которой они живут.

Прилавки магазинов ломятся от «глобализированных» роботов, кукол, плюшевых и пластмассовых монстриков. Участники конкурса «Родная игрушка» смогли представить то, что может уверенно конкурировать с иностранными продуктами, но одновременно, использовать мотивы народных сказок — как это сделали авторы электронного конструктора «Самоходная печка Емели». Или познакомить ребят, живущих, например, в Мариуполе или Ростове-на-Дону со старинными ремёслами Русского Севера — здесь поможет конструктор по мотивам традиционной игрушки «Архангельский конек». Или доходчиво рассказать об истории — чему могут обучить настольные стратегии «Воевода: Древняя Русь» и «Выходные с Пушкиным».

Государство (а всероссийский конкурс был лично поддержан президентом) выбрало не ограничения иностранных, в том числе западных игрушек, а поддержку собственных разработчиков и производителей, стимулирование тех идей, которые через игру, привьют детям традиционные ценности.

«Мне очень понравился набор кукол из Кирова: мама, папа, трое детей и собака. На мой взгляд, это как раз то, что необходимо современным детям: набор формирует ценностное отношение к семье. И выполнен из хороших материалов. Я с удовольствием купила бы своим внукам», — делится впечатлением эксперт конкурса «Родная игрушка», декан факультета социальной коммуникации Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Ирина Шилина. Она отмечает:

«Радует, что это именно российский производитель, но нельзя сказать, что это копия советского периода. В целом, оценивая представленные игрушки хочется отметить их оригинальность, особенно настольные игры».

Со своей стороны, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина подчёркивает:

«Безусловно, за счет инновационных игровых решений, новых подходов к развитию креативности, навыков коммуникации и технического мышления проекты — не только победители, но и финалисты — дадут новый импульс развития игровой индустрии в нашей стране и станут частью формирования детства на основе нашего культурного кода».

Схожее мнение высказал и гендиректор Общества «Знание» Максим Древаль — он уверен, что фестиваль стал началом нового этапа в производстве российских игрушек.

При этом, как подчёркивают и организаторы из «Знания» и «Движения Первых», и сами участники — речь идёт не только об инвестициях в отечественный рынок, но и во вложении в воспитание детей, в формирование национального самосознания будущих поколений, а значит — в сильное и уверенное будущее страны.

На торжественной церемонии, завершившей фестиваль, первый замруководителя Администрации президента России, глава набсовета Общества «Знание» Сергей Кириенко зачитал приветственное слово главы государства.

«Ваши творческие замыслы и наработки призваны воспитывать у подрастающего поколения приверженность высоким духовно-нравственным, семейным идеалам и ценностям, развивать художественный вкус, научный, исследовательский дар, открывать для ребят яркие страницы истории и культуры нашей страны, — подчеркнул Владимир Путин в своём обращении.

«Знаю, что многие из проектов посвящены героям специальной военной операции, ратным и трудовым свершениям выдающихся соотечественников, самобытным традициям народов России, — отметил президент. — Уверен, что участники всех этапов конкурса получили прекрасную возможность проявить свои таланты и способности, искреннее стремление к созиданию, а родные игры и игрушки, которые сегодня будут объявлены победителями, подарят радость мальчишкам и девчонкам в дошкольных образовательных организациях, досуговых центрах, детских библиотеках по всей стране. Желаю вам успехов!».