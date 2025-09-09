Разработав бюджет Франции на 2026 г., премьер-министр Франсуа Байру в начале обсуждений этого документа решил организовать в Национальной ассамблее вотум доверия. Однако вместо ожидаемой поддержки депутатов глава правительства увидел, как все представители оппозиции выступили против его политики. Какие после этого возможны варианты развития событий?

Иван Шилов ИА Регнум

Как только во время пресс-конференции 25 августа Байру озвучил идею организовать парламентское голосование по вотуму доверия правительству, эксперты и пресса начали задаваться вопросом, зачем это было ему нужно?

Ответ на этот вопрос стоит искать в его политическом прошлом.

Франсуа Байру многократно участвовал в президентских выборах с 1990-х гг. А в 2007 г. оказался на третьем месте после Николя Саркози и Сеголен Рояль. Он не вышел во второй тур, однако набрал 18,57% голосов, сильно обойдя Жана-Мари Ле Пена, получившего 10,44% голосов.

Как раз во время этой предвыборной кампании Байру сделал одним из ключевых пунктов своей программы борьбу за уменьшение государственного долга страны и сильно переживал из-за того, что общество и политические круги уделяют этой проблеме так мало внимания.

Когда в декабре прошлого года Байру настоятельно просил Эммануэля Макрона отдать ему пост премьер-министра, то аргументировал это, в частности, тем, что давно размышляет над вопросом госдолга и предвидит пагубные последствия его роста для экономики Франции. Он был уверен, что сможет найти баланс между необходимым сокращением расходов и сохранением жизненно важных для страны сфер деятельности.

И действительно, бюджет, разработанный его предшественником Мишелем Барнье, отвергнутый Национальной ассамблеей, предусматривал сокращение расходов государства на 60 млрд евро. Франсуа Байру удалось сократить эту сумму до 44 млрд евро.

Однако и этот документ оппозиционные партии посчитали пагубным.

Лидер коммунистов Фабьен Руссель назвал его «ядом для Франции» и сказал, что собирается предложить премьер-министру конкретные меры для его улучшения. Представители «Национального объединения» также заявили о несогласии с предложенным проектом, выразив готовность, что бы ни случилось, отстаивать свой подход к восстановлению экономики.

Но Байру не использовал ни одну из этих рекомендаций. Как, впрочем, отказался он и от советов социалистов, высказанных лично бывшим президентом Франсуа Олландом.

Видя, что предстоящие обсуждения бюджета будут непростыми и, возможно, приведут к вотуму недоверия правительству, Франсуа Байру решил предупредить события и организовать свой вотум, который будет, наоборот, символизировать доверие к его политике. Это, по мнению многих аналитиков, изначально было ошибкой, ведь просить поддержки у заведомо враждебно настроенной оппозиции — абсурдно.

Как и следовало ожидать, сразу после известия о предстоящем голосовании 8 сентября политические противники Байру заявили о намерении отдать голоса «против».

Вчера премьер-министр предпринял последнюю попытку убедить несогласных, призывая их принять «историческое решение».

«Нам говорят, что можно подождать, что корабль еще держится на плаву. Но, если мы хотим спасти судно, на котором находимся мы и наши дети, нужно действовать без промедления… Во Франции наступит полная сумятица. И риск этого очень велик. Вы можете свергнуть правительство, но вы не можете изменить реальность», — сказал Байру в своём выступлении.

Убеждения не подействовали.

Его поддержали только 194 депутата против 364. В конце голосования необходимость отставки Байру стала очевидной. СМИ сообщают, что он уже написал заявление об уходе и передаст его президенту сегодня днём.

Теперь вся Франция ждёт, что будет делать Макрон, «принявший к сведению» результаты вчерашнего голосования.

Бывший премьер-министр Габриэль Атталь сообщает, что президент не хочет снова распускать парламент и будет искать кандидатуру, устраивающую как его, так и нынешний состав Национальной ассамблеи. Однако все помнят, как долго определялся с выбором глава государства в прошлом году.

Остаётся искать кандидатуру нового премьера среди оппозиционеров.

Социалисты вернулись к прошлогодним призывам выбрать кандидата из своих рядов. Глава партии Оливье Фор высказал готовность стать во главе правительства, пожертвовав для этого расколом в рядах и так уже не единых левых.

Но есть и те, кто ввиду распада левой коалиции призывает рассматривать в качестве самой крупной парламентской фракции «Национальное объединение» и назначить главой правительства члена этой партии. Такую идею озвучил, к примеру, бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Правда, не все верят в то, что новое назначение спасёт Францию от очередного политического кризиса.

Бывший президент Николя Саркози в интервью изданию Figaro поиронизировал над желанием Макрона «натянуть левый ботинок на правую ногу», сказав, что новый роспуск парламента — единственный выход из ситуации, дающий шанс какой-либо партии сформировать, наконец, абсолютное парламентское большинство.

Того же хочет лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен, для которой новые выборы — это не опция, а обязательство для президента. По некоторым данным, депутаты от её партии собираются выдвинуть вотум недоверия любому кандидату не из их рядов, которого назначит Макрон.

Происходящее усложняется тем, что тучи сгущаются и над самим Макроном.

Крайне низкий уровень доверия французов к президенту (15%, по последним данным) отмечают даже за пределами Франции, прогнозируя его возможный преждевременный уход с поста главы государства. А лидер «Франции непокорённой» Жан-Люк Меланшон прямо говорит о том, что дальнейшее пребывание Макрона в должности лидера Республики только усугубит ситуацию.

Но Макрон не раз заявлял, что собирается остаться до конца президентского срока.

К тому же отставка главы государства во Франции — дело возможное, но весьма долгое и непростое. Предложение должно быть изучено особой комиссией, потом пройти голосование в нижней палате парламента, а затем вся эта процедура должна быть проделана в верхней палате. И уже после этого решение должен принять Верховный суд, причём как минимум двумя третями голосов. Так что, скорее всего, обсуждение этой возможности вызовет большой медийный резонанс, но не даст скорых политических результатов.

Тем временем 82% французов на данный момент называют вчерашние события удручающими.

Макрон склонен, как всегда, недооценивать проблему и называть происходящее парламентским кризисом. Тогда как большинству понятно, что налицо все признаки очередного политического коллапса, который может быть усилен новыми социальными протестами. Ближайшие готовятся уже к 10 сентября.

Возможно, ситуацию можно было бы решить легче, если бы Макрон уделял столько же внимания, сил и ресурсов решению внутренних проблем, сколько он тратит на поддержание войны на Украине.