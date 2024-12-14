13 декабря президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра, четвёртого за текущий год. После долгих колебаний его выбор пал на центриста Франсуа Байру. Пока новый глава правительств рассматривает кандидатуры на министерские посты, французы обсуждают, как долго он продержится на этой должности.

TERESA SUAREZ/ЕРА/ТАСС Франсуа Байру

Франсуа Байру начал свою политическую карьеру в начале 1980-х гг. За это время он успел побывать депутатом парламента, евродепутатом, а также поработать министром образования при президентах Франсуа Миттеране и Жаке Шираке.

Он также выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2002, 2007 и 2012 годах. В 2007 г. он со своей специально созданной по случаю выборов партией «Демократическое движение» (MoDem) даже занял третье место по числу полученных голосов — 18, 57%, что, однако, не позволило ему выйти во второй тур.

В 2017 году он вступил в альянс с Эммануэлем Макроном, поддержав его кандидатуру на пост президента Франции. С тех пор Байру считается верным союзником главы государства. Его имя называли среди потенциальных кандидатов на пост премьер-министра после отставки Мишеля Барнье. Тем не менее, судя по всему, Макрон определился с выбором в самую последнюю минуту. И во многом сделал его после настоятельных просьб со стороны Байру.

Эта версия объясняет волнение, которое явно испытывал новый премьер-министр, произнося речь во время церемонии передачи полномочий от его предшественника. В руках он держал листок с рукописными набросками выступления, очевидно, сделанными наспех. Он не поблагодарил президента за оказанное доверие. Зато много говорил о трудностях, сопряжённых с должностью, в которую он отныне вступает. И все они серьёзные.

Первая проблема связана с государственным бюджетом. Тот факт, что этот документ так и не был принят в текущем году, приведёт к дополнительным расходам, начиная с 1 января 2025 г. В результате, каким бы ни был бюджет, предложенный новым правительством, в него физически нельзя будет вместить экономию, предложенную Мишелем Барнье.

Следовательно, государственный долг только вырастет, что пагубно скажется как на внутренней экономике, так и на положении Франции в Евросоюзе. Не зря американское рейтинговое агентство Moody’s за несколько часов до объявления нового премьер-министра понизило французский кредитный рейтинг и выразило сомнения в способности страны в скором времени наладить состояние государственных финансов.

Важным также является вопрос о том, сможет ли Байру устроить парламентское большинство и избежать очередного вотума недоверия. Именно на этом настаивает «Франция непокорённая» из левой коалиции NUPES, уверяя, что многие другие члены этого объединения готовы поддержать такое предложение.

Действительно, основная часть левых разделяет мнение о том, что Макрон снова не сделал выводов из собственных ошибок и продолжает поступать, как раньше, не видя возникающих препятствий. Однако пока лидеры коммунистов, «зелёных» и социалистов сказали, что воздержатся от попыток немедленно отправить Байру в отставку. Хотя последние и заявили, что откажутся от министерских постов в новом правительстве, если таковые будут им предложены.

Правые также заняли выжидательную позицию. Так называемая независимость, которую всегда пытался продемонстрировать Байру, вызывает у них недоверие. В частности, они озвучивают опасения, что новый глава правительства будет слишком благоволить к левым. Ведь в 2012 году он призвал своих сторонников голосовать во втором туре за Франсуа Олланда.

Позиция правых во многом будет зависеть от первых шагов нового премьер-министра. Важным моментом станет выбор министра внутренних дел: «республиканцы» очень рассчитывают, что Байру оставит на этой должности члена их партии Брюно Ретайо.

К несчастью для Байру, он не может похвастаться ни широким кругом поддерживающих его политиков, ни благосклонностью со стороны прессы. Результаты его работы как политика оцениваются средне.

С 2020 года он возглавляет Верховный комиссариат по планированию — консультативное ведомство, которое должно работать над оптимизацией деятельности государственных служб в некоторых областях. Многие чиновники считают существование этого ведомства бесполезным и бессмысленным, ведь исходящие от него рекомендации крайне редки и поверхностны.

К тому же над премьером висит угроза судебного разбирательства. Франсуа Байру судили абсолютно по тому же обвинению, что и главу парламентской фракции «Национального объединения» Марин ле Пен: создание фиктивных должностей в Европарламенте, финансирование которых использовали в качестве зарплат для членов своих партий. Таких фигурирующих в ведомости, но не существующих в реальности сотрудников еще с советских времен называют «подснежниками».

В связи с этим процессом Байру даже пришлось покинуть пост министра юстиции, на который его назначили после избрания Макрона в 2017 г., он занимал его около двух месяцев.

Суд признал, что в отношении виновности Байру доказательства отсутствуют, однако некоторых членов его партии MoDem осудили. К примеру, Жан-Люк Бенамья получил 30 тыс. евро штрафа, 12 месяцев условного срока и запрет избираться в течение трёх лет.

Кстати, ле Пен грозит пять лет тюрьмы, из которых три года условно, запрет быть кандидатом на выборах в течение пяти лет и 300 тыс. евро штрафа. Но правосудие продолжает напоминать, что не уверено в невиновности Байру, а новое разбирательство может начаться в ближайшее время.

В нынешние дни должность премьер-министра Франции выглядит особенно непривлекательной. Последствия любого решения будут негативными, а попытки опереться на разные политические силы вызовут недовольство их оппонентов.

При этом бюджетные расходы на социальное обеспечение неизбежно будут сокращаться, вызывая народное недовольство. Это подтверждается и недавним выступлением генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он посетовал, что в Европе слишком много тратят на пенсии и здравоохранение, в то время, когда нужно переходить на «мышление военного времени» и увеличить финансирование Альянса с 2% до 4% от ВВП.

Так что спасти Франсуа Байру от отставки сможет только умелое политическое лавирование.