До начала учебного года остались считанные часы. Родители штурмуют цветочные магазины, а школы готовятся к переменам.

Иван Шилов ИА REGNUM

С 1 сентября учителей и учеников с их мамами и папами ждет целый пакет нововведений — от регламентирования домашних заданий до QR-кодов в столовых.

Какие цветы выбрать

Первое сентября трудно представить без цветов. Каждый год родители и дети спорят, какие букеты выбрать. В этом году к разговору подключилось и Роскачество, напомнив, что не все цветы одинаково безопасны.

Главный совет — избегать цветов с сильным ароматом. Лилии и гиацинты могут вызвать головную боль или аллергическую реакцию. Розы тоже в черном списке из-за шипов, которые могут поранить первоклашку.

Анна Саванна, мама двух школьников (5 и 7 классы), в беседе с ИА Регнумрассказывает: «Мы учтем все требования. Да и ранее цветы, как правило, брали нейтральные, от хороших поставщиков. Не первый год дарим один общий букет от класса вместо индивидуальных».

Эксперты советуют выбирать небольшие легкие букеты без острых элементов и проволоки. Астры, хризантемы, герберы или альстромерии станут оптимальным выбором — они долго стоят в вазе и не вызывают аллергии.

Нормативы домашней работы

Минпросвещения приказом №704 установило временные нормы на выполнение домашних заданий. Первоклассники должны тратить на них один час в день, ученики 2-3 классов —полтора, четвероклассники и пятиклассники — два часа. Для 6-8 классов отвели 2,5 часа, старшеклассникам — до 3,5 часов в день.

Наталья Гришина, учитель начальных классов с 24-летним стажем, в интервью для ИА Регнумпредположила, что для младших школьников нормативы вполне реальны:

«Мы детей видим часто, постоянно в контакте, и всегда можем проверить усвоение материала на уроке. А вот для старшеклассников три с половиной часа — это много! Ребенок приходит из школы в пять, плюс репетиторы, факультативы, и еще домашка — он заканчивает в одиннадцать вечера».

Анна Саванна видит эту ситуацию несколько иначе: «Младший укладывается в норматив 4-5 класса, так как не отвлекается. Но у 1, 2, 3 классов — просто недостаточное время для домашнего задания. В первом классе оно занимает особенно много времени, так как дети медленнее пишут, медленнее считают».

По ее мнению, за час невозможно сделать письменные задания, подготовить пересказ и выучить стихотворение. Нормативы для 6-11 классов она считает заниженными в несколько раз из-за большого количества предметов.

Впрочем, она полагает, что сама идея нормирования не решает проблему в корне: «Самым полезным нововведением я сочла бы сокращение домашних заданий, а еще лучше — отмену. У семьи и так очень мало общего времени на общение, учитывая рабочие графики родителей. Дети вполне могли бы отрабатывать закрепление материала в школе какими-то дополнительными часами».

Интересно, что мнения родителей разделились. Мать восьмиклассницы Наталья Коваль в разговоре с ИА Регнум указывает, что домашнее задание, по сути, призвано укрепить знания, уже полученные на уроках: «Я, видимо, мама старых взглядов. Мне кажется, домашняя работа лишь цементирует изученное на уроках. Да и ребенок мой вполне укладывается в эти временные рамки».

Такой же точки зрения придерживаются и специалисты, считающие, что отмена домашних заданий — это путь к деградации образования.

Новое расписание

Также появилось нововведение, касающееся продолжительности учебного дня. С 1 сентября занятия должны начинаться не ранее 8:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при наличии второй смены.

Запрещены «нулевые» уроки и обучение в три смены. Пятые и девятые классы, а также дети с ОВЗ могут учиться только в первую смену.

Наталья Гришина отмечает, что ее школа работает в одну смену и полностью укладывается в нормативы. Однако в мегаполисах со ступенчатым обучением ситуация сложнее — там трудно вписать в расписание еще и обязательную внеурочную деятельность.

Родители относятся к новому расписанию спокойно. Анна Саванна подтверждает, что раннее начало уроков не имеет негативных последствий, когда дети ходят в школу самостоятельно. Наталья Коваль добавляет, что в их лицее уроки начинаются в 8:30, что оптимально для учеников из разных районов города.

Что касается контрольных работ, то теперь они не должны занимать более 10% от учебного времени по каждому предмету. Их рекомендуют проводить во вторник или среду на 2-4 уроках. «Получается контрольная раз в две с половиной недели по предмету. Для ребенка это посильная норма», — считает педагог Гришина.

Еще одним важным изменением станет система контроля за школьным питанием. В более чем 40 тысячах школ устанавливают специальные плакаты с QR-кодами, через которые родители и ученики смогут оперативно отправлять жалобы, предложения или благодарности.

Опыт родителей в этом вопросе различается. Анна Саванна отмечает, что питание в школе, где учатся ее дети, приемлемое, жалоб не вызывает, но наличие способа напрямую сообщить о проблемах — всегда плюс.

А вот в лицее, где учится дочь Натальи Коваль, система QR-кодов уже давно работает по инициативе директора: «Ребенок с радостью питается и дружит с добрыми работниками столовой — если вдруг забудет деньги, всё равно кормят, знают, что оплатит».

Оценки за поведение, студенты-учителя и оперативная медпомощь

Отдельно стоит сказать об эксперименте с оценкой за поведение. В 84 школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии уже начали пилотный проект. Старшеклассники пока в эксперименте не участвуют.

Эта форма контроля вызвала полярные отклики. «Я считаю, что это все бесполезно, — не скрывает скепсиса Наталья Гришина. — Допустим, поставила я двойку хулигану. А дальше что? Никаких рычагов на родителей у школы нет. Мы не можем отстранить ученика от уроков или исключить из школы».

Анна Саванна тоже против: «Чтобы что-то оценить, сначала нужно это преподать. Что будут оценивать — абсолютно непонятно. Ну, допустим, 2 по поведению — и? Последствия? Это оценка родителям? Эта мера неэффективна и не имеет реальной пользы». Она считает, что новшество станет очередным источником для ухудшения климата в семье и конфликтов со школой.

Однако Наталья Коваль придерживается противоположного мнения и поддерживает нововведение обеими руками: «Учителям при их загруженности нет даже элементарно времени думать о том, чтобы специально занижать оценки учащимся. Но вот хоть как-то акцентировать внимание на тех, кто мешает получать знания всему классу, эти отметки должны помочь!»

По ее мнению, «шалуны» не просто мешают учителю — они лишают возможности получать знания тем ребятам, кто пришел за ними.

Вопросы также вызывает решение разрешить студентам непедагогических вузов с четвертого курса вести уроки. Очевидно, подобная мера возникла не от хорошей жизни. Эта мера предлагается в качестве одного из способов решить кадровую проблему, стоящую сегодня особенно остро.

Наталья Гришина настроена скептически: «Преподавать должны профессионалы. Если ты не обучался по педагогическому профилю, как ты можешь преподавать? Качество будет только снижаться. Поддерживать авторитет учительской профессии надо не так — государство должно пересмотреть зарплату, статус учителя, отношение к учителю».

Еще одно нововведение — в школах появятся медсестры с высшим образованием, которые смогут заменять педиатра. Также будут обновлены стандарты оснащения медкабинетов — теперь там можно будет оперативнее оказывать помощь и выдавать лекарства детям с хроническими заболеваниями.

Несмотря на споры о конкретных новшествах, в разговорах родителей неизменно звучит тема уважения к учителю. Наталья Коваль формулирует это так: «Родителям очень важно понимать, что без их собственного уважения к труду педагога добиться уважения от ребенка невозможно! Главное, чтобы ребенок был по-настоящему счастлив, ходил в школу с удовольствием за важными и нужными знаниями».

Новый учебный год станет годом значительных перемен. Какие из них приживутся, а какие останутся лишь экспериментом, как и всегда, покажут лишь время и практика.