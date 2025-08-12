Разговоры об отмене домашних заданий в российских школах возникают с завидной регулярностью. На этот раз поводом стали жалобы родителей на перегруженность детей и использование нейросетей для выполнения заданий.

Иван Шилов ИА Регнум

Но прежде чем поддаться эмоциям и популистским лозунгам, стоит разобраться: а что будет, если мы действительно откажемся от домашней работы? Спойлер: ничего хорошего.

«Законы памяти»

«Всерьез говорить об отмене домашних заданий может только вредитель либо абсолютно некомпетентный человек», — категоричен в беседе с ИА Регнум Сергей Рукшин, народный учитель России и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов — Григория Перельмана и Станислава Смирнова.

По мнению педагога, домашние задания выполняют несколько критически важных функций. Первая — воспитательная. Рукшин напоминает, что все достижения страны — ракеты, атомные подводные лодки, истребители, энергетика — созданы людьми в процессе тяжелого умственного труда. К этому труду ребенка необходимо приучать с детства, иначе мы вырастим поколение бездельников.

Вторая функция связана с законами памяти. «Повторение — мать учения. Это не пожелание, а законы памяти», — объясняет эксперт. Ничтожный процент людей способен усвоить содержательный материал и запомнить его с одного раза. Чтобы знания закрепились, их нужно повторить через час, день, неделю и месяц. Ни поэма «Бородино», ни таблица умножения не учатся прямо на уроке. Без домашних заданий механизм запоминания просто не работает.

Математик Алексей Савватеев в разговоре с ИА Регнум иронично сравнил призывы отменить домашку с предложением ликвидировать полицию из-за коррупции: «У нас бывает коррумпированная полиция — простое решение: отменить полицию. А так она не будет коррумпированной, раз ее отменят. Это примерно в том же духе».

Савватеев подчеркивает, что нужно спрашивать мнение учителей-профессионалов с большим стажем, которые еще помнят нормальные времена. Они подтвердят: без домашних заданий невозможно ничего усвоить. Существует научное понятие — кривая забывания. Если ученик изучил материал, но не закрепил его дома, через короткое время он не вспомнит ничего.

Рукшин приводит в пример американскую систему образования, где домашние задания практически отсутствуют. По его словам, американская школа — это социальное учреждение, созданное для того, чтобы родители не волновались, где находится ребенок.

Америка может позволить себе такую роскошь, потому что покупает специалистов со всего мира. Русский Сикорский создавал американское самолетостроение, русский Зворыкин изобрел телевидение, итальянец Ферми, венгр Сцилард, еврей Роберт Оппенгеймер разработали атомную бомбу, немец фон Браун строил ракеты.

«Россия и Советский Союз никогда не могли себе такого позволить. Образование кровеносными сосудами и нервами связано с экономикой и культурными традициями страны. И в России мы должны выращивать своих специалистов», — подчеркивает Рукшин.

Потеря культурного кода

Результаты опроса ВЦИОМ рисуют апокалиптическую картину. Среди молодежи 18-24 лет только 18% знают, куда впадает Волга и сколько на Земле океанов. Лишь 12% могут назвать самую длинную реку России или ответить, кого и когда свергли большевики. Всего 7% помнят сюжет «Мертвых душ» и могут ответить на вопрос, кого убил Чичиков. И только 30% знают, в каком веке жил Пушкин.

По мнению Сергея Рукшина, школа уже фактически разрушена — ученики в лучшем случае учат предметы, необходимые для сдачи ЕГЭ. У большинства выпускников отсутствует культурный код, они не знают истории, географии и литературы родной страны. «Человек, который не знает истории, географии и культуры своей страны, — объект манипуляций», — предупреждает педагог.

Но проблема перегруженности действительно существует. Савватеев приводит конкретные цифры: за последние 8-10 лет школьная нагрузка значительно выросла. Для старшеклассников добавили 2-3 урока в неделю. С 2010 года появилась внеурочная деятельность — до 10 часов в неделю, которые не учитываются в максимально допустимой нагрузке. В результате даже первоклассники сидят по пять уроков вместо положенных трех-четырех.

Математик приводит конкретный пример: по сравнению с советским периодом материала по физике стало на треть больше, а времени на треть меньше. Фактически физику теперь нужно преподавать в два раза быстрее — то, что раньше проходили за два урока, теперь втискивают в один.

Школьники разделились

Учитель физики Светлана Лаушкина видит решение в комплексном подходе: «Домашние задания оставить в виде письменных упражнений на закрепление, чтение, пересказ текста, ответы на вопросы к параграфу, наизусть стихи, правила, определения. Без этого никак», — считает педагог. При этом она предлагает убрать из домашних заданий проекты, презентации и рабочие тетради на печатной основе как бессмысленную нагрузку.

Интересно, что сами школьники не так однозначны в своих оценках. Девятиклассник Артем Гаспарян из Ростова-на-Дону говорит, что после школы до вечера делает уроки: «Меня расстраивает то, что совсем нет свободного времени». Он считает, что «домашку» можно отменить.

Но вот одиннадцатиклассник Владимир Лаврентьев из Саранска считает иначе, подкрепляя своим опытом рассуждения Рукшина: «Я против полной отмены домашнего задания, потому что оно помогает закрепить материал. Если просто отменить «домашку», мы потеряем важный элемент самостоятельной работы, а без нее знания быстро забываются».

Правда, он признает, что сейчас на домашку уходит по 5-6 часов в день, что явно чрезмерно. Владимир предлагает сократить объем механических заданий, добавить больше практических и творческих работ, чтобы общее время домашних занятий не превышало пару часов.

Рукшин затрагивает философский аспект проблемы. По его мнению, не существует изначальной мотивации неизвестной деятельности, смысла которой пока не понимаешь — если что-то не знаешь, это неинтересно: «На начальном этапе любой деятельности требуется принуждение. Общество принуждает к соблюдению закона, норм поведения, и сила принуждения действует до мотивации и осознания необходимости».

Возвращение к проверенным стандартам

Эксперты единодушны: отменять домашние задания нельзя, но реформировать систему образования необходимо.

Савватеев предлагает вернуться к опыту сталинских методических конференций — всероссийских съездов учителей, где обсуждались не абстрактные концепции, а конкретные проблемы преподавания. «Какие проблемы? Какие пути решения? Что больше всего не понимают школьники? Как это преодолеть? Очень много заданий на повторение было. Сейчас повторение убирают — надо гнать, гнать вперед», — поясняет математик.

По его мнению, Советский Союз создал величайшую в истории систему массового образования, которая так поразила мир, что с ней начали целенаправленно бороться. В систему образования внедрили людей, которые либо ничего не понимают в педагогике, либо сознательно ее разрушают.

Сергей Рукшин формулирует конкретные шаги реформы. Нужно четко определить фундаментальное ядро образования — базовые знания, которыми должен обладать каждый выпускник. Развивать систему дополнительного образования для тех, кто хочет изучать предметы углубленно. И главное — воспитывать культуру умственного труда через разумные домашние задания.

Алексей Савватеев отмечает, что необходимо выверить программы и очистить педвузы от прогрессистских концепций: «Надо четко из педвузов поганой метлой вынести весь прогрессизм — «универсальные учебные действия», «системно-деятельностный подход», конструктивизм, всю эту ерунду». Программы нужно сократить, а количество часов увеличить, вернуться к нормальным стандартам советской школы.

Ответ, по мнению экспертов, очевиден: домашние задания отменить нельзя. Призывы к их ликвидации — это путь к окончательной деградации образования. Да, система нуждается в реформах. Да, нужно убрать избыточную нагрузку и бессмысленные проекты. Но отказ от домашней работы — это отказ от фундаментального принципа обучения.

Иначе через поколение мы получим страну, где никто не знает ни таблицы умножения, ни того, куда впадает Волга.