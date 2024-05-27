Информация об уровне бюджетных трат на украинскую антарктическую экспедицию, отважно изучающую пингвинов «в разгар войны», всколыхнула украинскую прогрессивную общественность. Особенно когда всплыли детали.

Иван Шилов ИА Регнум

В списке крайне необходимого в Антарктиде снаряжения оказались, в частности, 28 килограммов осьминогов, 118 кг филе лосося и 140 кг стейка лосося, 5040 куриных яиц, 168 бутылок красного вина, 112 — белого, 28 — игристого; 4 килограмма икры. И ещё немножко наборов дротиков для игры в дартс.

Весьма любопытно, что тендер на 11 с лишним миллионов долларов на технические средства, продукты питания, доставку научных работников экспедиции в апреле выиграла фирма из Эстонии.

В целом же затраты Национального антарктического научного центра Украины на пингвиньи исследования и другие благие цели составили в прошлом году более 1 млрд гривен. Но и этого оказалось маловато, и уже в начале этого года были проведены очередные закупки — ещё почти на полмиллиарда гривен.

А особую пикантность ситуации придаёт то, что руководителем арктического центра является весьма известная личность, не вылезающая из эфиров и интервью, — толстый и бородатый экс-командир роты добробата «Айдар»* Евгений Дикий.

В 2014 году он несколько месяцев кем-то покомандовал и (по его собственным словам) «демобилизован из-за боевой травмы». Хотя кто мог демобилизовать неуправляемых преступников, формально вошедших в состав ВСУ только в августе указанного года, — очень интересный вопрос.

Название «Айдар» наряду с «Азовом»* и «Торнадо» (до этого именовавшимся «Шахтёрск»), стало нарицательным как синоним массовых военных преступлений.

Mil.gov.ua

Пытки, добивание раненых, похищения людей, изнасилования — всё это айдаровцы совершали в массовом порядке, что зафиксировано в официальных документах и ООН, и Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ, и даже финансируемой США Amnesty International.

По данным на лето 2015 года, в отношении преступлений батальона «Айдар» было открыто 110 уголовных дел — и это только те случаи, на которые были вынуждены отреагировать уже послемайданные правоохранительные органы самой Украины. «Выгнали из гестапо за жестокость» — как раз тот самый случай.

Но «с началом полномасштабного вторжения» лютый воин Дикий не пошел защищать родину, а остался в своем Антарктическом центре, который возглавил в 2018 году. Как поживают пингвины, он не рассказывает, зато громит уклонистов, не желающих воевать за Украину.

«Уклонисты — испуганные крысы. Они когда в стайке, то кусаются, но они доиграются, что придётся таким, как я, брать это в свои руки. У нас достаточно для этого и рук, и железа, и решимости. Поверь, мы их зачистим, что места не останется»,— вот одна из типичных цитат Дикого-эксперта. Честно говоря, о том, что у него есть какая-то другая работа, большинство даже не знали.

Тем более что воинственная же риторика, по информации одного из ведущих украинских Telegram-каналов, подкреплена ещё и 20 тыс. долларов ежемесячно, получаемых «экс-командиром» из Офиса президента за выполнение самой грязной публичной работы в виде запугивания несогласных с «могилизацией» на Украине и критикующих одиозный закон.

«Государство жуёт сопли и тянет с решительными мерами… Закон не принимается, а то, что происходит вокруг него, напоминает балет на пальчиках «Не испугай уклониста», — гремел он накануне принятия.

Пассаж про сопли вообще один из любимых у интеллигентного учёного, он неоднократно использовал его и в других своих выступлениях, в частности, когда призывал к зачистке прикарпатского села Космач, где люди начали бунтовать против принудительной мобилизации. «Как вражеской территории».

Когда же бюджеты на осьминогов появились в СМИ, Евгений Дикий высказал твёрдую уверенность, что это возмущение — дело рук «сети российской агентуры с помощью местных полезных идиотов». По мнению главного полярника Украины, волну хейта со стороны обывателей он испытал потому, что первым начал говорить о «тотально толерированном уклонении» и «сорванной мобилизации».

«Возмутило то, что мы нормально кормим зимовщиков и, в частности, покупаем им — о ужас! — немного вина и шоколада. Немного?! Но там речь идёт о 168 бутылках красного, 112 бутылках белого и 28 бутылках игристого! Какой ужас, это тотальный алкоголизм на средства налогоплательщиков!!! А от такого количества сладостей можно диабетом заболеть, да и вообще, что это за сладкая жизнь среди полярной ночи?! Угу. Учитываем, что это закупка на всю зимовку, то есть раз в год»,— возмущается Дикий.

И добавляет, что вообще-то весь этот банкет происходит на деньги Запада, которые нельзя потратить ни на дроны, ни на донаты ВСУ. Собственных денег на антарктическую программу Украина не имеет.

Как не имеет в целом ничего.

Станция «Фарадей» подарена в 1993 году Британией, которой нужно было избавиться от неликвида. Построенная ещё в 1930-х годах, из-за рельефа местности она не могла иметь собственного аэродрома. Непростой была и ледовая обстановка вокруг острова, где станция размещалась.

Поэтому транспортное сообщение с «Фарадеем» было возможно лишь в очень короткий период антарктической навигации. К тому же станция пользовалась дурной славой — там по разным причинам погибли несколько британских полярников.

Ликвидация требовала немало денег и времени, так как в соответствии с международным договором об Антарктиде при закрытии станции, её хозяева обязаны восстановить то состояние, которое было до её создания. То есть вывезти все последствия своего пребывания, включая даже органические отходы.

Недавно получившая независимость Украина ухватилась за возможность получить в Антарктиде собственный исследовательский объект, да ещё и бесплатно. «Фарадея» переименовали в «Академика Вернадского» — в честь выдающегося учёного и первого президента Украинской академии наук.

ravas51 Станция Академика Вернадского

Странно, кстати, что после Майдана станцию не переименовали. Ведь Вернадский считал себя русским и советским учёным, негативно относился к украинизации, являлся лауреатом Сталинской премии 1-й степени и публично заявлял: «Я думаю, интересы и спасение России сейчас в победе большевизма на Западе и в Азии».

Как бы то ни было, в 2001 году на крайнем юге у Украины не стало флота. Все 36 судов, ходивших к берегам Антарктиды в советское время, либо сгнили, либо были дешево распроданы. «Исследования в Южном океане не могли проводить. В этом сезоне начали восстанавливать нашу океанографию. Пока нет научного судна, используем украинский рыболовецкий траулер. Он занимается добычей антарктической креветки — криля», — рассказывал Дикий в интервью в 2019 году.

Tom L-C Ледокол «Ноосфера»

Украинские учёные прибывали в Чили, а оттуда их как-то подбрасывали до места.

В 2021 году британцы снова подбросили неликвид. Полярное исследовательское судно-ледокол «Джеймс Кларк Росс» находилось в эксплуатации 30 лет и было продано за немалые 5 млн долларов. Зато встречать его приезжал лично Владимир Зеленский — ведь такое событие! 28 января 2022 года переименованный в «Ноосферу» ледокол убыл из порта Одесса и больше не возвращался. В своём втором антарктическом сезоне он работал уже за польские деньги и обслуживал в первую очередь польскую антарктическую станцию «Арцтовский», расположенную на острове Кинг-Джордж. Украинскую — по остаточному принципу, и дальше Кейптауна корабль не ходит.

Так что по всем раскладам осьминогов с икрой надо было бы покупать где-то поближе к средству доставки — в ЮАР или Чили. Но эстонцы как-то ближе украинской душе. Как и практическая работа, результаты которой получаются мгновенно.

Дело в том, что ещё в 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича, на станции «Академик Вернадский» возвели часовню Святого Владимира — самое южное культовое сооружение в мире. Тогда же её освятил архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ Августин, который специально для этого летал в Антарктиду.

Деньги на изготовление и доставку часовни на станцию предоставили в основном благотворительные российские православные и научные фонды, украинское государство (как обычно) на это не потратило ни копейки.

Но вскоре после своего назначения на должность Дикий решил, что пришло время принести в Антарктиду свежие религиозные веяния. И обратился с письмом к митрополиту Епифанию — главе политической ПЦУ — относительно патроната над часовней на «Вернадском», предложив «переосвятить» её.

Хмельницкая областная администрация Митрополит Епифаний

Сам Августин, который освящал часовню, в ПЦУ не перешёл и переходить не собирается. «Кто-то сделал и построил, а умеют забирать готовое», — резонно заметил по этому поводу митрополит. — Я не очень понимаю, как можно перевести часовню в ПЦУ и в чём это будет проявляться. Есть понятие общины, которой там нет, не будут же там делать сборы с пингвинами».

Впрочем, учитывая бешеную энергию руководителя, это совершенно не исключено. Если это понадобится для беспощадной борьбы со всеми врагами рейха, то пингвинов не только соберут в часовне ПЦУ, но и тотально мобилизуют.

Осьминогов с икрой надо отрабатывать.

* Признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ.