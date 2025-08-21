На трёх проблемных для противника участках фронта в ДНР — в районе городов Константиновка и Дружковка, на Красноармейском направлении и в районе города Доброполье — командование ВСУ пытается стабилизировать ситуацию, бросая в бой резервы.

Но пока попытки оказываются малоудачными.

21 августа Минобороны России подтвердило освобождение бойцами группировки «Южная» села Александро-Шультино примерно в 10 километрах от Константиновки. Александро-Шультино это последний «населённик» перед выходом ВС России к окраинам Константиновки с юго-восточного направления.

Занятие позиций у Александро-Шультино — часть большого наступления, начатого после освобождения Часова Яра. Российские войска наращивают темпы наступления на Константиновку — узел обороны противника, с юга примыкающий к Славянско-Краматорской агломерации.

Константиновка, как и соседняя Дружковка, лежит в низине. Контроль над Часов Яром и соседними высотами позволяет держать район Константиновки под плотным огневым воздействием. Сейчас штурмовые соединения российской армии развивают наступление на Константиновку одновременно с юга и востока.

В последние дни поступает информация о продвижении ВС России к южным окраинам города.

Развивая наступление на Константиновку подразделения Южной группировки выбили противника из села Щербиновка, расположенного к западу от Дзержинска (Торецка).

Щербиновка, которая находится на участке железной дороги Константиновка — Ясиноватая, долгое время был одним из мощных оборонительных пунктов ВСУ, прикрывающим Константиновку с юга.

Бои в этом районе продолжаются более месяца. Так, соседний с Щербиновкой населённый пункт Петровка был освобождён в конце июля.

Используя занятные позиции у этих двух населённых пунктов как плацдарм, российские войска продвинулись по направлению на север, заняв позиции на окраине сёл Катериновка и Клебан-Бык у Клебан-Быкского водохранилища.

В случае успеха на этом направлении, штурмовые подразделения российской армии смогут в ближайшее время выйти к окраинам Константиновки, отмечает фронтовой источник ИА Регнум.

«Сейчас образовался своего рода «карман» южнее Клебан-Быкского водохранилища. Пока ВСУ удерживают позиции в Катериновке, но скорее всего — будут вынуждены отойти. Потому что за ними водохранилище, с трёх сторон — наши силы. За водохранилищем начинаются уже пригороды Константиновки — Плещеевка, Иванополье. То есть с юга мы вплотную приближаемся к городу», — пояснил наш собеседник.

Ряд Telegram-каналов сообщает о том, что передовые соединения российской армии вошли на окраины Константиновки с востока, со стороны села Предтечино. В этих сообщениях говорится о столкновениях в черте города, в районе улиц Волховская и Самаркандская.

Но источники ИА Регнум отмечают, что эти сообщения преждевременны. Как бы то ни было, есть указания, что командование и военно-гражданская администрация противника оценивает ситуацию в Константиновке крайне серьёзно. Стало известно, что власти закрывают в городе все отделения «Укрпочты».

В компании объяснили своё решение тем, что в городе «стало слишком опасно продолжать работу». Ранее из Константиновки был вывезен транспорт социальных служб и ценное оборудование с заводов.

Глубокий прорыв у Красноармейска

На минувшей неделе сразу ряд украинских СМИ и официальных лиц сообщил о глубоком прорыве российских войск вглубь обороны ВСУ севернее Красноармейска (Покровска в украинской терминологии).

Циркулируют сообщения о том, что передовые подразделения ВС России смогли продвинуться расстояние 11 километров передовых позиций ВСУ и вышли к городу Доброполье. Российские официальные лица не подтверждают эти заявления, однако местные власти начали эвакуацию ряда сёл и посёлков, неожиданно оказавшихся вблизи линии фронта.

В то же время, российские источники подтверждают освобождение населённого пункта Панковка. Фронтовой источник ИА Регнум сообщает, что наши военные завязали бои на окраинах сёл Октябрьское (Шахово) и Владмировка севернее Красноармейска.

Есть сведения о том, что ВСУ выбили из села Панковка Шаховской сельской общины.

«В районе Октябрьского (Шахова) сходится сразу несколько дорог. Одна из них ведёт на Доброполье, другая — на Константиновку. То есть посёлок приобретает стратегическое значение. В случае, если его удастся взять под контроль, он превратится в мощный плацдарм для финальной зачистки той части Донбасса, которая ещё остаётся под контролем ВСУ», — пояснил наш источник.

Другим важным успехом российских войск стало освобождение села Сухецкое. Оно расположено на расстоянии километра от города Родинское, к северу от агломерации Красноармейск — Димитров (Мирноград).

Через Родинское проходит трасса T0515 — ключевой маршрут снабжения гарнизона ВСУ в Красноармейске. Освобождение Родинского приведёт к тому, что под контролем противника останется только одна дорога, ведущая в город — идущая из Днепропетровской области трасса E50, которую можно будет перерезать одновременными ударами с севера и юга.

Стремясь купировать прорыв российских войск, Киев перебросил в Донбасс элитные подразделения, включая штурмовой корпус «Азов»* (сформированный на базе неонацистской группировки, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако пока противнику не удалось стабилизировать линию фронта.

Расширение буферной зоны

Российские войска продолжают наступление сразу на нескольких направлениях. Завершив зачистку приграничных районов в западной части ДНР, подразделения группировки «Восток» освободили село Вороное в Великомихайловском районе Днепропетровской области.

Населённый пункт обороняли подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ, которые понесли серьёзные потери и отошли. Ранее на этих же «буферных» территориях были заняты сёла Январское, Малиевка, и севернее — село Дачное.

Позже сообщалось о том, что бойцы 57-й мотострелковой бригады 5-й армии выбили вэсэушников из села Новогеоргиевка в Днепропетровской области, на стыке с границами ДНР и Запорожской области.

В ходе боя российские военные уничтожили несколько украинских танков и нанесли потери пехоте.

Под контроль ВС России перешёл участок границы между ДНР и Днепропетровской областью протяжённостью в 11 километров.

Проблемы ВСУ

Стремясь объяснить неудачи украинских войск, ряд украинских источников обратил внимание на серьёзные проблемы, с которыми сталкиваются операторы дронов ВСУ.

Сообщается, что большая часть украинских дронов, используемых для разведки и нанесения ударов на глубине до 15-20 км, перехватывается в воздухе. В том числе — беспилотники, действующие на большой высоте.

Из-за этого ВСУ зачастую не могут оперативно отслеживать оперативное перемещение и развёртывание российских подразделений, а также эффективно вести контрбатарейную борьбу.

Но не исключено, что таким образом украинское командование стремится снять с себя часть ответственности за провалы на фронте. Хотя многие офицеры ВСУ, как анонимно, так и публично, обвинили в обрушении фронта на Донбассе командование группировки и генеральный штаб в Киеве.

Так или иначе, Вооружённые силы России продолжают одновременное наступление на нескольких направлениях, приближаясь к окружению ключевых узлов обороны противника. И даже использование Киевом последних резервов, похоже, не может изменить ситуацию.