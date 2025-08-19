В небольшом поселке под Брянском живет Тихон Елисеев, художник, создающий портреты бойцов СВО — совсем ему не знакомых, но все равно — очень родных. Уже десятки портретов, отрисованных по фотографиям, уехали на фронт, вызывая восторг их моделей — солдат и офицеров.

Архив семьи Елисеевых Тихон Елисеев

В иных обстоятельствах художник, без сомнений, отправился бы на фронт, чтобы рисовать не по фото, а с натуры. Но этому художнику всего десять лет.

Главному редактору ИА Регнум Тихон рассказал, почему он не может жить без помощи другим людям, почему поддержать солдат — важнее контента в «Тик-Токе» и почему только для себя жить — скучно.

Тяга к доброделанию

— Друзья, добрый день. Сегодня мы в гостях у Тихона Елисеева и его семьи. Тихон — художник и волонтер. Он рисует портреты наших бойцов, отправляет им — и снимает видео поддержки для них.

— Тихон, как ты решил заняться таким творчеством?

Тихон: Ну, я так подумал, раз они защищают нас… У них уже героические поступки, потому что они пошли на такое добровольное дело… Почему бы не нарисовать? Почему бы их не поддержать? Ведь они же такой большой труд сотворяют.

— И ты просто взял и в первый раз когда-то нарисовал портрет какого-то бойца, да? А как ты узнал, как он выглядит? Ты с чего-то срисовывал? Срисовывал. А с чего?

Тихон: Срисовывал. Мне присылали фотографии.

— Бойцы наши присылали?

Тихон: Нет.

— А кто?

Людмила Елисеева, мама Тихона: В Москве есть Олеся Иванова (волонтер, руководитель проекта «Герои нашей Родины». — Прим. ред.). И она высылает фотографии, ты выбираешь, которые нужно нарисовать. Исключительно только дети рисуют. И вот он подходящую фотографию выбирает, которая ему нравится и которую ему по силам срисовать.

— Ну а как вы вышли на Олесю? Почему Тихон именно этим захотел заниматься, когда сейчас дети в основном в «Тик-Токе» сидят?

Людмила: Когда началась только СВО, Тихон зарегистрировался на «Добро. ру», и Олеся там написала, что требуется помощь. И он ей ответил. Но тогда она подумала, что он слишком мал. Прошёл годик, он уже повзрослел, и у неё появились другие акции. Мы ещё участвовали с бабушкой, записывали поздравления на Новый год и на 9 Мая.

А потом Олеся запустила акцию по рисованию портретов на «Добро. ру».

— Тихон, почему именно это для тебя важно? Почему ты, например, не пошёл в какую-нибудь музыкальную группу со своими одноклассниками, не засел в «Тик-Токе»?

Тихон: Потому что, я думаю, это важнее. Если у меня есть свободное время, я по возможности стараюсь поддержать солдат, нарисовать такие вот портреты. Ну и вообще делать для них разные поздравления.

— Те, кто получал твои рисунки, как-то с тобой связывались? Ты знаешь их реакцию на свои портреты?

Тихон: Да, у нас есть видео, как они радуются.

— Узнают себя?

Тихон: Смеются, узнают.

— А как часто ты рисуешь эти портреты?

Тихон: Ну, где-то несколько раз в неделю.

— А потом Олесе отправляешь, да?

Людмила: Сначала мы ей фотографию рисунка отправляем. А потом мы уже отправляем почтой, чтобы она непосредственно уже оригинал вручила. А копии она размещает на выставках в Москве. Там рисунки Тихона и других детей, там много детей со всей России.

— А почему ты зарегистрировался на «Добро. ру»? Ты же маленький. Тебе сейчас сколько лет?

Тихон: Десять. А тогда было семь.

— Что за тяга такая в юном возрасте?

Тихон: Ну, тяга такая была к тому, чтобы заниматься добрыми делами. Я, помню, даже делал всякие кормушки для птиц. Участвовал в акциях таких про охрану природы. А сейчас уже стал волонтёром «Движения Первых».

Людмила: Их корпус у нас открылся, и он вступил, и туда же подтянулась и я следом за ним. Я тоже волонтёр «Движения Первых».

— Чем вы там занимаетесь?

Людмила: Там у нас разные мероприятия. КВН, допустим, либо праздники проходят. Мы организовываемся, проводим мероприятия.

Скучно жить только для себя

— А как ты думаешь, почему важно делать добро? Можно же не делать добро, просто жить себе и жить.

Тихон: Ну, можно. Но, я так думаю, что жить себе, только своей жизнью… ну, грубо говоря, это скучно.

— Посмотрел фильм, сходил с друзьями куда-то, покатался на велосипедах…

Тихон: Ну, просто мне даже сердце такого не дает. Совесть даже не дает, если я знаю, что можно кому-то помочь в это время.

— А кому? Вот смотри: допустим, уже нет войны, дай Бог, мирное небо над головой, солдаты все вернулись домой…

Тихон: Птицам помогаю, животным.

— Для этого же необязательно надо регистрироваться. Вот пошел, кормушку повесил, собачку покормил. Или ты хотел более масштабно помогать?

Тихон: Да. Для меня это важно, потому что я ощущаю этот труд, который я делаю. И понимаю, что я делаю не просто для себя, не для семьи, а для кого-то другого. Что кому-то реально нужна эта помощь.

— Например, ты птиц покормил. Но, кроме птиц, это никому не помогло.

Тихон: Ну почему же? Я смотрю видео, часто попадается: засыпали корм для птиц, а белка тоже съела.

— Да, также и с человеком? Хотел помочь птицам, а помог человеку. Шел человек, увидел, что ты птиц кормишь, и тоже смягчился…

Тихон: Я даже сам вот видел, что меня и привлекло: просто так берут люди и засыпают корма.

— А какие акции, кстати говоря, добрые у вас в школе проходят?

Тихон: Разные. И про солдат тоже проходят.

Людмила: Расскажи лучше, как ты организовал сам сбор «Добрые крышечки». Он увидел это на «Добро. ру», сделал коробку и стал собирать вместе со своим классом пластиковые крышечки от бутылок. И мы частенько подсыпаем туда.

— Как ты думаешь, для чего эта акция? Как она поможет планете?

Тихон: Их же на переработку отдают. Их перерабатывают и могут какую-то вещь делать. Например, ту же самую раму для велосипеда.

Жизнь рябины

— А ты общался лично с солдатами, которых ты рисовал?

Тихон: Пока что нет.

— Как ты от них получаешь отзывы на свои рисунки?

Тихон: Мне передают.

— А что ты хотел бы лично от них услышать?

Тихон: Я не хочу от них что-то услышать. Я, наоборот, хочу, чтобы они услышали от меня слова поддержки.

— А что ты им скажешь? Например, солдату, который освобождал Суджу.

Тихон: Я бы ему пожал руку. Сказал бы ему: «Ты настоящий герой!» И я бы любому солдату сказал так, потому что, как я и говорил уже, любой солдат —герой, потому что он же пошел нас защищать.

Я вот пришел в понедельник в школу. Линейка у нас была сразу. И директор такой объявляет: до 9 Мая, пожалуйста, носите георгиевские ленточки. А я уже! Я просто взял и надел еще до этого объявления.

— Одноклассники поддерживают твои душевные порывы?

Тихон: Да. Мы уже писали и сейчас пишем письма солдатам. Разные там истории — такие, чтобы взбодрить их.

Людмила: Именно Тихон и просит их, чтобы они не просто написали письмо, а вот, например, рассказали про один весёлый день из своей жизни. Или что-то интересное. Дней много, и он много писем пишет.

— А какой веселый день твоей жизни ты описал бы в письме солдату?

Тихон: К примеру, как я в Москву поехал. Я первый раз тогда был в Москве, мне очень понравилось. Выиграл вот в конкурсе, и мы с мамой поехали в Москву бесплатно, на ВДНХ, ходили по экскурсиям. Было очень интересно! Выставка роботов была. И разные такие интерактивные площадки.

Людмила: Мы успели походить. Мы ездили на форум «Мы вместе», это был конкурс научного волонтёрства. Тихон выиграл, он следил за рябиной. Описывал разные стадии ее жизни, к примеру, с того, когда она ещё только оживляется, — и до того, как на ней уже пошли плоды.

— Это интерактивная рябина? Ну, растёт рябина. В чем конкурс?

Тихон: Нет, обычная. Надо её фоткать. Это дело так и называется: научное волонтёрство.

— Ты узнал что-то интересное про рябину?

Тихон: Что это немного даже символ нашей России. Она так ассоциируется с ней. Она для меня, как береза.

Каждый солдат — реальный герой

— Это вы его приучали к деланию добра?

Людмила: Наверное, я. И бабушка больше.

— А бабушка как?

Людмила: Он маленький еще был, ходил всем бабушкам здесь помогал, даже и сумки носил. И дедушке с телефоном помогал разговаривать. И все говорили: надо же, какой мальчик! Бабушке потом докладывали, что вот какой у вас внук, и говорили, что это именно бабушка его таким добреньким сделала.

— Молодец бабушка. А про войну бабушка рассказывала тебе? Какой ее рассказ больше запомнился?

Тихон: Когда она рассказывала про то, что у нее вся семья пошла в землянку. И ее там немец за горло схватил, самый-самый такой жестокий.

— А зачем он вас за горло схватил?

Светлана Михайловна Малахова, бабушка Тихона, ребенок ВОВ: Это кошмар был. Мне было три года, и они пришли в нашу землянку. Хотели они расстрелять. У меня еще брат был, старше на три года. Но он убежал, спрятался.

— Ну, он маленький. Господи, испугался! Ребеночек же.

Тихон: Если бы такое произошло, я бы и сам убежал.

Светлана Михайловна: Отец был на фронте, и мать на фронте. Оба военные. Мы с бабушками оставались. И какой-то предатель предал нас всех. И нас хотели убить. Это было что-то… Это надо было видеть. Я всю жизнь это помню. Немец за горло схватил, за шею. Хотел задушить. Или убить.

Тихон: Принести вред хотел.

Светлана Михайловна: Это надо было видеть и слышать. Не дай Бог. Ну, тут как раз наши подоспели, они услыхали крик. И вот они зашли в эту землянку. И получилось, что этих немцев им пришлось убить. А на брата я обиду держала долго. Никогда не могла забыть.

— Да он же маленький. Ну он же не предатель. Маленький может быть хорошим, делать добро. А предателем он быть не может, потому что он маленький!

Тихон: Даже у меня были сильные испуги.

— А ты чего пугался?

Тихон: Даже сейчас помню. Да я такой гуляю с собакой, бегаю. Слишком резко сирена ка-а-ак запищала возле столба! Мне ка-а-ак уши заложило! Мы привыкли уже к этой сирене, но она такая резкая и громкая была!

Людмила: И он говорит: мне показалось, что меня волной прямо понесло. И он так закричал, так испугался сильно, как будто вот он первый раз услышал.

— Бывает такое… Значит, тебе для чего-то надо было этот испуг пережить. У тебя чтобы иммунитет появился на страх. Как у твоей бабушки.

Людмила: И вот собачка, которую он взял в приюте… Обычно собаки боятся громких звуков, но она от Тихона даже не отошла. И когда он бежал, она бежала с ним, не обгоняя… Вот собака поняла, что ребенок испугался.

— А сейчас боишься, когда дроны летают?

Тихон: Ну, я уже привык к ним. Они для меня уже, как комары ночью. Спишь вот на этой лавочке. Спишь, спишь, спишь, а эти комары тебе такие перед ухом: ззз, зззззз…

— А можно я вас спрошу, Светлана Михайловна? Вы уже пережили такую страшную войну. И казалось, что уже на вашу жизнь война не должна выпасть. А она выпала. И тут опять летают дроны. Вы боитесь сейчас?

Людмила: Нужно же уходить, куда-нибудь прятаться. Мы идем к стене, а бабушка не идет. И тащить ее бесполезно. Она не хочет. Она говорит, я не боюсь ничего. Сидит и смотрит телевизор. Хоть сирена, хоть что. Она не боится. Мы боимся, а она нет.

Светлана Михайловна: Знаете, нету страха никакого. Никакой боязни нет. Ничего нет.

— Тихон, солдаты, которым ты посылаешь свои рисунки… Ты видишь в них продолжение тех солдат, которые спасли твою бабушку маленькой?

Тихон: Да. Для меня каждый солдат, он не как для многих людей. Для меня любой солдат — это уже просто реально вот слишком хороший — герой реально.

— А врага как ты представляешь?

Тихон: Бездушного. Потому что было, вот как на Пасху: Россия перемирие захотела, а они ж всё равно… И вот вообще, мне кажется, они все бездушные просто.

За что любить этот мир?

— А ты, когда закончится война, что будешь делать?

Тихон: Также — делать добрые дела.

— Какие?

Тихон: Выдающиеся.

— Это понятно. Но ты же кем-то хочешь стать?

Тихон: Наставником.

— А кого будешь наставлять? Чему?

Тихон: В «Движении Первых» буду работать, в направлении научного волонтерства. Меня вот и космос интересует. Я не прям там много всего знаю, но все равно.

— А чем деньги будешь зарабатывать на добрые дела?

Тихон: Ну, не побоюсь этого слова, бизнес открыть. Какой — пока не придумал.

— Какой ты самый главный, как ты думаешь, уже в этом возрасте урок получил? Чему тебя научили самому главному?

Тихон: Любить мир и правильно его ценить.

— За что мир любить, как ты думаешь?

Тихон: За то, что он вообще есть. Я сам вот радуюсь, когда узнал про эти вот атомы, вот эти вот фотоны. Атомы я не могу увидеть. У меня пока нет возможности в какой-то там суперкрутой телескоп их увидеть.

— Несмотря на то, что летают дроны и могут прийти какие-то страшные дядьки и взять маленького ребёнка за горло… Ты, узнавая про атомы, ты понимаешь, что мир всё равно суперинтересен, надо его просто изучить, да?

Тихон: Да. Как и характер людей. У каждого же свой характер. И у нас у всех разный: у русских, у украинцев…

— А у русских какой характер?

Тихон: Героический.

— Наверное. А для чего рождается, как ты думаешь, русский человек на свет?

Тихон: У каждого свое понятие.

— А у тебя?

Тихон: У меня? Делать добрые дела. Я просто не могу, чтобы добрые дела не делать.

— Это замечательно.

Ну что, тогда желаю тебе вырасти крутым наставником. И чтобы твоя рябина тоже выросла большой-большой.